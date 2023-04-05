Cable News Ratings Tuesday April 4: Tucker Carlson SOARS Over 6.5 Million Viewers As Trump Indictment Boosts Cable News

By Mediaite StaffApr 5th, 2023, 4:30 pm
 

Tucker Carlson

All of cable news saw a major increase in ratings on Tuesday as former President Donald Trump made history by becoming the first ex-president ever to be arrested, but Tucker Carlson saw a ratings surge far beyond any other program.

Carlson’s program was interrupted halfway through by Trump’s speech regarding his indictment, which CNN also carried live while MSNBC did not.

Carlson brought in a massive 6.5 million total viewers at 8 p.m. and almost 1.1 million viewers in the key 25-54 age demographic.

MSNBC’s coverage at 8 p.m. brought in 2.72 million total viewers, while CNN scored 2.16 million total viewers.

The Five was the second highest-rated show for the day with 4.18 million total viewers, followed by Sean Hannity’s 4.03 million viewers.

Here is a full breakdown of Tuesday’s cable news ratings by show:

Total Viewers (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION
6a FOX AND FRIENDS:
901		 CNN THIS MORNING:
304		 MORNING JOE:
1101		 ROB CARSONS WHAT IN THE:
22		 EARLY MORNING:
7
7a FOX AND FRIENDS:
1256		 CNN THIS MORNING:
428		 WAKE UP AMERICA:
97		 MORNING IN AMERICA:
31
8a FOX AND FRIENDS:
1502		 CNN THIS MORNING:
557
9a AMERICAS NEWSROOM:
1673		 CNN NEWS CENTRAL:
845		 MORNING JOE:
1357		 NATIONAL REPORT:
189
10a AMERICAS NEWSROOM:
1725		 CNN NEWS CENTRAL:
1018		 MSNBC REPORTS- LIVE:
1141		 NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:
47
11a FAULKNER FOCUS, THE:
1786		 CNN NEWS CENTRAL:
1154		 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:
1165
12p OUTNUMBERED:
2191		 TRUMP ARREST/ARRAIGNMENT:
1517		 ANDREA MITCHELL REPORTS:
1400		 JOHN BACHMAN NOW:
240
1p AMERICA REPORTS:
2671		 TRUMP ARREST/ARRAIGNMENT:
2231		 CHRIS JANSING REPORTS:
2123		 NEWSNATION SPECIAL REPORT:
70
2p AMERICA REPORTS:
3245		 TRUMP ARREST/ARRAIGNMENT:
2717		 AMERICAN AGENDA:
411		 NEWSNATION SPECIAL REPORT:
87
3p STORY, THE:
3500		 TRUMP ARREST/ARRAIGNMENT:
2809		 KATY TUR REPORTS:
2594		 NEWSNATION SPECIAL REPORT:
97
4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:
3152		 TRUMP ARREST/ARRAIGNMENT:
2058		 DEADLINE:WHITE HOUSE:
2679		 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:
304		 NEWSNATION SPECIAL REPORT:
83
5p FIVE, THE:
4178		 DONALD TRUMP INDICTMENT:
1565		 SPICER & CO:
228		 NEWSNATION SPECIAL REPORT:
61
6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:
2983		 DONALD TRUMP INDICTMENT:
1248		 BEAT W/ARI MELBER:
2266		 RECORD WITH GRETA VAN SUS:
299		 ELIZABETH VARGAS REPORTS:
37
7p JESSE WATTERS PRIMETIME:
3687		 DONALD TRUMP INDICTMENT:
1437		 REIDOUT:
1879		 ROB SCHMITT TONIGHT:
439		 ON BALANCE W/ VITTERT:
53
8p TUCKER CARLSON TONIGHT:
6462		 DONALD TRUMP INDICTMENT:
2157		 INDICTMENT OF DONALDTRUMP:
2729		 ERIC BOLLING THE BALANCE:
826		 NEWSNATION SPECIAL REPORT:
225
9p HANNITY:
4034		 DONALD TRUMP INDICTMENT:
1805		 INDICTMENT OF DONALDTRUMP:
2802		 PRIME NEWS:
361		 NEWSNATION SPECIAL REPORT:
184
10p INGRAHAM ANGLE, THE:
2712		 DONALD TRUMP INDICTMENT:
1299		 LAST WORD W/ L. ODONNELL:
2468		 GREG KELLY REPORTS:
247		 BANFIELD:
100
11p GUTFELD!:
2217		 CNN TONIGHT:
887		 11TH HOUR W/ S. RUHLE:
1571		 ROB SCHMITT TONIGHT:
128		 NEWSNATION SPECIAL REPORT:
49

25-54 Demo (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION
6a FOX AND FRIENDS:
152		 CNN THIS MORNING:
68		 MORNING JOE:
166		 ROB CARSONS WHAT IN THE:
1		 EARLY MORNING:
2
7a FOX AND FRIENDS:
162		 CNN THIS MORNING:
75		 WAKE UP AMERICA:
17		 MORNING IN AMERICA:
5
8a FOX AND FRIENDS:
132		 CNN THIS MORNING:
116
9a AMERICAS NEWSROOM:
185		 CNN NEWS CENTRAL:
173		 MORNING JOE:
211		 NATIONAL REPORT:
27
10a AMERICAS NEWSROOM:
208		 CNN NEWS CENTRAL:
208		 MSNBC REPORTS- LIVE:
159		 NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:
17
11a FAULKNER FOCUS, THE:
231		 CNN NEWS CENTRAL:
270		 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:
154
12p OUTNUMBERED:
305		 TRUMP ARREST/ARRAIGNMENT:
332		 ANDREA MITCHELL REPORTS:
201		 JOHN BACHMAN NOW:
22
1p AMERICA REPORTS:
381		 TRUMP ARREST/ARRAIGNMENT:
528		 CHRIS JANSING REPORTS:
345		 NEWSNATION SPECIAL REPORT:
20
2p AMERICA REPORTS:
484		 TRUMP ARREST/ARRAIGNMENT:
655		 AMERICAN AGENDA:
28		 NEWSNATION SPECIAL REPORT:
26
3p STORY, THE:
477		 TRUMP ARREST/ARRAIGNMENT:
657		 KATY TUR REPORTS:
392		 NEWSNATION SPECIAL REPORT:
21
4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:
440		 TRUMP ARREST/ARRAIGNMENT:
491		 DEADLINE:WHITE HOUSE:
386		 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:
30		 NEWSNATION SPECIAL REPORT:
14
5p FIVE, THE:
561		 DONALD TRUMP INDICTMENT:
385		 SPICER & CO:
17		 NEWSNATION SPECIAL REPORT:
16
6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:
426		 DONALD TRUMP INDICTMENT:
334		 BEAT W/ARI MELBER:
327		 RECORD WITH GRETA VAN SUS:
26		 ELIZABETH VARGAS REPORTS:
9
7p JESSE WATTERS PRIMETIME:
540		 DONALD TRUMP INDICTMENT:
344		 REIDOUT:
265		 ROB SCHMITT TONIGHT:
32		 ON BALANCE W/ VITTERT:
14
8p TUCKER CARLSON TONIGHT:
1087		 DONALD TRUMP INDICTMENT:
615		 INDICTMENT OF DONALDTRUMP:
345		 ERIC BOLLING THE BALANCE:
118		 NEWSNATION SPECIAL REPORT:
43
9p HANNITY:
636		 DONALD TRUMP INDICTMENT:
494		 INDICTMENT OF DONALDTRUMP:
372		 PRIME NEWS:
35		 NEWSNATION SPECIAL REPORT:
50
10p INGRAHAM ANGLE, THE:
415		 DONALD TRUMP INDICTMENT:
351		 LAST WORD W/ L. ODONNELL:
328		 GREG KELLY REPORTS:
32		 BANFIELD:
29
11p GUTFELD!:
352		 CNN TONIGHT:
278		 11TH HOUR W/ S. RUHLE:
229		 ROB SCHMITT TONIGHT:
15		 NEWSNATION SPECIAL REPORT:
11

As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 1.31 million

Fox News: 2.51 million

MSNBC: 1.74 million

25-54 Demo:

CNN: 327,000

Fox News: 367,000

MSNBC: 254,000

Here are the prime time averages — encompassing shows which air from 8-11 p.m. — in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 1.75 million

Fox News: 4.40 million

MSNBC: 2.67 million

25-54 Demo:

CNN: 487,000

Fox News: 713,000

MSNBC: 348,000

For more ratings information and analysis go to ShowBuzz Daily.

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