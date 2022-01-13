Cable News Ratings, Wednesday January 12: MSNBC Doubles CNN in Total Viewers During Prime Time

By Mediaite StaffJan 13th, 2022, 5:07 pm
 

MSNBC pulled further away from CNN in the ratings on Wednesday, solidifying its solid second-place standing in the ratings.

During prime time, 8 p.m. to 11 p.m., MSNBC pulled in more than double the average of total viewers CNN did. MSNBC averaged 1.72 million viewers during those hours compared to CNN’s 746,000.

CNN, which did not have one show break a million total average viewers on Wednesday, was led by Anderson Cooper who pulled in 882,000 total average viewers.

MSNBC’s top host was Rachel Maddow, who raked in 2.27 million total viewers. Nicolle Wallace, Ari Melber, Joy Reid, Chris Hayes, and Lawrence O’Donnell all also topped one million total viewers.

Fox News still dominated on Wednesday with every show reaching over one million viewers. Four Fox shows scored over 2 million total average viewers, while The Five and Tucker Carlson led with over 3 million viewers each.

Here is a full breakdown of Wednesday’s cable news ratings by show:

Total Viewers (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION
6a FOX AND FRIENDS:
991		 NEW DAY:
309		 MORNING JOE:
845		 WISE GUYS WITH JOHN TABAC:
10		 ELEMENTARY:
49
7a FOX AND FRIENDS:
1340		 NEW DAY:
372		 WAKE UP AMERICA:
83		 MORNING IN AMERICA:
18
8a FOX AND FRIENDS:
1668		 NEW DAY:
415
9a AMERICAS NEWSROOM:
1708		 CNN NEWSROOM:
482		 STEPHANIE RUHLE REPORTS:
788		 NATIONAL REPORT:
188
10a AMERICAS NEWSROOM:
1703		 CNN NEWSROOM:
589		 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:
595		 IN THE HEAT OF THE NIGHT:
51
11a FAULKNER FOCUS, THE:
1626		 AT THIS HOUR:
547		 IN THE HEAT OF THE NIGHT:
93
12p OUTNUMBERED:
1629		 INSIDE POLITICS:
658		 ANDREA MITCHELL REPORTS:
542		 JOHN BACHMAN NOW:
154		 IN THE HEAT OF THE NIGHT:
149
1p AMERICA REPORTS:
1570		 CNN NEWSROOM:
730		 MTP DAILY:
588		 BLUE BLOODS:
86
2p AMERICA REPORTS:
1426		 CNN NEWSROOM:
674		 KATY TUR REPORTS:
592		 AMERICAN AGENDA:
162		 BLUE BLOODS:
175
3p STORY, THE:
1371		 CNN NEWSROOM:
623		 HALLIE JACKSON REPORTS:
672		 BLUE BLOODS:
229
4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:
1455		 LEAD WITH JAKE TAPPER:
763		 DEADLINE:WHITE HOUSE:
1360		 ERIC BOLLING THE BALANCE:
226		 BLUE BLOODS:
262
5p FIVE, THE:
3432		 LEAD WITH JAKE TAPPER:
631		 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:
214		 NEWSNATION: RUSH HOUR:
102
6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:
2498		 SITUATION ROOM:
595		 BEAT W/ARI MELBER:
1253		 SPICER & CO:
324		 DONLON REPORT, THE:
47
7p FOX NEWS PRIMETIME:
2068		 ERIN BURNETT OUTFRONT:
680		 REIDOUT:
1086		 GREG KELLY REPORTS:
415		 ON BALANCE W/ VITTERT:
35
8p TUCKER CARLSON TONIGHT:
3517		 ANDERSON COOPER 360:
882		 ALL IN W/ CHRIS HAYES:
1317		 STINCHFIELD:
252		 DAN ABRAMS LIVE:
83
9p HANNITY:
2960		 CNN TONIGHT:
751		 RACHEL MADDOW SHOW:
2272		 CORTES & PELLEGRINO:
113		 NEWSNATION PRIME:
52
10p INGRAHAM ANGLE, THE:
2325		 DON LEMON TONIGHT:
605		 LAST WORD W/ L. ODONNELL:
1583		 ROB SCHMITT TONIGHT:
149		 BANFIELD:
34
11p GUTFELD!:
1865		 DON LEMON TONIGHT:
435		 11TH HOUR:
860		 GREG KELLY REPORTS:
100		 ON BALANCE W/ VITTERT:
17

25-54 Demo (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION
6a FOX AND FRIENDS:
192		 NEW DAY:
55		 MORNING JOE:
96		 WISE GUYS WITH JOHN TABAC:
4		 ELEMENTARY:
1
7a FOX AND FRIENDS:
214		 NEW DAY:
55		 WAKE UP AMERICA:
12		 MORNING IN AMERICA:
3
8a FOX AND FRIENDS:
242		 NEW DAY:
56
9a AMERICAS NEWSROOM:
251		 CNN NEWSROOM:
89		 STEPHANIE RUHLE REPORTS:
71		 NATIONAL REPORT:
30
10a AMERICAS NEWSROOM:
230		 CNN NEWSROOM:
130		 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:
56		 IN THE HEAT OF THE NIGHT:
9
11a FAULKNER FOCUS, THE:
236		 AT THIS HOUR:
125		 IN THE HEAT OF THE NIGHT:
18
12p OUTNUMBERED:
240		 INSIDE POLITICS:
157		 ANDREA MITCHELL REPORTS:
54		 JOHN BACHMAN NOW:
37		 IN THE HEAT OF THE NIGHT:
18
1p AMERICA REPORTS:
209		 CNN NEWSROOM:
141		 MTP DAILY:
68		 BLUE BLOODS:
6
2p AMERICA REPORTS:
200		 CNN NEWSROOM:
144		 KATY TUR REPORTS:
74		 AMERICAN AGENDA:
30		 BLUE BLOODS:
22
3p STORY, THE:
211		 CNN NEWSROOM:
146		 HALLIE JACKSON REPORTS:
89		 BLUE BLOODS:
32
4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:
229		 LEAD WITH JAKE TAPPER:
157		 DEADLINE:WHITE HOUSE:
131		 ERIC BOLLING THE BALANCE:
32		 BLUE BLOODS:
34
5p FIVE, THE:
447		 LEAD WITH JAKE TAPPER:
140		 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:
44		 NEWSNATION: RUSH HOUR:
11
6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:
340		 SITUATION ROOM:
106		 BEAT W/ARI MELBER:
134		 SPICER & CO:
27		 DONLON REPORT, THE:
2
7p FOX NEWS PRIMETIME:
307		 ERIN BURNETT OUTFRONT:
176		 REIDOUT:
146		 GREG KELLY REPORTS:
36		 ON BALANCE W/ VITTERT:
10
8p TUCKER CARLSON TONIGHT:
553		 ANDERSON COOPER 360:
192		 ALL IN W/ CHRIS HAYES:
168		 STINCHFIELD:
40		 DAN ABRAMS LIVE:
22
9p HANNITY:
427		 CNN TONIGHT:
164		 RACHEL MADDOW SHOW:
268		 CORTES & PELLEGRINO:
44		 NEWSNATION PRIME:
8
10p INGRAHAM ANGLE, THE:
387		 DON LEMON TONIGHT:
148		 LAST WORD W/ L. ODONNELL:
189		 ROB SCHMITT TONIGHT:
59		 BANFIELD:
5
11p GUTFELD!:
335		 DON LEMON TONIGHT:
96		 11TH HOUR:
123		 GREG KELLY REPORTS:
27		 ON BALANCE W/ VITTERT:
1

As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 category.

Total viewers:

CNN: 550,000

Fox: 1.78 million

MSNBC: 909,000

25-54 Demo:

CNN: 115,000

Fox News: 274,000

MSNBC: 109,000

Here are the prime time averages — encompassing shows which air from 8-11 p.m. — in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 746,000

Fox News: 2.93 million

MSNBC: 1.72 million

25-54 Demo:

CNN: 168,000

Fox News: 456,000

MSNBC: 208,000

For more ratings information and analysis go to ShowBuzz Daily.

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