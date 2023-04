Coverage of the media trial of the century brought CNN some gains in viewers on Tuesday. Fox News and Dominion Voting Systems agreed to settle for nearly half the $1.6 billion Dominion sought for defamation. The voting machine company accepted a $787.5 million payout.

The story dominated the airwaves on CNN and MSNBC, but was only briefly mentioned on Fox News. CNN averaged 629,000 viewers in primetime, up from 526,000 on Monday. It also picked up 8,000 more viewers in the 25-54 age demographic.

Here is a full breakdown of Monday’s cable news ratings by show:

Total Viewers (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

852 CNN THIS MORNING:

262 MORNING JOE:

918 ROB CARSONS WHAT IN THE:

25 EARLY MORNING:

11 7a FOX AND FRIENDS:

1198 CNN THIS MORNING:

366 — WAKE UP AMERICA:

95 MORNING IN AMERICA:

41 8a FOX AND FRIENDS:

1522 CNN THIS MORNING:

435 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

1643 CNN NEWS CENTRAL:

469 MORNING JOE:

974 NATIONAL REPORT:

131 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

1558 CNN NEWS CENTRAL:

592 ANA CABRERA REPORTS:

780 — NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:

32 11a FAULKNER FOCUS, THE:

1497 CNN NEWS CENTRAL:

510 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

661 — — 12p OUTNUMBERED:

1586 INSIDE POLITICS:

627 ANDREA MITCHELL REPORTS:

630 JOHN BACHMAN NOW:

106 — 1p AMERICA REPORTS:

1307 CNN NEWS CENTRAL:

600 CHRIS JANSING REPORTS:

682 — BLUE BLOODS:

115 2p AMERICA REPORTS:

1243 CNN NEWS CENTRAL:

664 — AMERICAN AGENDA:

99 BLUE BLOODS:

163 3p STORY, THE:

1308 CNN NEWS CENTRAL:

800 KATY TUR REPORTS:

861 — BLUE BLOODS:

195 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

1440 LEAD WITH JAKE TAPPER:

907 DEADLINE:WHITE HOUSE:

1591 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

152 BLUE BLOODS:

258 5p FIVE, THE:

3011 LEAD WITH JAKE TAPPER:

821 — CARL HIGBIE FRONTLINE:

143 NEWSNATION: RUSH HOUR:

120 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

2302 SITUATION ROOM:

762 BEAT W/ARI MELBER:

1356 RECORD WITH GRETA VAN SUS:

136 ELIZABETH VARGAS REPORTS:

39 7p JESSE WATTERS PRIMETIME:

2309 ERIN BURNETT OUTFRONT:

824 REIDOUT:

1082 ROB SCHMITT TONIGHT:

172 ON BALANCE W/ VITTERT:

40 8p TUCKER CARLSON TONIGHT:

3223 ANDERSON COOPER 360:

750 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

1370 ERIC BOLLING THE BALANCE:

122 CUOMO:

127 9p HANNITY:

2434 CNN PRIMETIME:

636 ALEX WAGNER TONIGHT:

1409 PRIME NEWS:

118 DAN ABRAMS LIVE:

105 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

1788 CNN TONIGHT:

502 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

1397 GREG KELLY REPORTS:

146 BANFIELD:

77 11p GUTFELD!:

1757 CNN TONIGHT:

378 11TH HOUR W/ S. RUHLE:

924 ROB SCHMITT TONIGHT:

87 CUOMO:

64

25-54 Demo (thousands)

FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION FOX AND FRIENDS:

112 CNN THIS MORNING:

58 MORNING JOE:

118 ROB CARSONS WHAT IN THE:

7 EARLY MORNING:

2 FOX AND FRIENDS:

179 CNN THIS MORNING:

85 — WAKE UP AMERICA:

6 MORNING IN AMERICA:

7 FOX AND FRIENDS:

210 CNN THIS MORNING:

134 — — — AMERICAS NEWSROOM:

224 CNN NEWS CENTRAL:

117 MORNING JOE:

106 NATIONAL REPORT:

15 — AMERICAS NEWSROOM:

193 CNN NEWS CENTRAL:

121 ANA CABRERA REPORTS:

86 — NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:

5 FAULKNER FOCUS, THE:

175 CNN NEWS CENTRAL:

103 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

72 — — OUTNUMBERED:

170 INSIDE POLITICS:

121 ANDREA MITCHELL REPORTS:

78 JOHN BACHMAN NOW:

7 — AMERICA REPORTS:

146 CNN NEWS CENTRAL:

113 CHRIS JANSING REPORTS:

88 — BLUE BLOODS:

17 AMERICA REPORTS:

130 CNN NEWS CENTRAL:

131 — AMERICAN AGENDA:

9 BLUE BLOODS:

20 STORY, THE:

159 CNN NEWS CENTRAL:

148 KATY TUR REPORTS:

95 — BLUE BLOODS:

26 YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

191 LEAD WITH JAKE TAPPER:

142 DEADLINE:WHITE HOUSE:

159 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

20 BLUE BLOODS:

17 FIVE, THE:

351 LEAD WITH JAKE TAPPER:

131 — CARL HIGBIE FRONTLINE:

15 NEWSNATION: RUSH HOUR:

11 SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

282 SITUATION ROOM:

123 BEAT W/ARI MELBER:

160 RECORD WITH GRETA VAN SUS:

14 ELIZABETH VARGAS REPORTS:

5 JESSE WATTERS PRIMETIME:

244 ERIN BURNETT OUTFRONT:

185 REIDOUT:

150 ROB SCHMITT TONIGHT:

21 ON BALANCE W/ VITTERT:

5 TUCKER CARLSON TONIGHT:

481 ANDERSON COOPER 360:

154 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

203 ERIC BOLLING THE BALANCE:

17 CUOMO:

14 HANNITY:

290 CNN PRIMETIME:

131 ALEX WAGNER TONIGHT:

207 PRIME NEWS:

22 DAN ABRAMS LIVE:

13 INGRAHAM ANGLE, THE:

208 CNN TONIGHT:

85 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

193 GREG KELLY REPORTS:

23 BANFIELD:

8 GUTFELD!:

266 CNN TONIGHT:

60 11TH HOUR W/ S. RUHLE:

150 ROB SCHMITT TONIGHT:

13 CUOMO:

4

As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 550,000

Fox News: 1.61 million

MSNBC: 961,000

25-54 Demo:

CNN: 108,000

Fox News: 202,000

MSNBC: 124,000

Here are the prime time averages — encompassing shows which air from 8-11 p.m. — in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 629,000

Fox News: 2.48 million

MSNBC: 1.39 million

25-54 Demo:

CNN: 123,000

Fox News: 326,000

MSNBC: 201,000

For more ratings information and analysis go to ShowBuzz Daily.

Have a tip we should know? tips@mediaite.com