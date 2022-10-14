Cable News Ratings Thursday October 13: MSNBC Continues Ratings Dominance During Jan. 6 Hearings

By Mediaite StaffOct 14th, 2022, 4:52 pm
 

MSNBC pulled in the largest audience for the ninth consecutive January 6 hearing on cable news Thursday afternoon and for the eighth straight hearing on all of television.

During the hearings, from 1 to 3:30 p.m., MSNBC led with over 3 million average total viewers. CNN came in second with 2.2 million total average viewers, while Fox News’s audience dropped to roughly 800,000 total viewers — well below the network’s regular numbers.

Fox News’s The Five and Tucker Carlson remained the two most watched hours of cable news on Thursday as Fox remained number one in both total day viewers and across prime time.

Here is a full breakdown of Thursday’s cable news ratings by show:

Total Viewers (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION
6a FOX AND FRIENDS:
1074		 NEW DAY:
307		 MORNING JOE:
931		 BIDEN CHRONICLES; THE:
33		 EARLY MORNING:
6
7a FOX AND FRIENDS:
1325		 NEW DAY:
416		 WAKE UP AMERICA:
106		 MORNING IN AMERICA:
26
8a FOX AND FRIENDS:
1554		 NEW DAY:
511
9a AMERICAS NEWSROOM:
1787		 CNN NEWSROOM:
568		 MORNING JOE:
1006		 NATIONAL REPORT:
167
10a AMERICAS NEWSROOM:
1720		 CNN NEWSROOM:
794		 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:
888		 NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:
40
11a AT THIS HOUR:
992		 MSNBC SPECIAL COVERAGE:
990
12p OUTNUMBERED:
1801		 ATTACK ON DEMOCRACY:
1356		 JANUARY 6TH HEARINGS:
1715		 JOHN BACHMAN NOW:
189		 BLUE BLOODS:
139
1p JANUARY 6TH HEARING:
982		 ATTACK ON DEMOCRACY:
2419		 JANUARY 6TH HEARINGS:
3163		 BLUE BLOODS:
176
2p JANUARY 6TH HEARING:
793		 AMERICAN AGENDA:
232		 BLUE BLOODS:
193
3p JANUARY 6TH HEARING:
786		 ATTACK ON DEMOCRACY:
2014		 JANUARY 6TH HEARINGS:
2695		 BLUE BLOODS:
263
4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:
1251		 LEAD WITH JAKE TAPPER:
1497		 DEADLINE:WHITE HOUSE:
2083		 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:
260		 BLUE BLOODS:
308
5p FIVE, THE:
3260		 SITUATION ROOM:
1076		 SPICER & CO:
232		 NEWSNATION: RUSH HOUR:
135
6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:
2332		 SITUATION ROOM:
822		 BEAT W/ARI MELBER:
1804		 RECORD WITH GRETA VAN SUS:
222		 NEWSNATION: RUSH HOUR:
87
7p JESSE WATTERS PRIMETIME:
2852		 ERIN BURNETT OUTFRONT:
913		 REIDOUT:
1541		 ROB SCHMITT TONIGHT:
269		 ON BALANCE W/ VITTERT:
103
8p TUCKER CARLSON TONIGHT:
3197		 ANDERSON COOPER 360:
1308		 JANUARY 6TH HEARINGS:
2406		 ERIC BOLLING THE BALANCE:
203		 CUOMO:
152
9p HANNITY:
2753		 CNN TONIGHT:
1055		 JANUARY 6TH HEARINGS:
2442		 PRIME NEWS:
146		 DAN ABRAMS LIVE:
78
10p INGRAHAM ANGLE, THE:
2210		 CNN TONIGHT:
803		 LAST WORD W/ L. ODONNELL:
2151		 GREG KELLY REPORTS:
157		 BANFIELD:
44
11p GUTFELD!:
2274		 CNN TONIGHT:
523		 11TH HOUR W/ S. RUHLE:
1325		 ROB SCHMITT TONIGHT:
88		 CUOMO:
74

25-54 Demo (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION
6a FOX AND FRIENDS:
172		 NEW DAY:
41		 MORNING JOE:
113		 BIDEN CHRONICLES; THE:
7		 EARLY MORNING:
3
7a FOX AND FRIENDS:
220		 NEW DAY:
64		 WAKE UP AMERICA:
14		 MORNING IN AMERICA:
4
8a FOX AND FRIENDS:
238		 NEW DAY:
81
9a AMERICAS NEWSROOM:
251		 CNN NEWSROOM:
88		 MORNING JOE:
97		 NATIONAL REPORT:
15
10a AMERICAS NEWSROOM:
233		 CNN NEWSROOM:
111		 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:
91		 NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:
4
11a AT THIS HOUR:
186		 MSNBC SPECIAL COVERAGE:
113
12p OUTNUMBERED:
267		 ATTACK ON DEMOCRACY:
195		 JANUARY 6TH HEARINGS:
146		 JOHN BACHMAN NOW:
17		 BLUE BLOODS:
44
1p JANUARY 6TH HEARING:
184		 ATTACK ON DEMOCRACY:
440		 JANUARY 6TH HEARINGS:
381		 BLUE BLOODS:
14
2p JANUARY 6TH HEARING:
151		 AMERICAN AGENDA:
27		 BLUE BLOODS:
33
3p JANUARY 6TH HEARING:
159		 ATTACK ON DEMOCRACY:
392		 JANUARY 6TH HEARINGS:
343		 BLUE BLOODS:
29
4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:
181		 LEAD WITH JAKE TAPPER:
276		 DEADLINE:WHITE HOUSE:
204		 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:
24		 BLUE BLOODS:
37
5p FIVE, THE:
444		 SITUATION ROOM:
241		 SPICER & CO:
44		 NEWSNATION: RUSH HOUR:
9
6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:
341		 SITUATION ROOM:
180		 BEAT W/ARI MELBER:
203		 RECORD WITH GRETA VAN SUS:
27		 NEWSNATION: RUSH HOUR:
15
7p JESSE WATTERS PRIMETIME:
353		 ERIN BURNETT OUTFRONT:
239		 REIDOUT:
213		 ROB SCHMITT TONIGHT:
34		 ON BALANCE W/ VITTERT:
26
8p TUCKER CARLSON TONIGHT:
481		 ANDERSON COOPER 360:
294		 JANUARY 6TH HEARINGS:
315		 ERIC BOLLING THE BALANCE:
19		 CUOMO:
17
9p HANNITY:
326		 CNN TONIGHT:
206		 JANUARY 6TH HEARINGS:
300		 PRIME NEWS:
11		 DAN ABRAMS LIVE:
10
10p INGRAHAM ANGLE, THE:
285		 CNN TONIGHT:
187		 LAST WORD W/ L. ODONNELL:
249		 GREG KELLY REPORTS:
12		 BANFIELD:
9
11p GUTFELD!:
376		 CNN TONIGHT:
125		 11TH HOUR W/ S. RUHLE:
183		 ROB SCHMITT TONIGHT:
9		 CUOMO:
18

As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 1.00 million

Fox News: 1.73 million

MSNBC: 1.64 million

25-54 Demo:

CNN: 193,000

Fox News: 261,000

MSNBC: 199,000

Here are the prime time averages — encompassing shows which air from 8-11 p.m. — in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 1.06 million

Fox News: 2.72 million

MSNBC: 2.33 million

25-54 Demo:

CNN: 229,000

Fox News: 364,000

MSNBC: 288,000

For more ratings information and analysis go to ShowBuzz Daily.

Have a tip we should know? tips@mediaite.com

Filed Under: