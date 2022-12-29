Cable News Ratings Wednesday December 28: Bret Baier Lands in Second Place in Demo and Total Viewers
Fox News’s Bret Baier landed in second place overall on Wednesday in both the key 25-54 age demographic and in total viewers.
Baier scored 1.87 million total viewers, just behind top-rated The Five, which brought in 2.6 million total viewers on Wednesday.
In the demo, Baier brought in 223,000 viewers, while The Five topped the charts with 256,000 demo viewers.
Here is a full breakdown of Wednesday’s cable news ratings by show:
Total Viewers (thousands)
|ET
|FNC
|CNN
|MSNBC
|NEWSMAX
|NEWSNATION
|6a
|FOX AND FRIENDS:
788
|CNN THIS MORNING:
284
|MORNING JOE:
729
|WISE GUYS WITH JOHN TABAC:
31
|EARLY MORNING:
9
|7a
|FOX AND FRIENDS:
1066
|CNN THIS MORNING:
386
|—
|WAKE UP AMERICA:
63
|MORNING IN AMERICA:
25
|8a
|FOX AND FRIENDS:
1406
|CNN THIS MORNING:
437
|—
|—
|—
|9a
|AMERICAS NEWSROOM:
1480
|CNN NEWSROOM:
532
|MORNING JOE:
954
|NATIONAL REPORT:
145
|—
|10a
|AMERICAS NEWSROOM:
1403
|CNN NEWSROOM:
660
|JOSE DIAZ-BALART REPORTS:
766
|—
|NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:
37
|11a
|FAULKNER FOCUS, THE:
1319
|AT THIS HOUR:
632
|MSNBC REPORTS- LIVE:
708
|—
|—
|12p
|OUTNUMBERED:
1317
|AT THIS HOUR:
631
|ANDREA MITCHELL REPORTS:
743
|JOHN BACHMAN NOW:
133
|BLUE BLOODS:
109
|1p
|AMERICA REPORTS:
1136
|CNN NEWSROOM:
647
|CHRIS JANSING REPORTS:
787
|—
|BLUE BLOODS:
198
|2p
|AMERICA REPORTS:
1045
|CNN NEWSROOM:
597
|KATY TUR REPORTS:
758
|AMERICAN AGENDA:
122
|BLUE BLOODS:
238
|3p
|STORY, THE:
1040
|CNN NEWSROOM:
594
|HALLIE JACKSON REPORTS:
813
|—
|BLUE BLOODS:
271
|4p
|YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:
1146
|LEAD WITH JAKE TAPPER:
562
|DEADLINE:WHITE HOUSE:
1212
|CHRIS SALCEDO SHOW, THE:
141
|BLUE BLOODS:
283
|5p
|FIVE, THE:
2627
|SITUATION ROOM:
618
|—
|SPICER & CO:
137
|NEWSNATION: RUSH HOUR:
115
|6p
|SPECIAL RPT W/BRET BAIER:
1868
|SITUATION ROOM:
609
|BEAT W/ARI MELBER:
1169
|RECORD WITH GRETA VAN SUS:
130
|NEWSNATION: RUSH HOUR:
49
|7p
|JESSE WATTERS PRIMETIME:
1796
|ERIN BURNETT OUTFRONT:
649
|REIDOUT:
1046
|ROB SCHMITT TONIGHT:
197
|ON BALANCE W/ VITTERT:
45
|8p
|TUCKER CARLSON TONIGHT:
1721
|ANDERSON COOPER 360:
518
|ALL IN W/ CHRIS HAYES:
1274
|ERIC BOLLING THE BALANCE:
152
|CUOMO:
135
|9p
|HANNITY:
1427
|ALL THE BEST/WORST 2022:
387
|ALEX WAGNER TONIGHT:
1193
|PRIME NEWS:
107
|DAN ABRAMS LIVE:
81
|10p
|INGRAHAM ANGLE, THE:
1274
|CNN TONIGHT:
452
|LAST WORD W/ L. ODONNELL:
1047
|GREG KELLY REPORTS:
95
|BANFIELD:
72
|11p
|GUTFELD!:
1259
|ANDERSON COOPER 360:
358
|ALL IN W/ CHRIS HAYES:
738
|ROB SCHMITT TONIGHT:
80
|CUOMO:
43
25-54 Demo (thousands)
|ET
|FNC
|CNN
|MSNBC
|NEWSMAX
|NEWSNATION
|6a
|FOX AND FRIENDS:
95
|CNN THIS MORNING:
55
|MORNING JOE:
81
|WISE GUYS WITH JOHN TABAC:
9
|EARLY MORNING:
1
|7a
|FOX AND FRIENDS:
148
|CNN THIS MORNING:
77
|—
|WAKE UP AMERICA:
8
|MORNING IN AMERICA:
4
|8a
|FOX AND FRIENDS:
193
|CNN THIS MORNING:
100
|—
|—
|—
|9a
|AMERICAS NEWSROOM:
233
|CNN NEWSROOM:
103
|MORNING JOE:
83
|NATIONAL REPORT:
10
|—
|10a
|AMERICAS NEWSROOM:
225
|CNN NEWSROOM:
118
|JOSE DIAZ-BALART REPORTS:
71
|—
|NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:
8
|11a
|FAULKNER FOCUS, THE:
188
|AT THIS HOUR:
121
|MSNBC REPORTS- LIVE:
76
|—
|—
|12p
|OUTNUMBERED:
140
|AT THIS HOUR:
112
|ANDREA MITCHELL REPORTS:
68
|JOHN BACHMAN NOW:
14
|BLUE BLOODS:
13
|1p
|AMERICA REPORTS:
142
|CNN NEWSROOM:
117
|CHRIS JANSING REPORTS:
62
|—
|BLUE BLOODS:
20
|2p
|AMERICA REPORTS:
136
|CNN NEWSROOM:
124
|KATY TUR REPORTS:
78
|AMERICAN AGENDA:
14
|BLUE BLOODS:
34
|3p
|STORY, THE:
125
|CNN NEWSROOM:
131
|HALLIE JACKSON REPORTS:
95
|—
|BLUE BLOODS:
40
|4p
|YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:
153
|LEAD WITH JAKE TAPPER:
80
|DEADLINE:WHITE HOUSE:
115
|CHRIS SALCEDO SHOW, THE:
12
|BLUE BLOODS:
46
|5p
|FIVE, THE:
256
|SITUATION ROOM:
126
|—
|SPICER & CO:
10
|NEWSNATION: RUSH HOUR:
8
|6p
|SPECIAL RPT W/BRET BAIER:
223
|SITUATION ROOM:
121
|BEAT W/ARI MELBER:
116
|RECORD WITH GRETA VAN SUS:
7
|NEWSNATION: RUSH HOUR:
16
|7p
|JESSE WATTERS PRIMETIME:
176
|ERIN BURNETT OUTFRONT:
128
|REIDOUT:
106
|ROB SCHMITT TONIGHT:
10
|ON BALANCE W/ VITTERT:
10
|8p
|TUCKER CARLSON TONIGHT:
190
|ANDERSON COOPER 360:
110
|ALL IN W/ CHRIS HAYES:
107
|ERIC BOLLING THE BALANCE:
4
|CUOMO:
24
|9p
|HANNITY:
147
|ALL THE BEST/WORST 2022:
83
|ALEX WAGNER TONIGHT:
99
|PRIME NEWS:
2
|DAN ABRAMS LIVE:
20
|10p
|INGRAHAM ANGLE, THE:
179
|CNN TONIGHT:
88
|LAST WORD W/ L. ODONNELL:
92
|GREG KELLY REPORTS:
4
|BANFIELD:
6
|11p
|GUTFELD!:
187
|ANDERSON COOPER 360:
74
|ALL IN W/ CHRIS HAYES:
94
|ROB SCHMITT TONIGHT:
9
|CUOMO:
4
As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 demo.
Total viewers:
CNN: 485,000
Fox News: 1.27 million
MSNBC: 848,000
25-54 Demo:
CNN: 94,000
Fox News: 163,000
MSNBC: 83,000
Here are the prime time averages — encompassing shows which air from 8-11 p.m. — in total viewers and the 25-54 demo.
Total viewers:
CNN: 452,000
Fox News: 1.47 million
MSNBC: 1.17 million
25-54 Demo:
CNN: 94,000
Fox News: 172,000
MSNBC: 100,000
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