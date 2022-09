Coverage of the Queen Elizabeth II lying in state at Westminster Hall in London boosted CNN across the 1 million mark for two hours in the Wednesday ratings.

CNN drew 1.08 million viewers in the 9 a.m. hour and 1.3 million viewers in the 10 a.m. hour.

The network rarely crosses the 1 million viewer mark these days, either in total viewers or the advertiser-coveted 25-54 age demographic.

While CNN bested MSNBC in those hours, Fox News won every other hour on Wednesday, averaging 1.82 million viewers in total day to CNN’s 773,000.

Here is a full breakdown of Friday’s cable news ratings by show:

Total Viewers (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

994 NEW DAY:

344 MORNING JOE:

923 RETURN: TRUMP?S BIG 2024:

33 EARLY MORNING:

18 7a FOX AND FRIENDS:

1425 NEW DAY:

438 — WAKE UP AMERICA:

108 MORNING IN AMERICA:

41 8a FOX AND FRIENDS:

1604 CNN SPECIAL COVERAGE:

729 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

1644 CNN SPECIAL COVERAGE:

1089 MORNING JOE:

978 NATIONAL REPORT:

139 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

1757 CNN SPECIAL COVERAGE:

1303 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

814 — BLUE BLOODS:

66 11a FAULKNER FOCUS, THE:

1596 CNN SPECIAL COVERAGE:

949 MSNBC REPORTS- LIVE:

849 — BLUE BLOODS:

78 12p OUTNUMBERED:

1708 CNN SPECIAL COVERAGE:

897 ANDREA MITCHELL REPORTS:

911 JOHN BACHMAN NOW:

114 BLUE BLOODS:

111 1p AMERICA REPORTS:

1541 CNN NEWSROOM:

762 CHRIS JANSING REPORTS:

834 — BLUE BLOODS:

141 2p AMERICA REPORTS:

1389 CNN NEWSROOM:

826 KATY TUR REPORTS:

856 AMERICAN AGENDA:

88 BLUE BLOODS:

151 3p STORY, THE:

1503 CNN NEWSROOM:

822 HALLIE JACKSON REPORTS:

938 — BLUE BLOODS:

180 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

1497 LEAD WITH JAKE TAPPER:

899 DEADLINE:WHITE HOUSE:

1502 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

200 BLUE BLOODS:

243 5p FIVE, THE:

3289 LEAD WITH JAKE TAPPER:

928 — SPICER & CO:

207 NEWSNATION: RUSH HOUR:

101 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

2340 SITUATION ROOM:

866 BEAT W/ARI MELBER:

1396 RECORD WITH GRETA VAN SUS:

204 NEWSNATION: RUSH HOUR:

67 7p JESSE WATTERS PRIMETIME:

2815 ERIN BURNETT OUTFRONT:

915 REIDOUT:

1278 ROB SCHMITT TONIGHT:

252 ON BALANCE W/ VITTERT:

53 8p TUCKER CARLSON TONIGHT:

3490 ANDERSON COOPER 360:

950 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

1672 ERIC BOLLING THE BALANCE:

223 NEWSNATION PRIME:

53 9p HANNITY:

2871 ANDERSON COOPER 360:

944 ALEX WAGNER TONIGHT:

1596 PRIME NEWS:

127 DAN ABRAMS LIVE:

52 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

2152 DON LEMON TONIGHT:

814 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

1821 GREG KELLY REPORTS:

230 BANFIELD:

69 11p GUTFELD!:

2237 DON LEMON TONIGHT:

573 11TH HOUR W/ S. RUHLE:

1247 ROB SCHMITT TONIGHT:

126 NEWSNATION PRIME:

39

25-54 Demo (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

153 NEW DAY:

53 MORNING JOE:

110 RETURN: TRUMP?S BIG 2024:

5 EARLY MORNING:

1 7a FOX AND FRIENDS:

234 NEW DAY:

79 — WAKE UP AMERICA:

19 MORNING IN AMERICA:

5 8a FOX AND FRIENDS:

247 CNN SPECIAL COVERAGE:

132 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

227 CNN SPECIAL COVERAGE:

188 MORNING JOE:

107 NATIONAL REPORT:

8 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

228 CNN SPECIAL COVERAGE:

213 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

102 — BLUE BLOODS:

5 11a FAULKNER FOCUS, THE:

193 CNN SPECIAL COVERAGE:

155 MSNBC REPORTS- LIVE:

109 — BLUE BLOODS:

11 12p OUTNUMBERED:

234 CNN SPECIAL COVERAGE:

153 ANDREA MITCHELL REPORTS:

81 JOHN BACHMAN NOW:

9 BLUE BLOODS:

20 1p AMERICA REPORTS:

207 CNN NEWSROOM:

149 CHRIS JANSING REPORTS:

68 — BLUE BLOODS:

27 2p AMERICA REPORTS:

184 CNN NEWSROOM:

172 KATY TUR REPORTS:

69 AMERICAN AGENDA:

6 BLUE BLOODS:

28 3p STORY, THE:

257 CNN NEWSROOM:

144 HALLIE JACKSON REPORTS:

82 — BLUE BLOODS:

37 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

222 LEAD WITH JAKE TAPPER:

156 DEADLINE:WHITE HOUSE:

129 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

13 BLUE BLOODS:

40 5p FIVE, THE:

478 LEAD WITH JAKE TAPPER:

184 — SPICER & CO:

10 NEWSNATION: RUSH HOUR:

11 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

299 SITUATION ROOM:

224 BEAT W/ARI MELBER:

112 RECORD WITH GRETA VAN SUS:

9 NEWSNATION: RUSH HOUR:

11 7p JESSE WATTERS PRIMETIME:

341 ERIN BURNETT OUTFRONT:

223 REIDOUT:

129 ROB SCHMITT TONIGHT:

28 ON BALANCE W/ VITTERT:

15 8p TUCKER CARLSON TONIGHT:

479 ANDERSON COOPER 360:

236 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

178 ERIC BOLLING THE BALANCE:

25 NEWSNATION PRIME:

11 9p HANNITY:

353 ANDERSON COOPER 360:

219 ALEX WAGNER TONIGHT:

144 PRIME NEWS:

11 DAN ABRAMS LIVE:

16 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

315 DON LEMON TONIGHT:

179 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

170 GREG KELLY REPORTS:

19 BANFIELD:

9 11p GUTFELD!:

344 DON LEMON TONIGHT:

136 11TH HOUR W/ S. RUHLE:

139 ROB SCHMITT TONIGHT:

17 NEWSNATION PRIME:

0

As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 773,000

Fox News: 1.82 million

MSNBC: 1.07 million

25-54 Demo:

CNN: 155,000

Fox News: 263,000

MSNBC: 109,000

Here are the prime time averages — encompassing shows which air from 8-11 p.m. — in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 903,000

Fox News: 2.83 million

MSNBC: 1.69 million

25-54 Demo:

CNN: 211,000

Fox News: 383,000

MSNBC: 164,000

