Cable News Ratings Wednesday February 15: Fox News Beats CNN and MSNBC Combined in Demo and Total Viewers

By Mediaite StaffFeb 16th, 2023, 5:22 pm
 

Tucker Carlson

Fox News topped CNN and MSNBC combined on Wednesday, both in terms of total viewers and in the key 25-54 age demographic.

In total viewers, Fox won the day with 1.78 million total viewers. MSNBC came in second place with 921,000 viewers, while CNN landed in third with 494,000 total viewers.

In the demo, Fox led with 241,000 viewers, while MSNBC brought in 101,000 demo viewers. CNN came in third with 93,000 demo viewers.

Notably, Fox also won every hour in both categories.

Here is a full breakdown of Wednesday’s cable news ratings by show:

Total Viewers (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION
6a FOX AND FRIENDS:
934		 CNN THIS MORNING:
225		 MORNING JOE:
889		 WISE GUYS WITH JOHN TABAC:
8		 EARLY MORNING:
20
7a FOX AND FRIENDS:
1230		 CNN THIS MORNING:
310		 WAKE UP AMERICA:
80		 MORNING IN AMERICA:
31
8a FOX AND FRIENDS:
1638		 CNN THIS MORNING:
439
9a AMERICAS NEWSROOM:
1792		 CNN NEWSROOM:
507		 MORNING JOE:
892		 NATIONAL REPORT:
111
10a AMERICAS NEWSROOM:
1743		 CNN NEWSROOM:
584		 MSNBC REPORTS- LIVE:
716		 NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:
23
11a FAULKNER FOCUS, THE:
1762		 AT THIS HOUR:
544		 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:
575
12p OUTNUMBERED:
1817		 INSIDE POLITICS:
588		 ANDREA MITCHELL REPORTS:
643		 JOHN BACHMAN NOW:
110
1p AMERICA REPORTS:
1549		 CNN NEWSROOM:
667		 CHRIS JANSING REPORTS:
641		 BLUE BLOODS:
142
2p AMERICA REPORTS:
1493		 CNN NEWSROOM:
644		 AMERICAN AGENDA:
95		 BLUE BLOODS:
161
3p STORY, THE:
1477		 CNN NEWSROOM:
661		 KATY TUR REPORTS:
740		 BLUE BLOODS:
205
4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:
1649		 LEAD WITH JAKE TAPPER:
659		 DEADLINE:WHITE HOUSE:
1422		 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:
144		 BLUE BLOODS:
212
5p FIVE, THE:
3242		 LEAD WITH JAKE TAPPER:
665		 SPICER & CO:
160		 NEWSNATION: RUSH HOUR:
81
6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:
2428		 SITUATION ROOM:
541		 BEAT W/ARI MELBER:
1473		 RECORD WITH GRETA VAN SUS:
129		 NEWSNATION: RUSH HOUR:
54
7p JESSE WATTERS PRIMETIME:
2764		 ERIN BURNETT OUTFRONT:
639		 REIDOUT:
1078		 ROB SCHMITT TONIGHT:
156		 ON BALANCE W/ VITTERT:
38
8p TUCKER CARLSON TONIGHT:
3234		 ANDERSON COOPER 360:
627		 ALL IN W/ CHRIS HAYES:
1442		 ERIC BOLLING THE BALANCE:
110		 CUOMO:
125
9p HANNITY:
2667		 ERIN BURNETT OUTFRONT:
515		 ALEX WAGNER TONIGHT:
1358		 PRIME NEWS:
70		 DAN ABRAMS LIVE:
118
10p INGRAHAM ANGLE, THE:
2140		 CNN TONIGHT:
452		 LAST WORD W/ L. ODONNELL:
1462		 GREG KELLY REPORTS:
114		 BANFIELD:
93
11p GUTFELD!:
1966		 CNN TONIGHT:
351		 11TH HOUR W/ S. RUHLE:
902		 ROB SCHMITT TONIGHT:
56		 CUOMO:
38

25-54 Demo (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION
6a FOX AND FRIENDS:
131		 CNN THIS MORNING:
47		 MORNING JOE:
108		 WISE GUYS WITH JOHN TABAC:
1		 EARLY MORNING:
2
7a FOX AND FRIENDS:
180		 CNN THIS MORNING:
63		 WAKE UP AMERICA:
11		 MORNING IN AMERICA:
4
8a FOX AND FRIENDS:
242		 CNN THIS MORNING:
92
9a AMERICAS NEWSROOM:
259		 CNN NEWSROOM:
86		 MORNING JOE:
88		 NATIONAL REPORT:
10
10a AMERICAS NEWSROOM:
225		 CNN NEWSROOM:
106		 MSNBC REPORTS- LIVE:
67		 NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:
4
11a FAULKNER FOCUS, THE:
267		 AT THIS HOUR:
85		 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:
66
12p OUTNUMBERED:
248		 INSIDE POLITICS:
111		 ANDREA MITCHELL REPORTS:
64		 JOHN BACHMAN NOW:
16
1p AMERICA REPORTS:
186		 CNN NEWSROOM:
121		 CHRIS JANSING REPORTS:
72		 BLUE BLOODS:
27
2p AMERICA REPORTS:
193		 CNN NEWSROOM:
113		 AMERICAN AGENDA:
15		 BLUE BLOODS:
22
3p STORY, THE:
194		 CNN NEWSROOM:
104		 KATY TUR REPORTS:
82		 BLUE BLOODS:
26
4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:
236		 LEAD WITH JAKE TAPPER:
99		 DEADLINE:WHITE HOUSE:
150		 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:
15		 BLUE BLOODS:
26
5p FIVE, THE:
365		 LEAD WITH JAKE TAPPER:
105		 SPICER & CO:
14		 NEWSNATION: RUSH HOUR:
6
6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:
257		 SITUATION ROOM:
123		 BEAT W/ARI MELBER:
154		 RECORD WITH GRETA VAN SUS:
9		 NEWSNATION: RUSH HOUR:
7
7p JESSE WATTERS PRIMETIME:
300		 ERIN BURNETT OUTFRONT:
132		 REIDOUT:
124		 ROB SCHMITT TONIGHT:
11		 ON BALANCE W/ VITTERT:
6
8p TUCKER CARLSON TONIGHT:
451		 ANDERSON COOPER 360:
137		 ALL IN W/ CHRIS HAYES:
139		 ERIC BOLLING THE BALANCE:
15		 CUOMO:
24
9p HANNITY:
350		 ERIN BURNETT OUTFRONT:
100		 ALEX WAGNER TONIGHT:
136		 PRIME NEWS:
14		 DAN ABRAMS LIVE:
26
10p INGRAHAM ANGLE, THE:
305		 CNN TONIGHT:
92		 LAST WORD W/ L. ODONNELL:
142		 GREG KELLY REPORTS:
10		 BANFIELD:
11
11p GUTFELD!:
331		 CNN TONIGHT:
102		 11TH HOUR W/ S. RUHLE:
120		 ROB SCHMITT TONIGHT:
4		 CUOMO:
6

As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 494,000

Fox News: 1.78 million

MSNBC: 921,000

25-54 Demo:

CNN: 93,000

Fox News: 241,000

MSNBC: 101,000

Here are the prime time averages — encompassing shows which air from 8-11 p.m. — in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 531,000

Fox News: 2.68 million

MSNBC: 1.42 million

25-54 Demo:

CNN: 110,000

Fox News: 369,000

MSNBC: 139,000

For more ratings information and analysis go to ShowBuzz Daily.

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