Cable News Ratings Friday April 1: Bret Baier’s Zelensky Interview Boosts Him Past Hannity in the Demo
Fox News’ Special Report with Bret Baier saw a boost in the ratings for his Friday interview with Ukraine’s President Volodymyr Zelensky.
Baier’s interview brought in an impressive 2.56 million total viewers and 452,000 viewers in the key 25-54 age demographic. Baier’s total viewership was up a whooping 49 percent, while his demo viewership was up a massive 86 percent from the same day last year.
Baier also managed to surpass Sean Hannity in the demo, who brought in 413,000 viewers, and beat his MSNBC and CNN time-slot competition combined.
Baier landed in 4th place overall on Fox in the demo.
Here is a full breakdown of Friday’s cable news ratings by show:
Total Viewers (thousands)
|ET
|FNC
|CNN
|MSNBC
|NEWSMAX
|NEWSNATION
|6a
|FOX AND FRIENDS:
1090
|NEW DAY:
381
|MORNING JOE:
789
|CONVERSATIONS WITH NANCY:
3
|ELEMENTARY:
30
|7a
|FOX AND FRIENDS:
1422
|NEW DAY:
464
|—
|WAKE UP AMERICA:
88
|MORNING IN AMERICA:
25
|8a
|FOX AND FRIENDS:
1843
|NEW DAY:
606
|—
|—
|—
|9a
|AMERICAS NEWSROOM:
1918
|CNN NEWSROOM:
685
|MSNBC REPORTS- LIVE:
709
|NATIONAL REPORT:
156
|—
|10a
|AMERICAS NEWSROOM:
1967
|CNN NEWSROOM:
786
|JOSE DIAZ-BALART REPORTS:
649
|—
|IN THE HEAT OF THE NIGHT:
93
|11a
|FAULKNER FOCUS, THE:
1836
|AT THIS HOUR:
815
|CRAIG MELVIN REPORTS:
632
|—
|IN THE HEAT OF THE NIGHT:
135
|12p
|OUTNUMBERED:
1978
|INSIDE POLITICS:
831
|ANDREA MITCHELL REPORTS:
747
|JOHN BACHMAN NOW:
142
|IN THE HEAT OF THE NIGHT:
168
|1p
|AMERICA REPORTS:
1738
|CNN NEWSROOM:
794
|MTP DAILY:
675
|—
|BLUE BLOODS:
169
|2p
|AMERICA REPORTS:
1720
|CNN NEWSROOM:
851
|KATY TUR REPORTS:
703
|AMERICAN AGENDA:
141
|BLUE BLOODS:
221
|3p
|STORY, THE:
1773
|CNN NEWSROOM:
787
|HALLIE JACKSON REPORTS:
815
|—
|BLUE BLOODS:
283
|4p
|YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:
1691
|LEAD WITH JAKE TAPPER:
796
|DEADLINE:WHITE HOUSE:
1163
|ERIC BOLLING THE BALANCE:
195
|BLUE BLOODS:
322
|5p
|FIVE, THE:
3255
|LEAD WITH JAKE TAPPER:
719
|—
|CHRIS SALCEDO SHOW, THE:
210
|NEWSNATION: RUSH HOUR:
136
|6p
|SPECIAL RPT W/BRET BAIER:
2561
|SITUATION ROOM:
729
|BEAT W/ARI MELBER:
1194
|SPICER & CO:
198
|NEWSNATION: RUSH HOUR:
84
|7p
|JESSE WATTERS PRIMETIME:
2801
|ERIN BURNETT OUTFRONT:
932
|REIDOUT:
923
|GREG KELLY REPORTS:
300
|ON BALANCE W/ VITTERT:
49
|8p
|TUCKER CARLSON TONIGHT:
3087
|ANDERSON COOPER 360:
887
|ALL IN W/ CHRIS HAYES:
1135
|STINCHFIELD:
230
|NEWSNATION PRIME:
63
|9p
|HANNITY:
2657
|CNN TONIGHT:
795
|RACHEL MADDOW SHOW:
1297
|PRIME NEWS:
137
|DAN ABRAMS LIVE:
54
|10p
|INGRAHAM ANGLE, THE:
1925
|DON LEMON TONIGHT:
614
|LAST WORD W/ L. ODONNELL:
1042
|ROB SCHMITT TONIGHT:
121
|BANFIELD:
67
|11p
|GUTFELD!:
1914
|DON LEMON TONIGHT:
522
|11TH HOUR W/ S. RUHLE:
853
|GREG KELLY REPORTS:
123
|NN PRIME: SPECIAL REPORT:
25
25-54 Demo (thousands)
|ET
|FNC
|CNN
|MSNBC
|NEWSMAX
|NEWSNATION
|6a
|FOX AND FRIENDS:
248
|NEW DAY:
69
|MORNING JOE:
89
|CONVERSATIONS WITH NANCY:
0
|ELEMENTARY:
3
|7a
|FOX AND FRIENDS:
286
|NEW DAY:
86
|—
|WAKE UP AMERICA:
12
|MORNING IN AMERICA:
4
|8a
|FOX AND FRIENDS:
280
|NEW DAY:
124
|—
|—
|—
|9a
|AMERICAS NEWSROOM:
284
|CNN NEWSROOM:
126
|MSNBC REPORTS- LIVE:
72
|NATIONAL REPORT:
24
|—
|10a
|AMERICAS NEWSROOM:
304
|CNN NEWSROOM:
157
|JOSE DIAZ-BALART REPORTS:
72
|—
|IN THE HEAT OF THE NIGHT:
12
|11a
|FAULKNER FOCUS, THE:
281
|AT THIS HOUR:
198
|CRAIG MELVIN REPORTS:
79
|—
|IN THE HEAT OF THE NIGHT:
12
|12p
|OUTNUMBERED:
332
|INSIDE POLITICS:
211
|ANDREA MITCHELL REPORTS:
61
|JOHN BACHMAN NOW:
32
|IN THE HEAT OF THE NIGHT:
17
|1p
|AMERICA REPORTS:
268
|CNN NEWSROOM:
176
|MTP DAILY:
68
|—
|BLUE BLOODS:
23
|2p
|AMERICA REPORTS:
249
|CNN NEWSROOM:
173
|KATY TUR REPORTS:
73
|AMERICAN AGENDA:
22
|BLUE BLOODS:
25
|3p
|STORY, THE:
274
|CNN NEWSROOM:
164
|HALLIE JACKSON REPORTS:
95
|—
|BLUE BLOODS:
31
|4p
|YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:
282
|LEAD WITH JAKE TAPPER:
163
|DEADLINE:WHITE HOUSE:
92
|ERIC BOLLING THE BALANCE:
18
|BLUE BLOODS:
29
|5p
|FIVE, THE:
519
|LEAD WITH JAKE TAPPER:
172
|—
|CHRIS SALCEDO SHOW, THE:
25
|NEWSNATION: RUSH HOUR:
17
|6p
|SPECIAL RPT W/BRET BAIER:
452
|SITUATION ROOM:
225
|BEAT W/ARI MELBER:
108
|SPICER & CO:
29
|NEWSNATION: RUSH HOUR:
13
|7p
|JESSE WATTERS PRIMETIME:
467
|ERIN BURNETT OUTFRONT:
233
|REIDOUT:
111
|GREG KELLY REPORTS:
25
|ON BALANCE W/ VITTERT:
8
|8p
|TUCKER CARLSON TONIGHT:
532
|ANDERSON COOPER 360:
238
|ALL IN W/ CHRIS HAYES:
119
|STINCHFIELD:
26
|NEWSNATION PRIME:
8
|9p
|HANNITY:
413
|CNN TONIGHT:
207
|RACHEL MADDOW SHOW:
120
|PRIME NEWS:
10
|DAN ABRAMS LIVE:
4
|10p
|INGRAHAM ANGLE, THE:
257
|DON LEMON TONIGHT:
162
|LAST WORD W/ L. ODONNELL:
114
|ROB SCHMITT TONIGHT:
12
|BANFIELD:
6
|11p
|GUTFELD!:
311
|DON LEMON TONIGHT:
150
|11TH HOUR W/ S. RUHLE:
101
|GREG KELLY REPORTS:
18
|NN PRIME: SPECIAL REPORT:
2
As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 demo.
Total viewers:
CNN: 669,000
Fox: 1.87 million
MSNBC: 824,000
25-54 Demo:
CNN: 158,000
Fox News: 310,000
MSNBC: 85,000
Here are the prime time averages — encompassing shows which air from 8-11 p.m. — in total viewers and the 25-54 demo.
Total viewers:
CNN: 765,000
Fox News: 2.56 million
MSNBC: 1.16 million
25-54 Demo:
CNN: 202,000
Fox News: 401,000
MSNBC: 118,000
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