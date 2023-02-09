Cable News Ratings Wednesday February 8: Fox News Scores 4 Shows With Over 3 Million Viewers
Fox News led cable news on Wednesday night with 4 shows raking in more than 3 million total viewers, while CNN never came close to cracking the million viewer mark.
Tucker Carlson led the ratings with 3.72 million total viewers, beating out The Five — which regularly lands atop the charts.
Jesse Watters came in third place with 3.16 million total viewers, while Sean Hannity came in fourth with 3.08 million total viewers.
MSNBC’s top-rated show was All in with Chris Hayes which brought in 1.66 million total viewers.
Here is a full breakdown of Wednesday’s cable news ratings by show:
Total Viewers (thousands)
|ET
|FNC
|CNN
|MSNBC
|NEWSMAX
|NEWSNATION
|6a
|FOX AND FRIENDS:
1034
|CNN THIS MORNING:
302
|MORNING JOE:
1143
|WISE GUYS WITH JOHN TABAC:
13
|EARLY MORNING:
4
|7a
|FOX AND FRIENDS:
1462
|CNN THIS MORNING:
488
|—
|WAKE UP AMERICA:
88
|MORNING IN AMERICA:
35
|8a
|FOX AND FRIENDS:
1924
|CNN THIS MORNING:
569
|—
|—
|—
|9a
|AMERICAS NEWSROOM:
1911
|CNN NEWSROOM:
597
|MORNING JOE:
1079
|NATIONAL REPORT:
158
|—
|10a
|AMERICAS NEWSROOM:
1809
|CNN NEWSROOM:
632
|JOSE DIAZ-BALART REPORTS:
799
|—
|NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:
42
|11a
|FAULKNER FOCUS, THE:
1816
|AT THIS HOUR:
608
|MSNBC REPORTS- LIVE:
719
|—
|—
|12p
|OUTNUMBERED:
1789
|INSIDE POLITICS:
613
|ANDREA MITCHELL REPORTS:
676
|JOHN BACHMAN NOW:
133
|BLUE BLOODS:
74
|1p
|AMERICA REPORTS:
1555
|CNN NEWSROOM:
533
|CHRIS JANSING REPORTS:
656
|—
|BLUE BLOODS:
110
|2p
|AMERICA REPORTS:
1513
|CNN NEWSROOM:
596
|KATY TUR REPORTS:
762
|AMERICAN AGENDA:
101
|BLUE BLOODS:
194
|3p
|STORY, THE:
1497
|CNN NEWSROOM:
645
|HALLIE JACKSON REPORTS:
801
|—
|BLUE BLOODS:
192
|4p
|YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:
1588
|LEAD WITH JAKE TAPPER:
595
|DEADLINE:WHITE HOUSE:
1465
|CHRIS SALCEDO SHOW, THE:
141
|BLUE BLOODS:
242
|5p
|FIVE, THE:
3546
|LEAD WITH JAKE TAPPER:
640
|—
|SPICER & CO:
128
|NEWSNATION: RUSH HOUR:
101
|6p
|SPECIAL RPT W/BRET BAIER:
2615
|SITUATION ROOM:
639
|BEAT W/ARI MELBER:
1476
|RECORD WITH GRETA VAN SUS:
128
|NEWSNATION: RUSH HOUR:
77
|7p
|JESSE WATTERS PRIMETIME:
3163
|ERIN BURNETT OUTFRONT:
725
|REIDOUT:
1305
|ROB SCHMITT TONIGHT:
158
|ON BALANCE W/ VITTERT:
67
|8p
|TUCKER CARLSON TONIGHT:
3716
|ANDERSON COOPER 360:
753
|ALL IN W/ CHRIS HAYES:
1658
|ERIC BOLLING THE BALANCE:
142
|CUOMO:
131
|9p
|HANNITY:
3080
|ERIN BURNETT OUTFRONT:
685
|ALEX WAGNER TONIGHT:
1453
|PRIME NEWS:
104
|BANFIELD:
132 [9:30 PM-10:59 PM]
|10p
|INGRAHAM ANGLE, THE:
2276
|CNN TONIGHT:
504
|LAST WORD W/ L. ODONNELL:
1664
|GREG KELLY REPORTS:
160
|—
|11p
|GUTFELD!:
2121
|CNN TONIGHT:
342
|11TH HOUR W/ S. RUHLE:
1097
|ROB SCHMITT TONIGHT:
106
|CUOMO:
68
25-54 Demo (thousands)
|ET
|FNC
|CNN
|MSNBC
|NEWSMAX
|NEWSNATION
|6a
|FOX AND FRIENDS:
154
|CNN THIS MORNING:
53
|MORNING JOE:
125
|WISE GUYS WITH JOHN TABAC:
1
|EARLY MORNING:
2
|7a
|FOX AND FRIENDS:
217
|CNN THIS MORNING:
103
|—
|WAKE UP AMERICA:
10
|MORNING IN AMERICA:
7
|8a
|FOX AND FRIENDS:
223
|CNN THIS MORNING:
123
|—
|—
|—
|9a
|AMERICAS NEWSROOM:
185
|CNN NEWSROOM:
110
|MORNING JOE:
127
|NATIONAL REPORT:
10
|—
|10a
|AMERICAS NEWSROOM:
144
|CNN NEWSROOM:
119
|JOSE DIAZ-BALART REPORTS:
106
|—
|NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:
9
|11a
|FAULKNER FOCUS, THE:
190
|AT THIS HOUR:
112
|MSNBC REPORTS- LIVE:
95
|—
|—
|12p
|OUTNUMBERED:
201
|INSIDE POLITICS:
120
|ANDREA MITCHELL REPORTS:
88
|JOHN BACHMAN NOW:
8
|BLUE BLOODS:
14
|1p
|AMERICA REPORTS:
207
|CNN NEWSROOM:
92
|CHRIS JANSING REPORTS:
70
|—
|BLUE BLOODS:
10
|2p
|AMERICA REPORTS:
187
|CNN NEWSROOM:
84
|KATY TUR REPORTS:
62
|AMERICAN AGENDA:
6
|BLUE BLOODS:
27
|3p
|STORY, THE:
191
|CNN NEWSROOM:
107
|HALLIE JACKSON REPORTS:
72
|—
|BLUE BLOODS:
32
|4p
|YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:
208
|LEAD WITH JAKE TAPPER:
109
|DEADLINE:WHITE HOUSE:
151
|CHRIS SALCEDO SHOW, THE:
5
|BLUE BLOODS:
11
|5p
|FIVE, THE:
414
|LEAD WITH JAKE TAPPER:
114
|—
|SPICER & CO:
1
|NEWSNATION: RUSH HOUR:
10
|6p
|SPECIAL RPT W/BRET BAIER:
311
|SITUATION ROOM:
135
|BEAT W/ARI MELBER:
169
|RECORD WITH GRETA VAN SUS:
7
|NEWSNATION: RUSH HOUR:
12
|7p
|JESSE WATTERS PRIMETIME:
360
|ERIN BURNETT OUTFRONT:
158
|REIDOUT:
181
|ROB SCHMITT TONIGHT:
9
|ON BALANCE W/ VITTERT:
7
|8p
|TUCKER CARLSON TONIGHT:
537
|ANDERSON COOPER 360:
146
|ALL IN W/ CHRIS HAYES:
192
|ERIC BOLLING THE BALANCE:
11
|CUOMO:
20
|9p
|HANNITY:
402
|ERIN BURNETT OUTFRONT:
154
|ALEX WAGNER TONIGHT:
129
|PRIME NEWS:
9
|BANFIELD:
22 [9:30 PM-10:59 PM]
|10p
|INGRAHAM ANGLE, THE:
323
|CNN TONIGHT:
118
|LAST WORD W/ L. ODONNELL:
123
|GREG KELLY REPORTS:
11
|—
|11p
|GUTFELD!:
329
|CNN TONIGHT:
76
|11TH HOUR W/ S. RUHLE:
94
|ROB SCHMITT TONIGHT:
9
|CUOMO:
10
As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 demo.
Total viewers:
CNN: 533,000
Fox News: 1.94 million
MSNBC: 1.04 million
25-54 Demo:
CNN: 104,000
Fox News: 246,000
MSNBC: 113,000
Here are the prime time averages — encompassing shows which air from 8-11 p.m. — in total viewers and the 25-54 demo.
Total viewers:
CNN: 647,000
Fox News: 3.02 million
MSNBC: 1.59 million
25-54 Demo:
CNN: 139,000
Fox News: 421,000
MSNBC: 148,000
For more ratings information and analysis go to ShowBuzz Daily.
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