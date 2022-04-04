Cable News Ratings Friday April 1: Bret Baier’s Zelensky Interview Boosts Him Past Hannity in the Demo

By Alex GriffingApr 4th, 2022, 4:58 pm
 

Fox News’ Special Report with Bret Baier saw a boost in the ratings for his Friday interview with Ukraine’s President Volodymyr Zelensky.

Baier’s interview brought in an impressive 2.56 million total viewers and 452,000 viewers in the key 25-54 age demographic. Baier’s total viewership was up a whooping 49 percent, while his demo viewership was up a massive 86 percent from the same day last year.

Baier also managed to surpass Sean Hannity in the demo, who brought in 413,000 viewers, and beat his MSNBC and CNN time-slot competition combined.

Baier landed in 4th place overall on Fox in the demo.

Here is a full breakdown of Friday’s cable news ratings by show:

Total Viewers (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION
6a FOX AND FRIENDS:
1090		 NEW DAY:
381		 MORNING JOE:
789		 CONVERSATIONS WITH NANCY:
3		 ELEMENTARY:
30
7a FOX AND FRIENDS:
1422		 NEW DAY:
464		 WAKE UP AMERICA:
88		 MORNING IN AMERICA:
25
8a FOX AND FRIENDS:
1843		 NEW DAY:
606
9a AMERICAS NEWSROOM:
1918		 CNN NEWSROOM:
685		 MSNBC REPORTS- LIVE:
709		 NATIONAL REPORT:
156
10a AMERICAS NEWSROOM:
1967		 CNN NEWSROOM:
786		 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:
649		 IN THE HEAT OF THE NIGHT:
93
11a FAULKNER FOCUS, THE:
1836		 AT THIS HOUR:
815		 CRAIG MELVIN REPORTS:
632		 IN THE HEAT OF THE NIGHT:
135
12p OUTNUMBERED:
1978		 INSIDE POLITICS:
831		 ANDREA MITCHELL REPORTS:
747		 JOHN BACHMAN NOW:
142		 IN THE HEAT OF THE NIGHT:
168
1p AMERICA REPORTS:
1738		 CNN NEWSROOM:
794		 MTP DAILY:
675		 BLUE BLOODS:
169
2p AMERICA REPORTS:
1720		 CNN NEWSROOM:
851		 KATY TUR REPORTS:
703		 AMERICAN AGENDA:
141		 BLUE BLOODS:
221
3p STORY, THE:
1773		 CNN NEWSROOM:
787		 HALLIE JACKSON REPORTS:
815		 BLUE BLOODS:
283
4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:
1691		 LEAD WITH JAKE TAPPER:
796		 DEADLINE:WHITE HOUSE:
1163		 ERIC BOLLING THE BALANCE:
195		 BLUE BLOODS:
322
5p FIVE, THE:
3255		 LEAD WITH JAKE TAPPER:
719		 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:
210		 NEWSNATION: RUSH HOUR:
136
6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:
2561		 SITUATION ROOM:
729		 BEAT W/ARI MELBER:
1194		 SPICER & CO:
198		 NEWSNATION: RUSH HOUR:
84
7p JESSE WATTERS PRIMETIME:
2801		 ERIN BURNETT OUTFRONT:
932		 REIDOUT:
923		 GREG KELLY REPORTS:
300		 ON BALANCE W/ VITTERT:
49
8p TUCKER CARLSON TONIGHT:
3087		 ANDERSON COOPER 360:
887		 ALL IN W/ CHRIS HAYES:
1135		 STINCHFIELD:
230		 NEWSNATION PRIME:
63
9p HANNITY:
2657		 CNN TONIGHT:
795		 RACHEL MADDOW SHOW:
1297		 PRIME NEWS:
137		 DAN ABRAMS LIVE:
54
10p INGRAHAM ANGLE, THE:
1925		 DON LEMON TONIGHT:
614		 LAST WORD W/ L. ODONNELL:
1042		 ROB SCHMITT TONIGHT:
121		 BANFIELD:
67
11p GUTFELD!:
1914		 DON LEMON TONIGHT:
522		 11TH HOUR W/ S. RUHLE:
853		 GREG KELLY REPORTS:
123		 NN PRIME: SPECIAL REPORT:
25

25-54 Demo (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION
6a FOX AND FRIENDS:
248		 NEW DAY:
69		 MORNING JOE:
89		 CONVERSATIONS WITH NANCY:
0		 ELEMENTARY:
3
7a FOX AND FRIENDS:
286		 NEW DAY:
86		 WAKE UP AMERICA:
12		 MORNING IN AMERICA:
4
8a FOX AND FRIENDS:
280		 NEW DAY:
124
9a AMERICAS NEWSROOM:
284		 CNN NEWSROOM:
126		 MSNBC REPORTS- LIVE:
72		 NATIONAL REPORT:
24
10a AMERICAS NEWSROOM:
304		 CNN NEWSROOM:
157		 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:
72		 IN THE HEAT OF THE NIGHT:
12
11a FAULKNER FOCUS, THE:
281		 AT THIS HOUR:
198		 CRAIG MELVIN REPORTS:
79		 IN THE HEAT OF THE NIGHT:
12
12p OUTNUMBERED:
332		 INSIDE POLITICS:
211		 ANDREA MITCHELL REPORTS:
61		 JOHN BACHMAN NOW:
32		 IN THE HEAT OF THE NIGHT:
17
1p AMERICA REPORTS:
268		 CNN NEWSROOM:
176		 MTP DAILY:
68		 BLUE BLOODS:
23
2p AMERICA REPORTS:
249		 CNN NEWSROOM:
173		 KATY TUR REPORTS:
73		 AMERICAN AGENDA:
22		 BLUE BLOODS:
25
3p STORY, THE:
274		 CNN NEWSROOM:
164		 HALLIE JACKSON REPORTS:
95		 BLUE BLOODS:
31
4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:
282		 LEAD WITH JAKE TAPPER:
163		 DEADLINE:WHITE HOUSE:
92		 ERIC BOLLING THE BALANCE:
18		 BLUE BLOODS:
29
5p FIVE, THE:
519		 LEAD WITH JAKE TAPPER:
172		 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:
25		 NEWSNATION: RUSH HOUR:
17
6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:
452		 SITUATION ROOM:
225		 BEAT W/ARI MELBER:
108		 SPICER & CO:
29		 NEWSNATION: RUSH HOUR:
13
7p JESSE WATTERS PRIMETIME:
467		 ERIN BURNETT OUTFRONT:
233		 REIDOUT:
111		 GREG KELLY REPORTS:
25		 ON BALANCE W/ VITTERT:
8
8p TUCKER CARLSON TONIGHT:
532		 ANDERSON COOPER 360:
238		 ALL IN W/ CHRIS HAYES:
119		 STINCHFIELD:
26		 NEWSNATION PRIME:
8
9p HANNITY:
413		 CNN TONIGHT:
207		 RACHEL MADDOW SHOW:
120		 PRIME NEWS:
10		 DAN ABRAMS LIVE:
4
10p INGRAHAM ANGLE, THE:
257		 DON LEMON TONIGHT:
162		 LAST WORD W/ L. ODONNELL:
114		 ROB SCHMITT TONIGHT:
12		 BANFIELD:
6
11p GUTFELD!:
311		 DON LEMON TONIGHT:
150		 11TH HOUR W/ S. RUHLE:
101		 GREG KELLY REPORTS:
18		 NN PRIME: SPECIAL REPORT:
2

As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 669,000

Fox: 1.87 million

MSNBC: 824,000

25-54 Demo:

CNN: 158,000

Fox News: 310,000

MSNBC: 85,000

Here are the prime time averages — encompassing shows which air from 8-11 p.m. — in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 765,000

Fox News: 2.56 million

MSNBC: 1.16 million

25-54 Demo:

CNN: 202,000

Fox News: 401,000

MSNBC: 118,000

For more ratings information and analysis go to ShowBuzz Daily.

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