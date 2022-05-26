Cable News Ratings Wednesday May 25: Nicolle Wallace Top-Rated Non-Fox News Host
MSNBC’s Nicolle Wallace led both CNN and MSNBC on Wednesday in the ratings, in terms of total viewers.
Wallace’s 1.28 million total viewers across her two hours of programing well-outpaced every other program on her network and far-outpaced CNN’s offerings, which did not break the million viewer mark in prime time.
Fox News, meanwhile, dominated with the highest-rated program across every hour in terms of total viewers. In the key 25-54 age demographic, Fox News won every hour, except for two.
CNN Newsroom at 2 and 3 p.m. won their times slots in the demo.
Here is a full breakdown of Wednesday’s cable news ratings by show:
Total Viewers (thousands)
|ET
|FNC
|CNN
|MSNBC
|NEWSMAX
|NEWSNATION
|6a
|FOX AND FRIENDS:
1223
|NEW DAY:
374
|MORNING JOE:
940
|WISE GUYS WITH JOHN TABAC:
44
|ELEMENTARY:
37
|7a
|FOX AND FRIENDS:
1587
|NEW DAY:
522
|—
|WAKE UP AMERICA:
103
|MORNING IN AMERICA:
25
|8a
|FOX AND FRIENDS:
1665
|NEW DAY:
628
|—
|—
|—
|9a
|AMERICAS NEWSROOM:
1808
|CNN NEWSROOM:
732
|MORNING JOE:
948
|NATIONAL REPORT:
123
|—
|10a
|AMERICAS NEWSROOM:
1781
|CNN NEWSROOM:
799
|JOSE DIAZ-BALART REPORTS:
795
|—
|IN THE HEAT OF THE NIGHT:
106
|11a
|FAULKNER FOCUS, THE:
1737
|AT THIS HOUR:
826
|MSNBC REPORTS- LIVE:
671
|—
|IN THE HEAT OF THE NIGHT:
176
|12p
|OUTNUMBERED:
1613
|INSIDE POLITICS:
886
|ANDREA MITCHELL REPORTS:
803
|JOHN BACHMAN NOW:
129
|IN THE HEAT OF THE NIGHT:
200
|1p
|AMERICA REPORTS:
1754
|CNN NEWSROOM:
935
|MTP DAILY:
861
|—
|BLUE BLOODS:
116
|2p
|AMERICA REPORTS:
1791
|CNN NEWSROOM:
1065
|—
|AMERICAN AGENDA:
148
|BLUE BLOODS:
113
|3p
|STORY, THE:
1626
|CNN NEWSROOM:
1020
|HALLIE JACKSON REPORTS:
914
|—
|BLUE BLOODS:
194
|4p
|YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:
1651
|LEAD WITH JAKE TAPPER:
950
|DEADLINE:WHITE HOUSE:
1277
|ERIC BOLLING THE BALANCE:
243
|BLUE BLOODS:
252
|5p
|FIVE, THE:
3361
|LEAD WITH JAKE TAPPER:
998
|—
|CHRIS SALCEDO SHOW, THE:
200
|NEWSNATION: RUSH HOUR:
100
|6p
|SPECIAL RPT W/BRET BAIER:
2443
|SITUATION ROOM:
786
|BEAT W/ARI MELBER:
1039
|SPICER & CO:
240
|NEWSNATION: RUSH HOUR:
78
|7p
|JESSE WATTERS PRIMETIME:
2803
|ERIN BURNETT OUTFRONT:
877
|REIDOUT:
1043
|GREG KELLY REPORTS:
326
|ON BALANCE W/ VITTERT:
72
|8p
|TUCKER CARLSON TONIGHT:
3180
|ANDERSON COOPER 360:
977
|ALL IN W/ CHRIS HAYES:
1030
|STINCHFIELD:
275
|NEWSNATION PRIME:
61
|9p
|HANNITY:
2571
|ANDERSON COOPER 360:
837
|MSNBC PRIME:
1031
|AMERICA BURNING:
168
|DAN ABRAMS LIVE:
55
|10p
|INGRAHAM ANGLE, THE:
2136
|DON LEMON TONIGHT:
695
|LAST WORD W/ L. ODONNELL:
1088
|ROB SCHMITT TONIGHT:
195
|BANFIELD:
26
|11p
|GUTFELD!:
2149
|DON LEMON TONIGHT:
646
|11TH HOUR W/ S. RUHLE:
812
|GREG KELLY REPORTS:
135
|NN PRIME: SPECIAL REPORT:
28
25-54 Demo (thousands)
|ET
|FNC
|CNN
|MSNBC
|NEWSMAX
|NEWSNATION
|6a
|FOX AND FRIENDS:
206
|NEW DAY:
83
|MORNING JOE:
115
|WISE GUYS WITH JOHN TABAC:
4
|ELEMENTARY:
3
|7a
|FOX AND FRIENDS:
295
|NEW DAY:
148
|—
|WAKE UP AMERICA:
14
|MORNING IN AMERICA:
1
|8a
|FOX AND FRIENDS:
306
|NEW DAY:
161
|—
|—
|—
|9a
|AMERICAS NEWSROOM:
284
|CNN NEWSROOM:
190
|MORNING JOE:
103
|NATIONAL REPORT:
17
|—
|10a
|AMERICAS NEWSROOM:
277
|CNN NEWSROOM:
174
|JOSE DIAZ-BALART REPORTS:
110
|—
|IN THE HEAT OF THE NIGHT:
15
|11a
|FAULKNER FOCUS, THE:
281
|AT THIS HOUR:
199
|MSNBC REPORTS- LIVE:
99
|—
|IN THE HEAT OF THE NIGHT:
11
|12p
|OUTNUMBERED:
249
|INSIDE POLITICS:
213
|ANDREA MITCHELL REPORTS:
96
|JOHN BACHMAN NOW:
27
|IN THE HEAT OF THE NIGHT:
24
|1p
|AMERICA REPORTS:
282
|CNN NEWSROOM:
259
|MTP DAILY:
107
|—
|BLUE BLOODS:
14
|2p
|AMERICA REPORTS:
270
|CNN NEWSROOM:
278
|—
|AMERICAN AGENDA:
37
|BLUE BLOODS:
17
|3p
|STORY, THE:
230
|CNN NEWSROOM:
239
|HALLIE JACKSON REPORTS:
110
|—
|BLUE BLOODS:
31
|4p
|YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:
218
|LEAD WITH JAKE TAPPER:
206
|DEADLINE:WHITE HOUSE:
160
|ERIC BOLLING THE BALANCE:
35
|BLUE BLOODS:
29
|5p
|FIVE, THE:
419
|LEAD WITH JAKE TAPPER:
247
|—
|CHRIS SALCEDO SHOW, THE:
44
|NEWSNATION: RUSH HOUR:
16
|6p
|SPECIAL RPT W/BRET BAIER:
326
|SITUATION ROOM:
222
|BEAT W/ARI MELBER:
133
|SPICER & CO:
32
|NEWSNATION: RUSH HOUR:
17
|7p
|JESSE WATTERS PRIMETIME:
423
|ERIN BURNETT OUTFRONT:
238
|REIDOUT:
149
|GREG KELLY REPORTS:
29
|ON BALANCE W/ VITTERT:
25
|8p
|TUCKER CARLSON TONIGHT:
525
|ANDERSON COOPER 360:
241
|ALL IN W/ CHRIS HAYES:
153
|STINCHFIELD:
40
|NEWSNATION PRIME:
20
|9p
|HANNITY:
398
|ANDERSON COOPER 360:
221
|MSNBC PRIME:
121
|AMERICA BURNING:
28
|DAN ABRAMS LIVE:
12
|10p
|INGRAHAM ANGLE, THE:
386
|DON LEMON TONIGHT:
173
|LAST WORD W/ L. ODONNELL:
136
|ROB SCHMITT TONIGHT:
37
|BANFIELD:
3
|11p
|GUTFELD!:
394
|DON LEMON TONIGHT:
150
|11TH HOUR W/ S. RUHLE:
123
|GREG KELLY REPORTS:
32
|NN PRIME: SPECIAL REPORT:
4
As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 demo.
Total viewers:
CNN: 742,000
Fox News: 1.87 million
MSNBC: 884,000
25-54 Demo:
CNN: 186,000
Fox News: 307,000
MSNBC: 117,000
Here are the prime time averages — encompassing shows which air from 8-11 p.m. — in total viewers and the 25-54 demo.
Total viewers:
CNN: 836,000
Fox News: 2.63 million
MSNBC: 1.05 million
25-54 Demo:
CNN: 212,000
Fox News: 436,000
MSNBC: 136,000
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