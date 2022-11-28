Cable News Ratings Wednesday November 23: The Five Tops the Ratings Ahead of Thanksgiving

By Mediaite StaffNov 28th, 2022, 4:31 pm
 

Greg Gutfeld

Fox News’s The Five topped the ratings on the day before Thanksgiving, still pulling in more than 3 million total viewers despite many Americans traveling and making preparations for the holiday weekend.

The Five brought in 3.13 million total viewers and 417,000 viewers in the key 25 to 54 age demographic on Wednesday.

Tucker Carlson came in second place with 2.74 million total viewers and 340,000 demo viewers.

Here is a full breakdown of Wednesday’s cable news ratings by show:

Total Viewers (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION
6a FOX AND FRIENDS:
987		 CNN THIS MORNING:
408		 MORNING JOE:
888		 1968: THE YEAR EVERYTHING:
34		 EARLY MORNING:
14
7a FOX AND FRIENDS:
1441		 CNN THIS MORNING:
421		 WAKE UP AMERICA:
90		 MORNING IN AMERICA:
34
8a FOX AND FRIENDS:
1879		 CNN THIS MORNING:
502
9a AMERICAS NEWSROOM:
1892		 CNN NEWSROOM:
602		 MORNING JOE:
974		 NATIONAL REPORT:
150
10a AMERICAS NEWSROOM:
1839		 CNN NEWSROOM:
696		 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:
640		 NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:
33
11a FAULKNER FOCUS, THE:
1682		 AT THIS HOUR:
632		 MSNBC REPORTS- LIVE:
571
12p OUTNUMBERED:
1796		 INSIDE POLITICS:
643		 ANDREA MITCHELL REPORTS:
653		 JOHN BACHMAN NOW:
141		 BLUE BLOODS:
96
1p AMERICA REPORTS:
1581		 CNN NEWSROOM:
602		 CHRIS JANSING REPORTS:
702		 BLUE BLOODS:
171
2p AMERICA REPORTS:
1432		 CNN NEWSROOM:
667		 KATY TUR REPORTS:
775		 AMERICAN AGENDA:
113		 BLUE BLOODS:
222
3p STORY, THE:
1295		 CNN NEWSROOM:
687		 HALLIE JACKSON REPORTS:
695		 BLUE BLOODS:
298
4p SR/MOSCOW, ID POLICE PC:
1532		 LEAD WITH JAKE TAPPER:
702		 DEADLINE:WHITE HOUSE:
1192		 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:
234		 BLUE BLOODS:
364
5p FIVE, THE:
3131		 SITUATION ROOM:
681		 SPICER & CO:
213		 NEWSNATION: RUSH HOUR:
120
6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:
2247		 SITUATION ROOM:
639		 BEAT W/ARI MELBER:
1033		 RECORD WITH GRETA VAN SUS:
195		 NEWSNATION: RUSH HOUR:
69
7p JESSE WATTERS PRIMETIME:
2325		 ERIN BURNETT OUTFRONT:
660		 REIDOUT:
1062		 ROB SCHMITT TONIGHT:
223		 ON BALANCE W/ VITTERT:
50
8p TUCKER CARLSON TONIGHT:
2745		 ANDERSON COOPER 360:
593		 ALL IN W/ CHRIS HAYES:
1281		 ERIC BOLLING THE BALANCE:
168		 CUOMO:
123
9p HANNITY:
2124		 CNN TONIGHT:
604		 ALEX WAGNER TONIGHT:
1205		 PRIME NEWS:
118		 DAN ABRAMS LIVE:
75
10p INGRAHAM ANGLE, THE:
1765		 CNN TONIGHT:
510		 LAST WORD W/ L. ODONNELL:
1000		 GREG KELLY REPORTS:
128		 BANFIELD:
39
11p GUTFELD!:
1985		 CNN TONIGHT:
413		 ALL IN W/ CHRIS HAYES:
596		 ROB SCHMITT TONIGHT:
79		 CUOMO:
32

25-54 Demo (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION
6a FOX AND FRIENDS:
166		 CNN THIS MORNING:
53		 MORNING JOE:
96		 1968: THE YEAR EVERYTHING:
4		 EARLY MORNING:
2
7a FOX AND FRIENDS:
234		 CNN THIS MORNING:
63		 WAKE UP AMERICA:
12		 MORNING IN AMERICA:
3
8a FOX AND FRIENDS:
263		 CNN THIS MORNING:
78
9a AMERICAS NEWSROOM:
244		 CNN NEWSROOM:
102		 MORNING JOE:
118		 NATIONAL REPORT:
19
10a AMERICAS NEWSROOM:
248		 CNN NEWSROOM:
115		 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:
75		 NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:
2
11a FAULKNER FOCUS, THE:
219		 AT THIS HOUR:
100		 MSNBC REPORTS- LIVE:
58
12p OUTNUMBERED:
224		 INSIDE POLITICS:
115		 ANDREA MITCHELL REPORTS:
65		 JOHN BACHMAN NOW:
13		 BLUE BLOODS:
8
1p AMERICA REPORTS:
187		 CNN NEWSROOM:
102		 CHRIS JANSING REPORTS:
71		 BLUE BLOODS:
24
2p AMERICA REPORTS:
162		 CNN NEWSROOM:
107		 KATY TUR REPORTS:
74		 AMERICAN AGENDA:
6		 BLUE BLOODS:
32
3p STORY, THE:
153		 CNN NEWSROOM:
107		 HALLIE JACKSON REPORTS:
76		 BLUE BLOODS:
42
4p SR/MOSCOW, ID POLICE PC:
202		 LEAD WITH JAKE TAPPER:
115		 DEADLINE:WHITE HOUSE:
127		 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:
15		 BLUE BLOODS:
61
5p FIVE, THE:
417		 SITUATION ROOM:
147		 SPICER & CO:
2		 NEWSNATION: RUSH HOUR:
19
6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:
295		 SITUATION ROOM:
158		 BEAT W/ARI MELBER:
109		 RECORD WITH GRETA VAN SUS:
3		 NEWSNATION: RUSH HOUR:
17
7p JESSE WATTERS PRIMETIME:
269		 ERIN BURNETT OUTFRONT:
129		 REIDOUT:
136		 ROB SCHMITT TONIGHT:
14		 ON BALANCE W/ VITTERT:
7
8p TUCKER CARLSON TONIGHT:
340		 ANDERSON COOPER 360:
105		 ALL IN W/ CHRIS HAYES:
116		 ERIC BOLLING THE BALANCE:
14		 CUOMO:
26
9p HANNITY:
219		 CNN TONIGHT:
122		 ALEX WAGNER TONIGHT:
93		 PRIME NEWS:
14		 DAN ABRAMS LIVE:
19
10p INGRAHAM ANGLE, THE:
218		 CNN TONIGHT:
89		 LAST WORD W/ L. ODONNELL:
99		 GREG KELLY REPORTS:
17		 BANFIELD:
11
11p GUTFELD!:
321		 CNN TONIGHT:
82		 ALL IN W/ CHRIS HAYES:
60		 ROB SCHMITT TONIGHT:
3		 CUOMO:
9

As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 547,000

Fox News: 1.71 million

MSNBC: 819,000

25-54 Demo:

CNN: 96,000

Fox News: 229,000

MSNBC: 86,000

Here are the prime time averages — encompassing shows which air from 8-11 p.m. — in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 569,000

Fox News: 2.21 million

MSNBC: 1.16 million

25-54 Demo:

CNN: 105,000

Fox News: 259,000

MSNBC: 102,000

For more ratings information and analysis go to ShowBuzz Daily.

Have a tip we should know? tips@mediaite.com

Filed Under: