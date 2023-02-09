Cable News Ratings Wednesday February 8: Fox News Scores 4 Shows With Over 3 Million Viewers

By Mediaite StaffFeb 9th, 2023, 4:44 pm
 

Tucker Carlson

Fox News led cable news on Wednesday night with 4 shows raking in more than 3 million total viewers, while CNN never came close to cracking the million viewer mark.

Tucker Carlson led the ratings with 3.72 million total viewers, beating out The Five — which regularly lands atop the charts.

Jesse Watters came in third place with 3.16 million total viewers, while Sean Hannity came in fourth with 3.08 million total viewers.

MSNBC’s top-rated show was All in with Chris Hayes which brought in 1.66 million total viewers.

Here is a full breakdown of Wednesday’s cable news ratings by show:

Total Viewers (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION
6a FOX AND FRIENDS:
1034		 CNN THIS MORNING:
302		 MORNING JOE:
1143		 WISE GUYS WITH JOHN TABAC:
13		 EARLY MORNING:
4
7a FOX AND FRIENDS:
1462		 CNN THIS MORNING:
488		 WAKE UP AMERICA:
88		 MORNING IN AMERICA:
35
8a FOX AND FRIENDS:
1924		 CNN THIS MORNING:
569
9a AMERICAS NEWSROOM:
1911		 CNN NEWSROOM:
597		 MORNING JOE:
1079		 NATIONAL REPORT:
158
10a AMERICAS NEWSROOM:
1809		 CNN NEWSROOM:
632		 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:
799		 NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:
42
11a FAULKNER FOCUS, THE:
1816		 AT THIS HOUR:
608		 MSNBC REPORTS- LIVE:
719
12p OUTNUMBERED:
1789		 INSIDE POLITICS:
613		 ANDREA MITCHELL REPORTS:
676		 JOHN BACHMAN NOW:
133		 BLUE BLOODS:
74
1p AMERICA REPORTS:
1555		 CNN NEWSROOM:
533		 CHRIS JANSING REPORTS:
656		 BLUE BLOODS:
110
2p AMERICA REPORTS:
1513		 CNN NEWSROOM:
596		 KATY TUR REPORTS:
762		 AMERICAN AGENDA:
101		 BLUE BLOODS:
194
3p STORY, THE:
1497		 CNN NEWSROOM:
645		 HALLIE JACKSON REPORTS:
801		 BLUE BLOODS:
192
4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:
1588		 LEAD WITH JAKE TAPPER:
595		 DEADLINE:WHITE HOUSE:
1465		 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:
141		 BLUE BLOODS:
242
5p FIVE, THE:
3546		 LEAD WITH JAKE TAPPER:
640		 SPICER & CO:
128		 NEWSNATION: RUSH HOUR:
101
6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:
2615		 SITUATION ROOM:
639		 BEAT W/ARI MELBER:
1476		 RECORD WITH GRETA VAN SUS:
128		 NEWSNATION: RUSH HOUR:
77
7p JESSE WATTERS PRIMETIME:
3163		 ERIN BURNETT OUTFRONT:
725		 REIDOUT:
1305		 ROB SCHMITT TONIGHT:
158		 ON BALANCE W/ VITTERT:
67
8p TUCKER CARLSON TONIGHT:
3716		 ANDERSON COOPER 360:
753		 ALL IN W/ CHRIS HAYES:
1658		 ERIC BOLLING THE BALANCE:
142		 CUOMO:
131
9p HANNITY:
3080		 ERIN BURNETT OUTFRONT:
685		 ALEX WAGNER TONIGHT:
1453		 PRIME NEWS:
104		 BANFIELD:
132 [9:30 PM-10:59 PM]
10p INGRAHAM ANGLE, THE:
2276		 CNN TONIGHT:
504		 LAST WORD W/ L. ODONNELL:
1664		 GREG KELLY REPORTS:
160
11p GUTFELD!:
2121		 CNN TONIGHT:
342		 11TH HOUR W/ S. RUHLE:
1097		 ROB SCHMITT TONIGHT:
106		 CUOMO:
68

25-54 Demo (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION
6a FOX AND FRIENDS:
154		 CNN THIS MORNING:
53		 MORNING JOE:
125		 WISE GUYS WITH JOHN TABAC:
1		 EARLY MORNING:
2
7a FOX AND FRIENDS:
217		 CNN THIS MORNING:
103		 WAKE UP AMERICA:
10		 MORNING IN AMERICA:
7
8a FOX AND FRIENDS:
223		 CNN THIS MORNING:
123
9a AMERICAS NEWSROOM:
185		 CNN NEWSROOM:
110		 MORNING JOE:
127		 NATIONAL REPORT:
10
10a AMERICAS NEWSROOM:
144		 CNN NEWSROOM:
119		 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:
106		 NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:
9
11a FAULKNER FOCUS, THE:
190		 AT THIS HOUR:
112		 MSNBC REPORTS- LIVE:
95
12p OUTNUMBERED:
201		 INSIDE POLITICS:
120		 ANDREA MITCHELL REPORTS:
88		 JOHN BACHMAN NOW:
8		 BLUE BLOODS:
14
1p AMERICA REPORTS:
207		 CNN NEWSROOM:
92		 CHRIS JANSING REPORTS:
70		 BLUE BLOODS:
10
2p AMERICA REPORTS:
187		 CNN NEWSROOM:
84		 KATY TUR REPORTS:
62		 AMERICAN AGENDA:
6		 BLUE BLOODS:
27
3p STORY, THE:
191		 CNN NEWSROOM:
107		 HALLIE JACKSON REPORTS:
72		 BLUE BLOODS:
32
4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:
208		 LEAD WITH JAKE TAPPER:
109		 DEADLINE:WHITE HOUSE:
151		 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:
5		 BLUE BLOODS:
11
5p FIVE, THE:
414		 LEAD WITH JAKE TAPPER:
114		 SPICER & CO:
1		 NEWSNATION: RUSH HOUR:
10
6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:
311		 SITUATION ROOM:
135		 BEAT W/ARI MELBER:
169		 RECORD WITH GRETA VAN SUS:
7		 NEWSNATION: RUSH HOUR:
12
7p JESSE WATTERS PRIMETIME:
360		 ERIN BURNETT OUTFRONT:
158		 REIDOUT:
181		 ROB SCHMITT TONIGHT:
9		 ON BALANCE W/ VITTERT:
7
8p TUCKER CARLSON TONIGHT:
537		 ANDERSON COOPER 360:
146		 ALL IN W/ CHRIS HAYES:
192		 ERIC BOLLING THE BALANCE:
11		 CUOMO:
20
9p HANNITY:
402		 ERIN BURNETT OUTFRONT:
154		 ALEX WAGNER TONIGHT:
129		 PRIME NEWS:
9		 BANFIELD:
22 [9:30 PM-10:59 PM]
10p INGRAHAM ANGLE, THE:
323		 CNN TONIGHT:
118		 LAST WORD W/ L. ODONNELL:
123		 GREG KELLY REPORTS:
11
11p GUTFELD!:
329		 CNN TONIGHT:
76		 11TH HOUR W/ S. RUHLE:
94		 ROB SCHMITT TONIGHT:
9		 CUOMO:
10

As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 533,000

Fox News: 1.94 million

MSNBC: 1.04 million

25-54 Demo:

CNN: 104,000

Fox News: 246,000

MSNBC: 113,000

Here are the prime time averages — encompassing shows which air from 8-11 p.m. — in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 647,000

Fox News: 3.02 million

MSNBC: 1.59 million

25-54 Demo:

CNN: 139,000

Fox News: 421,000

MSNBC: 148,000

For more ratings information and analysis go to ShowBuzz Daily.

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