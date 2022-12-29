Cable News Ratings Wednesday December 28: Bret Baier Lands in Second Place in Demo and Total Viewers

By Mediaite StaffDec 29th, 2022, 5:21 pm
 

Bret Baier

Fox News’s Bret Baier landed in second place overall on Wednesday in both the key 25-54 age demographic and in total viewers.

Baier scored 1.87 million total viewers, just behind top-rated The Five, which brought in 2.6 million total viewers on Wednesday.

In the demo, Baier brought in 223,000 viewers, while The Five topped the charts with 256,000 demo viewers.

Here is a full breakdown of Wednesday’s cable news ratings by show:

Total Viewers (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION
6a FOX AND FRIENDS:
788		 CNN THIS MORNING:
284		 MORNING JOE:
729		 WISE GUYS WITH JOHN TABAC:
31		 EARLY MORNING:
9
7a FOX AND FRIENDS:
1066		 CNN THIS MORNING:
386		 WAKE UP AMERICA:
63		 MORNING IN AMERICA:
25
8a FOX AND FRIENDS:
1406		 CNN THIS MORNING:
437
9a AMERICAS NEWSROOM:
1480		 CNN NEWSROOM:
532		 MORNING JOE:
954		 NATIONAL REPORT:
145
10a AMERICAS NEWSROOM:
1403		 CNN NEWSROOM:
660		 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:
766		 NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:
37
11a FAULKNER FOCUS, THE:
1319		 AT THIS HOUR:
632		 MSNBC REPORTS- LIVE:
708
12p OUTNUMBERED:
1317		 AT THIS HOUR:
631		 ANDREA MITCHELL REPORTS:
743		 JOHN BACHMAN NOW:
133		 BLUE BLOODS:
109
1p AMERICA REPORTS:
1136		 CNN NEWSROOM:
647		 CHRIS JANSING REPORTS:
787		 BLUE BLOODS:
198
2p AMERICA REPORTS:
1045		 CNN NEWSROOM:
597		 KATY TUR REPORTS:
758		 AMERICAN AGENDA:
122		 BLUE BLOODS:
238
3p STORY, THE:
1040		 CNN NEWSROOM:
594		 HALLIE JACKSON REPORTS:
813		 BLUE BLOODS:
271
4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:
1146		 LEAD WITH JAKE TAPPER:
562		 DEADLINE:WHITE HOUSE:
1212		 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:
141		 BLUE BLOODS:
283
5p FIVE, THE:
2627		 SITUATION ROOM:
618		 SPICER & CO:
137		 NEWSNATION: RUSH HOUR:
115
6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:
1868		 SITUATION ROOM:
609		 BEAT W/ARI MELBER:
1169		 RECORD WITH GRETA VAN SUS:
130		 NEWSNATION: RUSH HOUR:
49
7p JESSE WATTERS PRIMETIME:
1796		 ERIN BURNETT OUTFRONT:
649		 REIDOUT:
1046		 ROB SCHMITT TONIGHT:
197		 ON BALANCE W/ VITTERT:
45
8p TUCKER CARLSON TONIGHT:
1721		 ANDERSON COOPER 360:
518		 ALL IN W/ CHRIS HAYES:
1274		 ERIC BOLLING THE BALANCE:
152		 CUOMO:
135
9p HANNITY:
1427		 ALL THE BEST/WORST 2022:
387		 ALEX WAGNER TONIGHT:
1193		 PRIME NEWS:
107		 DAN ABRAMS LIVE:
81
10p INGRAHAM ANGLE, THE:
1274		 CNN TONIGHT:
452		 LAST WORD W/ L. ODONNELL:
1047		 GREG KELLY REPORTS:
95		 BANFIELD:
72
11p GUTFELD!:
1259		 ANDERSON COOPER 360:
358		 ALL IN W/ CHRIS HAYES:
738		 ROB SCHMITT TONIGHT:
80		 CUOMO:
43

25-54 Demo (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION
6a FOX AND FRIENDS:
95		 CNN THIS MORNING:
55		 MORNING JOE:
81		 WISE GUYS WITH JOHN TABAC:
9		 EARLY MORNING:
1
7a FOX AND FRIENDS:
148		 CNN THIS MORNING:
77		 WAKE UP AMERICA:
8		 MORNING IN AMERICA:
4
8a FOX AND FRIENDS:
193		 CNN THIS MORNING:
100
9a AMERICAS NEWSROOM:
233		 CNN NEWSROOM:
103		 MORNING JOE:
83		 NATIONAL REPORT:
10
10a AMERICAS NEWSROOM:
225		 CNN NEWSROOM:
118		 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:
71		 NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:
8
11a FAULKNER FOCUS, THE:
188		 AT THIS HOUR:
121		 MSNBC REPORTS- LIVE:
76
12p OUTNUMBERED:
140		 AT THIS HOUR:
112		 ANDREA MITCHELL REPORTS:
68		 JOHN BACHMAN NOW:
14		 BLUE BLOODS:
13
1p AMERICA REPORTS:
142		 CNN NEWSROOM:
117		 CHRIS JANSING REPORTS:
62		 BLUE BLOODS:
20
2p AMERICA REPORTS:
136		 CNN NEWSROOM:
124		 KATY TUR REPORTS:
78		 AMERICAN AGENDA:
14		 BLUE BLOODS:
34
3p STORY, THE:
125		 CNN NEWSROOM:
131		 HALLIE JACKSON REPORTS:
95		 BLUE BLOODS:
40
4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:
153		 LEAD WITH JAKE TAPPER:
80		 DEADLINE:WHITE HOUSE:
115		 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:
12		 BLUE BLOODS:
46
5p FIVE, THE:
256		 SITUATION ROOM:
126		 SPICER & CO:
10		 NEWSNATION: RUSH HOUR:
8
6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:
223		 SITUATION ROOM:
121		 BEAT W/ARI MELBER:
116		 RECORD WITH GRETA VAN SUS:
7		 NEWSNATION: RUSH HOUR:
16
7p JESSE WATTERS PRIMETIME:
176		 ERIN BURNETT OUTFRONT:
128		 REIDOUT:
106		 ROB SCHMITT TONIGHT:
10		 ON BALANCE W/ VITTERT:
10
8p TUCKER CARLSON TONIGHT:
190		 ANDERSON COOPER 360:
110		 ALL IN W/ CHRIS HAYES:
107		 ERIC BOLLING THE BALANCE:
4		 CUOMO:
24
9p HANNITY:
147		 ALL THE BEST/WORST 2022:
83		 ALEX WAGNER TONIGHT:
99		 PRIME NEWS:
2		 DAN ABRAMS LIVE:
20
10p INGRAHAM ANGLE, THE:
179		 CNN TONIGHT:
88		 LAST WORD W/ L. ODONNELL:
92		 GREG KELLY REPORTS:
4		 BANFIELD:
6
11p GUTFELD!:
187		 ANDERSON COOPER 360:
74		 ALL IN W/ CHRIS HAYES:
94		 ROB SCHMITT TONIGHT:
9		 CUOMO:
4

As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 485,000

Fox News: 1.27 million

MSNBC: 848,000

25-54 Demo:

CNN: 94,000

Fox News: 163,000

MSNBC: 83,000

Here are the prime time averages — encompassing shows which air from 8-11 p.m. — in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 452,000

Fox News: 1.47 million

MSNBC: 1.17 million

25-54 Demo:

CNN: 94,000

Fox News: 172,000

MSNBC: 100,000

For more ratings information and analysis go to ShowBuzz Daily.

 

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