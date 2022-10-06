Cable News Ratings Wednesday October 5: Fox News Trounces Competition in the Demo

By Mediaite StaffOct 6th, 2022, 4:41 pm
 

The Five

Fox News’s dominance in the cable news ratings was on full display on Wednesday as the network handily beat its competition combined.

During prime time Fox News averaged 426,000 viewers in the key 25-54 age demographic. Meanwhile, CNN averaged 151,000 and MSNBC averaged 143,000 demo viewers.

Shows like The Five won their time slots in the advertiser-coveted demo by wide margins. The Five brought in 530,000 demo viewers compared to CNN’s 126,000 and MSNBC’s 94,000 demo viewers during the same hour.

Here is a full breakdown of Wednesday’s cable news ratings by show:

Total Viewers (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION
6a FOX AND FRIENDS:
1057		 NEW DAY:
292		 MORNING JOE:
846		 WISE GUYS WITH JOHN TABAC:
20		 EARLY MORNING:
8
7a FOX AND FRIENDS:
1361		 NEW DAY:
422		 WAKE UP AMERICA:
69		 MORNING IN AMERICA:
30
8a FOX AND FRIENDS:
1723		 NEW DAY:
602
9a AMERICAS NEWSROOM:
1694		 CNN NEWSROOM:
650		 MORNING JOE:
933		 NATIONAL REPORT:
107
10a AMERICAS NEWSROOM:
1748		 CNN NEWSROOM:
626		 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:
708		 NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:
29
11a FAULKNER FOCUS, THE:
1678		 AT THIS HOUR:
673		 MSNBC REPORTS- LIVE:
658
12p OUTNUMBERED:
1808		 INSIDE POLITICS:
733		 ANDREA MITCHELL REPORTS:
740		 JOHN BACHMAN NOW:
145		 BLUE BLOODS:
66
1p AMERICA REPORTS:
1518		 CNN NEWSROOM:
741		 CHRIS JANSING REPORTS:
689		 BLUE BLOODS:
128
2p AMERICA REPORTS:
1502		 CNN NEWSROOM:
670		 KATY TUR REPORTS:
802		 AMERICAN AGENDA:
106		 BLUE BLOODS:
163
3p STORY, THE:
1581		 CNN NEWSROOM:
719		 HALLIE JACKSON REPORTS:
901		 BLUE BLOODS:
186
4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:
1696		 LEAD WITH JAKE TAPPER:
684		 DEADLINE:WHITE HOUSE:
1395		 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:
229		 BLUE BLOODS:
246
5p FIVE, THE:
3644		 SITUATION ROOM:
755		 SPICER & CO:
180		 NEWSNATION: RUSH HOUR:
83
6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:
2648		 SITUATION ROOM:
721		 BEAT W/ARI MELBER:
1150		 RECORD WITH GRETA VAN SUS:
213		 NEWSNATION: RUSH HOUR:
48
7p JESSE WATTERS PRIMETIME:
3010		 ERIN BURNETT OUTFRONT:
887		 REIDOUT:
1192		 ROB SCHMITT TONIGHT:
269		 ON BALANCE W/ VITTERT:
53
8p TUCKER CARLSON TONIGHT:
3474		 ANDERSON COOPER 360:
862		 ALL IN W/ CHRIS HAYES:
1474		 ERIC BOLLING THE BALANCE:
202		 CUOMO:
174
9p HANNITY:
2923		 CNN TONIGHT:
624		 ALEX WAGNER TONIGHT:
1665		 PRIME NEWS:
118		 DAN ABRAMS LIVE:
106
10p INGRAHAM ANGLE, THE:
2412		 DON LEMON TONIGHT:
582		 LAST WORD W/ L. ODONNELL:
1753		 GREG KELLY REPORTS:
167		 BANFIELD:
65
11p GUTFELD!:
2356		 DON LEMON TONIGHT:
507		 11TH HOUR W/ S. RUHLE:
1022		 ROB SCHMITT TONIGHT:
109		 CUOMO:
96

25-54 Demo (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION
6a FOX AND FRIENDS:
177		 NEW DAY:
32		 MORNING JOE:
106		 WISE GUYS WITH JOHN TABAC:
3		 EARLY MORNING:
2
7a FOX AND FRIENDS:
226		 NEW DAY:
62		 WAKE UP AMERICA:
7		 MORNING IN AMERICA:
3
8a FOX AND FRIENDS:
257		 NEW DAY:
99
9a AMERICAS NEWSROOM:
225		 CNN NEWSROOM:
104		 MORNING JOE:
96		 NATIONAL REPORT:
6
10a AMERICAS NEWSROOM:
189		 CNN NEWSROOM:
85		 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:
68		 NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:
3
11a FAULKNER FOCUS, THE:
176		 AT THIS HOUR:
116		 MSNBC REPORTS- LIVE:
64
12p OUTNUMBERED:
216		 INSIDE POLITICS:
137		 ANDREA MITCHELL REPORTS:
59		 JOHN BACHMAN NOW:
12		 BLUE BLOODS:
6
1p AMERICA REPORTS:
199		 CNN NEWSROOM:
124		 CHRIS JANSING REPORTS:
58		 BLUE BLOODS:
13
2p AMERICA REPORTS:
177		 CNN NEWSROOM:
111		 KATY TUR REPORTS:
62		 AMERICAN AGENDA:
12		 BLUE BLOODS:
15
3p STORY, THE:
184		 CNN NEWSROOM:
147		 HALLIE JACKSON REPORTS:
75		 BLUE BLOODS:
27
4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:
219		 LEAD WITH JAKE TAPPER:
135		 DEADLINE:WHITE HOUSE:
94		 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:
23		 BLUE BLOODS:
34
5p FIVE, THE:
530		 SITUATION ROOM:
126		 SPICER & CO:
23		 NEWSNATION: RUSH HOUR:
13
6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:
388		 SITUATION ROOM:
151		 BEAT W/ARI MELBER:
90		 RECORD WITH GRETA VAN SUS:
36		 NEWSNATION: RUSH HOUR:
11
7p JESSE WATTERS PRIMETIME:
442		 ERIN BURNETT OUTFRONT:
217		 REIDOUT:
136		 ROB SCHMITT TONIGHT:
35		 ON BALANCE W/ VITTERT:
11
8p TUCKER CARLSON TONIGHT:
505		 ANDERSON COOPER 360:
185		 ALL IN W/ CHRIS HAYES:
140		 ERIC BOLLING THE BALANCE:
15		 CUOMO:
30
9p HANNITY:
425		 CNN TONIGHT:
142		 ALEX WAGNER TONIGHT:
138		 PRIME NEWS:
12		 DAN ABRAMS LIVE:
21
10p INGRAHAM ANGLE, THE:
348		 DON LEMON TONIGHT:
126		 LAST WORD W/ L. ODONNELL:
152		 GREG KELLY REPORTS:
17		 BANFIELD:
5
11p GUTFELD!:
379		 DON LEMON TONIGHT:
103		 11TH HOUR W/ S. RUHLE:
120		 ROB SCHMITT TONIGHT:
11		 CUOMO:
25

As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 604,000

Fox News: 1.92 million

MSNBC: 973,000

25-54 Demo:

CNN: 113,000

Fox News: 270,000

MSNBC: 92,000

Here are the prime time averages — encompassing shows which air from 8-11 p.m. — in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 690,000

Fox News: 2.94 million

MSNBC: 1.63 million

25-54 Demo:

CNN: 151,000

Fox News: 426,000

MSNBC: 143,000

For more ratings information and analysis go to ShowBuzz Daily.

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