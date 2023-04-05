Cable News Ratings Tuesday April 4: Tucker Carlson SOARS Over 6.5 Million Viewers As Trump Indictment Boosts Cable News
All of cable news saw a major increase in ratings on Tuesday as former President Donald Trump made history by becoming the first ex-president ever to be arrested, but Tucker Carlson saw a ratings surge far beyond any other program.
Carlson’s program was interrupted halfway through by Trump’s speech regarding his indictment, which CNN also carried live while MSNBC did not.
Carlson brought in a massive 6.5 million total viewers at 8 p.m. and almost 1.1 million viewers in the key 25-54 age demographic.
MSNBC’s coverage at 8 p.m. brought in 2.72 million total viewers, while CNN scored 2.16 million total viewers.
The Five was the second highest-rated show for the day with 4.18 million total viewers, followed by Sean Hannity’s 4.03 million viewers.
Here is a full breakdown of Tuesday’s cable news ratings by show:
Total Viewers (thousands)
|ET
|FNC
|CNN
|MSNBC
|NEWSMAX
|NEWSNATION
|6a
|FOX AND FRIENDS:
901
|CNN THIS MORNING:
304
|MORNING JOE:
1101
|ROB CARSONS WHAT IN THE:
22
|EARLY MORNING:
7
|7a
|FOX AND FRIENDS:
1256
|CNN THIS MORNING:
428
|—
|WAKE UP AMERICA:
97
|MORNING IN AMERICA:
31
|8a
|FOX AND FRIENDS:
1502
|CNN THIS MORNING:
557
|—
|—
|—
|9a
|AMERICAS NEWSROOM:
1673
|CNN NEWS CENTRAL:
845
|MORNING JOE:
1357
|NATIONAL REPORT:
189
|—
|10a
|AMERICAS NEWSROOM:
1725
|CNN NEWS CENTRAL:
1018
|MSNBC REPORTS- LIVE:
1141
|—
|NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:
47
|11a
|FAULKNER FOCUS, THE:
1786
|CNN NEWS CENTRAL:
1154
|JOSE DIAZ-BALART REPORTS:
1165
|—
|—
|12p
|OUTNUMBERED:
2191
|TRUMP ARREST/ARRAIGNMENT:
1517
|ANDREA MITCHELL REPORTS:
1400
|JOHN BACHMAN NOW:
240
|—
|1p
|AMERICA REPORTS:
2671
|TRUMP ARREST/ARRAIGNMENT:
2231
|CHRIS JANSING REPORTS:
2123
|—
|NEWSNATION SPECIAL REPORT:
70
|2p
|AMERICA REPORTS:
3245
|TRUMP ARREST/ARRAIGNMENT:
2717
|—
|AMERICAN AGENDA:
411
|NEWSNATION SPECIAL REPORT:
87
|3p
|STORY, THE:
3500
|TRUMP ARREST/ARRAIGNMENT:
2809
|KATY TUR REPORTS:
2594
|—
|NEWSNATION SPECIAL REPORT:
97
|4p
|YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:
3152
|TRUMP ARREST/ARRAIGNMENT:
2058
|DEADLINE:WHITE HOUSE:
2679
|CHRIS SALCEDO SHOW, THE:
304
|NEWSNATION SPECIAL REPORT:
83
|5p
|FIVE, THE:
4178
|DONALD TRUMP INDICTMENT:
1565
|—
|SPICER & CO:
228
|NEWSNATION SPECIAL REPORT:
61
|6p
|SPECIAL RPT W/BRET BAIER:
2983
|DONALD TRUMP INDICTMENT:
1248
|BEAT W/ARI MELBER:
2266
|RECORD WITH GRETA VAN SUS:
299
|ELIZABETH VARGAS REPORTS:
37
|7p
|JESSE WATTERS PRIMETIME:
3687
|DONALD TRUMP INDICTMENT:
1437
|REIDOUT:
1879
|ROB SCHMITT TONIGHT:
439
|ON BALANCE W/ VITTERT:
53
|8p
|TUCKER CARLSON TONIGHT:
6462
|DONALD TRUMP INDICTMENT:
2157
|INDICTMENT OF DONALDTRUMP:
2729
|ERIC BOLLING THE BALANCE:
826
|NEWSNATION SPECIAL REPORT:
225
|9p
|HANNITY:
4034
|DONALD TRUMP INDICTMENT:
1805
|INDICTMENT OF DONALDTRUMP:
2802
|PRIME NEWS:
361
|NEWSNATION SPECIAL REPORT:
184
|10p
|INGRAHAM ANGLE, THE:
2712
|DONALD TRUMP INDICTMENT:
1299
|LAST WORD W/ L. ODONNELL:
2468
|GREG KELLY REPORTS:
247
|BANFIELD:
100
|11p
|GUTFELD!:
2217
|CNN TONIGHT:
887
|11TH HOUR W/ S. RUHLE:
1571
|ROB SCHMITT TONIGHT:
128
|NEWSNATION SPECIAL REPORT:
49
25-54 Demo (thousands)
|ET
|FNC
|CNN
|MSNBC
|NEWSMAX
|NEWSNATION
|6a
|FOX AND FRIENDS:
152
|CNN THIS MORNING:
68
|MORNING JOE:
166
|ROB CARSONS WHAT IN THE:
1
|EARLY MORNING:
2
|7a
|FOX AND FRIENDS:
162
|CNN THIS MORNING:
75
|—
|WAKE UP AMERICA:
17
|MORNING IN AMERICA:
5
|8a
|FOX AND FRIENDS:
132
|CNN THIS MORNING:
116
|—
|—
|—
|9a
|AMERICAS NEWSROOM:
185
|CNN NEWS CENTRAL:
173
|MORNING JOE:
211
|NATIONAL REPORT:
27
|—
|10a
|AMERICAS NEWSROOM:
208
|CNN NEWS CENTRAL:
208
|MSNBC REPORTS- LIVE:
159
|—
|NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:
17
|11a
|FAULKNER FOCUS, THE:
231
|CNN NEWS CENTRAL:
270
|JOSE DIAZ-BALART REPORTS:
154
|—
|—
|12p
|OUTNUMBERED:
305
|TRUMP ARREST/ARRAIGNMENT:
332
|ANDREA MITCHELL REPORTS:
201
|JOHN BACHMAN NOW:
22
|—
|1p
|AMERICA REPORTS:
381
|TRUMP ARREST/ARRAIGNMENT:
528
|CHRIS JANSING REPORTS:
345
|—
|NEWSNATION SPECIAL REPORT:
20
|2p
|AMERICA REPORTS:
484
|TRUMP ARREST/ARRAIGNMENT:
655
|—
|AMERICAN AGENDA:
28
|NEWSNATION SPECIAL REPORT:
26
|3p
|STORY, THE:
477
|TRUMP ARREST/ARRAIGNMENT:
657
|KATY TUR REPORTS:
392
|—
|NEWSNATION SPECIAL REPORT:
21
|4p
|YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:
440
|TRUMP ARREST/ARRAIGNMENT:
491
|DEADLINE:WHITE HOUSE:
386
|CHRIS SALCEDO SHOW, THE:
30
|NEWSNATION SPECIAL REPORT:
14
|5p
|FIVE, THE:
561
|DONALD TRUMP INDICTMENT:
385
|—
|SPICER & CO:
17
|NEWSNATION SPECIAL REPORT:
16
|6p
|SPECIAL RPT W/BRET BAIER:
426
|DONALD TRUMP INDICTMENT:
334
|BEAT W/ARI MELBER:
327
|RECORD WITH GRETA VAN SUS:
26
|ELIZABETH VARGAS REPORTS:
9
|7p
|JESSE WATTERS PRIMETIME:
540
|DONALD TRUMP INDICTMENT:
344
|REIDOUT:
265
|ROB SCHMITT TONIGHT:
32
|ON BALANCE W/ VITTERT:
14
|8p
|TUCKER CARLSON TONIGHT:
1087
|DONALD TRUMP INDICTMENT:
615
|INDICTMENT OF DONALDTRUMP:
345
|ERIC BOLLING THE BALANCE:
118
|NEWSNATION SPECIAL REPORT:
43
|9p
|HANNITY:
636
|DONALD TRUMP INDICTMENT:
494
|INDICTMENT OF DONALDTRUMP:
372
|PRIME NEWS:
35
|NEWSNATION SPECIAL REPORT:
50
|10p
|INGRAHAM ANGLE, THE:
415
|DONALD TRUMP INDICTMENT:
351
|LAST WORD W/ L. ODONNELL:
328
|GREG KELLY REPORTS:
32
|BANFIELD:
29
|11p
|GUTFELD!:
352
|CNN TONIGHT:
278
|11TH HOUR W/ S. RUHLE:
229
|ROB SCHMITT TONIGHT:
15
|NEWSNATION SPECIAL REPORT:
11
As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 demo.
Total viewers:
CNN: 1.31 million
Fox News: 2.51 million
MSNBC: 1.74 million
25-54 Demo:
CNN: 327,000
Fox News: 367,000
MSNBC: 254,000
Here are the prime time averages — encompassing shows which air from 8-11 p.m. — in total viewers and the 25-54 demo.
Total viewers:
CNN: 1.75 million
Fox News: 4.40 million
MSNBC: 2.67 million
25-54 Demo:
CNN: 487,000
Fox News: 713,000
MSNBC: 348,000
For more ratings information and analysis go to ShowBuzz Daily.
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