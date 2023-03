Cable News Ratings Wednesday March 8: Joy Reid Leads MSNBC in the Demo

Joy Reid led MSNBC on Wednesday in the key 25-54 age demographic.

Reid brought in 136,000 demo viewers, just topping Nicolle Wallace’s 135,000 demo viewers.

Fox News’s Jesse Watters won the 7 p.m. hour in the demo with 272,000 viewers, while CNN’s Erin Burnett came in a close third place with 131,000.

Here is a full breakdown of Wednesday’s cable news ratings by show:

Total Viewers (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

858 CNN THIS MORNING:

240 MORNING JOE:

777 WISE GUYS WITH JOHN TABAC:

16 EARLY MORNING:

10 7a FOX AND FRIENDS:

1223 CNN THIS MORNING:

362 — WAKE UP AMERICA:

78 MORNING IN AMERICA:

49 8a FOX AND FRIENDS:

1460 CNN THIS MORNING:

432 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

1575 CNN NEWSROOM:

496 MORNING JOE:

853 NATIONAL REPORT:

126 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

1579 CNN NEWSROOM:

539 MSNBC REPORTS- LIVE:

674 — NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:

31 11a FAULKNER FOCUS, THE:

1574 AT THIS HOUR:

564 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

598 — — 12p OUTNUMBERED:

1747 INSIDE POLITICS:

638 ANDREA MITCHELL REPORTS:

640 JOHN BACHMAN NOW:

88 — 1p AMERICA REPORTS:

1495 CNN NEWSROOM:

562 CHRIS JANSING REPORTS:

596 — BLUE BLOODS:

78 2p AMERICA REPORTS:

1384 CNN NEWSROOM:

570 — AMERICAN AGENDA:

88 BLUE BLOODS:

112 3p STORY, THE:

1389 CNN NEWSROOM:

539 KATY TUR REPORTS:

740 — BLUE BLOODS:

166 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

1410 LEAD WITH JAKE TAPPER:

527 DEADLINE:WHITE HOUSE:

1337 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

165 BLUE BLOODS:

209 5p FIVE, THE:

3187 LEAD WITH JAKE TAPPER:

645 — SPICER & CO:

163 NEWSNATION: RUSH HOUR:

112 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

2442 SITUATION ROOM:

611 BEAT W/ARI MELBER:

1351 RECORD WITH GRETA VAN SUS:

164 NEWSNATION: RUSH HOUR:

50 7p JESSE WATTERS PRIMETIME:

2686 ERIN BURNETT OUTFRONT:

567 REIDOUT:

1163 ROB SCHMITT TONIGHT:

204 ON BALANCE W/ VITTERT:

57 8p TUCKER CARLSON TONIGHT:

3622 ANDERSON COOPER 360:

666 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

1373 ERIC BOLLING THE BALANCE:

118 CUOMO:

149 9p HANNITY:

2540 CNN PRIMETIME:

461 ALEX WAGNER TONIGHT:

1338 PRIME NEWS:

78 DAN ABRAMS LIVE:

81 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

1935 CNN TONIGHT:

386 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

1511 GREG KELLY REPORTS:

150 BANFIELD:

84 11p GUTFELD!:

1872 CNN TONIGHT:

294 11TH HOUR W/ S. RUHLE:

959 ROB SCHMITT TONIGHT:

69 CUOMO:

76

25-54 Demo (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

170 CNN THIS MORNING:

45 MORNING JOE:

105 WISE GUYS WITH JOHN TABAC:

2 EARLY MORNING:

2 7a FOX AND FRIENDS:

215 CNN THIS MORNING:

75 — WAKE UP AMERICA:

8 MORNING IN AMERICA:

5 8a FOX AND FRIENDS:

197 CNN THIS MORNING:

97 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

229 CNN NEWSROOM:

85 MORNING JOE:

79 NATIONAL REPORT:

9 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

231 CNN NEWSROOM:

85 MSNBC REPORTS- LIVE:

66 — NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:

7 11a FAULKNER FOCUS, THE:

211 AT THIS HOUR:

100 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

66 — — 12p OUTNUMBERED:

213 INSIDE POLITICS:

133 ANDREA MITCHELL REPORTS:

61 JOHN BACHMAN NOW:

6 — 1p AMERICA REPORTS:

192 CNN NEWSROOM:

126 CHRIS JANSING REPORTS:

64 — BLUE BLOODS:

5 2p AMERICA REPORTS:

161 CNN NEWSROOM:

121 — AMERICAN AGENDA:

5 BLUE BLOODS:

7 3p STORY, THE:

181 CNN NEWSROOM:

89 KATY TUR REPORTS:

81 — BLUE BLOODS:

15 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

160 LEAD WITH JAKE TAPPER:

75 DEADLINE:WHITE HOUSE:

135 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

6 BLUE BLOODS:

24 5p FIVE, THE:

340 LEAD WITH JAKE TAPPER:

88 — SPICER & CO:

10 NEWSNATION: RUSH HOUR:

12 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

248 SITUATION ROOM:

114 BEAT W/ARI MELBER:

134 RECORD WITH GRETA VAN SUS:

8 NEWSNATION: RUSH HOUR:

7 7p JESSE WATTERS PRIMETIME:

272 ERIN BURNETT OUTFRONT:

131 REIDOUT:

136 ROB SCHMITT TONIGHT:

9 ON BALANCE W/ VITTERT:

1 8p TUCKER CARLSON TONIGHT:

467 ANDERSON COOPER 360:

114 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

121 ERIC BOLLING THE BALANCE:

17 CUOMO:

23 9p HANNITY:

289 CNN PRIMETIME:

94 ALEX WAGNER TONIGHT:

130 PRIME NEWS:

3 DAN ABRAMS LIVE:

6 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

231 CNN TONIGHT:

95 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

123 GREG KELLY REPORTS:

10 BANFIELD:

24 11p GUTFELD!:

262 CNN TONIGHT:

94 11TH HOUR W/ S. RUHLE:

113 ROB SCHMITT TONIGHT:

8 CUOMO:

16

As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 463,000

Fox News: 1.71 million

MSNBC: 890,000

25-54 Demo:

CNN: 93,000

Fox News: 216,000

MSNBC: 94,000

Here are the prime time averages — encompassing shows which air from 8-11 p.m. — in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 504,000

Fox News: 2.7 million

MSNBC: 1.41 million

25-54 Demo:

CNN: 101,000

Fox News: 329,000

MSNBC: 125,000

For more ratings information and analysis go to ShowBuzz Daily.

Have a tip we should know? tips@mediaite.com