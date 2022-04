Every CNN show beat MSNBC in the advertiser-coveted 25-54 age demographic on Tuesday.

Overall CNN averaged 158,000 demo viewers across its day time programming, well outpacing MSNBC’s 92,000 demo viewers.

In prime time, where MSNBC draws significantly more viewers overall, CNN still beat the network in the demo with 191,000 viewers to 155,000.

Fox News continued its dominance of cable news with 310,00 day time demo viewers and 482,000 demo viewers across prime time.

Here is a full breakdown of Tuesday’s cable news ratings by show:

Total Viewers (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

1119 NEW DAY:

354 MORNING JOE:

744 ROB CARSONS WHAT IN THE:

22 ELEMENTARY:

25 7a FOX AND FRIENDS:

1428 NEW DAY:

465 — WAKE UP AMERICA:

69 MORNING IN AMERICA:

23 8a FOX AND FRIENDS:

1847 NEW DAY:

516 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

1835 CNN NEWSROOM:

630 MORNING JOE:

884 NATIONAL REPORT:

118 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

1883 CNN NEWSROOM:

745 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

765 — IN THE HEAT OF THE NIGHT:

79 11a FAULKNER FOCUS, THE:

1769 AT THIS HOUR:

779 — — IN THE HEAT OF THE NIGHT:

148 12p OUTNUMBERED:

1996 INSIDE POLITICS:

766 ANDREA MITCHELL REPORTS:

619 JOHN BACHMAN NOW:

155 IN THE HEAT OF THE NIGHT:

130 1p AMERICA REPORTS:

1783 CNN NEWSROOM:

854 MTP DAILY:

671 — BLUE BLOODS:

130 2p AMERICA REPORTS:

1591 CNN NEWSROOM:

955 — AMERICAN AGENDA:

159 BLUE BLOODS:

210 3p STORY, THE:

1702 CNN NEWSROOM:

864 HALLIE JACKSON REPORTS:

623 — BLUE BLOODS:

291 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

1787 LEAD WITH JAKE TAPPER:

885 DEADLINE:WHITE HOUSE:

1124 ERIC BOLLING THE BALANCE:

183 BLUE BLOODS:

284 5p FIVE, THE:

3726 LEAD WITH JAKE TAPPER:

867 — CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

223 NEWSNATION: RUSH HOUR:

144 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

2722 SITUATION ROOM:

775 BEAT W/ARI MELBER:

1155 SPICER & CO:

261 NEWSNATION: RUSH HOUR:

64 7p JESSE WATTERS PRIMETIME:

2984 ERIN BURNETT OUTFRONT:

765 REIDOUT:

1084 GREG KELLY REPORTS:

303 ON BALANCE W/ VITTERT:

54 8p TUCKER CARLSON TONIGHT:

3739 ANDERSON COOPER 360:

766 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

1188 STINCHFIELD:

224 NEWSNATION PRIME:

51 9p HANNITY:

2906 CNN TONIGHT:

704 RACHEL MADDOW SHOW:

1191 PRIME NEWS:

163 DAN ABRAMS LIVE:

58 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

2214 DON LEMON TONIGHT:

660 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

1265 ROB SCHMITT TONIGHT:

231 BANFIELD:

44 11p GUTFELD!:

1991 DON LEMON TONIGHT:

540 11TH HOUR W/ S. RUHLE:

812 GREG KELLY REPORTS:

145 NN PRIME: SPECIAL REPORT:

40

25-54 Demo (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

221 NEW DAY:

71 MORNING JOE:

96 ROB CARSONS WHAT IN THE:

0 ELEMENTARY:

5 7a FOX AND FRIENDS:

252 NEW DAY:

99 — WAKE UP AMERICA:

13 MORNING IN AMERICA:

7 8a FOX AND FRIENDS:

261 NEW DAY:

131 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

310 CNN NEWSROOM:

161 MORNING JOE:

90 NATIONAL REPORT:

24 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

326 CNN NEWSROOM:

176 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

83 — IN THE HEAT OF THE NIGHT:

12 11a FAULKNER FOCUS, THE:

245 AT THIS HOUR:

139 — — IN THE HEAT OF THE NIGHT:

11 12p OUTNUMBERED:

313 INSIDE POLITICS:

147 ANDREA MITCHELL REPORTS:

54 JOHN BACHMAN NOW:

34 IN THE HEAT OF THE NIGHT:

15 1p AMERICA REPORTS:

288 CNN NEWSROOM:

201 MTP DAILY:

64 — BLUE BLOODS:

25 2p AMERICA REPORTS:

275 CNN NEWSROOM:

200 — AMERICAN AGENDA:

29 BLUE BLOODS:

44 3p STORY, THE:

256 CNN NEWSROOM:

167 HALLIE JACKSON REPORTS:

58 — BLUE BLOODS:

68 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

261 LEAD WITH JAKE TAPPER:

185 DEADLINE:WHITE HOUSE:

60 ERIC BOLLING THE BALANCE:

28 BLUE BLOODS:

59 5p FIVE, THE:

537 LEAD WITH JAKE TAPPER:

186 — CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

34 NEWSNATION: RUSH HOUR:

23 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

390 SITUATION ROOM:

183 BEAT W/ARI MELBER:

90 SPICER & CO:

37 NEWSNATION: RUSH HOUR:

4 7p JESSE WATTERS PRIMETIME:

384 ERIN BURNETT OUTFRONT:

211 REIDOUT:

154 GREG KELLY REPORTS:

29 ON BALANCE W/ VITTERT:

3 8p TUCKER CARLSON TONIGHT:

610 ANDERSON COOPER 360:

208 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

159 STINCHFIELD:

26 NEWSNATION PRIME:

6 9p HANNITY:

503 CNN TONIGHT:

199 RACHEL MADDOW SHOW:

170 PRIME NEWS:

34 DAN ABRAMS LIVE:

8 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

332 DON LEMON TONIGHT:

165 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

136 ROB SCHMITT TONIGHT:

45 BANFIELD:

6 11p GUTFELD!:

341 DON LEMON TONIGHT:

152 11TH HOUR W/ S. RUHLE:

105 GREG KELLY REPORTS:

20 NN PRIME: SPECIAL REPORT:

3

As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 664,000

Fox: 1.95million

MSNBC: 840,000

25-54 Demo:

CNN: 158,000

Fox News: 310,000

MSNBC: 92,000

Here are the prime time averages — encompassing shows which air from 8-11 p.m. — in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 710,000

Fox News: 2.95 million

MSNBC: 1.22 million

25-54 Demo:

CNN: 191,000

Fox News: 482,000

MSNBC: 155,000

