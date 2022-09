MSNBC’s Lawrence O’Donnell cracked 2 million total viewers on Wednesday night as he led the network.

Alex Wagner came in second MSNBC with 1.88 million total viewers, followed by Chris Hayes with 1.71 million viewers.

O’Donnell, Wagner, and Hayes leading the network breaks a recent trend of non-prime time hosts dominating the rankings as of late.

Fox News’s Laura Ingraham won O’Donnell’s 10 p.m. hour with 2.21 million total viewers, while CNN’s Don Lemon landed in a distant third place with 706,000 total viewers.

Here is a full breakdown of Wednesday’s cable news ratings by show:

Total Viewers (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

1055 NEW DAY:

290 MORNING JOE:

1052 RETURN: TRUMP?S BIG 2024:

13 EARLY MORNING:

9 7a FOX AND FRIENDS:

1299 NEW DAY:

378 — WAKE UP AMERICA:

89 MORNING IN AMERICA:

39 8a FOX AND FRIENDS:

1680 NEW DAY:

480 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

1689 CNN NEWSROOM:

526 MORNING JOE:

993 NATIONAL REPORT:

170 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

1644 CNN NEWSROOM:

596 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

861 — BLUE BLOODS:

54 11a FAULKNER FOCUS, THE:

1668 AT THIS HOUR:

701 MSNBC REPORTS- LIVE:

834 — BLUE BLOODS:

86 12p OUTNUMBERED:

1776 INSIDE POLITICS:

799 ANDREA MITCHELL REPORTS:

807 JOHN BACHMAN NOW:

139 BLUE BLOODS:

116 1p AMERICA REPORTS:

1551 CNN NEWSROOM:

765 CHRIS JANSING REPORTS:

795 — BLUE BLOODS:

124 2p AMERICA REPORTS:

1428 CNN NEWSROOM:

763 KATY TUR REPORTS:

935 AMERICAN AGENDA:

147 BLUE BLOODS:

142 3p STORY, THE:

1472 CNN NEWSROOM:

678 HALLIE JACKSON REPORTS:

996 — BLUE BLOODS:

191 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

1470 LEAD WITH JAKE TAPPER:

696 DEADLINE:WHITE HOUSE:

1644 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

262 BLUE BLOODS:

309 5p FIVE, THE:

3404 SITUATION ROOM:

682 — SPICER & CO:

228 NEWSNATION: RUSH HOUR:

69 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

2329 SITUATION ROOM:

696 BEAT W/ARI MELBER:

1388 RECORD WITH GRETA VAN SUS:

224 NEWSNATION: RUSH HOUR:

48 7p JESSE WATTERS PRIMETIME:

2415 ERIN BURNETT OUTFRONT:

811 REIDOUT:

1396 ROB SCHMITT TONIGHT:

256 ON BALANCE W/ VITTERT:

21 8p TUCKER CARLSON TONIGHT:

2984 ANDERSON COOPER 360:

1034 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

1712 ERIC BOLLING THE BALANCE:

192 NEWSNATION PRIME:

56 9p HANNITY:

2632 CNN TONIGHT:

822 ALEX WAGNER TONIGHT:

1884 PRIME NEWS:

117 DAN ABRAMS LIVE:

89 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

2212 DON LEMON TONIGHT:

706 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

2034 GREG KELLY REPORTS:

223 BANFIELD:

68 11p GUTFELD!:

2098 DON LEMON TONIGHT:

525 11TH HOUR W/ S. RUHLE:

1400 ROB SCHMITT TONIGHT:

113 NEWSNATION PRIME:

71

25-54 Demo (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

238 NEW DAY:

42 MORNING JOE:

125 RETURN: TRUMP?S BIG 2024:

7 EARLY MORNING:

5 7a FOX AND FRIENDS:

257 NEW DAY:

74 — WAKE UP AMERICA:

14 MORNING IN AMERICA:

6 8a FOX AND FRIENDS:

263 NEW DAY:

109 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

236 CNN NEWSROOM:

101 MORNING JOE:

105 NATIONAL REPORT:

17 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

224 CNN NEWSROOM:

122 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

85 — BLUE BLOODS:

11 11a FAULKNER FOCUS, THE:

200 AT THIS HOUR:

118 MSNBC REPORTS- LIVE:

92 — BLUE BLOODS:

23 12p OUTNUMBERED:

239 INSIDE POLITICS:

135 ANDREA MITCHELL REPORTS:

71 JOHN BACHMAN NOW:

18 BLUE BLOODS:

35 1p AMERICA REPORTS:

222 CNN NEWSROOM:

139 CHRIS JANSING REPORTS:

68 — BLUE BLOODS:

25 2p AMERICA REPORTS:

191 CNN NEWSROOM:

106 KATY TUR REPORTS:

93 AMERICAN AGENDA:

39 BLUE BLOODS:

26 3p STORY, THE:

196 CNN NEWSROOM:

123 HALLIE JACKSON REPORTS:

119 — BLUE BLOODS:

32 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

177 LEAD WITH JAKE TAPPER:

144 DEADLINE:WHITE HOUSE:

155 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

52 BLUE BLOODS:

48 5p FIVE, THE:

424 SITUATION ROOM:

133 — SPICER & CO:

42 NEWSNATION: RUSH HOUR:

10 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

320 SITUATION ROOM:

146 BEAT W/ARI MELBER:

133 RECORD WITH GRETA VAN SUS:

31 NEWSNATION: RUSH HOUR:

8 7p JESSE WATTERS PRIMETIME:

308 ERIN BURNETT OUTFRONT:

186 REIDOUT:

166 ROB SCHMITT TONIGHT:

44 ON BALANCE W/ VITTERT:

2 8p TUCKER CARLSON TONIGHT:

433 ANDERSON COOPER 360:

223 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

189 ERIC BOLLING THE BALANCE:

30 NEWSNATION PRIME:

9 9p HANNITY:

359 CNN TONIGHT:

185 ALEX WAGNER TONIGHT:

191 PRIME NEWS:

18 DAN ABRAMS LIVE:

15 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

376 DON LEMON TONIGHT:

149 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

158 GREG KELLY REPORTS:

26 BANFIELD:

7 11p GUTFELD!:

348 DON LEMON TONIGHT:

113 11TH HOUR W/ S. RUHLE:

153 ROB SCHMITT TONIGHT:

21 NEWSNATION PRIME:

6

As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 614,000

Fox News: 1.77 million

MSNBC: 1.54 million

25-54 Demo:

CNN: 119,000

Fox News: 264,000

MSNBC: 121,000

Here are the prime time averages — encompassing shows which air from 8-11 p.m. — in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 854,000

Fox News: 2.61 million

MSNBC: 1.88 million

25-54 Demo:

CNN: 186,000

Fox News: 389,000

MSNBC: 179,000

