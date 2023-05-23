Cable News Ratings Monday May 22: Maddow Leads MSNBC to Prime Time Win Over Fox and CNN

By Mediaite StaffMay 23rd, 2023, 4:25 pm
 

Rachel Maddow

MSNBC’s Rachel Maddow dominated the 9 p.m. hour on Monday night with 2.33 million total viewers and 259,000 viewers in the key 25-54 age demographic.

Maddow beat Fox News’s Sean Hannity who brought in 1.72 million viewers and 162,000 demo viewers. Maddow’s strong ratings helped to boost MSNBC prime time over Fox and CNN with an average 1.73 million viewers. Fox landed second with 1.62 million average prime time viewers and CNN was third with 421,000 total viewers.

MSNBC also led in the prime time demo with 182,000 viewers over Foxs’s 156,000.

Fox News still won the day in total viewers with 1.3 million average total day viewers to MSNBC’s 976,000. Fox also won the total day demo with 153,000 viewers to MSNBC’s 112,000.

Here is a full breakdown of Monday’s cable news ratings by show:

Total Viewers (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION
6a FOX AND FRIENDS:
791		 CNN THIS MORNING:
269		 MORNING JOE:
869		 WENDY BELL COMMON SENSE:
40		 EARLY MORNING:
21
7a FOX AND FRIENDS:
1125		 CNN THIS MORNING:
369		 WAKE UP AMERICA:
164		 MORNING IN AMERICA:
45
8a FOX AND FRIENDS:
1250		 CNN THIS MORNING:
347
9a AMERICAS NEWSROOM:
1320		 CNN NEWS CENTRAL:
443		 MORNING JOE:
823		 NATIONAL REPORT:
205
10a AMERICAS NEWSROOM:
1301		 CNN NEWS CENTRAL:
421		 ANA CABRERA REPORTS:
619		 NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:
33
11a FAULKNER FOCUS, THE:
1323		 CNN NEWS CENTRAL:
461		 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:
484
12p OUTNUMBERED:
1385		 INSIDE POLITICS:
459		 ANDREA MITCHELL REPORTS:
544 [12:05 PM-12:59 PM]		 JOHN BACHMAN NOW:
198
1p AMERICA REPORTS:
1130		 CNN NEWS CENTRAL:
452		 CHRIS JANSING REPORTS:
657		 NEWSNATION NOW:
30
2p AMERICA REPORTS:
990		 CNN NEWS CENTRAL:
438		 AMERICAN AGENDA:
222
3p STORY, THE:
1039		 CNN NEWS CENTRAL:
459		 KATY TUR REPORTS:
778		 NEWSNATION NOW W/ BERLIE:
35
4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:
1036		 LEAD WITH JAKE TAPPER:
473		 DEADLINE:WHITE HOUSE:
1453		 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:
266
5p FIVE, THE:
2636		 LEAD WITH JAKE TAPPER:
547		 CARL HIGBIE FRONTLINE:
259		 HILL, THE:
47
6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:
1788		 SITUATION ROOM:
517		 BEAT W/ARI MELBER:
1356		 RECORD WITH GRETA VAN SUS:
319		 ELIZABETH VARGAS REPORTS:
50
7p JESSE WATTERS PRIMETIME:
2027		 ERIN BURNETT OUTFRONT:
534		 REIDOUT:
1166		 ROB SCHMITT TONIGHT:
520		 ON BALANCE W/ VITTERT:
56
8p FOX NEWS TONIGHT:
1657		 ANDERSON COOPER 360:
526		 ALL IN W/ CHRIS HAYES:
1300		 ERIC BOLLING THE BALANCE:
515		 CUOMO:
104
9p HANNITY:
1719		 CNN PRIMETIME:
395		 RACHEL MADDOW SHOW:
2331		 CHRIS PLANTE RIGHT SQUAD:
296
10p INGRAHAM ANGLE, THE:
1485		 CNN TONIGHT:
343		 LAST WORD W/ L. ODONNELL:
1565		 GREG KELLY REPORTS:
276		 BANFIELD:
63 [9:30 PM-10:59 PM]
11p GUTFELD!:
1611		 CNN TONIGHT:
233		 11TH HOUR W/ S. RUHLE:
940		 ROB SCHMITT TONIGHT:
186		 CUOMO:
76

25-54 Demo (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION
6a FOX AND FRIENDS:
112		 CNN THIS MORNING:
55		 MORNING JOE:
105		 WENDY BELL COMMON SENSE:
7		 EARLY MORNING:
4
7a FOX AND FRIENDS:
175		 CNN THIS MORNING:
54		 WAKE UP AMERICA:
22		 MORNING IN AMERICA:
4
8a FOX AND FRIENDS:
188		 CNN THIS MORNING:
57
9a AMERICAS NEWSROOM:
184		 CNN NEWS CENTRAL:
82		 MORNING JOE:
114		 NATIONAL REPORT:
14
10a AMERICAS NEWSROOM:
174		 CNN NEWS CENTRAL:
56		 ANA CABRERA REPORTS:
88		 NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:
2
11a FAULKNER FOCUS, THE:
173		 CNN NEWS CENTRAL:
78		 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:
64
12p OUTNUMBERED:
168		 INSIDE POLITICS:
64		 ANDREA MITCHELL REPORTS:
62 [12:05 PM-12:59 PM]		 JOHN BACHMAN NOW:
27
1p AMERICA REPORTS:
103		 CNN NEWS CENTRAL:
67		 CHRIS JANSING REPORTS:
74		 NEWSNATION NOW:
3
2p AMERICA REPORTS:
83		 CNN NEWS CENTRAL:
63		 AMERICAN AGENDA:
39
3p STORY, THE:
104		 CNN NEWS CENTRAL:
59		 KATY TUR REPORTS:
77		 NEWSNATION NOW W/ BERLIE:
12
4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:
110		 LEAD WITH JAKE TAPPER:
90		 DEADLINE:WHITE HOUSE:
157		 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:
37
5p FIVE, THE:
262		 LEAD WITH JAKE TAPPER:
95		 CARL HIGBIE FRONTLINE:
29		 HILL, THE:
19
6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:
186		 SITUATION ROOM:
98		 BEAT W/ARI MELBER:
167		 RECORD WITH GRETA VAN SUS:
33		 ELIZABETH VARGAS REPORTS:
22
7p JESSE WATTERS PRIMETIME:
192		 ERIN BURNETT OUTFRONT:
103		 REIDOUT:
168		 ROB SCHMITT TONIGHT:
46		 ON BALANCE W/ VITTERT:
15
8p FOX NEWS TONIGHT:
157		 ANDERSON COOPER 360:
109		 ALL IN W/ CHRIS HAYES:
151		 ERIC BOLLING THE BALANCE:
71		 CUOMO:
19
9p HANNITY:
162		 CNN PRIMETIME:
88		 RACHEL MADDOW SHOW:
259		 CHRIS PLANTE RIGHT SQUAD:
41
10p INGRAHAM ANGLE, THE:
149		 CNN TONIGHT:
99		 LAST WORD W/ L. ODONNELL:
137		 GREG KELLY REPORTS:
46		 BANFIELD:
10 [9:30 PM-10:59 PM]
11p GUTFELD!:
245		 CNN TONIGHT:
76		 11TH HOUR W/ S. RUHLE:
87		 ROB SCHMITT TONIGHT:
24		 CUOMO:
12

As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 389,000

Fox News: 1.3 million

MSNBC: 976,000

25-54 Demo:

CNN: 71,000

Fox News: 153,000

MSNBC: 112,000

Here are the prime time averages — encompassing shows which air from 8-11 p.m. — in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 421,000

Fox News: 1.62 million

MSNBC: 1.73 million

25-54 Demo:

CNN: 99,000

Fox News: 156,000

MSNBC: 182,000

For more ratings information and analysis go to ShowBuzz Daily.

Have a tip we should know? tips@mediaite.com

Filed Under: