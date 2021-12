Cables news networks’ total viewership slumped Thursday and Friday as the Thanksgiving holiday drew Americans away from their television sets — or T.V. news at least.

CNN reached an average of 357,000 viewers on Thursday compared to 719,00 average viewers on Wednesday. Meanwhile, Fox News averaged 940,000 viewers Thursday, down from 1.73 million the day before.

MSNBC saw the biggest drop, averaging only 334,000 viewers Thursday, down from 957,000 total average viewers the day before.

Networks scrambled for content over the holiday with guest hosts taking over for the regular stars and specials airing instead of regularly scheduled programming.

Actor Stanley Tucci’s Searching for Italy ran for six hours on CNN Thursday, while Tucker Carlson, Sean Hannity, and Greg Gutfeld all aired special programming. Fox Nation’s Patriot Awards, an Oscar-style event handing out awards to those who have shown “steadfast dedication to the nation,” aired at 7 p.m. on Fox News.

Patriot Awards, which was hosted by Pete Hegseth and originally aired on Fox Nation on November 17th, scored 103,000 viewers in the key 25-54 age demographic, almost doubling Tucci, who drew 51,000 demo viewers at 7 p.m.

Here is a full breakdown of Thursday’s cable news ratings by show:

Total Viewers (thousands)

FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION FOX AND FRIENDS SPECIAL:

848 NEW DAY SPECIAL:

337 MORNING JOE-SPC:

437 DICK MORRIS DEMOCRACY:

17 MURDER, SHE WROTE:

25 FOX AND FRIENDS SPECIAL:

1174 NEW DAY SPECIAL:

467 — WAKE UP AMERICA:

131 MORNING IN AMERICA:

25 FOX AND FRIENDS SPECIAL:

1671 NEW DAY SPECIAL:

578 — — — FOX NEWS LIVE:

1554 CNN NEWSROOM SPCL:

575 MSNBC REPORTS- LIVE:

437 NATIONAL REPORT:

131 — FOX NEWS LIVE:

1283 CNN NEWSROOM SPCL:

515 — — HOLIDAY FEATURE PRES.:

63 FOX NEWS LIVE:

1142 CNN NEWSROOM SPCL:

456 MSNBC REPORTS- LIVE:

399 — — OUTNUMBERED SPECIAL:

1056 CNN NEWSROOM SPCL:

430 — JOHN BACHMAN NOW:

54 HOLIDAY FEATURE PRES.:

110 FOX NEWS LIVE:

750 CNN NEWSROOM SPCL:

344 MSNBC REPORTS- LIVE:

279 — — FOX NEWS LIVE:

577 CNN NEWSROOM SPCL:

336 MSNBC REPORTS- LIVE:

260 AMERICAN AGENDA:

44 HOLIDAY FEATURE PRES.:

76 FOX NEWS LIVE:

587 CNN NEWSROOM SPCL:

385 — — — YOUR WORLD W/CAVUTO SPCL:

680 STANLEY TUCCI:

347 DATELINE EXTRA:

287 ERIC BOLLING THE BALANCE:

111 BLUE BLOODS:

68 FIVE, THE SPCL:

1059 STANLEY TUCCI:

331 DATELINE EXTRA:

265 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

117 NEWSNATION: RUSH HOUR:

45 SPCL RPT W/BRET BAIER SPC:

871 STANLEY TUCCI:

293 DATELINE EXTRA:

243 SPICER & CO:

116 DONLON REPORT, THE:

27 FOX NATION: PATRIOT AWDS:

677 STANLEY TUCCI:

244 DATELINE EXTRA:

312 GREG KELLY REPORTS:

108 ON BALANCE W/ VITTERT:

23 TUCKER CARLSON SPECIAL:

1119 STANLEY TUCCI:

271 DATELINE EXTRA:

322 STINCHFIELD:

101 DAN ABRAMS LIVE:

46 HANNITY SPECIAL:

1144 STANLEY TUCCI:

353 DATELINE EXTRA:

369 CORTES & PELLEGRINO:

69 NEWSNATION PRIME:

44 INGRAHAM ANGLE SPECIAL:

1034 PARTS UNKNOWN:

347 DATELINE EXTRA:

305 ROB SCHMITT TONIGHT:

85 BANFIELD:

20 GUTFELD SPECIAL:

980 PARTS UNKNOWN:

305 DATELINE EXTRA:

287 GREG KELLY REPORTS:

63 ON BALANCE W/ VITTERT:

28

25-54 Demo (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS SPECIAL:

138 NEW DAY SPECIAL:

46 MORNING JOE-SPC:

37 DICK MORRIS DEMOCRACY:

5 MURDER, SHE WROTE:

6 7a FOX AND FRIENDS SPECIAL:

187 NEW DAY SPECIAL:

94 — WAKE UP AMERICA:

28 MORNING IN AMERICA:

1 8a FOX AND FRIENDS SPECIAL:

288 NEW DAY SPECIAL:

110 — — — 9a FOX NEWS LIVE:

252 CNN NEWSROOM SPCL:

94 MSNBC REPORTS- LIVE:

37 NATIONAL REPORT:

18 — 10a FOX NEWS LIVE:

208 CNN NEWSROOM SPCL:

79 — — HOLIDAY FEATURE PRES.:

13 11a FOX NEWS LIVE:

184 CNN NEWSROOM SPCL:

73 MSNBC REPORTS- LIVE:

47 — — 12p OUTNUMBERED SPECIAL:

177 CNN NEWSROOM SPCL:

73 — JOHN BACHMAN NOW:

4 HOLIDAY FEATURE PRES.:

17 1p FOX NEWS LIVE:

143 CNN NEWSROOM SPCL:

60 MSNBC REPORTS- LIVE:

33 — — 2p FOX NEWS LIVE:

104 CNN NEWSROOM SPCL:

54 MSNBC REPORTS- LIVE:

27 AMERICAN AGENDA:

10 HOLIDAY FEATURE PRES.:

20 3p FOX NEWS LIVE:

112 CNN NEWSROOM SPCL:

109 — — — 4p YOUR WORLD W/CAVUTO SPCL:

161 STANLEY TUCCI:

90 DATELINE EXTRA:

24 ERIC BOLLING THE BALANCE:

32 BLUE BLOODS:

20 5p FIVE, THE SPCL:

178 STANLEY TUCCI:

77 DATELINE EXTRA:

33 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

29 NEWSNATION: RUSH HOUR:

4 6p SPCL RPT W/BRET BAIER SPC:

156 STANLEY TUCCI:

76 DATELINE EXTRA:

30 SPICER & CO:

28 DONLON REPORT, THE:

1 7p FOX NATION: PATRIOT AWDS:

103 STANLEY TUCCI:

51 DATELINE EXTRA:

29 GREG KELLY REPORTS:

12 ON BALANCE W/ VITTERT:

6 8p TUCKER CARLSON SPECIAL:

141 STANLEY TUCCI:

71 DATELINE EXTRA:

53 STINCHFIELD:

7 DAN ABRAMS LIVE:

5 9p HANNITY SPECIAL:

128 STANLEY TUCCI:

85 DATELINE EXTRA:

81 CORTES & PELLEGRINO:

4 NEWSNATION PRIME:

2 10p INGRAHAM ANGLE SPECIAL:

114 PARTS UNKNOWN:

89 DATELINE EXTRA:

65 ROB SCHMITT TONIGHT:

4 BANFIELD:

3 11p GUTFELD SPECIAL:

146 PARTS UNKNOWN:

93 DATELINE EXTRA:

87 GREG KELLY REPORTS:

3 ON BALANCE W/ VITTERT:

2

As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 category.

Total viewers:

CNN: 357,000

Fox: 940,000

MSNBC: 334,000

25-54 Demo:

CNN: 76,000

Fox News: 157,000

MSNBC: 45,000

Here are the prime time averages— encompassing shows which air from 8-11 p.m. — in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 323,000

Fox News: 1.09 million

MSNBC: 332,000

25-54 Demo:

CNN: 82,000

Fox News: 128,000

MSNBC: 66,000

Here is a full breakdown of Friday’s cable news ratings by show:

Total Viewers (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS SPECIAL:

787 NEW DAY SPECIAL:

297 MORNING JOE-SPC:

431 CONVERSATIONS WITH NANCY:

7 MURDER, SHE WROTE:

25 7a FOX AND FRIENDS SPECIAL:

1154 NEW DAY SPECIAL:

435 — WAKE UP AMERICA:

96 MORNING IN AMERICA:

18 8a FOX AND FRIENDS SPECIAL:

1555 NEW DAY SPECIAL:

504 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM SPCL:

1563 CNN NEWSROOM SPCL:

599 MSNBC REPORTS- LIVE:

592 NATIONAL REPORT:

144 — 10a AMERICAS NEWSROOM SPCL:

1691 CNN NEWSROOM SPCL:

682 — — JAG:

121 11a FAULKNER FOCUS SPECIAL:

1495 CNN NEWSROOM SPCL:

703 MSNBC REPORTS- LIVE:

520 — JAG:

137 12p OUTNUMBERED SPECIAL:

1537 CNN NEWSROOM SPCL:

661 — JOHN BACHMAN NOW:

93 IN THE HEAT OF THE NIGHT:

231 1p AMERICA REPORTS SPECIAL:

1291 CNN NEWSROOM SPCL:

702 MSNBC REPORTS- LIVE:

570 TROOPATHON 2021:

51 IN THE HEAT OF THE NIGHT:

298 2p AMERICA REPORTS SPECIAL:

1270 CNN NEWSROOM SPCL:

646 — AMERICAN AGENDA:

96 BLUE BLOODS:

231 3p STORY SPECIAL, THE:

1187 CNN NEWSROOM SPCL:

616 MSNBC REPORTS- LIVE:

636 — BLUE BLOODS:

369 4p YOUR WORLD W/CAVUTO SPCL:

1179 CNN NEWSROOM SPCL:

712 DEADLINE:WHITE HOUSE:

996 ERIC BOLLING THE BALANCE:

179 BLUE BLOODS:

386 5p FIVE, THE SPCL:

2313 CNN NEWSROOM SPCL:

772 — CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

152 NEWSNATION: RUSH HOUR:

183 6p SPCL RPT W/BRET BAIER SPC:

1712 CNN NEWSROOM SPCL:

616 BEAT W/ARI MELBER:

717 SPICER & CO:

184 DONLON REPORT, THE:

85 7p FOX NEWS PRIMETIME SPCL:

1437 DIANA:

330 REIDOUT:

687 GREG KELLY REPORTS:

206 ON BALANCE W/ VITTERT:

61 8p TUCKER CARLSON SPECIAL:

2306 DIANA:

394 DEADLINE:WHITE HOUSE:

745 STINCHFIELD:

157 DAN ABRAMS LIVE:

55 9p HANNITY SPECIAL:

1741 DIANA:

371 — CORTES & PELLEGRINO:

122 NEWSNATION PRIME:

42 10p INGRAHAM ANGLE SPECIAL:

1490 DIANA:

368 IN THE DARK OF THE VALLEY:

339 BAD DECISIONS: THE JOE BI:

101 BANFIELD:

33 11p GUTFELD SPECIAL:

1368 DIANA:

362 — GREG KELLY REPORTS:

75 ON BALANCE W/ VITTERT:

26

25-54 Demo (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS SPECIAL:

152 NEW DAY SPECIAL:

23 MORNING JOE-SPC:

40 CONVERSATIONS WITH NANCY:

2 MURDER, SHE WROTE:

9 7a FOX AND FRIENDS SPECIAL:

177 NEW DAY SPECIAL:

46 — WAKE UP AMERICA:

10 MORNING IN AMERICA:

5 8a FOX AND FRIENDS SPECIAL:

244 NEW DAY SPECIAL:

65 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM SPCL:

270 CNN NEWSROOM SPCL:

90 MSNBC REPORTS- LIVE:

52 NATIONAL REPORT:

26 — 10a AMERICAS NEWSROOM SPCL:

320 CNN NEWSROOM SPCL:

119 — — JAG:

9 11a FAULKNER FOCUS SPECIAL:

292 CNN NEWSROOM SPCL:

114 MSNBC REPORTS- LIVE:

48 — JAG:

14 12p OUTNUMBERED SPECIAL:

258 CNN NEWSROOM SPCL:

126 — JOHN BACHMAN NOW:

11 IN THE HEAT OF THE NIGHT:

20 1p AMERICA REPORTS SPECIAL:

192 CNN NEWSROOM SPCL:

125 MSNBC REPORTS- LIVE:

44 TROOPATHON 2021:

3 IN THE HEAT OF THE NIGHT:

40 2p AMERICA REPORTS SPECIAL:

169 CNN NEWSROOM SPCL:

125 — AMERICAN AGENDA:

5 BLUE BLOODS:

26 3p STORY SPECIAL, THE:

169 CNN NEWSROOM SPCL:

132 MSNBC REPORTS- LIVE:

60 — BLUE BLOODS:

56 4p YOUR WORLD W/CAVUTO SPCL:

141 CNN NEWSROOM SPCL:

131 DEADLINE:WHITE HOUSE:

85 ERIC BOLLING THE BALANCE:

6 BLUE BLOODS:

55 5p FIVE, THE SPCL:

263 CNN NEWSROOM SPCL:

117 — CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

7 NEWSNATION: RUSH HOUR:

30 6p SPCL RPT W/BRET BAIER SPC:

195 CNN NEWSROOM SPCL:

88 BEAT W/ARI MELBER:

44 SPICER & CO:

15 DONLON REPORT, THE:

3 7p FOX NEWS PRIMETIME SPCL:

173 DIANA:

67 REIDOUT:

66 GREG KELLY REPORTS:

17 ON BALANCE W/ VITTERT:

1 8p TUCKER CARLSON SPECIAL:

325 DIANA:

71 DEADLINE:WHITE HOUSE:

74 STINCHFIELD:

22 DAN ABRAMS LIVE:

2 9p HANNITY SPECIAL:

264 DIANA:

74 — CORTES & PELLEGRINO:

27 NEWSNATION PRIME:

6 10p INGRAHAM ANGLE SPECIAL:

220 DIANA:

79 IN THE DARK OF THE VALLEY:

24 BAD DECISIONS: THE JOE BI:

31 BANFIELD:

12 11p GUTFELD SPECIAL:

252 DIANA:

86 — GREG KELLY REPORTS:

19 ON BALANCE W/ VITTERT:

1

As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 category.

Total viewers:

CNN: 496,000

Fox: 1.36 million

MSNBC: 550,000

25-54 Demo:

CNN: 87,000

Fox News: 210,000

MSNBC: 50,000

Here are the prime time averages— encompassing shows which air from 8-11 p.m. — in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 378,000

Fox News: 1.84 million

MSNBC: 533,000

25-54 Demo:

CNN: 75,000

Fox News: 270,000

MSNBC: 66,000

For more ratings information and analysis go to ShowBuzz Daily.

Have a tip we should know? tips@mediaite.com