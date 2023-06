Cable News Ratings Wednesday June 28: Bret Baier’s Whistleblower Interview Lands Him In Second Place Overall

Bret Baier’s interview with IRS whistleblower Gary Shapley landed him the second highest-rated show on cable news for the day.

Baier landed behind The Five, the long-reigning number one show on cable news, with 2.21 million total viewers and 223,000 viewers in the key 25-54 age demographic.

The Five brought in 2.23 million total viewers and 305,000 demo viewers.

Here is a full breakdown of Wednesday’s cable news ratings by show:

Total Viewers (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

737 CNN THIS MORNING:

281 MORNING JOE:

963 WISE GUYS WITH JOHN TABAC:

35 MORNING IN AMERICA:

29 7a FOX AND FRIENDS:

1065 CNN THIS MORNING:

310 — WAKE UP AMERICA:

146 — 8a FOX AND FRIENDS:

1199 CNN THIS MORNING:

410 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

1360 CNN NEWS CENTRAL:

524 MORNING JOE:

999 NATIONAL REPORT:

211 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

1335 CNN NEWS CENTRAL:

554 ANA CABRERA REPORTS:

868 — NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:

23 11a FAULKNER FOCUS, THE:

1251 CNN NEWS CENTRAL:

611 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

769 — — 12p OUTNUMBERED:

1404 INSIDE POLITICS:

586 ANDREA MITCHELL REPORTS:

780 JOHN BACHMAN NOW:

178 NEWSNATION SPECIAL REPORT:

24 1p AMERICA REPORTS:

1055 CNN NEWS CENTRAL:

516 MSNBC PRESS CONFERENCE:

783 — — 2p AMERICA REPORTS:

1007 CNN NEWS CENTRAL:

593 CHRIS JANSING REPORTS:

837 [1:37 PM-2:59 PM] AMERICAN AGENDA:

196 NEWSNATION NOW:

46 3p STORY, THE:

1062 CNN NEWS CENTRAL:

660 KATY TUR REPORTS:

921 — NEWSNATION NOW W/ BERLIE:

48 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

1090 LEAD WITH JAKE TAPPER:

690 DEADLINE:WHITE HOUSE:

1604 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

263 — 5p FIVE, THE:

2569 SITUATION ROOM:

655 — CARL HIGBIE FRONTLINE:

184 HILL, THE:

33 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

2227 SITUATION ROOM:

700 BEAT W/ARI MELBER:

1558 RECORD WITH GRETA VAN SUS:

217 ELIZABETH VARGAS REPORTS:

39 7p JESSE WATTERS PRIMETIME:

2213 ERIN BURNETT OUTFRONT:

666 REIDOUT:

1267 ROB SCHMITT TONIGHT:

319 ON BALANCE W/ VITTERT:

22 8p FOX NEWS TONIGHT:

1512 ANDERSON COOPER 360:

771 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

1458 ERIC BOLLING THE BALANCE:

375 CUOMO:

116 9p HANNITY:

1976 CNN PRIMETIME:

719 ALEX WAGNER TONIGHT:

1410 CHRIS PLANTE RIGHT SQUAD:

205 NEWSNATION TOWNHALL:

142 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

1809 CNN TONIGHT:

550 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

1575 GREG KELLY REPORTS:

267 — 11p GUTFELD!:

1599 CNN TONIGHT:

422 11TH HOUR W/ S. RUHLE:

1113 ROB SCHMITT TONIGHT:

192 CUOMO:

111

25-54 Demo (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

120 CNN THIS MORNING:

55 MORNING JOE:

107 WISE GUYS WITH JOHN TABAC:

6 MORNING IN AMERICA:

3 7a FOX AND FRIENDS:

135 CNN THIS MORNING:

47 — WAKE UP AMERICA:

19 — 8a FOX AND FRIENDS:

137 CNN THIS MORNING:

72 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

174 CNN NEWS CENTRAL:

82 MORNING JOE:

122 NATIONAL REPORT:

29 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

153 CNN NEWS CENTRAL:

92 ANA CABRERA REPORTS:

95 — NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:

2 11a FAULKNER FOCUS, THE:

137 CNN NEWS CENTRAL:

98 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

85 — — 12p OUTNUMBERED:

164 INSIDE POLITICS:

86 ANDREA MITCHELL REPORTS:

121 JOHN BACHMAN NOW:

15 NEWSNATION SPECIAL REPORT:

4 1p AMERICA REPORTS:

136 CNN NEWS CENTRAL:

118 MSNBC PRESS CONFERENCE:

116 — — 2p AMERICA REPORTS:

113 CNN NEWS CENTRAL:

117 CHRIS JANSING REPORTS:

101 [1:37 PM-2:59 PM] AMERICAN AGENDA:

29 NEWSNATION NOW:

6 3p STORY, THE:

110 CNN NEWS CENTRAL:

132 KATY TUR REPORTS:

107 — NEWSNATION NOW W/ BERLIE:

5 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

145 LEAD WITH JAKE TAPPER:

123 DEADLINE:WHITE HOUSE:

177 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

34 — 5p FIVE, THE:

305 SITUATION ROOM:

111 — CARL HIGBIE FRONTLINE:

21 HILL, THE:

7 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

233 SITUATION ROOM:

147 BEAT W/ARI MELBER:

147 RECORD WITH GRETA VAN SUS:

22 ELIZABETH VARGAS REPORTS:

12 7p JESSE WATTERS PRIMETIME:

214 ERIN BURNETT OUTFRONT:

140 REIDOUT:

143 ROB SCHMITT TONIGHT:

48 ON BALANCE W/ VITTERT:

5 8p FOX NEWS TONIGHT:

154 ANDERSON COOPER 360:

149 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

166 ERIC BOLLING THE BALANCE:

42 CUOMO:

19 9p HANNITY:

171 CNN PRIMETIME:

160 ALEX WAGNER TONIGHT:

134 CHRIS PLANTE RIGHT SQUAD:

40 NEWSNATION TOWNHALL:

15 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

189 CNN TONIGHT:

154 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

121 GREG KELLY REPORTS:

53 — 11p GUTFELD!:

227 CNN TONIGHT:

138 11TH HOUR W/ S. RUHLE:

96 ROB SCHMITT TONIGHT:

29 CUOMO:

22

As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 529,000

Fox News: 1.34 million

MSNBC: 1.05 million

25-54 Demo:

CNN: 107,000

Fox News: 157,000

MSNBC: 113,000

Here are the prime time averages — encompassing shows which air from 8-11 p.m. — in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 680,000

Fox News: 1.76 million

MSNBC: 1.48 million

25-54 Demo:

CNN: 155,000

Fox News: 171,000

MSNBC: 140,000

