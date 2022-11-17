Cable News Ratings Wednesday November 16: CNN’s Pence Town Hall Rakes in Over 1 Million Viewers, Still Lands in Third

By Mediaite StaffNov 17th, 2022, 4:29 pm
 

Mike Pence

CNN’s prime time ratings received a boost on Wednesday night from a town hall event with former Vice President Mike Pence, but not enough of a bump to top either MSNBC or Fox News.

CNN’s Pence town hall brought in 1.19 million total viewers from 9 to 10:20 p.m. while Fox News’s Hannity scored 3.34 million total viewers and MSNBC’s Alex Wagner brought in 1.54 million viewers.

CNN did manage to top MSNBC in the key 25-54 age demographic during the town hall bringing in 285,000 demo viewers, compared to MSNBC’s 128,000. Hannity scored 453,000 demo viewers — the third most overall.

Here is a full breakdown of Wednesday’s cable news ratings by show:

Total Viewers (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION
6a FOX AND FRIENDS:
1141		 CNN THIS MORNING:
448		 MORNING JOE:
991		 WISE GUYS WITH JOHN TABAC:
50		 EARLY MORNING:
6
7a FOX AND FRIENDS:
1481		 CNN THIS MORNING:
532		 WAKE UP AMERICA:
152		 MORNING IN AMERICA:
31
8a FOX AND FRIENDS:
1837		 CNN THIS MORNING:
585
9a AMERICAS NEWSROOM:
1804		 CNN NEWSROOM:
665		 MORNING JOE:
1082		 NATIONAL REPORT:
224
10a AMERICAS NEWSROOM:
1768		 CNN NEWSROOM:
792		 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:
796		 NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:
42
11a FAULKNER FOCUS, THE:
1857		 AT THIS HOUR:
765		 MSNBC REPORTS- LIVE:
733
12p OUTNUMBERED:
2064		 INSIDE POLITICS:
873		 ANDREA MITCHELL REPORTS:
739		 JOHN BACHMAN NOW:
165		 BLUE BLOODS:
82
1p AMERICA REPORTS:
1800		 CNN NEWSROOM:
863		 MSNBC PRESS CONFERENCE:
833 [12:51 PM-1:34 PM]		 BLUE BLOODS:
159
2p AMERICA REPORTS:
1686		 CNN NEWSROOM:
836		 KATY TUR REPORTS:
866		 AMERICAN AGENDA:
170		 BLUE BLOODS:
176
3p STORY, THE:
1636		 CNN NEWSROOM:
844		 HALLIE JACKSON REPORTS:
1016		 BLUE BLOODS:
175
4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:
1703		 LEAD WITH JAKE TAPPER:
815		 DEADLINE:WHITE HOUSE:
1545		 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:
208		 BLUE BLOODS:
249
5p FIVE, THE:
3546		 LEAD WITH JAKE TAPPER:
872		 SPICER & CO:
225		 NEWSNATION: RUSH HOUR:
109
6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:
2756		 SITUATION ROOM:
862		 BEAT W/ARI MELBER:
1633		 RECORD WITH GRETA VAN SUS:
246		 NEWSNATION: RUSH HOUR:
57
7p JESSE WATTERS PRIMETIME:
3082		 ERIN BURNETT OUTFRONT:
873		 REIDOUT:
1300		 ROB SCHMITT TONIGHT:
307		 ON BALANCE W/ VITTERT:
69
8p TUCKER CARLSON TONIGHT:
3299		 ANDERSON COOPER 360:
1039		 ALL IN W/ CHRIS HAYES:
1533		 ERIC BOLLING THE BALANCE:
230		 CUOMO:
217
9p HANNITY:
3038		 CNN TOWN HALL:
1186 [8:59 PM-10:23 PM]		 ALEX WAGNER TONIGHT:
1542		 PRIME NEWS:
158		 DAN ABRAMS LIVE:
147
10p INGRAHAM ANGLE, THE:
2401		 ANDERSON COOPER 360:
878 [10:24 PM-10:59 PM]		 LAST WORD W/ L. ODONNELL:
1581		 GREG KELLY REPORTS:
252		 BANFIELD:
87
11p GUTFELD!:
2322		 CNN TONIGHT:
566		 11TH HOUR W/ S. RUHLE:
978		 ROB SCHMITT TONIGHT:
145		 CUOMO:
56

25-54 Demo (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION
6a FOX AND FRIENDS:
215		 CNN THIS MORNING:
102		 MORNING JOE:
129		 WISE GUYS WITH JOHN TABAC:
5		 EARLY MORNING:
1
7a FOX AND FRIENDS:
250		 CNN THIS MORNING:
134		 WAKE UP AMERICA:
19		 MORNING IN AMERICA:
3
8a FOX AND FRIENDS:
284		 CNN THIS MORNING:
168
9a AMERICAS NEWSROOM:
250		 CNN NEWSROOM:
151		 MORNING JOE:
111		 NATIONAL REPORT:
26
10a AMERICAS NEWSROOM:
221		 CNN NEWSROOM:
162		 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:
77		 NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:
10
11a FAULKNER FOCUS, THE:
293		 AT THIS HOUR:
144		 MSNBC REPORTS- LIVE:
65
12p OUTNUMBERED:
323		 INSIDE POLITICS:
178		 ANDREA MITCHELL REPORTS:
52		 JOHN BACHMAN NOW:
24		 BLUE BLOODS:
12
1p AMERICA REPORTS:
280		 CNN NEWSROOM:
161		 MSNBC PRESS CONFERENCE:
68 [12:51 PM-1:34 PM]		 BLUE BLOODS:
14
2p AMERICA REPORTS:
286		 CNN NEWSROOM:
155		 KATY TUR REPORTS:
73		 AMERICAN AGENDA:
32		 BLUE BLOODS:
13
3p STORY, THE:
280		 CNN NEWSROOM:
168		 HALLIE JACKSON REPORTS:
85		 BLUE BLOODS:
11
4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:
242		 LEAD WITH JAKE TAPPER:
171		 DEADLINE:WHITE HOUSE:
136		 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:
34		 BLUE BLOODS:
24
5p FIVE, THE:
479		 LEAD WITH JAKE TAPPER:
192		 SPICER & CO:
34		 NEWSNATION: RUSH HOUR:
4
6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:
361		 SITUATION ROOM:
207		 BEAT W/ARI MELBER:
165		 RECORD WITH GRETA VAN SUS:
21		 NEWSNATION: RUSH HOUR:
3
7p JESSE WATTERS PRIMETIME:
450		 ERIN BURNETT OUTFRONT:
218		 REIDOUT:
170		 ROB SCHMITT TONIGHT:
33		 ON BALANCE W/ VITTERT:
4
8p TUCKER CARLSON TONIGHT:
506		 ANDERSON COOPER 360:
264		 ALL IN W/ CHRIS HAYES:
195		 ERIC BOLLING THE BALANCE:
33		 CUOMO:
38
9p HANNITY:
453		 CNN TOWN HALL:
285 [8:59 PM-10:23 PM]		 ALEX WAGNER TONIGHT:
128		 PRIME NEWS:
27		 DAN ABRAMS LIVE:
31
10p INGRAHAM ANGLE, THE:
387		 ANDERSON COOPER 360:
202 [10:24 PM-10:59 PM]		 LAST WORD W/ L. ODONNELL:
161		 GREG KELLY REPORTS:
30		 BANFIELD:
11
11p GUTFELD!:
320		 CNN TONIGHT:
130		 11TH HOUR W/ S. RUHLE:
141		 ROB SCHMITT TONIGHT:
20		 CUOMO:
10

As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 731,000

Fox News: 1.98 million

MSNBC: 1.05 million

25-54 Demo:

CNN: 164,000

Fox News: 302,000

MSNBC: 110,000

Here are the prime time averages — encompassing shows which air from 8-11 p.m. — in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 1.1 million

Fox News: 2.91 million

MSNBC: 1.55 million

25-54 Demo:

CNN: 261,000

Fox News: 449,000

MSNBC: 161,000

For more ratings information and analysis go to ShowBuzz Daily.

Have a tip we should know? tips@mediaite.com

Filed Under: