Cable News Ratings Wednesday November 30: Gutfeld! Lands Second Overall in Demo

Greg Gutfeld’s 11 p.m. ET panel show, Gutfeld!, landed in second place on all of cable news Wednesday in the key 25-54 age demographic with 340,000 viewers.

Gutfeld!’s strong showing in the demo comes after a very strong November, which saw the program rake in its biggest audience since its launch and beat Stephen Colbert in the demo for the month — a first.

Taking the top spot in the demo on Wednesday was Tucker Carlson Tonight, which often lands at number one. The Five came in third place with 321,000 demo viewers, while Tucker scored 364, 000 demo viewers.

Here is a full breakdown of Wednesday’s cable news ratings by show:

Total Viewers (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

950 CNN THIS MORNING:

323 MORNING JOE:

879 BIDEN CHRONICLES; THE:

26 EARLY MORNING:

5 7a FOX AND FRIENDS:

1241 CNN THIS MORNING:

403 — WAKE UP AMERICA:

93 MORNING IN AMERICA:

29 8a FOX AND FRIENDS:

1569 CNN THIS MORNING:

524 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

1669 CNN NEWSROOM:

642 MORNING JOE:

917 NATIONAL REPORT:

146 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

1655 CNN NEWSROOM:

752 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

695 — NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:

20 11a FAULKNER FOCUS, THE:

1571 AT THIS HOUR:

644 MSNBC REPORTS- LIVE:

659 — — 12p OUTNUMBERED:

1556 INSIDE POLITICS:

669 ANDREA MITCHELL REPORTS:

712 JOHN BACHMAN NOW:

135 BLUE BLOODS:

101 1p AMERICA REPORTS:

1390 CNN NEWSROOM:

696 CHRIS JANSING REPORTS:

823 — BLUE BLOODS:

177 2p AMERICA REPORTS:

1259 CNN NEWSROOM:

645 KATY TUR REPORTS:

877 AMERICAN AGENDA:

93 BLUE BLOODS:

216 3p STORY, THE:

1383 CNN NEWSROOM:

755 HALLIE JACKSON REPORTS:

929 — BLUE BLOODS:

235 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

1525 LEAD WITH JAKE TAPPER:

729 DEADLINE:WHITE HOUSE:

1489 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

184 BLUE BLOODS:

275 5p FIVE, THE:

3000 SITUATION ROOM:

795 — SPICER & CO:

189 NEWSNATION: RUSH HOUR:

132 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

2315 SITUATION ROOM:

744 BEAT W/ARI MELBER:

1393 RECORD WITH GRETA VAN SUS:

188 NEWSNATION: RUSH HOUR:

92 7p JESSE WATTERS PRIMETIME:

2421 ERIN BURNETT OUTFRONT:

703 REIDOUT:

1226 ROB SCHMITT TONIGHT:

215 ON BALANCE W/ VITTERT:

87 8p TUCKER CARLSON TONIGHT:

2678 ANDERSON COOPER 360:

730 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

1495 ERIC BOLLING THE BALANCE:

193 CUOMO:

183 9p HANNITY:

2253 ANDERSON COOPER 360:

695 ALEX WAGNER TONIGHT:

1405 PRIME NEWS:

89 DAN ABRAMS LIVE:

84 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

1864 CNN TONIGHT:

502 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

1558 GREG KELLY REPORTS:

165 BANFIELD:

115 11p GUTFELD!:

1806 CNN TONIGHT:

357 11TH HOUR W/ S. RUHLE:

952 ROB SCHMITT TONIGHT:

109 CUOMO:

84

25-54 Demo (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

131 CNN THIS MORNING:

63 MORNING JOE:

101 BIDEN CHRONICLES; THE:

3 EARLY MORNING:

0 7a FOX AND FRIENDS:

180 CNN THIS MORNING:

80 — WAKE UP AMERICA:

10 MORNING IN AMERICA:

2 8a FOX AND FRIENDS:

188 CNN THIS MORNING:

106 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

176 CNN NEWSROOM:

108 MORNING JOE:

91 NATIONAL REPORT:

9 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

184 CNN NEWSROOM:

137 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

69 — NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:

4 11a FAULKNER FOCUS, THE:

184 AT THIS HOUR:

118 MSNBC REPORTS- LIVE:

70 — — 12p OUTNUMBERED:

181 INSIDE POLITICS:

117 ANDREA MITCHELL REPORTS:

62 JOHN BACHMAN NOW:

12 BLUE BLOODS:

17 1p AMERICA REPORTS:

162 CNN NEWSROOM:

127 CHRIS JANSING REPORTS:

76 — BLUE BLOODS:

22 2p AMERICA REPORTS:

157 CNN NEWSROOM:

115 KATY TUR REPORTS:

107 AMERICAN AGENDA:

11 BLUE BLOODS:

29 3p STORY, THE:

146 CNN NEWSROOM:

113 HALLIE JACKSON REPORTS:

118 — BLUE BLOODS:

38 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

181 LEAD WITH JAKE TAPPER:

117 DEADLINE:WHITE HOUSE:

147 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

17 BLUE BLOODS:

38 5p FIVE, THE:

321 SITUATION ROOM:

151 — SPICER & CO:

17 NEWSNATION: RUSH HOUR:

20 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

256 SITUATION ROOM:

167 BEAT W/ARI MELBER:

121 RECORD WITH GRETA VAN SUS:

17 NEWSNATION: RUSH HOUR:

8 7p JESSE WATTERS PRIMETIME:

278 ERIN BURNETT OUTFRONT:

166 REIDOUT:

122 ROB SCHMITT TONIGHT:

22 ON BALANCE W/ VITTERT:

7 8p TUCKER CARLSON TONIGHT:

364 ANDERSON COOPER 360:

161 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

139 ERIC BOLLING THE BALANCE:

25 CUOMO:

31 9p HANNITY:

299 ANDERSON COOPER 360:

156 ALEX WAGNER TONIGHT:

122 PRIME NEWS:

14 DAN ABRAMS LIVE:

14 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

265 CNN TONIGHT:

161 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

125 GREG KELLY REPORTS:

18 BANFIELD:

25 11p GUTFELD!:

340 CNN TONIGHT:

105 11TH HOUR W/ S. RUHLE:

94 ROB SCHMITT TONIGHT:

19 CUOMO:

21

As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 576,000

Fox News: 1.63 million

MSNBC: 984,000

25-54 Demo:

CNN: 117,000

Fox News: 209,000

MSNBC: 99,000

Here are the prime time averages — encompassing shows which air from 8-11 p.m. — in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 643,000

Fox News: 2.26 million

MSNBC: 1.49 million

25-54 Demo:

CNN: 159,000

Fox News: 309,000

MSNBC: 129,000

