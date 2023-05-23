Cable News Ratings Monday May 22: Maddow Leads MSNBC to Prime Time Win Over Fox and CNN
MSNBC’s Rachel Maddow dominated the 9 p.m. hour on Monday night with 2.33 million total viewers and 259,000 viewers in the key 25-54 age demographic.
Maddow beat Fox News’s Sean Hannity who brought in 1.72 million viewers and 162,000 demo viewers. Maddow’s strong ratings helped to boost MSNBC prime time over Fox and CNN with an average 1.73 million viewers. Fox landed second with 1.62 million average prime time viewers and CNN was third with 421,000 total viewers.
MSNBC also led in the prime time demo with 182,000 viewers over Foxs’s 156,000.
Fox News still won the day in total viewers with 1.3 million average total day viewers to MSNBC’s 976,000. Fox also won the total day demo with 153,000 viewers to MSNBC’s 112,000.
Here is a full breakdown of Monday’s cable news ratings by show:
Total Viewers (thousands)
|ET
|FNC
|CNN
|MSNBC
|NEWSMAX
|NEWSNATION
|6a
|FOX AND FRIENDS:
791
|CNN THIS MORNING:
269
|MORNING JOE:
869
|WENDY BELL COMMON SENSE:
40
|EARLY MORNING:
21
|7a
|FOX AND FRIENDS:
1125
|CNN THIS MORNING:
369
|—
|WAKE UP AMERICA:
164
|MORNING IN AMERICA:
45
|8a
|FOX AND FRIENDS:
1250
|CNN THIS MORNING:
347
|—
|—
|—
|9a
|AMERICAS NEWSROOM:
1320
|CNN NEWS CENTRAL:
443
|MORNING JOE:
823
|NATIONAL REPORT:
205
|—
|10a
|AMERICAS NEWSROOM:
1301
|CNN NEWS CENTRAL:
421
|ANA CABRERA REPORTS:
619
|—
|NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:
33
|11a
|FAULKNER FOCUS, THE:
1323
|CNN NEWS CENTRAL:
461
|JOSE DIAZ-BALART REPORTS:
484
|—
|—
|12p
|OUTNUMBERED:
1385
|INSIDE POLITICS:
459
|ANDREA MITCHELL REPORTS:
544 [12:05 PM-12:59 PM]
|JOHN BACHMAN NOW:
198
|—
|1p
|AMERICA REPORTS:
1130
|CNN NEWS CENTRAL:
452
|CHRIS JANSING REPORTS:
657
|—
|NEWSNATION NOW:
30
|2p
|AMERICA REPORTS:
990
|CNN NEWS CENTRAL:
438
|—
|AMERICAN AGENDA:
222
|—
|3p
|STORY, THE:
1039
|CNN NEWS CENTRAL:
459
|KATY TUR REPORTS:
778
|—
|NEWSNATION NOW W/ BERLIE:
35
|4p
|YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:
1036
|LEAD WITH JAKE TAPPER:
473
|DEADLINE:WHITE HOUSE:
1453
|CHRIS SALCEDO SHOW, THE:
266
|—
|5p
|FIVE, THE:
2636
|LEAD WITH JAKE TAPPER:
547
|—
|CARL HIGBIE FRONTLINE:
259
|HILL, THE:
47
|6p
|SPECIAL RPT W/BRET BAIER:
1788
|SITUATION ROOM:
517
|BEAT W/ARI MELBER:
1356
|RECORD WITH GRETA VAN SUS:
319
|ELIZABETH VARGAS REPORTS:
50
|7p
|JESSE WATTERS PRIMETIME:
2027
|ERIN BURNETT OUTFRONT:
534
|REIDOUT:
1166
|ROB SCHMITT TONIGHT:
520
|ON BALANCE W/ VITTERT:
56
|8p
|FOX NEWS TONIGHT:
1657
|ANDERSON COOPER 360:
526
|ALL IN W/ CHRIS HAYES:
1300
|ERIC BOLLING THE BALANCE:
515
|CUOMO:
104
|9p
|HANNITY:
1719
|CNN PRIMETIME:
395
|RACHEL MADDOW SHOW:
2331
|CHRIS PLANTE RIGHT SQUAD:
296
|—
|10p
|INGRAHAM ANGLE, THE:
1485
|CNN TONIGHT:
343
|LAST WORD W/ L. ODONNELL:
1565
|GREG KELLY REPORTS:
276
|BANFIELD:
63 [9:30 PM-10:59 PM]
|11p
|GUTFELD!:
1611
|CNN TONIGHT:
233
|11TH HOUR W/ S. RUHLE:
940
|ROB SCHMITT TONIGHT:
186
|CUOMO:
76
25-54 Demo (thousands)
|ET
|FNC
|CNN
|MSNBC
|NEWSMAX
|NEWSNATION
|6a
|FOX AND FRIENDS:
112
|CNN THIS MORNING:
55
|MORNING JOE:
105
|WENDY BELL COMMON SENSE:
7
|EARLY MORNING:
4
|7a
|FOX AND FRIENDS:
175
|CNN THIS MORNING:
54
|—
|WAKE UP AMERICA:
22
|MORNING IN AMERICA:
4
|8a
|FOX AND FRIENDS:
188
|CNN THIS MORNING:
57
|—
|—
|—
|9a
|AMERICAS NEWSROOM:
184
|CNN NEWS CENTRAL:
82
|MORNING JOE:
114
|NATIONAL REPORT:
14
|—
|10a
|AMERICAS NEWSROOM:
174
|CNN NEWS CENTRAL:
56
|ANA CABRERA REPORTS:
88
|—
|NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:
2
|11a
|FAULKNER FOCUS, THE:
173
|CNN NEWS CENTRAL:
78
|JOSE DIAZ-BALART REPORTS:
64
|—
|—
|12p
|OUTNUMBERED:
168
|INSIDE POLITICS:
64
|ANDREA MITCHELL REPORTS:
62 [12:05 PM-12:59 PM]
|JOHN BACHMAN NOW:
27
|—
|1p
|AMERICA REPORTS:
103
|CNN NEWS CENTRAL:
67
|CHRIS JANSING REPORTS:
74
|—
|NEWSNATION NOW:
3
|2p
|AMERICA REPORTS:
83
|CNN NEWS CENTRAL:
63
|—
|AMERICAN AGENDA:
39
|—
|3p
|STORY, THE:
104
|CNN NEWS CENTRAL:
59
|KATY TUR REPORTS:
77
|—
|NEWSNATION NOW W/ BERLIE:
12
|4p
|YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:
110
|LEAD WITH JAKE TAPPER:
90
|DEADLINE:WHITE HOUSE:
157
|CHRIS SALCEDO SHOW, THE:
37
|—
|5p
|FIVE, THE:
262
|LEAD WITH JAKE TAPPER:
95
|—
|CARL HIGBIE FRONTLINE:
29
|HILL, THE:
19
|6p
|SPECIAL RPT W/BRET BAIER:
186
|SITUATION ROOM:
98
|BEAT W/ARI MELBER:
167
|RECORD WITH GRETA VAN SUS:
33
|ELIZABETH VARGAS REPORTS:
22
|7p
|JESSE WATTERS PRIMETIME:
192
|ERIN BURNETT OUTFRONT:
103
|REIDOUT:
168
|ROB SCHMITT TONIGHT:
46
|ON BALANCE W/ VITTERT:
15
|8p
|FOX NEWS TONIGHT:
157
|ANDERSON COOPER 360:
109
|ALL IN W/ CHRIS HAYES:
151
|ERIC BOLLING THE BALANCE:
71
|CUOMO:
19
|9p
|HANNITY:
162
|CNN PRIMETIME:
88
|RACHEL MADDOW SHOW:
259
|CHRIS PLANTE RIGHT SQUAD:
41
|—
|10p
|INGRAHAM ANGLE, THE:
149
|CNN TONIGHT:
99
|LAST WORD W/ L. ODONNELL:
137
|GREG KELLY REPORTS:
46
|BANFIELD:
10 [9:30 PM-10:59 PM]
|11p
|GUTFELD!:
245
|CNN TONIGHT:
76
|11TH HOUR W/ S. RUHLE:
87
|ROB SCHMITT TONIGHT:
24
|CUOMO:
12
As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 demo.
Total viewers:
CNN: 389,000
Fox News: 1.3 million
MSNBC: 976,000
25-54 Demo:
CNN: 71,000
Fox News: 153,000
MSNBC: 112,000
Here are the prime time averages — encompassing shows which air from 8-11 p.m. — in total viewers and the 25-54 demo.
Total viewers:
CNN: 421,000
Fox News: 1.62 million
MSNBC: 1.73 million
25-54 Demo:
CNN: 99,000
Fox News: 156,000
MSNBC: 182,000
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