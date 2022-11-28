Cable News Ratings Wednesday November 23: The Five Tops the Ratings Ahead of Thanksgiving
Fox News’s The Five topped the ratings on the day before Thanksgiving, still pulling in more than 3 million total viewers despite many Americans traveling and making preparations for the holiday weekend.
The Five brought in 3.13 million total viewers and 417,000 viewers in the key 25 to 54 age demographic on Wednesday.
Tucker Carlson came in second place with 2.74 million total viewers and 340,000 demo viewers.
Here is a full breakdown of Wednesday’s cable news ratings by show:
Total Viewers (thousands)
|ET
|FNC
|CNN
|MSNBC
|NEWSMAX
|NEWSNATION
|6a
|FOX AND FRIENDS:
987
|CNN THIS MORNING:
408
|MORNING JOE:
888
|1968: THE YEAR EVERYTHING:
34
|EARLY MORNING:
14
|7a
|FOX AND FRIENDS:
1441
|CNN THIS MORNING:
421
|—
|WAKE UP AMERICA:
90
|MORNING IN AMERICA:
34
|8a
|FOX AND FRIENDS:
1879
|CNN THIS MORNING:
502
|—
|—
|—
|9a
|AMERICAS NEWSROOM:
1892
|CNN NEWSROOM:
602
|MORNING JOE:
974
|NATIONAL REPORT:
150
|—
|10a
|AMERICAS NEWSROOM:
1839
|CNN NEWSROOM:
696
|JOSE DIAZ-BALART REPORTS:
640
|—
|NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:
33
|11a
|FAULKNER FOCUS, THE:
1682
|AT THIS HOUR:
632
|MSNBC REPORTS- LIVE:
571
|—
|—
|12p
|OUTNUMBERED:
1796
|INSIDE POLITICS:
643
|ANDREA MITCHELL REPORTS:
653
|JOHN BACHMAN NOW:
141
|BLUE BLOODS:
96
|1p
|AMERICA REPORTS:
1581
|CNN NEWSROOM:
602
|CHRIS JANSING REPORTS:
702
|—
|BLUE BLOODS:
171
|2p
|AMERICA REPORTS:
1432
|CNN NEWSROOM:
667
|KATY TUR REPORTS:
775
|AMERICAN AGENDA:
113
|BLUE BLOODS:
222
|3p
|STORY, THE:
1295
|CNN NEWSROOM:
687
|HALLIE JACKSON REPORTS:
695
|—
|BLUE BLOODS:
298
|4p
|SR/MOSCOW, ID POLICE PC:
1532
|LEAD WITH JAKE TAPPER:
702
|DEADLINE:WHITE HOUSE:
1192
|CHRIS SALCEDO SHOW, THE:
234
|BLUE BLOODS:
364
|5p
|FIVE, THE:
3131
|SITUATION ROOM:
681
|—
|SPICER & CO:
213
|NEWSNATION: RUSH HOUR:
120
|6p
|SPECIAL RPT W/BRET BAIER:
2247
|SITUATION ROOM:
639
|BEAT W/ARI MELBER:
1033
|RECORD WITH GRETA VAN SUS:
195
|NEWSNATION: RUSH HOUR:
69
|7p
|JESSE WATTERS PRIMETIME:
2325
|ERIN BURNETT OUTFRONT:
660
|REIDOUT:
1062
|ROB SCHMITT TONIGHT:
223
|ON BALANCE W/ VITTERT:
50
|8p
|TUCKER CARLSON TONIGHT:
2745
|ANDERSON COOPER 360:
593
|ALL IN W/ CHRIS HAYES:
1281
|ERIC BOLLING THE BALANCE:
168
|CUOMO:
123
|9p
|HANNITY:
2124
|CNN TONIGHT:
604
|ALEX WAGNER TONIGHT:
1205
|PRIME NEWS:
118
|DAN ABRAMS LIVE:
75
|10p
|INGRAHAM ANGLE, THE:
1765
|CNN TONIGHT:
510
|LAST WORD W/ L. ODONNELL:
1000
|GREG KELLY REPORTS:
128
|BANFIELD:
39
|11p
|GUTFELD!:
1985
|CNN TONIGHT:
413
|ALL IN W/ CHRIS HAYES:
596
|ROB SCHMITT TONIGHT:
79
|CUOMO:
32
25-54 Demo (thousands)
|ET
|FNC
|CNN
|MSNBC
|NEWSMAX
|NEWSNATION
|6a
|FOX AND FRIENDS:
166
|CNN THIS MORNING:
53
|MORNING JOE:
96
|1968: THE YEAR EVERYTHING:
4
|EARLY MORNING:
2
|7a
|FOX AND FRIENDS:
234
|CNN THIS MORNING:
63
|—
|WAKE UP AMERICA:
12
|MORNING IN AMERICA:
3
|8a
|FOX AND FRIENDS:
263
|CNN THIS MORNING:
78
|—
|—
|—
|9a
|AMERICAS NEWSROOM:
244
|CNN NEWSROOM:
102
|MORNING JOE:
118
|NATIONAL REPORT:
19
|—
|10a
|AMERICAS NEWSROOM:
248
|CNN NEWSROOM:
115
|JOSE DIAZ-BALART REPORTS:
75
|—
|NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:
2
|11a
|FAULKNER FOCUS, THE:
219
|AT THIS HOUR:
100
|MSNBC REPORTS- LIVE:
58
|—
|—
|12p
|OUTNUMBERED:
224
|INSIDE POLITICS:
115
|ANDREA MITCHELL REPORTS:
65
|JOHN BACHMAN NOW:
13
|BLUE BLOODS:
8
|1p
|AMERICA REPORTS:
187
|CNN NEWSROOM:
102
|CHRIS JANSING REPORTS:
71
|—
|BLUE BLOODS:
24
|2p
|AMERICA REPORTS:
162
|CNN NEWSROOM:
107
|KATY TUR REPORTS:
74
|AMERICAN AGENDA:
6
|BLUE BLOODS:
32
|3p
|STORY, THE:
153
|CNN NEWSROOM:
107
|HALLIE JACKSON REPORTS:
76
|—
|BLUE BLOODS:
42
|4p
|SR/MOSCOW, ID POLICE PC:
202
|LEAD WITH JAKE TAPPER:
115
|DEADLINE:WHITE HOUSE:
127
|CHRIS SALCEDO SHOW, THE:
15
|BLUE BLOODS:
61
|5p
|FIVE, THE:
417
|SITUATION ROOM:
147
|—
|SPICER & CO:
2
|NEWSNATION: RUSH HOUR:
19
|6p
|SPECIAL RPT W/BRET BAIER:
295
|SITUATION ROOM:
158
|BEAT W/ARI MELBER:
109
|RECORD WITH GRETA VAN SUS:
3
|NEWSNATION: RUSH HOUR:
17
|7p
|JESSE WATTERS PRIMETIME:
269
|ERIN BURNETT OUTFRONT:
129
|REIDOUT:
136
|ROB SCHMITT TONIGHT:
14
|ON BALANCE W/ VITTERT:
7
|8p
|TUCKER CARLSON TONIGHT:
340
|ANDERSON COOPER 360:
105
|ALL IN W/ CHRIS HAYES:
116
|ERIC BOLLING THE BALANCE:
14
|CUOMO:
26
|9p
|HANNITY:
219
|CNN TONIGHT:
122
|ALEX WAGNER TONIGHT:
93
|PRIME NEWS:
14
|DAN ABRAMS LIVE:
19
|10p
|INGRAHAM ANGLE, THE:
218
|CNN TONIGHT:
89
|LAST WORD W/ L. ODONNELL:
99
|GREG KELLY REPORTS:
17
|BANFIELD:
11
|11p
|GUTFELD!:
321
|CNN TONIGHT:
82
|ALL IN W/ CHRIS HAYES:
60
|ROB SCHMITT TONIGHT:
3
|CUOMO:
9
As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 demo.
Total viewers:
CNN: 547,000
Fox News: 1.71 million
MSNBC: 819,000
25-54 Demo:
CNN: 96,000
Fox News: 229,000
MSNBC: 86,000
Here are the prime time averages — encompassing shows which air from 8-11 p.m. — in total viewers and the 25-54 demo.
Total viewers:
CNN: 569,000
Fox News: 2.21 million
MSNBC: 1.16 million
25-54 Demo:
CNN: 105,000
Fox News: 259,000
MSNBC: 102,000
For more ratings information and analysis go to ShowBuzz Daily.
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