Greg Gutfeld’s late-night show on Fox News beat every show on CNN Friday in both total viewers and in the key 25-54 age demographic.

Gutfeld! also beat every show on MNSBC in the demo, but Rachel Maddow hauled in more total viewers.

Maddow’s 2.19 million total average viewers for the hour edged out Gutfeld’s 1.87 million.

In the demo, however, Gutfeld’s 313,000 viewers was good enough for third place in all of cable news. Tucker Carlson’s 349,000 and The Five’s 336,000 secured first and second place.

Here is a full breakdown of Friday’s cable news ratings by show:

Total Viewers (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

929 NEW DAY:

286 MORNING JOE:

891 SIT-DOWN: HUCKABEE AND TR:

8 MURDER, SHE WROTE:

35 7a FOX AND FRIENDS:

1280 NEW DAY:

354 — WAKE UP AMERICA:

90 MORNING IN AMERICA:

20 8a FOX AND FRIENDS:

1549 NEW DAY:

443 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

1623 CNN NEWSROOM:

516 STEPHANIE RUHLE REPORTS:

738 NATIONAL REPORT:

171 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

1631 CNN NEWSROOM:

535 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

574 — JAG:

112 11a FAULKNER FOCUS, THE:

1609 AT THIS HOUR:

592 — — JAG:

174 12p OUTNUMBERED:

1388 INSIDE POLITICS:

594 — JOHN BACHMAN NOW:

166 IN THE HEAT OF THE NIGHT:

171 1p AMERICA REPORTS:

1189 CNN NEWSROOM:

649 — TROOPATHON 2021:

93 IN THE HEAT OF THE NIGHT:

172 2p AMERICA REPORTS:

1098 CNN NEWSROOM:

611 KATY TUR REPORTS:

716 AMERICAN AGENDA:

135 BLUE BLOODS:

161 3p STORY, THE:

1125 CNN NEWSROOM:

640 HALLIE JACKSON REPORTS:

580 — BLUE BLOODS:

215 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

1076 LEAD WITH JAKE TAPPER:

801 DEADLINE:WHITE HOUSE:

1209 ERIC BOLLING THE BALANCE:

247 BLUE BLOODS:

295 5p FIVE, THE:

2923 LEAD WITH JAKE TAPPER:

712 — CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

239 NEWSNATION: RUSH HOUR:

117 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

2030 SITUATION ROOM:

620 BEAT W/ARI MELBER:

1037 SPICER & CO:

230 DONLON REPORT, THE:

44 7p FOX NEWS PRIMETIME:

1530 ERIN BURNETT OUTFRONT:

605 REIDOUT:

1013 GREG KELLY REPORTS:

355 ON BALANCE W/ VITTERT:

36 8p TUCKER CARLSON TONIGHT:

2622 ANDERSON COOPER 360:

673 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

1308 STINCHFIELD:

259 DAN ABRAMS LIVE:

39 9p HANNITY:

2078 CNN TONIGHT:

558 RACHEL MADDOW SHOW:

2197 CORTES & PELLEGRINO:

139 NEWSNATION PRIME:

20 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

1954 DON LEMON TONIGHT:

587 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

1147 SIT-DOWN: HUCKABEE AND TR:

126 BANFIELD:

36 11p GUTFELD!:

1874 DON LEMON TONIGHT:

400 11TH HOUR:

761 GREG KELLY REPORTS:

59 ON BALANCE W/ VITTERT:

10

25-54 Demo (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

164 NEW DAY:

57 MORNING JOE:

99 SIT-DOWN: HUCKABEE AND TR:

4 MURDER, SHE WROTE:

9 7a FOX AND FRIENDS:

201 NEW DAY:

74 — WAKE UP AMERICA:

19 MORNING IN AMERICA:

5 8a FOX AND FRIENDS:

232 NEW DAY:

85 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

240 CNN NEWSROOM:

91 STEPHANIE RUHLE REPORTS:

87 NATIONAL REPORT:

35 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

251 CNN NEWSROOM:

104 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

54 — JAG:

10 11a FAULKNER FOCUS, THE:

214 AT THIS HOUR:

120 — — JAG:

21 12p OUTNUMBERED:

231 INSIDE POLITICS:

124 — JOHN BACHMAN NOW:

35 IN THE HEAT OF THE NIGHT:

12 1p AMERICA REPORTS:

178 CNN NEWSROOM:

114 — TROOPATHON 2021:

21 IN THE HEAT OF THE NIGHT:

18 2p AMERICA REPORTS:

163 CNN NEWSROOM:

133 KATY TUR REPORTS:

110 AMERICAN AGENDA:

40 BLUE BLOODS:

12 3p STORY, THE:

156 CNN NEWSROOM:

159 HALLIE JACKSON REPORTS:

89 — BLUE BLOODS:

14 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

127 LEAD WITH JAKE TAPPER:

179 DEADLINE:WHITE HOUSE:

90 ERIC BOLLING THE BALANCE:

52 BLUE BLOODS:

31 5p FIVE, THE:

336 LEAD WITH JAKE TAPPER:

164 — CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

56 NEWSNATION: RUSH HOUR:

7 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

252 SITUATION ROOM:

127 BEAT W/ARI MELBER:

102 SPICER & CO:

40 DONLON REPORT, THE:

5 7p FOX NEWS PRIMETIME:

189 ERIN BURNETT OUTFRONT:

130 REIDOUT:

100 GREG KELLY REPORTS:

49 ON BALANCE W/ VITTERT:

4 8p TUCKER CARLSON TONIGHT:

349 ANDERSON COOPER 360:

121 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

136 STINCHFIELD:

42 DAN ABRAMS LIVE:

3 9p HANNITY:

271 CNN TONIGHT:

101 RACHEL MADDOW SHOW:

270 CORTES & PELLEGRINO:

37 NEWSNATION PRIME:

3 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

312 DON LEMON TONIGHT:

93 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

99 SIT-DOWN: HUCKABEE AND TR:

25 BANFIELD:

2 11p GUTFELD!:

313 DON LEMON TONIGHT:

79 11TH HOUR:

90 GREG KELLY REPORTS:

6 ON BALANCE W/ VITTERT:

0

As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 category.

Total viewers:

CNN: 530,000

Fox: 1.51 million

MSNBC: 873,00

25-54 Demo:

CNN: 108,000

Fox News: 226,000

MSNBC: 96,000

Here are the prime time averages — encompassing shows which air from 8-11 p.m. — in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 606,000

Fox News: 2.22 million

MSNBC: 1.55 million

25-54 Demo:

CNN: 105,000

Fox News: 310,000

MSNBC: 168,000

For more ratings information and analysis go to ShowBuzz Daily.

Have a tip we should know? tips@mediaite.com