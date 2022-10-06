Cable News Ratings Wednesday October 5: Fox News Trounces Competition in the Demo
Fox News’s dominance in the cable news ratings was on full display on Wednesday as the network handily beat its competition combined.
During prime time Fox News averaged 426,000 viewers in the key 25-54 age demographic. Meanwhile, CNN averaged 151,000 and MSNBC averaged 143,000 demo viewers.
Shows like The Five won their time slots in the advertiser-coveted demo by wide margins. The Five brought in 530,000 demo viewers compared to CNN’s 126,000 and MSNBC’s 94,000 demo viewers during the same hour.
Here is a full breakdown of Wednesday’s cable news ratings by show:
Total Viewers (thousands)
|ET
|FNC
|CNN
|MSNBC
|NEWSMAX
|NEWSNATION
|6a
|FOX AND FRIENDS:
1057
|NEW DAY:
292
|MORNING JOE:
846
|WISE GUYS WITH JOHN TABAC:
20
|EARLY MORNING:
8
|7a
|FOX AND FRIENDS:
1361
|NEW DAY:
422
|—
|WAKE UP AMERICA:
69
|MORNING IN AMERICA:
30
|8a
|FOX AND FRIENDS:
1723
|NEW DAY:
602
|—
|—
|—
|9a
|AMERICAS NEWSROOM:
1694
|CNN NEWSROOM:
650
|MORNING JOE:
933
|NATIONAL REPORT:
107
|—
|10a
|AMERICAS NEWSROOM:
1748
|CNN NEWSROOM:
626
|JOSE DIAZ-BALART REPORTS:
708
|—
|NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:
29
|11a
|FAULKNER FOCUS, THE:
1678
|AT THIS HOUR:
673
|MSNBC REPORTS- LIVE:
658
|—
|—
|12p
|OUTNUMBERED:
1808
|INSIDE POLITICS:
733
|ANDREA MITCHELL REPORTS:
740
|JOHN BACHMAN NOW:
145
|BLUE BLOODS:
66
|1p
|AMERICA REPORTS:
1518
|CNN NEWSROOM:
741
|CHRIS JANSING REPORTS:
689
|—
|BLUE BLOODS:
128
|2p
|AMERICA REPORTS:
1502
|CNN NEWSROOM:
670
|KATY TUR REPORTS:
802
|AMERICAN AGENDA:
106
|BLUE BLOODS:
163
|3p
|STORY, THE:
1581
|CNN NEWSROOM:
719
|HALLIE JACKSON REPORTS:
901
|—
|BLUE BLOODS:
186
|4p
|YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:
1696
|LEAD WITH JAKE TAPPER:
684
|DEADLINE:WHITE HOUSE:
1395
|CHRIS SALCEDO SHOW, THE:
229
|BLUE BLOODS:
246
|5p
|FIVE, THE:
3644
|SITUATION ROOM:
755
|—
|SPICER & CO:
180
|NEWSNATION: RUSH HOUR:
83
|6p
|SPECIAL RPT W/BRET BAIER:
2648
|SITUATION ROOM:
721
|BEAT W/ARI MELBER:
1150
|RECORD WITH GRETA VAN SUS:
213
|NEWSNATION: RUSH HOUR:
48
|7p
|JESSE WATTERS PRIMETIME:
3010
|ERIN BURNETT OUTFRONT:
887
|REIDOUT:
1192
|ROB SCHMITT TONIGHT:
269
|ON BALANCE W/ VITTERT:
53
|8p
|TUCKER CARLSON TONIGHT:
3474
|ANDERSON COOPER 360:
862
|ALL IN W/ CHRIS HAYES:
1474
|ERIC BOLLING THE BALANCE:
202
|CUOMO:
174
|9p
|HANNITY:
2923
|CNN TONIGHT:
624
|ALEX WAGNER TONIGHT:
1665
|PRIME NEWS:
118
|DAN ABRAMS LIVE:
106
|10p
|INGRAHAM ANGLE, THE:
2412
|DON LEMON TONIGHT:
582
|LAST WORD W/ L. ODONNELL:
1753
|GREG KELLY REPORTS:
167
|BANFIELD:
65
|11p
|GUTFELD!:
2356
|DON LEMON TONIGHT:
507
|11TH HOUR W/ S. RUHLE:
1022
|ROB SCHMITT TONIGHT:
109
|CUOMO:
96
25-54 Demo (thousands)
|ET
|FNC
|CNN
|MSNBC
|NEWSMAX
|NEWSNATION
|6a
|FOX AND FRIENDS:
177
|NEW DAY:
32
|MORNING JOE:
106
|WISE GUYS WITH JOHN TABAC:
3
|EARLY MORNING:
2
|7a
|FOX AND FRIENDS:
226
|NEW DAY:
62
|—
|WAKE UP AMERICA:
7
|MORNING IN AMERICA:
3
|8a
|FOX AND FRIENDS:
257
|NEW DAY:
99
|—
|—
|—
|9a
|AMERICAS NEWSROOM:
225
|CNN NEWSROOM:
104
|MORNING JOE:
96
|NATIONAL REPORT:
6
|—
|10a
|AMERICAS NEWSROOM:
189
|CNN NEWSROOM:
85
|JOSE DIAZ-BALART REPORTS:
68
|—
|NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:
3
|11a
|FAULKNER FOCUS, THE:
176
|AT THIS HOUR:
116
|MSNBC REPORTS- LIVE:
64
|—
|—
|12p
|OUTNUMBERED:
216
|INSIDE POLITICS:
137
|ANDREA MITCHELL REPORTS:
59
|JOHN BACHMAN NOW:
12
|BLUE BLOODS:
6
|1p
|AMERICA REPORTS:
199
|CNN NEWSROOM:
124
|CHRIS JANSING REPORTS:
58
|—
|BLUE BLOODS:
13
|2p
|AMERICA REPORTS:
177
|CNN NEWSROOM:
111
|KATY TUR REPORTS:
62
|AMERICAN AGENDA:
12
|BLUE BLOODS:
15
|3p
|STORY, THE:
184
|CNN NEWSROOM:
147
|HALLIE JACKSON REPORTS:
75
|—
|BLUE BLOODS:
27
|4p
|YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:
219
|LEAD WITH JAKE TAPPER:
135
|DEADLINE:WHITE HOUSE:
94
|CHRIS SALCEDO SHOW, THE:
23
|BLUE BLOODS:
34
|5p
|FIVE, THE:
530
|SITUATION ROOM:
126
|—
|SPICER & CO:
23
|NEWSNATION: RUSH HOUR:
13
|6p
|SPECIAL RPT W/BRET BAIER:
388
|SITUATION ROOM:
151
|BEAT W/ARI MELBER:
90
|RECORD WITH GRETA VAN SUS:
36
|NEWSNATION: RUSH HOUR:
11
|7p
|JESSE WATTERS PRIMETIME:
442
|ERIN BURNETT OUTFRONT:
217
|REIDOUT:
136
|ROB SCHMITT TONIGHT:
35
|ON BALANCE W/ VITTERT:
11
|8p
|TUCKER CARLSON TONIGHT:
505
|ANDERSON COOPER 360:
185
|ALL IN W/ CHRIS HAYES:
140
|ERIC BOLLING THE BALANCE:
15
|CUOMO:
30
|9p
|HANNITY:
425
|CNN TONIGHT:
142
|ALEX WAGNER TONIGHT:
138
|PRIME NEWS:
12
|DAN ABRAMS LIVE:
21
|10p
|INGRAHAM ANGLE, THE:
348
|DON LEMON TONIGHT:
126
|LAST WORD W/ L. ODONNELL:
152
|GREG KELLY REPORTS:
17
|BANFIELD:
5
|11p
|GUTFELD!:
379
|DON LEMON TONIGHT:
103
|11TH HOUR W/ S. RUHLE:
120
|ROB SCHMITT TONIGHT:
11
|CUOMO:
25
As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 demo.
Total viewers:
CNN: 604,000
Fox News: 1.92 million
MSNBC: 973,000
25-54 Demo:
CNN: 113,000
Fox News: 270,000
MSNBC: 92,000
Here are the prime time averages — encompassing shows which air from 8-11 p.m. — in total viewers and the 25-54 demo.
Total viewers:
CNN: 690,000
Fox News: 2.94 million
MSNBC: 1.63 million
25-54 Demo:
CNN: 151,000
Fox News: 426,000
MSNBC: 143,000
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