After a two day absence from his regular place atop the cable news ratings charts, Tucker Carlson is back to No. 1.

According to data from Nielsen, the Fox News 8 p.m. host eked out the win over his 9 p.m. colleague Sean Hannity in both total viewers (3.45 million to 3.32 million) and the advertiser-coveted adults 25-54 demographic (608,000 to 541,000).

As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 category.

Total viewers:

Fox News: 1.92 million

MSNBC: 971,000

CNN: 708,000

25-54 Demo:

Fox News: 307,000

CNN: 174,000

MSNBC: 128,000

Here are the prime time averages in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

Fox News: 3.11 million

MSNBC: 1.64 million

CNN: 943,000

25-54 Demo:

Fox News: 543,000

CNN: 240,000

MSNBC: 205,000

Here is the breakdown by show and hour:

Total Viewers (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

958 NEW DAY:

366 MORNING JOE:

820 DICK MORRIS DEMOCRACY:

22 — 7a FOX AND FRIENDS:

1362 NEW DAY:

438 — WAKE UP AMERICA:

126 — 8a FOX AND FRIENDS:

1695 NEW DAY:

518 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

1768 CNN NEWSROOM:

594 STEPHANIE RUHLE REPORTS:

796 NATIONAL REPORT:

206 10a AMERICAS NEWSROOM:

1866 CNN NEWSROOM:

733 HALLIE JACKSON REPORTS:

755 — 11a FAULKNER FOCUS, THE:

1849 AT THIS HOUR:

819 — — 12p OUTNUMBERED:

1860 INSIDE POLITICS:

814 ANDREA MITCHELL REPORTS:

870 JOHN BACHMAN NOW:

188 1p AMERICA REPORTS:

1871 CNN NEWSROOM:

830 MTP DAILY:

841 — 2p AMERICA REPORTS:

1994 CNN NEWSROOM:

834 KATY TUR REPORTS:

800 AMERICAN AGENDA:

196 3p STORY, THE:

1878 CNN NEWSROOM:

910 AYMAN MOHYELDIN REPORTS:

763 — 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

1815 LEAD WITH JAKE TAPPER:

920 DEADLINE:WHITE HOUSE:

1280 ERIC BOLLING THE BALANCE:

243 5p FIVE, THE:

3091 LEAD WITH JAKE TAPPER:

805 — CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

241 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

2398 SITUATION ROOM:

800 BEAT W/ARI MELBER:

1269 SPICER & CO:

326 NEWSNATION: RUSH HOUR:

146 7p FOX NEWS PRIMETIME:

2077 ERIN BURNETT OUTFRONT:

820 REIDOUT:

1087 GREG KELLY REPORTS:

415 DONLON REPORT, THE:

58 8p TUCKER CARLSON TONIGHT:

3450 ANDERSON COOPER 360:

944 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

1111 STINCHFIELD:

237 ON BALANCE W/ VITTERT:

17 9p HANNITY:

3319 CUOMO PRIME TIME:

969 RACHEL MADDOW SHOW:

2281 CORTES & PELLEGRINO:

223 NEWSNATION PRIME:

19 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

2573 DON LEMON TONIGHT:

916 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

1534 ROB SCHMITT TONIGHT:

134 BANFIELD:

17 11p GUTFELD!:

1966 DON LEMON TONIGHT:

627 11TH HOUR W/B. WILLIAMS:

1049 GREG KELLY REPORTS:

133 DONLON REPORT, THE:

9

25-54 Demo (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

163 NEW DAY:

88 MORNING JOE:

105 DICK MORRIS DEMOCRACY:

4 — 7a FOX AND FRIENDS:

266 NEW DAY:

77 — WAKE UP AMERICA:

21 — 8a FOX AND FRIENDS:

292 NEW DAY:

86 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

285 CNN NEWSROOM:

130 STEPHANIE RUHLE REPORTS:

100 NATIONAL REPORT:

26 10a AMERICAS NEWSROOM:

298 CNN NEWSROOM:

186 HALLIE JACKSON REPORTS:

97 — 11a FAULKNER FOCUS, THE:

272 AT THIS HOUR:

192 — — 12p OUTNUMBERED:

269 INSIDE POLITICS:

227 ANDREA MITCHELL REPORTS:

98 JOHN BACHMAN NOW:

15 1p AMERICA REPORTS:

302 CNN NEWSROOM:

204 MTP DAILY:

117 — 2p AMERICA REPORTS:

314 CNN NEWSROOM:

215 KATY TUR REPORTS:

105 AMERICAN AGENDA:

25 3p STORY, THE:

240 CNN NEWSROOM:

233 AYMAN MOHYELDIN REPORTS:

109 — 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

238 LEAD WITH JAKE TAPPER:

258 DEADLINE:WHITE HOUSE:

134 ERIC BOLLING THE BALANCE:

23 5p FIVE, THE:

401 LEAD WITH JAKE TAPPER:

226 — CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

18 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

344 SITUATION ROOM:

210 BEAT W/ARI MELBER:

153 SPICER & CO:

39 NEWSNATION: RUSH HOUR:

23 7p FOX NEWS PRIMETIME:

331 ERIN BURNETT OUTFRONT:

210 REIDOUT:

145 GREG KELLY REPORTS:

47 DONLON REPORT, THE:

12 8p TUCKER CARLSON TONIGHT:

608 ANDERSON COOPER 360:

172 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

163 STINCHFIELD:

44 ON BALANCE W/ VITTERT:

2 9p HANNITY:

541 CUOMO PRIME TIME:

201 RACHEL MADDOW SHOW:

347 CORTES & PELLEGRINO:

46 NEWSNATION PRIME:

1 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

452 DON LEMON TONIGHT:

241 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

209 ROB SCHMITT TONIGHT:

24 BANFIELD:

1 11p GUTFELD!:

347 DON LEMON TONIGHT:

179 11TH HOUR W/B. WILLIAMS:

131 GREG KELLY REPORTS:

21 DONLON REPORT, THE:

2

