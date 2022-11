Rachel Maddow on Monday night yet again proved she is a major draw for MSNBC, which has struggled to recapture her audience with other hosts.

On Monday night, Maddow brought in 2.1 million total viewers and 226,000 viewers in the key 25-54 age demographic.

In October, MSNBC averaged 1.18 million total viewers during prime time and 114,000 demo viewers, significantly less than Maddow’s audience.

Lawrence O’Donnell was the second highest-rated host on MSNBC Monday night, bringing in 1.52 million total viewers with Maddow as a lead-in.

Here is a full breakdown of Monday’s cable news ratings by show:

Total Viewers (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

1105 NEW DAY:

291 MORNING JOE:

804 WENDY BELL COMMON SENSE:

25 EARLY MORNING:

12 7a FOX AND FRIENDS:

1460 NEW DAY:

344 — WAKE UP AMERICA:

116 MORNING IN AMERICA:

27 8a FOX AND FRIENDS:

1668 NEW DAY:

424 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

1821 CNN NEWSROOM:

565 MORNING JOE:

971 NATIONAL REPORT:

169 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

1872 CNN NEWSROOM:

657 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

635 — NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:

20 11a FAULKNER FOCUS, THE:

1937 AT THIS HOUR:

635 KORNACKI COUNTDOWN, THE:

602 — — 12p OUTNUMBERED:

2077 INSIDE POLITICS:

655 ANDREA MITCHELL REPORTS:

616 JOHN BACHMAN NOW:

135 BLUE BLOODS:

66 1p AMERICA REPORTS:

1675 CNN NEWSROOM:

717 CHRIS JANSING REPORTS:

619 — BLUE BLOODS:

140 2p AMERICA REPORTS:

1612 CNN NEWSROOM:

634 KATY TUR REPORTS:

686 AMERICAN AGENDA:

143 BLUE BLOODS:

224 3p STORY, THE:

1656 CNN NEWSROOM:

722 HALLIE JACKSON REPORTS:

793 — BLUE BLOODS:

295 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

1779 LEAD WITH JAKE TAPPER:

771 DEADLINE:WHITE HOUSE:

1302 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

246 BLUE BLOODS:

354 5p FIVE, THE:

3500 SITUATION ROOM:

787 BEAT W/ARI MELBER:

1250 SPICER & CO:

229 NEWSNATION: RUSH HOUR:

134 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

2812 SITUATION ROOM:

709 BEAT W/ARI MELBER:

1413 RECORD WITH GRETA VAN SUS:

267 NEWSNATION: RUSH HOUR:

85 7p JESSE WATTERS PRIMETIME:

3049 ERIN BURNETT OUTFRONT:

588 REIDOUT:

1288 ROB SCHMITT TONIGHT:

299 ON BALANCE W/ VITTERT:

52 8p TUCKER CARLSON TONIGHT:

3358 ANDERSON COOPER 360:

588 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

1275 ERIC BOLLING THE BALANCE:

177 CUOMO:

87 9p HANNITY:

2726 CNN TONIGHT:

448 RACHEL MADDOW SHOW:

2105 PRIME NEWS:

140 DAN ABRAMS LIVE:

85 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

2283 CNN TONIGHT:

438 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

1518 GREG KELLY REPORTS:

219 BANFIELD:

81 11p GUTFELD!:

2419 CNN TONIGHT:

313 11TH HOUR W/ S. RUHLE:

903 ROB SCHMITT TONIGHT:

138 CUOMO:

66

25-54 Demo (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

181 NEW DAY:

60 MORNING JOE:

88 WENDY BELL COMMON SENSE:

7 EARLY MORNING:

5 7a FOX AND FRIENDS:

217 NEW DAY:

70 — WAKE UP AMERICA:

20 MORNING IN AMERICA:

4 8a FOX AND FRIENDS:

184 NEW DAY:

94 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

247 CNN NEWSROOM:

110 MORNING JOE:

110 NATIONAL REPORT:

15 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

227 CNN NEWSROOM:

132 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

60 — NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:

2 11a FAULKNER FOCUS, THE:

223 AT THIS HOUR:

116 KORNACKI COUNTDOWN, THE:

63 — — 12p OUTNUMBERED:

236 INSIDE POLITICS:

110 ANDREA MITCHELL REPORTS:

53 JOHN BACHMAN NOW:

8 BLUE BLOODS:

9 1p AMERICA REPORTS:

222 CNN NEWSROOM:

107 CHRIS JANSING REPORTS:

74 — BLUE BLOODS:

11 2p AMERICA REPORTS:

244 CNN NEWSROOM:

104 KATY TUR REPORTS:

85 AMERICAN AGENDA:

10 BLUE BLOODS:

17 3p STORY, THE:

211 CNN NEWSROOM:

123 HALLIE JACKSON REPORTS:

79 — BLUE BLOODS:

26 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

237 LEAD WITH JAKE TAPPER:

132 DEADLINE:WHITE HOUSE:

110 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

9 BLUE BLOODS:

33 5p FIVE, THE:

409 SITUATION ROOM:

171 BEAT W/ARI MELBER:

129 SPICER & CO:

14 NEWSNATION: RUSH HOUR:

25 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

298 SITUATION ROOM:

155 BEAT W/ARI MELBER:

132 RECORD WITH GRETA VAN SUS:

15 NEWSNATION: RUSH HOUR:

27 7p JESSE WATTERS PRIMETIME:

322 ERIN BURNETT OUTFRONT:

152 REIDOUT:

156 ROB SCHMITT TONIGHT:

20 ON BALANCE W/ VITTERT:

9 8p TUCKER CARLSON TONIGHT:

436 ANDERSON COOPER 360:

146 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

132 ERIC BOLLING THE BALANCE:

14 CUOMO:

12 9p HANNITY:

322 CNN TONIGHT:

108 RACHEL MADDOW SHOW:

226 PRIME NEWS:

11 DAN ABRAMS LIVE:

23 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

280 CNN TONIGHT:

102 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

120 GREG KELLY REPORTS:

24 BANFIELD:

15 11p GUTFELD!:

383 CNN TONIGHT:

61 11TH HOUR W/ S. RUHLE:

88 ROB SCHMITT TONIGHT:

35 CUOMO:

11

As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 521,000

Fox News: 1.97 million

MSNBC: 945,000

25-54 Demo:

CNN: 106,000

Fox News: 252,000

MSNBC: 97,000

Here are the prime time averages — encompassing shows which air from 8-11 p.m. — in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 491,000

Fox News: 2.79 million

MSNBC: 1.63 million

25-54 Demo:

CNN: 118,000

Fox News: 346,000

MSNBC: 159,000

For more ratings information and analysis go to ShowBuzz Daily.

