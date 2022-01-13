Cable News Ratings, Wednesday January 12: MSNBC Doubles CNN in Total Viewers During Prime Time
MSNBC pulled further away from CNN in the ratings on Wednesday, solidifying its solid second-place standing in the ratings.
During prime time, 8 p.m. to 11 p.m., MSNBC pulled in more than double the average of total viewers CNN did. MSNBC averaged 1.72 million viewers during those hours compared to CNN’s 746,000.
CNN, which did not have one show break a million total average viewers on Wednesday, was led by Anderson Cooper who pulled in 882,000 total average viewers.
MSNBC’s top host was Rachel Maddow, who raked in 2.27 million total viewers. Nicolle Wallace, Ari Melber, Joy Reid, Chris Hayes, and Lawrence O’Donnell all also topped one million total viewers.
Fox News still dominated on Wednesday with every show reaching over one million viewers. Four Fox shows scored over 2 million total average viewers, while The Five and Tucker Carlson led with over 3 million viewers each.
Here is a full breakdown of Wednesday’s cable news ratings by show:
Total Viewers (thousands)
|ET
|FNC
|CNN
|MSNBC
|NEWSMAX
|NEWSNATION
|6a
|FOX AND FRIENDS:
991
|NEW DAY:
309
|MORNING JOE:
845
|WISE GUYS WITH JOHN TABAC:
10
|ELEMENTARY:
49
|7a
|FOX AND FRIENDS:
1340
|NEW DAY:
372
|—
|WAKE UP AMERICA:
83
|MORNING IN AMERICA:
18
|8a
|FOX AND FRIENDS:
1668
|NEW DAY:
415
|—
|—
|—
|9a
|AMERICAS NEWSROOM:
1708
|CNN NEWSROOM:
482
|STEPHANIE RUHLE REPORTS:
788
|NATIONAL REPORT:
188
|—
|10a
|AMERICAS NEWSROOM:
1703
|CNN NEWSROOM:
589
|JOSE DIAZ-BALART REPORTS:
595
|—
|IN THE HEAT OF THE NIGHT:
51
|11a
|FAULKNER FOCUS, THE:
1626
|AT THIS HOUR:
547
|—
|—
|IN THE HEAT OF THE NIGHT:
93
|12p
|OUTNUMBERED:
1629
|INSIDE POLITICS:
658
|ANDREA MITCHELL REPORTS:
542
|JOHN BACHMAN NOW:
154
|IN THE HEAT OF THE NIGHT:
149
|1p
|AMERICA REPORTS:
1570
|CNN NEWSROOM:
730
|MTP DAILY:
588
|—
|BLUE BLOODS:
86
|2p
|AMERICA REPORTS:
1426
|CNN NEWSROOM:
674
|KATY TUR REPORTS:
592
|AMERICAN AGENDA:
162
|BLUE BLOODS:
175
|3p
|STORY, THE:
1371
|CNN NEWSROOM:
623
|HALLIE JACKSON REPORTS:
672
|—
|BLUE BLOODS:
229
|4p
|YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:
1455
|LEAD WITH JAKE TAPPER:
763
|DEADLINE:WHITE HOUSE:
1360
|ERIC BOLLING THE BALANCE:
226
|BLUE BLOODS:
262
|5p
|FIVE, THE:
3432
|LEAD WITH JAKE TAPPER:
631
|—
|CHRIS SALCEDO SHOW, THE:
214
|NEWSNATION: RUSH HOUR:
102
|6p
|SPECIAL RPT W/BRET BAIER:
2498
|SITUATION ROOM:
595
|BEAT W/ARI MELBER:
1253
|SPICER & CO:
324
|DONLON REPORT, THE:
47
|7p
|FOX NEWS PRIMETIME:
2068
|ERIN BURNETT OUTFRONT:
680
|REIDOUT:
1086
|GREG KELLY REPORTS:
415
|ON BALANCE W/ VITTERT:
35
|8p
|TUCKER CARLSON TONIGHT:
3517
|ANDERSON COOPER 360:
882
|ALL IN W/ CHRIS HAYES:
1317
|STINCHFIELD:
252
|DAN ABRAMS LIVE:
83
|9p
|HANNITY:
2960
|CNN TONIGHT:
751
|RACHEL MADDOW SHOW:
2272
|CORTES & PELLEGRINO:
113
|NEWSNATION PRIME:
52
|10p
|INGRAHAM ANGLE, THE:
2325
|DON LEMON TONIGHT:
605
|LAST WORD W/ L. ODONNELL:
1583
|ROB SCHMITT TONIGHT:
149
|BANFIELD:
34
|11p
|GUTFELD!:
1865
|DON LEMON TONIGHT:
435
|11TH HOUR:
860
|GREG KELLY REPORTS:
100
|ON BALANCE W/ VITTERT:
17
25-54 Demo (thousands)
|ET
|FNC
|CNN
|MSNBC
|NEWSMAX
|NEWSNATION
|6a
|FOX AND FRIENDS:
192
|NEW DAY:
55
|MORNING JOE:
96
|WISE GUYS WITH JOHN TABAC:
4
|ELEMENTARY:
1
|7a
|FOX AND FRIENDS:
214
|NEW DAY:
55
|—
|WAKE UP AMERICA:
12
|MORNING IN AMERICA:
3
|8a
|FOX AND FRIENDS:
242
|NEW DAY:
56
|—
|—
|—
|9a
|AMERICAS NEWSROOM:
251
|CNN NEWSROOM:
89
|STEPHANIE RUHLE REPORTS:
71
|NATIONAL REPORT:
30
|—
|10a
|AMERICAS NEWSROOM:
230
|CNN NEWSROOM:
130
|JOSE DIAZ-BALART REPORTS:
56
|—
|IN THE HEAT OF THE NIGHT:
9
|11a
|FAULKNER FOCUS, THE:
236
|AT THIS HOUR:
125
|—
|—
|IN THE HEAT OF THE NIGHT:
18
|12p
|OUTNUMBERED:
240
|INSIDE POLITICS:
157
|ANDREA MITCHELL REPORTS:
54
|JOHN BACHMAN NOW:
37
|IN THE HEAT OF THE NIGHT:
18
|1p
|AMERICA REPORTS:
209
|CNN NEWSROOM:
141
|MTP DAILY:
68
|—
|BLUE BLOODS:
6
|2p
|AMERICA REPORTS:
200
|CNN NEWSROOM:
144
|KATY TUR REPORTS:
74
|AMERICAN AGENDA:
30
|BLUE BLOODS:
22
|3p
|STORY, THE:
211
|CNN NEWSROOM:
146
|HALLIE JACKSON REPORTS:
89
|—
|BLUE BLOODS:
32
|4p
|YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:
229
|LEAD WITH JAKE TAPPER:
157
|DEADLINE:WHITE HOUSE:
131
|ERIC BOLLING THE BALANCE:
32
|BLUE BLOODS:
34
|5p
|FIVE, THE:
447
|LEAD WITH JAKE TAPPER:
140
|—
|CHRIS SALCEDO SHOW, THE:
44
|NEWSNATION: RUSH HOUR:
11
|6p
|SPECIAL RPT W/BRET BAIER:
340
|SITUATION ROOM:
106
|BEAT W/ARI MELBER:
134
|SPICER & CO:
27
|DONLON REPORT, THE:
2
|7p
|FOX NEWS PRIMETIME:
307
|ERIN BURNETT OUTFRONT:
176
|REIDOUT:
146
|GREG KELLY REPORTS:
36
|ON BALANCE W/ VITTERT:
10
|8p
|TUCKER CARLSON TONIGHT:
553
|ANDERSON COOPER 360:
192
|ALL IN W/ CHRIS HAYES:
168
|STINCHFIELD:
40
|DAN ABRAMS LIVE:
22
|9p
|HANNITY:
427
|CNN TONIGHT:
164
|RACHEL MADDOW SHOW:
268
|CORTES & PELLEGRINO:
44
|NEWSNATION PRIME:
8
|10p
|INGRAHAM ANGLE, THE:
387
|DON LEMON TONIGHT:
148
|LAST WORD W/ L. ODONNELL:
189
|ROB SCHMITT TONIGHT:
59
|BANFIELD:
5
|11p
|GUTFELD!:
335
|DON LEMON TONIGHT:
96
|11TH HOUR:
123
|GREG KELLY REPORTS:
27
|ON BALANCE W/ VITTERT:
1
As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 category.
Total viewers:
CNN: 550,000
Fox: 1.78 million
MSNBC: 909,000
25-54 Demo:
CNN: 115,000
Fox News: 274,000
MSNBC: 109,000
Here are the prime time averages — encompassing shows which air from 8-11 p.m. — in total viewers and the 25-54 demo.
Total viewers:
CNN: 746,000
Fox News: 2.93 million
MSNBC: 1.72 million
25-54 Demo:
CNN: 168,000
Fox News: 456,000
MSNBC: 208,000
For more ratings information and analysis go to ShowBuzz Daily.
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