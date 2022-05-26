Cable News Ratings Wednesday May 25: Nicolle Wallace Top-Rated Non-Fox News Host

By Mediaite StaffMay 26th, 2022, 5:08 pm
 

MSNBC’s Nicolle Wallace led both CNN and MSNBC on Wednesday in the ratings, in terms of total viewers.

Wallace’s 1.28 million total viewers across her two hours of programing well-outpaced every other program on her network and far-outpaced CNN’s offerings, which did not break the million viewer mark in prime time.

Fox News, meanwhile, dominated with the highest-rated program across every hour in terms of total viewers. In the key 25-54 age demographic, Fox News won every hour, except for two.

CNN Newsroom at 2 and 3 p.m. won their times slots in the demo.

Here is a full breakdown of Wednesday’s cable news ratings by show:

Total Viewers (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION
6a FOX AND FRIENDS:
1223		 NEW DAY:
374		 MORNING JOE:
940		 WISE GUYS WITH JOHN TABAC:
44		 ELEMENTARY:
37
7a FOX AND FRIENDS:
1587		 NEW DAY:
522		 WAKE UP AMERICA:
103		 MORNING IN AMERICA:
25
8a FOX AND FRIENDS:
1665		 NEW DAY:
628
9a AMERICAS NEWSROOM:
1808		 CNN NEWSROOM:
732		 MORNING JOE:
948		 NATIONAL REPORT:
123
10a AMERICAS NEWSROOM:
1781		 CNN NEWSROOM:
799		 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:
795		 IN THE HEAT OF THE NIGHT:
106
11a FAULKNER FOCUS, THE:
1737		 AT THIS HOUR:
826		 MSNBC REPORTS- LIVE:
671		 IN THE HEAT OF THE NIGHT:
176
12p OUTNUMBERED:
1613		 INSIDE POLITICS:
886		 ANDREA MITCHELL REPORTS:
803		 JOHN BACHMAN NOW:
129		 IN THE HEAT OF THE NIGHT:
200
1p AMERICA REPORTS:
1754		 CNN NEWSROOM:
935		 MTP DAILY:
861		 BLUE BLOODS:
116
2p AMERICA REPORTS:
1791		 CNN NEWSROOM:
1065		 AMERICAN AGENDA:
148		 BLUE BLOODS:
113
3p STORY, THE:
1626		 CNN NEWSROOM:
1020		 HALLIE JACKSON REPORTS:
914		 BLUE BLOODS:
194
4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:
1651		 LEAD WITH JAKE TAPPER:
950		 DEADLINE:WHITE HOUSE:
1277		 ERIC BOLLING THE BALANCE:
243		 BLUE BLOODS:
252
5p FIVE, THE:
3361		 LEAD WITH JAKE TAPPER:
998		 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:
200		 NEWSNATION: RUSH HOUR:
100
6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:
2443		 SITUATION ROOM:
786		 BEAT W/ARI MELBER:
1039		 SPICER & CO:
240		 NEWSNATION: RUSH HOUR:
78
7p JESSE WATTERS PRIMETIME:
2803		 ERIN BURNETT OUTFRONT:
877		 REIDOUT:
1043		 GREG KELLY REPORTS:
326		 ON BALANCE W/ VITTERT:
72
8p TUCKER CARLSON TONIGHT:
3180		 ANDERSON COOPER 360:
977		 ALL IN W/ CHRIS HAYES:
1030		 STINCHFIELD:
275		 NEWSNATION PRIME:
61
9p HANNITY:
2571		 ANDERSON COOPER 360:
837		 MSNBC PRIME:
1031		 AMERICA BURNING:
168		 DAN ABRAMS LIVE:
55
10p INGRAHAM ANGLE, THE:
2136		 DON LEMON TONIGHT:
695		 LAST WORD W/ L. ODONNELL:
1088		 ROB SCHMITT TONIGHT:
195		 BANFIELD:
26
11p GUTFELD!:
2149		 DON LEMON TONIGHT:
646		 11TH HOUR W/ S. RUHLE:
812		 GREG KELLY REPORTS:
135		 NN PRIME: SPECIAL REPORT:
28

25-54 Demo (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION
6a FOX AND FRIENDS:
206		 NEW DAY:
83		 MORNING JOE:
115		 WISE GUYS WITH JOHN TABAC:
4		 ELEMENTARY:
3
7a FOX AND FRIENDS:
295		 NEW DAY:
148		 WAKE UP AMERICA:
14		 MORNING IN AMERICA:
1
8a FOX AND FRIENDS:
306		 NEW DAY:
161
9a AMERICAS NEWSROOM:
284		 CNN NEWSROOM:
190		 MORNING JOE:
103		 NATIONAL REPORT:
17
10a AMERICAS NEWSROOM:
277		 CNN NEWSROOM:
174		 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:
110		 IN THE HEAT OF THE NIGHT:
15
11a FAULKNER FOCUS, THE:
281		 AT THIS HOUR:
199		 MSNBC REPORTS- LIVE:
99		 IN THE HEAT OF THE NIGHT:
11
12p OUTNUMBERED:
249		 INSIDE POLITICS:
213		 ANDREA MITCHELL REPORTS:
96		 JOHN BACHMAN NOW:
27		 IN THE HEAT OF THE NIGHT:
24
1p AMERICA REPORTS:
282		 CNN NEWSROOM:
259		 MTP DAILY:
107		 BLUE BLOODS:
14
2p AMERICA REPORTS:
270		 CNN NEWSROOM:
278		 AMERICAN AGENDA:
37		 BLUE BLOODS:
17
3p STORY, THE:
230		 CNN NEWSROOM:
239		 HALLIE JACKSON REPORTS:
110		 BLUE BLOODS:
31
4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:
218		 LEAD WITH JAKE TAPPER:
206		 DEADLINE:WHITE HOUSE:
160		 ERIC BOLLING THE BALANCE:
35		 BLUE BLOODS:
29
5p FIVE, THE:
419		 LEAD WITH JAKE TAPPER:
247		 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:
44		 NEWSNATION: RUSH HOUR:
16
6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:
326		 SITUATION ROOM:
222		 BEAT W/ARI MELBER:
133		 SPICER & CO:
32		 NEWSNATION: RUSH HOUR:
17
7p JESSE WATTERS PRIMETIME:
423		 ERIN BURNETT OUTFRONT:
238		 REIDOUT:
149		 GREG KELLY REPORTS:
29		 ON BALANCE W/ VITTERT:
25
8p TUCKER CARLSON TONIGHT:
525		 ANDERSON COOPER 360:
241		 ALL IN W/ CHRIS HAYES:
153		 STINCHFIELD:
40		 NEWSNATION PRIME:
20
9p HANNITY:
398		 ANDERSON COOPER 360:
221		 MSNBC PRIME:
121		 AMERICA BURNING:
28		 DAN ABRAMS LIVE:
12
10p INGRAHAM ANGLE, THE:
386		 DON LEMON TONIGHT:
173		 LAST WORD W/ L. ODONNELL:
136		 ROB SCHMITT TONIGHT:
37		 BANFIELD:
3
11p GUTFELD!:
394		 DON LEMON TONIGHT:
150		 11TH HOUR W/ S. RUHLE:
123		 GREG KELLY REPORTS:
32		 NN PRIME: SPECIAL REPORT:
4

As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 742,000

Fox News: 1.87 million

MSNBC: 884,000

25-54 Demo:

CNN: 186,000

Fox News: 307,000

MSNBC: 117,000

Here are the prime time averages — encompassing shows which air from 8-11 p.m. — in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 836,000

Fox News: 2.63 million

MSNBC: 1.05 million

25-54 Demo:

CNN: 212,000

Fox News: 436,000

MSNBC: 136,000

For more ratings information and analysis go to ShowBuzz Daily.

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