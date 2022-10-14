Cable News Ratings Thursday October 13: MSNBC Continues Ratings Dominance During Jan. 6 Hearings
MSNBC pulled in the largest audience for the ninth consecutive January 6 hearing on cable news Thursday afternoon and for the eighth straight hearing on all of television.
During the hearings, from 1 to 3:30 p.m., MSNBC led with over 3 million average total viewers. CNN came in second with 2.2 million total average viewers, while Fox News’s audience dropped to roughly 800,000 total viewers — well below the network’s regular numbers.
Fox News’s The Five and Tucker Carlson remained the two most watched hours of cable news on Thursday as Fox remained number one in both total day viewers and across prime time.
Here is a full breakdown of Thursday’s cable news ratings by show:
Total Viewers (thousands)
|ET
|FNC
|CNN
|MSNBC
|NEWSMAX
|NEWSNATION
|6a
|FOX AND FRIENDS:
1074
|NEW DAY:
307
|MORNING JOE:
931
|BIDEN CHRONICLES; THE:
33
|EARLY MORNING:
6
|7a
|FOX AND FRIENDS:
1325
|NEW DAY:
416
|—
|WAKE UP AMERICA:
106
|MORNING IN AMERICA:
26
|8a
|FOX AND FRIENDS:
1554
|NEW DAY:
511
|—
|—
|—
|9a
|AMERICAS NEWSROOM:
1787
|CNN NEWSROOM:
568
|MORNING JOE:
1006
|NATIONAL REPORT:
167
|—
|10a
|AMERICAS NEWSROOM:
1720
|CNN NEWSROOM:
794
|JOSE DIAZ-BALART REPORTS:
888
|—
|NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:
40
|11a
|—
|AT THIS HOUR:
992
|MSNBC SPECIAL COVERAGE:
990
|—
|—
|12p
|OUTNUMBERED:
1801
|ATTACK ON DEMOCRACY:
1356
|JANUARY 6TH HEARINGS:
1715
|JOHN BACHMAN NOW:
189
|BLUE BLOODS:
139
|1p
|JANUARY 6TH HEARING:
982
|ATTACK ON DEMOCRACY:
2419
|JANUARY 6TH HEARINGS:
3163
|—
|BLUE BLOODS:
176
|2p
|JANUARY 6TH HEARING:
793
|—
|—
|AMERICAN AGENDA:
232
|BLUE BLOODS:
193
|3p
|JANUARY 6TH HEARING:
786
|ATTACK ON DEMOCRACY:
2014
|JANUARY 6TH HEARINGS:
2695
|—
|BLUE BLOODS:
263
|4p
|YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:
1251
|LEAD WITH JAKE TAPPER:
1497
|DEADLINE:WHITE HOUSE:
2083
|CHRIS SALCEDO SHOW, THE:
260
|BLUE BLOODS:
308
|5p
|FIVE, THE:
3260
|SITUATION ROOM:
1076
|—
|SPICER & CO:
232
|NEWSNATION: RUSH HOUR:
135
|6p
|SPECIAL RPT W/BRET BAIER:
2332
|SITUATION ROOM:
822
|BEAT W/ARI MELBER:
1804
|RECORD WITH GRETA VAN SUS:
222
|NEWSNATION: RUSH HOUR:
87
|7p
|JESSE WATTERS PRIMETIME:
2852
|ERIN BURNETT OUTFRONT:
913
|REIDOUT:
1541
|ROB SCHMITT TONIGHT:
269
|ON BALANCE W/ VITTERT:
103
|8p
|TUCKER CARLSON TONIGHT:
3197
|ANDERSON COOPER 360:
1308
|JANUARY 6TH HEARINGS:
2406
|ERIC BOLLING THE BALANCE:
203
|CUOMO:
152
|9p
|HANNITY:
2753
|CNN TONIGHT:
1055
|JANUARY 6TH HEARINGS:
2442
|PRIME NEWS:
146
|DAN ABRAMS LIVE:
78
|10p
|INGRAHAM ANGLE, THE:
2210
|CNN TONIGHT:
803
|LAST WORD W/ L. ODONNELL:
2151
|GREG KELLY REPORTS:
157
|BANFIELD:
44
|11p
|GUTFELD!:
2274
|CNN TONIGHT:
523
|11TH HOUR W/ S. RUHLE:
1325
|ROB SCHMITT TONIGHT:
88
|CUOMO:
74
25-54 Demo (thousands)
|ET
|FNC
|CNN
|MSNBC
|NEWSMAX
|NEWSNATION
|6a
|FOX AND FRIENDS:
172
|NEW DAY:
41
|MORNING JOE:
113
|BIDEN CHRONICLES; THE:
7
|EARLY MORNING:
3
|7a
|FOX AND FRIENDS:
220
|NEW DAY:
64
|—
|WAKE UP AMERICA:
14
|MORNING IN AMERICA:
4
|8a
|FOX AND FRIENDS:
238
|NEW DAY:
81
|—
|—
|—
|9a
|AMERICAS NEWSROOM:
251
|CNN NEWSROOM:
88
|MORNING JOE:
97
|NATIONAL REPORT:
15
|—
|10a
|AMERICAS NEWSROOM:
233
|CNN NEWSROOM:
111
|JOSE DIAZ-BALART REPORTS:
91
|—
|NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:
4
|11a
|—
|AT THIS HOUR:
186
|MSNBC SPECIAL COVERAGE:
113
|—
|—
|12p
|OUTNUMBERED:
267
|ATTACK ON DEMOCRACY:
195
|JANUARY 6TH HEARINGS:
146
|JOHN BACHMAN NOW:
17
|BLUE BLOODS:
44
|1p
|JANUARY 6TH HEARING:
184
|ATTACK ON DEMOCRACY:
440
|JANUARY 6TH HEARINGS:
381
|—
|BLUE BLOODS:
14
|2p
|JANUARY 6TH HEARING:
151
|—
|—
|AMERICAN AGENDA:
27
|BLUE BLOODS:
33
|3p
|JANUARY 6TH HEARING:
159
|ATTACK ON DEMOCRACY:
392
|JANUARY 6TH HEARINGS:
343
|—
|BLUE BLOODS:
29
|4p
|YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:
181
|LEAD WITH JAKE TAPPER:
276
|DEADLINE:WHITE HOUSE:
204
|CHRIS SALCEDO SHOW, THE:
24
|BLUE BLOODS:
37
|5p
|FIVE, THE:
444
|SITUATION ROOM:
241
|—
|SPICER & CO:
44
|NEWSNATION: RUSH HOUR:
9
|6p
|SPECIAL RPT W/BRET BAIER:
341
|SITUATION ROOM:
180
|BEAT W/ARI MELBER:
203
|RECORD WITH GRETA VAN SUS:
27
|NEWSNATION: RUSH HOUR:
15
|7p
|JESSE WATTERS PRIMETIME:
353
|ERIN BURNETT OUTFRONT:
239
|REIDOUT:
213
|ROB SCHMITT TONIGHT:
34
|ON BALANCE W/ VITTERT:
26
|8p
|TUCKER CARLSON TONIGHT:
481
|ANDERSON COOPER 360:
294
|JANUARY 6TH HEARINGS:
315
|ERIC BOLLING THE BALANCE:
19
|CUOMO:
17
|9p
|HANNITY:
326
|CNN TONIGHT:
206
|JANUARY 6TH HEARINGS:
300
|PRIME NEWS:
11
|DAN ABRAMS LIVE:
10
|10p
|INGRAHAM ANGLE, THE:
285
|CNN TONIGHT:
187
|LAST WORD W/ L. ODONNELL:
249
|GREG KELLY REPORTS:
12
|BANFIELD:
9
|11p
|GUTFELD!:
376
|CNN TONIGHT:
125
|11TH HOUR W/ S. RUHLE:
183
|ROB SCHMITT TONIGHT:
9
|CUOMO:
18
As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 demo.
Total viewers:
CNN: 1.00 million
Fox News: 1.73 million
MSNBC: 1.64 million
25-54 Demo:
CNN: 193,000
Fox News: 261,000
MSNBC: 199,000
Here are the prime time averages — encompassing shows which air from 8-11 p.m. — in total viewers and the 25-54 demo.
Total viewers:
CNN: 1.06 million
Fox News: 2.72 million
MSNBC: 2.33 million
25-54 Demo:
CNN: 229,000
Fox News: 364,000
MSNBC: 288,000
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