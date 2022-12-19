Cable News Ratings Friday December 16: CNN Dips Below Half a Million Total Day Viewers

By Mediaite StaffDec 19th, 2022, 5:05 pm
 
CNN logo on office building

David McNew/Getty Images

CNN on Friday dipped below half a million viewers both in total day viewers and during prime time.

CNN brought in only 479,000 total average day viewers to end the week and only 465,000 total average prime time viewers on Friday night — which regularly sees lower ratings.

MSNBC, however, brought in 1.26 million viewers across prime time, while Fox News averaged 2.20 million average prime time viewers.

Here is a full breakdown of Friday’s cable news ratings by show:

Total Viewers (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION
6a FOX AND FRIENDS:
886		 CNN THIS MORNING:
271		 MORNING JOE:
863		 CONVERSATIONS WITH NANCY:
16		 EARLY MORNING:
12
7a FOX AND FRIENDS:
1186		 CNN THIS MORNING:
345		 WAKE UP AMERICA:
83		 MORNING IN AMERICA:
29
8a FOX AND FRIENDS:
1526		 CNN THIS MORNING:
403
9a AMERICAS NEWSROOM:
1630		 CNN NEWSROOM:
555		 MORNING JOE:
889		 NATIONAL REPORT:
137
10a AMERICAS NEWSROOM:
1534		 CNN NEWSROOM:
707		 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:
609		 NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:
28
11a FAULKNER FOCUS, THE:
1567		 AT THIS HOUR:
601		 MSNBC REPORTS- LIVE:
628
12p OUTNUMBERED:
1629		 INSIDE POLITICS:
616		 ANDREA MITCHELL REPORTS:
637		 JOHN BACHMAN NOW:
132		 BLUE BLOODS:
114
1p AMERICA REPORTS:
1445		 CNN NEWSROOM:
566		 CHRIS JANSING REPORTS:
767		 BLUE BLOODS:
196
2p AMERICA REPORTS:
1309		 CNN NEWSROOM:
603		 KATY TUR REPORTS:
829		 AMERICAN AGENDA:
116		 BLUE BLOODS:
259
3p STORY, THE:
1320		 CNN NEWSROOM:
659		 HALLIE JACKSON REPORTS:
785		 BLUE BLOODS:
335
4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:
1378		 LEAD WITH JAKE TAPPER:
684		 DEADLINE:WHITE HOUSE:
1310		 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:
146		 BLUE BLOODS:
340
5p FIVE, THE:
2946		 LEAD WITH JAKE TAPPER:
668		 SPICER & CO:
119		 NEWSNATION: RUSH HOUR:
117
6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:
2172		 SITUATION ROOM:
604		 BEAT W/ARI MELBER:
1262		 RECORD WITH GRETA VAN SUS:
131		 NEWSNATION: RUSH HOUR:
60
7p JESSE WATTERS PRIMETIME:
2432		 ERIN BURNETT OUTFRONT:
557		 REIDOUT:
1092		 ROB SCHMITT TONIGHT:
131		 ON BALANCE W/ VITTERT:
44
8p TUCKER CARLSON TONIGHT:
2742		 ANDERSON COOPER 360:
568		 ALL IN W/ CHRIS HAYES:
1295		 ERIC BOLLING THE BALANCE:
120		 CUOMO:
113
9p HANNITY:
2049		 ANDERSON COOPER 360:
498		 ALEX WAGNER TONIGHT:
1283		 PRIME NEWS:
74		 DAN ABRAMS LIVE:
49
10p INGRAHAM ANGLE, THE:
1761		 BEING WITH DANA BASH:
328		 LAST WORD W/ L. ODONNELL:
1193		 GREG KELLY REPORTS:
142		 BANFIELD:
76
11p GUTFELD!:
2014		 CNN TONIGHT:
264		 11TH HOUR W/ S. RUHLE:
764		 ROB SCHMITT TONIGHT:
62		 CUOMO:
43

25-54 Demo (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION
6a FOX AND FRIENDS:
140		 CNN THIS MORNING:
52		 MORNING JOE:
96		 CONVERSATIONS WITH NANCY:
4		 EARLY MORNING:
4
7a FOX AND FRIENDS:
159		 CNN THIS MORNING:
79		 WAKE UP AMERICA:
12		 MORNING IN AMERICA:
4
8a FOX AND FRIENDS:
188		 CNN THIS MORNING:
94
9a AMERICAS NEWSROOM:
205		 CNN NEWSROOM:
96		 MORNING JOE:
61		 NATIONAL REPORT:
11
10a AMERICAS NEWSROOM:
195		 CNN NEWSROOM:
128		 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:
58		 NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:
6
11a FAULKNER FOCUS, THE:
184		 AT THIS HOUR:
108		 MSNBC REPORTS- LIVE:
62
12p OUTNUMBERED:
199		 INSIDE POLITICS:
100		 ANDREA MITCHELL REPORTS:
68		 JOHN BACHMAN NOW:
6		 BLUE BLOODS:
18
1p AMERICA REPORTS:
180		 CNN NEWSROOM:
79		 CHRIS JANSING REPORTS:
75		 BLUE BLOODS:
37
2p AMERICA REPORTS:
189		 CNN NEWSROOM:
113		 KATY TUR REPORTS:
70		 AMERICAN AGENDA:
9		 BLUE BLOODS:
41
3p STORY, THE:
148		 CNN NEWSROOM:
109		 HALLIE JACKSON REPORTS:
85		 BLUE BLOODS:
59
4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:
129		 LEAD WITH JAKE TAPPER:
94		 DEADLINE:WHITE HOUSE:
115		 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:
11		 BLUE BLOODS:
44
5p FIVE, THE:
332		 LEAD WITH JAKE TAPPER:
99		 SPICER & CO:
10		 NEWSNATION: RUSH HOUR:
21
6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:
229		 SITUATION ROOM:
143		 BEAT W/ARI MELBER:
135		 RECORD WITH GRETA VAN SUS:
7		 NEWSNATION: RUSH HOUR:
7
7p JESSE WATTERS PRIMETIME:
203		 ERIN BURNETT OUTFRONT:
109		 REIDOUT:
134		 ROB SCHMITT TONIGHT:
13		 ON BALANCE W/ VITTERT:
2
8p TUCKER CARLSON TONIGHT:
288		 ANDERSON COOPER 360:
117		 ALL IN W/ CHRIS HAYES:
124		 ERIC BOLLING THE BALANCE:
11		 CUOMO:
13
9p HANNITY:
200		 ANDERSON COOPER 360:
98		 ALEX WAGNER TONIGHT:
114		 PRIME NEWS:
4		 DAN ABRAMS LIVE:
5
10p INGRAHAM ANGLE, THE:
173		 BEING WITH DANA BASH:
73		 LAST WORD W/ L. ODONNELL:
103		 GREG KELLY REPORTS:
8		 BANFIELD:
7
11p GUTFELD!:
260		 CNN TONIGHT:
48		 11TH HOUR W/ S. RUHLE:
78		 ROB SCHMITT TONIGHT:
7		 CUOMO:
5

As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 479,000

Fox News: 1.61 million

MSNBC: 881,000

25-54 Demo:

CNN: 87,000

Fox News: 191,000

MSNBC: 89,000

Here are the prime time averages — encompassing shows which air from 8-11 p.m. — in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 465,000

Fox News: 2.20 million

MSNBC: 1.26 million

25-54 Demo:

CNN: 96,000

Fox News: 220,000

MSNBC: 114,000

For more ratings information and analysis go to ShowBuzz Daily.

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