On Monday, the current president drew a massive audience for Fox News. On Tuesday, his predecessor showed he can still bring viewers into the tent.

Thanks to an exclusive with former President Donald Trump, Hannity topped the night for Fox News in both total viewers and the advertiser-coveted adults 25-54 demographic — pulling down a massive 4.82 million viewers in the former category and 884 thousand in the latter.

As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 category.

Total viewers:

Fox News: 2.08 million

MSNBC: 940,000

CNN: 722,000

25-54 Demo:

Fox News: 376,000

CNN: 178,000

MSNBC: 114,000

Here are the prime time averages in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

Fox News: 3.89 million

MSNBC: 1.61 million

CNN: 957,000

25-54 Demo:

Fox News: 711,000

CNN: 265,000

MSNBC: 206,000

Here is the breakdown by show and hour:

Total Viewers (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

1009 NEW DAY:

366 MORNING JOE:

869 ROB CARSONS WHAT IN THE:

12 — 7a FOX AND FRIENDS:

1429 NEW DAY:

462 — WAKE UP AMERICA:

133 — 8a FOX AND FRIENDS:

1679 NEW DAY:

574 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

1868 CNN NEWSROOM:

613 STEPHANIE RUHLE REPORTS:

843 NATIONAL REPORT:

233 10a AMERICAS NEWSROOM:

1852 CNN NEWSROOM:

810 MSNBC PRESS CONFERENCE:

784 — 11a FAULKNER FOCUS, THE:

1719 AT THIS HOUR:

800 CRAIG MELVIN REPORTS:

675 — 12p OUTNUMBERED:

1826 INSIDE POLITICS:

862 ANDREA MITCHELL REPORTS:

743 JOHN BACHMAN NOW:

193 1p AMERICA REPORTS:

1966 CNN NEWSROOM:

813 MTP DAILY:

715 — 2p AMERICA REPORTS:

2040 CNN NEWSROOM:

962 — AMERICAN AGENDA:

195 3p STORY, THE:

1941 CNN NEWSROOM:

879 AYMAN MOHYELDIN REPORTS:

774 — 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

1935 LEAD WITH JAKE TAPPER:

897 DEADLINE:WHITE HOUSE:

1189 ERIC BOLLING THE BALANCE:

244 5p FIVE, THE:

3493 LEAD WITH JAKE TAPPER:

911 — CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

260 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

2559 SITUATION ROOM:

836 BEAT W/ARI MELBER:

1089 SPICER & CO:

292 NEWSNATION: RUSH HOUR:

119 7p FOX NEWS PRIMETIME:

2268 ERIN BURNETT OUTFRONT:

910 REIDOUT:

997 GREG KELLY REPORTS:

358 DONLON REPORT, THE:

61 8p TUCKER CARLSON TONIGHT:

3764 ANDERSON COOPER 360:

962 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

1073 STINCHFIELD:

271 ON BALANCE W/ VITTERT:

35 9p HANNITY:

4820 CUOMO PRIME TIME:

1043 RACHEL MADDOW SHOW:

2073 CORTES & PELLEGRINO:

155 NEWSNATION PRIME:

22 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

3082 DON LEMON TONIGHT:

864 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

1690 ROB SCHMITT TONIGHT:

114 BANFIELD:

14 11p GUTFELD!:

2120 DON LEMON TONIGHT:

570 11TH HOUR W/B. WILLIAMS:

1120 GREG KELLY REPORTS:

106 DONLON REPORT, THE:

24

25-54 Demo (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

199 NEW DAY:

87 MORNING JOE:

93 ROB CARSONS WHAT IN THE:

1 — 7a FOX AND FRIENDS:

260 NEW DAY:

104 — WAKE UP AMERICA:

16 — 8a FOX AND FRIENDS:

298 NEW DAY:

108 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

328 CNN NEWSROOM:

132 STEPHANIE RUHLE REPORTS:

96 NATIONAL REPORT:

59 10a AMERICAS NEWSROOM:

354 CNN NEWSROOM:

169 MSNBC PRESS CONFERENCE:

82 — 11a FAULKNER FOCUS, THE:

324 AT THIS HOUR:

194 CRAIG MELVIN REPORTS:

79 — 12p OUTNUMBERED:

323 INSIDE POLITICS:

207 ANDREA MITCHELL REPORTS:

72 JOHN BACHMAN NOW:

41 1p AMERICA REPORTS:

370 CNN NEWSROOM:

191 MTP DAILY:

77 — 2p AMERICA REPORTS:

355 CNN NEWSROOM:

233 — AMERICAN AGENDA:

47 3p STORY, THE:

363 CNN NEWSROOM:

211 AYMAN MOHYELDIN REPORTS:

110 — 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

334 LEAD WITH JAKE TAPPER:

215 DEADLINE:WHITE HOUSE:

120 ERIC BOLLING THE BALANCE:

41 5p FIVE, THE:

512 LEAD WITH JAKE TAPPER:

175 — CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

45 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

451 SITUATION ROOM:

216 BEAT W/ARI MELBER:

119 SPICER & CO:

59 NEWSNATION: RUSH HOUR:

9 7p FOX NEWS PRIMETIME:

360 ERIN BURNETT OUTFRONT:

254 REIDOUT:

130 GREG KELLY REPORTS:

64 DONLON REPORT, THE:

5 8p TUCKER CARLSON TONIGHT:

634 ANDERSON COOPER 360:

262 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

166 STINCHFIELD:

61 ON BALANCE W/ VITTERT:

3 9p HANNITY:

884 CUOMO PRIME TIME:

274 RACHEL MADDOW SHOW:

242 CORTES & PELLEGRINO:

46 NEWSNATION PRIME:

3 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

614 DON LEMON TONIGHT:

260 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

211 ROB SCHMITT TONIGHT:

21 BANFIELD:

2 11p GUTFELD!:

434 DON LEMON TONIGHT:

186 11TH HOUR W/B. WILLIAMS:

167 GREG KELLY REPORTS:

4 DONLON REPORT, THE:

3

For more ratings information and analysis go to ShowBuzz Daily.

