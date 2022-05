The Five led all cable news shows in total viewers on Monday by notching 3.4 million viewers, besting Tucker Carlson Tonight, which had 3.3 million viewers.

Nevertheless, Tucker Carlson prevailed among all shows in the key 25-54 age demographic with 535,000.

Additionally, Fox News beat both ABC and NBC across prime time on Monday night, averaging 2.69 million total viewers. ABC averaged 2.42 million total viewers in prime time, while NBC averaged 2.17 million total viewers across prime time.

Here is a full breakdown of Monday’s cable news ratings by show:

Total Viewers (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

1034 NEW DAY:

318 MORNING JOE:

772 DIAMOND AND SILK CRYSTAL:

12 ELEMENTARY:

16 7a FOX AND FRIENDS:

1375 NEW DAY:

429 — WAKE UP AMERICA:

120 MORNING IN AMERICA:

30 8a FOX AND FRIENDS:

1576 NEW DAY:

513 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

1805 CNN NEWSROOM:

576 MORNING JOE:

804 NATIONAL REPORT:

163 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

1820 CNN NEWSROOM:

702 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

508 — IN THE HEAT OF THE NIGHT:

93 11a FAULKNER FOCUS, THE:

1754 AT THIS HOUR:

671 MSNBC REPORTS- LIVE:

529 — IN THE HEAT OF THE NIGHT:

122 12p OUTNUMBERED:

1894 INSIDE POLITICS:

728 ANDREA MITCHELL REPORTS:

594 JOHN BACHMAN NOW:

172 IN THE HEAT OF THE NIGHT:

177 1p AMERICA REPORTS:

1722 CNN NEWSROOM:

731 MTP DAILY:

577 — BLUE BLOODS:

196 2p AMERICA REPORTS:

1571 CNN NEWSROOM:

669 KATY TUR REPORTS:

601 AMERICAN AGENDA:

159 BLUE BLOODS:

267 3p STORY, THE:

1606 CNN NEWSROOM:

625 HALLIE JACKSON REPORTS:

616 — BLUE BLOODS:

304 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

1669 LEAD WITH JAKE TAPPER:

656 DEADLINE:WHITE HOUSE:

1046 ERIC BOLLING THE BALANCE:

255 BLUE BLOODS:

336 5p FIVE, THE:

3409 LEAD WITH JAKE TAPPER:

680 — CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

202 NEWSNATION: RUSH HOUR:

157 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

2522 SITUATION ROOM:

742 BEAT W/ARI MELBER:

1045 SPICER & CO:

273 NEWSNATION: RUSH HOUR:

113 7p JESSE WATTERS PRIMETIME:

2714 ERIN BURNETT OUTFRONT:

723 REIDOUT:

1033 GREG KELLY REPORTS:

306 ON BALANCE W/ VITTERT:

54 8p TUCKER CARLSON TONIGHT:

3313 ANDERSON COOPER 360:

913 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

1095 STINCHFIELD:

239 NEWSNATION PRIME:

94 9p HANNITY:

2677 ANDERSON COOPER 360:

649 RACHEL MADDOW SHOW:

2157 PRIME NEWS:

143 DAN ABRAMS LIVE:

107 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

2096 DON LEMON TONIGHT:

571 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

1306 ROB SCHMITT TONIGHT:

188 BANFIELD:

72 11p GUTFELD!:

1863 DON LEMON TONIGHT:

458 11TH HOUR W/ S. RUHLE:

728 GREG KELLY REPORTS:

163 NN PRIME: SPECIAL REPORT:

26

25-54 Demo (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

213 NEW DAY:

78 MORNING JOE:

103 DIAMOND AND SILK CRYSTAL:

1 ELEMENTARY:

6 7a FOX AND FRIENDS:

226 NEW DAY:

98 — WAKE UP AMERICA:

12 MORNING IN AMERICA:

6 8a FOX AND FRIENDS:

203 NEW DAY:

74 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

230 CNN NEWSROOM:

106 MORNING JOE:

88 NATIONAL REPORT:

22 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

207 CNN NEWSROOM:

137 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

49 — IN THE HEAT OF THE NIGHT:

1 11a FAULKNER FOCUS, THE:

229 AT THIS HOUR:

154 MSNBC REPORTS- LIVE:

67 — IN THE HEAT OF THE NIGHT:

6 12p OUTNUMBERED:

243 INSIDE POLITICS:

154 ANDREA MITCHELL REPORTS:

61 JOHN BACHMAN NOW:

20 IN THE HEAT OF THE NIGHT:

28 1p AMERICA REPORTS:

218 CNN NEWSROOM:

159 MTP DAILY:

67 — BLUE BLOODS:

19 2p AMERICA REPORTS:

225 CNN NEWSROOM:

143 KATY TUR REPORTS:

70 AMERICAN AGENDA:

16 BLUE BLOODS:

35 3p STORY, THE:

219 CNN NEWSROOM:

126 HALLIE JACKSON REPORTS:

101 — BLUE BLOODS:

30 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

239 LEAD WITH JAKE TAPPER:

143 DEADLINE:WHITE HOUSE:

93 ERIC BOLLING THE BALANCE:

17 BLUE BLOODS:

32 5p FIVE, THE:

419 LEAD WITH JAKE TAPPER:

145 — CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

15 NEWSNATION: RUSH HOUR:

25 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

355 SITUATION ROOM:

151 BEAT W/ARI MELBER:

97 SPICER & CO:

24 NEWSNATION: RUSH HOUR:

26 7p JESSE WATTERS PRIMETIME:

369 ERIN BURNETT OUTFRONT:

150 REIDOUT:

145 GREG KELLY REPORTS:

25 ON BALANCE W/ VITTERT:

20 8p TUCKER CARLSON TONIGHT:

535 ANDERSON COOPER 360:

191 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

129 STINCHFIELD:

29 NEWSNATION PRIME:

26 9p HANNITY:

386 ANDERSON COOPER 360:

136 RACHEL MADDOW SHOW:

277 PRIME NEWS:

25 DAN ABRAMS LIVE:

16 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

349 DON LEMON TONIGHT:

127 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

123 ROB SCHMITT TONIGHT:

22 BANFIELD:

4 11p GUTFELD!:

345 DON LEMON TONIGHT:

109 11TH HOUR W/ S. RUHLE:

78 GREG KELLY REPORTS:

27 NN PRIME: SPECIAL REPORT:

3

As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 583,000

Fox News: 1.85 million

MSNBC: 818,000

25-54 Demo:

CNN: 123,000

Fox News: 274,000

MSNBC: 96,000

Here are the prime time averages — encompassing shows which air from 8-11 p.m. — in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 711,000

Fox News: 2.70 million

MSNBC: 1.52 million

25-54 Demo:

CNN: 151,000

Fox News: 424,000

MSNBC: 176,000

For more ratings information and analysis go to ShowBuzz Daily.

Have a tip we should know? tips@mediaite.com