Cable News Ratings Wednesday April 5: Morning Joe Posts Strong Numbers, Just Behind Fox & Friends

MSNBC’s Morning Joe’s continued on Wednesday to post strong numbers, beating Fox & Friends at 6 a.m. and scoring an average of 1.31 million total viewers between 7 and 10 a.m.

The long-running MSNBC morning show beat Fox & Friends in the 25-54 age demographic on Tuesday, but fell shy of repeating that on Wednesday — except for during the 6 a.m. hour.

Fox & Friends’s final hour at 8 a.m. led the morning shows with 1.48 million total viewers and 193,000 demo viewers. Morning Joe averaged 174,000 demo viewers from 7 to 10 a.m.

CNN This Morning landed in third place with its highest-rated hour averaging 477,000 total viewers and 113,000 demo viewers.

Here is a full breakdown of Wednesday’s cable news ratings by show:

Total Viewers (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

891 CNN THIS MORNING:

319 MORNING JOE:

1156 WISE GUYS WITH JOHN TABAC:

18 EARLY MORNING:

21 7a FOX AND FRIENDS:

1287 CNN THIS MORNING:

412 — WAKE UP AMERICA:

89 MORNING IN AMERICA:

47 8a FOX AND FRIENDS:

1483 CNN THIS MORNING:

477 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

1596 CNN NEWS CENTRAL:

591 MORNING JOE:

1309 NATIONAL REPORT:

131 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

1505 CNN NEWS CENTRAL:

633 MSNBC REPORTS- LIVE:

1011 — NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:

23 11a FAULKNER FOCUS, THE:

1565 CNN NEWS CENTRAL:

625 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

848 — — 12p OUTNUMBERED:

1676 INSIDE POLITICS:

727 ANDREA MITCHELL REPORTS:

816 JOHN BACHMAN NOW:

130 — 1p AMERICA REPORTS:

1370 CNN NEWSROOM:

686 CHRIS JANSING REPORTS:

929 — BLUE BLOODS:

64 2p AMERICA REPORTS:

1307 CNN NEWSROOM:

682 — AMERICAN AGENDA:

151 BLUE BLOODS:

142 3p STORY, THE:

1414 CNN NEWSROOM:

715 KATY TUR REPORTS:

1031 — BLUE BLOODS:

199 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

1517 LEAD WITH JAKE TAPPER:

801 DEADLINE:WHITE HOUSE:

1699 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

193 BLUE BLOODS:

200 5p FIVE, THE:

3256 LEAD WITH JAKE TAPPER:

790 — SPICER & CO:

217 NEWSNATION: RUSH HOUR:

75 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

2228 SITUATION ROOM:

701 BEAT W/ARI MELBER:

1882 RECORD WITH GRETA VAN SUS:

220 ELIZABETH VARGAS REPORTS:

71 7p JESSE WATTERS PRIMETIME:

2768 ERIN BURNETT OUTFRONT:

868 REIDOUT:

1360 ROB SCHMITT TONIGHT:

246 ON BALANCE W/ VITTERT:

53 8p TUCKER CARLSON TONIGHT:

3375 ANDERSON COOPER 360:

821 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

1608 ERIC BOLLING THE BALANCE:

177 CUOMO:

157 9p HANNITY:

2675 CNN PRIMETIME:

651 ALEX WAGNER TONIGHT:

1600 PRIME NEWS:

131 DAN ABRAMS LIVE:

105 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

2047 CNN TONIGHT:

516 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

1760 GREG KELLY REPORTS:

180 BANFIELD:

98 11p GUTFELD!:

1947 CNN TONIGHT:

383 11TH HOUR W/ S. RUHLE:

1091 ROB SCHMITT TONIGHT:

114 CUOMO:

63

25-54 Demo (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

128 CNN THIS MORNING:

88 MORNING JOE:

145 WISE GUYS WITH JOHN TABAC:

4 EARLY MORNING:

7 7a FOX AND FRIENDS:

192 CNN THIS MORNING:

113 — WAKE UP AMERICA:

13 MORNING IN AMERICA:

10 8a FOX AND FRIENDS:

193 CNN THIS MORNING:

111 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

206 CNN NEWS CENTRAL:

124 MORNING JOE:

174 NATIONAL REPORT:

13 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

197 CNN NEWS CENTRAL:

126 MSNBC REPORTS- LIVE:

146 — NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:

3 11a FAULKNER FOCUS, THE:

228 CNN NEWS CENTRAL:

137 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

154 — — 12p OUTNUMBERED:

220 INSIDE POLITICS:

132 ANDREA MITCHELL REPORTS:

146 JOHN BACHMAN NOW:

11 — 1p AMERICA REPORTS:

175 CNN NEWSROOM:

140 CHRIS JANSING REPORTS:

163 — BLUE BLOODS:

16 2p AMERICA REPORTS:

166 CNN NEWSROOM:

143 — AMERICAN AGENDA:

7 BLUE BLOODS:

31 3p STORY, THE:

199 CNN NEWSROOM:

151 KATY TUR REPORTS:

149 — BLUE BLOODS:

32 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

204 LEAD WITH JAKE TAPPER:

179 DEADLINE:WHITE HOUSE:

191 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

11 BLUE BLOODS:

26 5p FIVE, THE:

368 LEAD WITH JAKE TAPPER:

207 — SPICER & CO:

12 NEWSNATION: RUSH HOUR:

17 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

252 SITUATION ROOM:

176 BEAT W/ARI MELBER:

184 RECORD WITH GRETA VAN SUS:

20 ELIZABETH VARGAS REPORTS:

18 7p JESSE WATTERS PRIMETIME:

297 ERIN BURNETT OUTFRONT:

174 REIDOUT:

163 ROB SCHMITT TONIGHT:

26 ON BALANCE W/ VITTERT:

15 8p TUCKER CARLSON TONIGHT:

387 ANDERSON COOPER 360:

182 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

198 ERIC BOLLING THE BALANCE:

16 CUOMO:

35 9p HANNITY:

317 CNN PRIMETIME:

147 ALEX WAGNER TONIGHT:

164 PRIME NEWS:

17 DAN ABRAMS LIVE:

12 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

261 CNN TONIGHT:

138 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

149 GREG KELLY REPORTS:

15 BANFIELD:

23 11p GUTFELD!:

338 CNN TONIGHT:

87 11TH HOUR W/ S. RUHLE:

125 ROB SCHMITT TONIGHT:

6 CUOMO:

20

As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN:583,000

Fox News: 1.72 million

MSNBC: 1.17 million

25-54 Demo:

CNN: 132,000

Fox News: 224,000

MSNBC: 150,000

Here are the prime time averages — encompassing shows which air from 8-11 p.m. — in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 663,000

Fox News: 2.70 million

MSNBC: 1.66 million

25-54 Demo:

CNN: 156,000

Fox News: 322,000

MSNBC: 170,000

