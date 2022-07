MSNBC’s Lawrence O’Donnell led the network on Wednesday night bringing in 1.61 million total viewers — a big number for MSNBC prime time outside of Rachel Maddow.

Ari Melber’s 6 p.m. show came in second place on the network with 1.49 million total viewers.

Fox News still beat O’Donnell in his time slot as Laura Ingraham brought in 2.23 million total viewers.

CNN landed in a distant third at 10 p.m. with Don Lemon bringing in only 700,000 viewers.

Here is a full breakdown of Wednesday’s cable news ratings by show:

Total Viewers (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

762 NEW DAY:

279 MORNING JOE:

921 ROB CARSONS WHAT IN THE:

26 EARLY MORNING:

15 7a FOX AND FRIENDS:

1129 NEW DAY:

343 — WAKE UP AMERICA:

66 MORNING IN AMERICA:

33 8a FOX AND FRIENDS:

1491 NEW DAY:

480 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

1522 CNN NEWSROOM:

545 MORNING JOE:

969 NATIONAL REPORT:

115 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

1502 CNN NEWSROOM:

605 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

679 — BLUE BLOODS:

65 11a FAULKNER FOCUS, THE:

1553 AT THIS HOUR:

687 MSNBC REPORTS- LIVE:

574 — BLUE BLOODS:

66 12p OUTNUMBERED:

1647 INSIDE POLITICS:

698 ANDREA MITCHELL REPORTS:

675 JOHN BACHMAN NOW:

113 BLUE BLOODS:

110 1p AMERICA REPORTS:

1479 CNN NEWSROOM:

700 CHRIS JANSING REPORTS:

746 — BLUE BLOODS:

104 2p AMERICA REPORTS:

1464 CNN NEWSROOM:

663 KATY TUR REPORTS:

739 AMERICAN AGENDA:

118 BLUE BLOODS:

168 3p — CNN NEWSROOM:

675 HALLIE JACKSON REPORTS:

831 — BLUE BLOODS:

190 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

1518 LEAD WITH JAKE TAPPER:

701 DEADLINE:WHITE HOUSE:

1435 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

200 BLUE BLOODS:

249 5p FIVE, THE:

3399 LEAD WITH JAKE TAPPER:

703 — SPICER & CO:

162 NEWSNATION: RUSH HOUR:

104 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

2504 SITUATION ROOM:

585 BEAT W/ARI MELBER:

1497 RECORD WITH GRETA VAN SUS:

145 NEWSNATION: RUSH HOUR:

48 7p JESSE WATTERS PRIMETIME:

2943 ERIN BURNETT OUTFRONT:

682 REIDOUT:

1224 ROB SCHMITT TONIGHT:

197 ON BALANCE W/ VITTERT:

32 8p TUCKER CARLSON TONIGHT:

3618 ANDERSON COOPER 360:

831 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

1419 ERIC BOLLING THE BALANCE:

145 NEWSNATION PRIME:

39 9p HANNITY:

2780 CNN TONIGHT:

733 MSNBC PRIME:

1454 PRIME NEWS:

108 DAN ABRAMS LIVE:

67 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

2229 DON LEMON TONIGHT:

700 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

1611 GREG KELLY REPORTS:

185 BANFIELD:

76 11p GUTFELD!:

2051 DON LEMON TONIGHT:

544 11TH HOUR W/ S. RUHLE:

1110 ROB SCHMITT TONIGHT:

114 NEWSNATION TONIGHT:

42

25-54 Demo (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

129 NEW DAY:

64 MORNING JOE:

95 ROB CARSONS WHAT IN THE:

12 EARLY MORNING:

5 7a FOX AND FRIENDS:

191 NEW DAY:

56 — WAKE UP AMERICA:

18 MORNING IN AMERICA:

9 8a FOX AND FRIENDS:

223 NEW DAY:

79 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

196 CNN NEWSROOM:

88 MORNING JOE:

95 NATIONAL REPORT:

21 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

222 CNN NEWSROOM:

104 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

82 — BLUE BLOODS:

3 11a FAULKNER FOCUS, THE:

224 AT THIS HOUR:

135 MSNBC REPORTS- LIVE:

76 — BLUE BLOODS:

7 12p OUTNUMBERED:

195 INSIDE POLITICS:

147 ANDREA MITCHELL REPORTS:

94 JOHN BACHMAN NOW:

14 BLUE BLOODS:

23 1p AMERICA REPORTS:

226 CNN NEWSROOM:

122 CHRIS JANSING REPORTS:

71 — BLUE BLOODS:

23 2p AMERICA REPORTS:

214 CNN NEWSROOM:

134 KATY TUR REPORTS:

63 AMERICAN AGENDA:

22 BLUE BLOODS:

35 3p — CNN NEWSROOM:

118 HALLIE JACKSON REPORTS:

69 — BLUE BLOODS:

22 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

190 LEAD WITH JAKE TAPPER:

111 DEADLINE:WHITE HOUSE:

116 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

19 BLUE BLOODS:

34 5p FIVE, THE:

447 LEAD WITH JAKE TAPPER:

118 — SPICER & CO:

21 NEWSNATION: RUSH HOUR:

21 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

346 SITUATION ROOM:

92 BEAT W/ARI MELBER:

149 RECORD WITH GRETA VAN SUS:

37 NEWSNATION: RUSH HOUR:

9 7p JESSE WATTERS PRIMETIME:

402 ERIN BURNETT OUTFRONT:

145 REIDOUT:

146 ROB SCHMITT TONIGHT:

33 ON BALANCE W/ VITTERT:

3 8p TUCKER CARLSON TONIGHT:

571 ANDERSON COOPER 360:

157 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

155 ERIC BOLLING THE BALANCE:

21 NEWSNATION PRIME:

2 9p HANNITY:

374 CNN TONIGHT:

141 MSNBC PRIME:

143 PRIME NEWS:

16 DAN ABRAMS LIVE:

4 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

319 DON LEMON TONIGHT:

176 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

128 GREG KELLY REPORTS:

18 BANFIELD:

6 11p GUTFELD!:

341 DON LEMON TONIGHT:

135 11TH HOUR W/ S. RUHLE:

121 ROB SCHMITT TONIGHT:

25 NEWSNATION TONIGHT:

0

As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 574,000

Fox News: 1.77 million

MSNBC: 976,000

25-54 Demo:

CNN: 110,000

Fox News: 254,000

MSNBC: 100,000

Here are the prime time averages — encompassing shows which air from 8-11 p.m. — in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 755,000

Fox News: 2.88 million

MSNBC: 1.50 million

25-54 Demo:

CNN: 158,000

Fox News: 421,000

MSNBC: 142,000

For more ratings information and analysis go to ShowBuzz Daily.

Have a tip we should know? tips@mediaite.com