Cable News Ratings Wednesday November 16: CNN’s Pence Town Hall Rakes in Over 1 Million Viewers, Still Lands in Third
CNN’s prime time ratings received a boost on Wednesday night from a town hall event with former Vice President Mike Pence, but not enough of a bump to top either MSNBC or Fox News.
CNN’s Pence town hall brought in 1.19 million total viewers from 9 to 10:20 p.m. while Fox News’s Hannity scored 3.34 million total viewers and MSNBC’s Alex Wagner brought in 1.54 million viewers.
CNN did manage to top MSNBC in the key 25-54 age demographic during the town hall bringing in 285,000 demo viewers, compared to MSNBC’s 128,000. Hannity scored 453,000 demo viewers — the third most overall.
Here is a full breakdown of Wednesday’s cable news ratings by show:
Total Viewers (thousands)
|ET
|FNC
|CNN
|MSNBC
|NEWSMAX
|NEWSNATION
|6a
|FOX AND FRIENDS:
1141
|CNN THIS MORNING:
448
|MORNING JOE:
991
|WISE GUYS WITH JOHN TABAC:
50
|EARLY MORNING:
6
|7a
|FOX AND FRIENDS:
1481
|CNN THIS MORNING:
532
|—
|WAKE UP AMERICA:
152
|MORNING IN AMERICA:
31
|8a
|FOX AND FRIENDS:
1837
|CNN THIS MORNING:
585
|—
|—
|—
|9a
|AMERICAS NEWSROOM:
1804
|CNN NEWSROOM:
665
|MORNING JOE:
1082
|NATIONAL REPORT:
224
|—
|10a
|AMERICAS NEWSROOM:
1768
|CNN NEWSROOM:
792
|JOSE DIAZ-BALART REPORTS:
796
|—
|NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:
42
|11a
|FAULKNER FOCUS, THE:
1857
|AT THIS HOUR:
765
|MSNBC REPORTS- LIVE:
733
|—
|—
|12p
|OUTNUMBERED:
2064
|INSIDE POLITICS:
873
|ANDREA MITCHELL REPORTS:
739
|JOHN BACHMAN NOW:
165
|BLUE BLOODS:
82
|1p
|AMERICA REPORTS:
1800
|CNN NEWSROOM:
863
|MSNBC PRESS CONFERENCE:
833 [12:51 PM-1:34 PM]
|—
|BLUE BLOODS:
159
|2p
|AMERICA REPORTS:
1686
|CNN NEWSROOM:
836
|KATY TUR REPORTS:
866
|AMERICAN AGENDA:
170
|BLUE BLOODS:
176
|3p
|STORY, THE:
1636
|CNN NEWSROOM:
844
|HALLIE JACKSON REPORTS:
1016
|—
|BLUE BLOODS:
175
|4p
|YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:
1703
|LEAD WITH JAKE TAPPER:
815
|DEADLINE:WHITE HOUSE:
1545
|CHRIS SALCEDO SHOW, THE:
208
|BLUE BLOODS:
249
|5p
|FIVE, THE:
3546
|LEAD WITH JAKE TAPPER:
872
|—
|SPICER & CO:
225
|NEWSNATION: RUSH HOUR:
109
|6p
|SPECIAL RPT W/BRET BAIER:
2756
|SITUATION ROOM:
862
|BEAT W/ARI MELBER:
1633
|RECORD WITH GRETA VAN SUS:
246
|NEWSNATION: RUSH HOUR:
57
|7p
|JESSE WATTERS PRIMETIME:
3082
|ERIN BURNETT OUTFRONT:
873
|REIDOUT:
1300
|ROB SCHMITT TONIGHT:
307
|ON BALANCE W/ VITTERT:
69
|8p
|TUCKER CARLSON TONIGHT:
3299
|ANDERSON COOPER 360:
1039
|ALL IN W/ CHRIS HAYES:
1533
|ERIC BOLLING THE BALANCE:
230
|CUOMO:
217
|9p
|HANNITY:
3038
|CNN TOWN HALL:
1186 [8:59 PM-10:23 PM]
|ALEX WAGNER TONIGHT:
1542
|PRIME NEWS:
158
|DAN ABRAMS LIVE:
147
|10p
|INGRAHAM ANGLE, THE:
2401
|ANDERSON COOPER 360:
878 [10:24 PM-10:59 PM]
|LAST WORD W/ L. ODONNELL:
1581
|GREG KELLY REPORTS:
252
|BANFIELD:
87
|11p
|GUTFELD!:
2322
|CNN TONIGHT:
566
|11TH HOUR W/ S. RUHLE:
978
|ROB SCHMITT TONIGHT:
145
|CUOMO:
56
25-54 Demo (thousands)
|ET
|FNC
|CNN
|MSNBC
|NEWSMAX
|NEWSNATION
|6a
|FOX AND FRIENDS:
215
|CNN THIS MORNING:
102
|MORNING JOE:
129
|WISE GUYS WITH JOHN TABAC:
5
|EARLY MORNING:
1
|7a
|FOX AND FRIENDS:
250
|CNN THIS MORNING:
134
|—
|WAKE UP AMERICA:
19
|MORNING IN AMERICA:
3
|8a
|FOX AND FRIENDS:
284
|CNN THIS MORNING:
168
|—
|—
|—
|9a
|AMERICAS NEWSROOM:
250
|CNN NEWSROOM:
151
|MORNING JOE:
111
|NATIONAL REPORT:
26
|—
|10a
|AMERICAS NEWSROOM:
221
|CNN NEWSROOM:
162
|JOSE DIAZ-BALART REPORTS:
77
|—
|NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:
10
|11a
|FAULKNER FOCUS, THE:
293
|AT THIS HOUR:
144
|MSNBC REPORTS- LIVE:
65
|—
|—
|12p
|OUTNUMBERED:
323
|INSIDE POLITICS:
178
|ANDREA MITCHELL REPORTS:
52
|JOHN BACHMAN NOW:
24
|BLUE BLOODS:
12
|1p
|AMERICA REPORTS:
280
|CNN NEWSROOM:
161
|MSNBC PRESS CONFERENCE:
68 [12:51 PM-1:34 PM]
|—
|BLUE BLOODS:
14
|2p
|AMERICA REPORTS:
286
|CNN NEWSROOM:
155
|KATY TUR REPORTS:
73
|AMERICAN AGENDA:
32
|BLUE BLOODS:
13
|3p
|STORY, THE:
280
|CNN NEWSROOM:
168
|HALLIE JACKSON REPORTS:
85
|—
|BLUE BLOODS:
11
|4p
|YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:
242
|LEAD WITH JAKE TAPPER:
171
|DEADLINE:WHITE HOUSE:
136
|CHRIS SALCEDO SHOW, THE:
34
|BLUE BLOODS:
24
|5p
|FIVE, THE:
479
|LEAD WITH JAKE TAPPER:
192
|—
|SPICER & CO:
34
|NEWSNATION: RUSH HOUR:
4
|6p
|SPECIAL RPT W/BRET BAIER:
361
|SITUATION ROOM:
207
|BEAT W/ARI MELBER:
165
|RECORD WITH GRETA VAN SUS:
21
|NEWSNATION: RUSH HOUR:
3
|7p
|JESSE WATTERS PRIMETIME:
450
|ERIN BURNETT OUTFRONT:
218
|REIDOUT:
170
|ROB SCHMITT TONIGHT:
33
|ON BALANCE W/ VITTERT:
4
|8p
|TUCKER CARLSON TONIGHT:
506
|ANDERSON COOPER 360:
264
|ALL IN W/ CHRIS HAYES:
195
|ERIC BOLLING THE BALANCE:
33
|CUOMO:
38
|9p
|HANNITY:
453
|CNN TOWN HALL:
285 [8:59 PM-10:23 PM]
|ALEX WAGNER TONIGHT:
128
|PRIME NEWS:
27
|DAN ABRAMS LIVE:
31
|10p
|INGRAHAM ANGLE, THE:
387
|ANDERSON COOPER 360:
202 [10:24 PM-10:59 PM]
|LAST WORD W/ L. ODONNELL:
161
|GREG KELLY REPORTS:
30
|BANFIELD:
11
|11p
|GUTFELD!:
320
|CNN TONIGHT:
130
|11TH HOUR W/ S. RUHLE:
141
|ROB SCHMITT TONIGHT:
20
|CUOMO:
10
As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 demo.
Total viewers:
CNN: 731,000
Fox News: 1.98 million
MSNBC: 1.05 million
25-54 Demo:
CNN: 164,000
Fox News: 302,000
MSNBC: 110,000
Here are the prime time averages — encompassing shows which air from 8-11 p.m. — in total viewers and the 25-54 demo.
Total viewers:
CNN: 1.1 million
Fox News: 2.91 million
MSNBC: 1.55 million
25-54 Demo:
CNN: 261,000
Fox News: 449,000
MSNBC: 161,000
For more ratings information and analysis go to ShowBuzz Daily.
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