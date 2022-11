CNN’s prime time ratings received a boost on Wednesday night from a town hall event with former Vice President Mike Pence, but not enough of a bump to top either MSNBC or Fox News.

CNN’s Pence town hall brought in 1.19 million total viewers from 9 to 10:20 p.m. while Fox News’s Hannity scored 3.34 million total viewers and MSNBC’s Alex Wagner brought in 1.54 million viewers.

CNN did manage to top MSNBC in the key 25-54 age demographic during the town hall bringing in 285,000 demo viewers, compared to MSNBC’s 128,000. Hannity scored 453,000 demo viewers — the third most overall.

Here is a full breakdown of Wednesday’s cable news ratings by show:

Total Viewers (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

1141 CNN THIS MORNING:

448 MORNING JOE:

991 WISE GUYS WITH JOHN TABAC:

50 EARLY MORNING:

6 7a FOX AND FRIENDS:

1481 CNN THIS MORNING:

532 — WAKE UP AMERICA:

152 MORNING IN AMERICA:

31 8a FOX AND FRIENDS:

1837 CNN THIS MORNING:

585 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

1804 CNN NEWSROOM:

665 MORNING JOE:

1082 NATIONAL REPORT:

224 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

1768 CNN NEWSROOM:

792 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

796 — NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:

42 11a FAULKNER FOCUS, THE:

1857 AT THIS HOUR:

765 MSNBC REPORTS- LIVE:

733 — — 12p OUTNUMBERED:

2064 INSIDE POLITICS:

873 ANDREA MITCHELL REPORTS:

739 JOHN BACHMAN NOW:

165 BLUE BLOODS:

82 1p AMERICA REPORTS:

1800 CNN NEWSROOM:

863 MSNBC PRESS CONFERENCE:

833 [12:51 PM-1:34 PM] — BLUE BLOODS:

159 2p AMERICA REPORTS:

1686 CNN NEWSROOM:

836 KATY TUR REPORTS:

866 AMERICAN AGENDA:

170 BLUE BLOODS:

176 3p STORY, THE:

1636 CNN NEWSROOM:

844 HALLIE JACKSON REPORTS:

1016 — BLUE BLOODS:

175 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

1703 LEAD WITH JAKE TAPPER:

815 DEADLINE:WHITE HOUSE:

1545 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

208 BLUE BLOODS:

249 5p FIVE, THE:

3546 LEAD WITH JAKE TAPPER:

872 — SPICER & CO:

225 NEWSNATION: RUSH HOUR:

109 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

2756 SITUATION ROOM:

862 BEAT W/ARI MELBER:

1633 RECORD WITH GRETA VAN SUS:

246 NEWSNATION: RUSH HOUR:

57 7p JESSE WATTERS PRIMETIME:

3082 ERIN BURNETT OUTFRONT:

873 REIDOUT:

1300 ROB SCHMITT TONIGHT:

307 ON BALANCE W/ VITTERT:

69 8p TUCKER CARLSON TONIGHT:

3299 ANDERSON COOPER 360:

1039 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

1533 ERIC BOLLING THE BALANCE:

230 CUOMO:

217 9p HANNITY:

3038 CNN TOWN HALL:

1186 [8:59 PM-10:23 PM] ALEX WAGNER TONIGHT:

1542 PRIME NEWS:

158 DAN ABRAMS LIVE:

147 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

2401 ANDERSON COOPER 360:

878 [10:24 PM-10:59 PM] LAST WORD W/ L. ODONNELL:

1581 GREG KELLY REPORTS:

252 BANFIELD:

87 11p GUTFELD!:

2322 CNN TONIGHT:

566 11TH HOUR W/ S. RUHLE:

978 ROB SCHMITT TONIGHT:

145 CUOMO:

56

25-54 Demo (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

215 CNN THIS MORNING:

102 MORNING JOE:

129 WISE GUYS WITH JOHN TABAC:

5 EARLY MORNING:

1 7a FOX AND FRIENDS:

250 CNN THIS MORNING:

134 — WAKE UP AMERICA:

19 MORNING IN AMERICA:

3 8a FOX AND FRIENDS:

284 CNN THIS MORNING:

168 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

250 CNN NEWSROOM:

151 MORNING JOE:

111 NATIONAL REPORT:

26 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

221 CNN NEWSROOM:

162 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

77 — NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:

10 11a FAULKNER FOCUS, THE:

293 AT THIS HOUR:

144 MSNBC REPORTS- LIVE:

65 — — 12p OUTNUMBERED:

323 INSIDE POLITICS:

178 ANDREA MITCHELL REPORTS:

52 JOHN BACHMAN NOW:

24 BLUE BLOODS:

12 1p AMERICA REPORTS:

280 CNN NEWSROOM:

161 MSNBC PRESS CONFERENCE:

68 [12:51 PM-1:34 PM] — BLUE BLOODS:

14 2p AMERICA REPORTS:

286 CNN NEWSROOM:

155 KATY TUR REPORTS:

73 AMERICAN AGENDA:

32 BLUE BLOODS:

13 3p STORY, THE:

280 CNN NEWSROOM:

168 HALLIE JACKSON REPORTS:

85 — BLUE BLOODS:

11 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

242 LEAD WITH JAKE TAPPER:

171 DEADLINE:WHITE HOUSE:

136 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

34 BLUE BLOODS:

24 5p FIVE, THE:

479 LEAD WITH JAKE TAPPER:

192 — SPICER & CO:

34 NEWSNATION: RUSH HOUR:

4 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

361 SITUATION ROOM:

207 BEAT W/ARI MELBER:

165 RECORD WITH GRETA VAN SUS:

21 NEWSNATION: RUSH HOUR:

3 7p JESSE WATTERS PRIMETIME:

450 ERIN BURNETT OUTFRONT:

218 REIDOUT:

170 ROB SCHMITT TONIGHT:

33 ON BALANCE W/ VITTERT:

4 8p TUCKER CARLSON TONIGHT:

506 ANDERSON COOPER 360:

264 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

195 ERIC BOLLING THE BALANCE:

33 CUOMO:

38 9p HANNITY:

453 CNN TOWN HALL:

285 [8:59 PM-10:23 PM] ALEX WAGNER TONIGHT:

128 PRIME NEWS:

27 DAN ABRAMS LIVE:

31 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

387 ANDERSON COOPER 360:

202 [10:24 PM-10:59 PM] LAST WORD W/ L. ODONNELL:

161 GREG KELLY REPORTS:

30 BANFIELD:

11 11p GUTFELD!:

320 CNN TONIGHT:

130 11TH HOUR W/ S. RUHLE:

141 ROB SCHMITT TONIGHT:

20 CUOMO:

10

As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 731,000

Fox News: 1.98 million

MSNBC: 1.05 million

25-54 Demo:

CNN: 164,000

Fox News: 302,000

MSNBC: 110,000

Here are the prime time averages — encompassing shows which air from 8-11 p.m. — in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 1.1 million

Fox News: 2.91 million

MSNBC: 1.55 million

25-54 Demo:

CNN: 261,000

Fox News: 449,000

MSNBC: 161,000

For more ratings information and analysis go to ShowBuzz Daily.

