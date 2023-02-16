Cable News Ratings Wednesday February 15: Fox News Beats CNN and MSNBC Combined in Demo and Total Viewers
Fox News topped CNN and MSNBC combined on Wednesday, both in terms of total viewers and in the key 25-54 age demographic.
In total viewers, Fox won the day with 1.78 million total viewers. MSNBC came in second place with 921,000 viewers, while CNN landed in third with 494,000 total viewers.
In the demo, Fox led with 241,000 viewers, while MSNBC brought in 101,000 demo viewers. CNN came in third with 93,000 demo viewers.
Notably, Fox also won every hour in both categories.
Here is a full breakdown of Wednesday’s cable news ratings by show:
Total Viewers (thousands)
|ET
|FNC
|CNN
|MSNBC
|NEWSMAX
|NEWSNATION
|6a
|FOX AND FRIENDS:
934
|CNN THIS MORNING:
225
|MORNING JOE:
889
|WISE GUYS WITH JOHN TABAC:
8
|EARLY MORNING:
20
|7a
|FOX AND FRIENDS:
1230
|CNN THIS MORNING:
310
|—
|WAKE UP AMERICA:
80
|MORNING IN AMERICA:
31
|8a
|FOX AND FRIENDS:
1638
|CNN THIS MORNING:
439
|—
|—
|—
|9a
|AMERICAS NEWSROOM:
1792
|CNN NEWSROOM:
507
|MORNING JOE:
892
|NATIONAL REPORT:
111
|—
|10a
|AMERICAS NEWSROOM:
1743
|CNN NEWSROOM:
584
|MSNBC REPORTS- LIVE:
716
|—
|NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:
23
|11a
|FAULKNER FOCUS, THE:
1762
|AT THIS HOUR:
544
|JOSE DIAZ-BALART REPORTS:
575
|—
|—
|12p
|OUTNUMBERED:
1817
|INSIDE POLITICS:
588
|ANDREA MITCHELL REPORTS:
643
|JOHN BACHMAN NOW:
110
|—
|1p
|AMERICA REPORTS:
1549
|CNN NEWSROOM:
667
|CHRIS JANSING REPORTS:
641
|—
|BLUE BLOODS:
142
|2p
|AMERICA REPORTS:
1493
|CNN NEWSROOM:
644
|—
|AMERICAN AGENDA:
95
|BLUE BLOODS:
161
|3p
|STORY, THE:
1477
|CNN NEWSROOM:
661
|KATY TUR REPORTS:
740
|—
|BLUE BLOODS:
205
|4p
|YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:
1649
|LEAD WITH JAKE TAPPER:
659
|DEADLINE:WHITE HOUSE:
1422
|CHRIS SALCEDO SHOW, THE:
144
|BLUE BLOODS:
212
|5p
|FIVE, THE:
3242
|LEAD WITH JAKE TAPPER:
665
|—
|SPICER & CO:
160
|NEWSNATION: RUSH HOUR:
81
|6p
|SPECIAL RPT W/BRET BAIER:
2428
|SITUATION ROOM:
541
|BEAT W/ARI MELBER:
1473
|RECORD WITH GRETA VAN SUS:
129
|NEWSNATION: RUSH HOUR:
54
|7p
|JESSE WATTERS PRIMETIME:
2764
|ERIN BURNETT OUTFRONT:
639
|REIDOUT:
1078
|ROB SCHMITT TONIGHT:
156
|ON BALANCE W/ VITTERT:
38
|8p
|TUCKER CARLSON TONIGHT:
3234
|ANDERSON COOPER 360:
627
|ALL IN W/ CHRIS HAYES:
1442
|ERIC BOLLING THE BALANCE:
110
|CUOMO:
125
|9p
|HANNITY:
2667
|ERIN BURNETT OUTFRONT:
515
|ALEX WAGNER TONIGHT:
1358
|PRIME NEWS:
70
|DAN ABRAMS LIVE:
118
|10p
|INGRAHAM ANGLE, THE:
2140
|CNN TONIGHT:
452
|LAST WORD W/ L. ODONNELL:
1462
|GREG KELLY REPORTS:
114
|BANFIELD:
93
|11p
|GUTFELD!:
1966
|CNN TONIGHT:
351
|11TH HOUR W/ S. RUHLE:
902
|ROB SCHMITT TONIGHT:
56
|CUOMO:
38
25-54 Demo (thousands)
|ET
|FNC
|CNN
|MSNBC
|NEWSMAX
|NEWSNATION
|6a
|FOX AND FRIENDS:
131
|CNN THIS MORNING:
47
|MORNING JOE:
108
|WISE GUYS WITH JOHN TABAC:
1
|EARLY MORNING:
2
|7a
|FOX AND FRIENDS:
180
|CNN THIS MORNING:
63
|—
|WAKE UP AMERICA:
11
|MORNING IN AMERICA:
4
|8a
|FOX AND FRIENDS:
242
|CNN THIS MORNING:
92
|—
|—
|—
|9a
|AMERICAS NEWSROOM:
259
|CNN NEWSROOM:
86
|MORNING JOE:
88
|NATIONAL REPORT:
10
|—
|10a
|AMERICAS NEWSROOM:
225
|CNN NEWSROOM:
106
|MSNBC REPORTS- LIVE:
67
|—
|NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:
4
|11a
|FAULKNER FOCUS, THE:
267
|AT THIS HOUR:
85
|JOSE DIAZ-BALART REPORTS:
66
|—
|—
|12p
|OUTNUMBERED:
248
|INSIDE POLITICS:
111
|ANDREA MITCHELL REPORTS:
64
|JOHN BACHMAN NOW:
16
|—
|1p
|AMERICA REPORTS:
186
|CNN NEWSROOM:
121
|CHRIS JANSING REPORTS:
72
|—
|BLUE BLOODS:
27
|2p
|AMERICA REPORTS:
193
|CNN NEWSROOM:
113
|—
|AMERICAN AGENDA:
15
|BLUE BLOODS:
22
|3p
|STORY, THE:
194
|CNN NEWSROOM:
104
|KATY TUR REPORTS:
82
|—
|BLUE BLOODS:
26
|4p
|YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:
236
|LEAD WITH JAKE TAPPER:
99
|DEADLINE:WHITE HOUSE:
150
|CHRIS SALCEDO SHOW, THE:
15
|BLUE BLOODS:
26
|5p
|FIVE, THE:
365
|LEAD WITH JAKE TAPPER:
105
|—
|SPICER & CO:
14
|NEWSNATION: RUSH HOUR:
6
|6p
|SPECIAL RPT W/BRET BAIER:
257
|SITUATION ROOM:
123
|BEAT W/ARI MELBER:
154
|RECORD WITH GRETA VAN SUS:
9
|NEWSNATION: RUSH HOUR:
7
|7p
|JESSE WATTERS PRIMETIME:
300
|ERIN BURNETT OUTFRONT:
132
|REIDOUT:
124
|ROB SCHMITT TONIGHT:
11
|ON BALANCE W/ VITTERT:
6
|8p
|TUCKER CARLSON TONIGHT:
451
|ANDERSON COOPER 360:
137
|ALL IN W/ CHRIS HAYES:
139
|ERIC BOLLING THE BALANCE:
15
|CUOMO:
24
|9p
|HANNITY:
350
|ERIN BURNETT OUTFRONT:
100
|ALEX WAGNER TONIGHT:
136
|PRIME NEWS:
14
|DAN ABRAMS LIVE:
26
|10p
|INGRAHAM ANGLE, THE:
305
|CNN TONIGHT:
92
|LAST WORD W/ L. ODONNELL:
142
|GREG KELLY REPORTS:
10
|BANFIELD:
11
|11p
|GUTFELD!:
331
|CNN TONIGHT:
102
|11TH HOUR W/ S. RUHLE:
120
|ROB SCHMITT TONIGHT:
4
|CUOMO:
6
As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 demo.
Total viewers:
CNN: 494,000
Fox News: 1.78 million
MSNBC: 921,000
25-54 Demo:
CNN: 93,000
Fox News: 241,000
MSNBC: 101,000
Here are the prime time averages — encompassing shows which air from 8-11 p.m. — in total viewers and the 25-54 demo.
Total viewers:
CNN: 531,000
Fox News: 2.68 million
MSNBC: 1.42 million
25-54 Demo:
CNN: 110,000
Fox News: 369,000
MSNBC: 139,000
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