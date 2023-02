Cable News Ratings Friday February 10: The Five Crushes the Competition, Only Show With Over 3 Million Viewers

Fox News’s The Five crushed all of its cable news competition on Friday as it was the only program to score over 3 million total viewers and over 400,000 viewers in the key 25-54 age demographic.

The 5 p.m. panel program brought in 3.37 million total viewers, beating out the next highest-rated show, Tucker Carlson Tonight, which brought in 2.98 million total viewers.

In the demo, The Five raked in 425,000 demo viewers, topping Carlson’s 316,000.

Here is a full breakdown of Friday’s cable news ratings by show:

Total Viewers (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

973 CNN THIS MORNING:

258 MORNING JOE:

882 CONVERSATIONS WITH NANCY:

10 EARLY MORNING:

10 7a FOX AND FRIENDS:

1303 CNN THIS MORNING:

334 — WAKE UP AMERICA:

95 MORNING IN AMERICA:

46 8a FOX AND FRIENDS:

1561 CNN THIS MORNING:

454 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

1724 CNN NEWSROOM:

588 MORNING JOE:

894 NATIONAL REPORT:

129 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

1726 CNN NEWSROOM:

633 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

665 — NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:

41 11a FAULKNER FOCUS, THE:

1616 AT THIS HOUR:

622 MSNBC REPORTS- LIVE:

624 — — 12p OUTNUMBERED:

1680 INSIDE POLITICS:

637 ANDREA MITCHELL REPORTS:

656 JOHN BACHMAN NOW:

112 BLUE BLOODS:

98 1p AMERICA REPORTS:

1519 CNN NEWSROOM:

578 CHRIS JANSING REPORTS:

664 — BLUE BLOODS:

151 2p AMERICA REPORTS:

1562 CNN NEWSROOM:

590 MSNBC PRESS CONFERENCE:

759 [2:15 PM-3:04 PM] AMERICAN AGENDA:

114 BLUE BLOODS:

245 3p STORY, THE:

1985 CNN NEWSROOM:

892 HALLIE JACKSON REPORTS:

909 [3:40 PM-3:59 PM] — BLUE BLOODS:

261 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

1962 LEAD WITH JAKE TAPPER:

800 DEADLINE:WHITE HOUSE:

1385 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

164 BLUE BLOODS:

365 5p FIVE, THE:

3366 LEAD WITH JAKE TAPPER:

718 — SPICER & CO:

201 NEWSNATION: RUSH HOUR:

152 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

2535 SITUATION ROOM:

534 BEAT W/ARI MELBER:

1333 RECORD WITH GRETA VAN SUS:

185 NEWSNATION: RUSH HOUR:

78 7p JESSE WATTERS PRIMETIME:

2499 ERIN BURNETT OUTFRONT:

638 REIDOUT:

1072 ROB SCHMITT TONIGHT:

163 ON BALANCE W/ VITTERT:

63 8p TUCKER CARLSON TONIGHT:

2983 ANDERSON COOPER 360:

675 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

1373 ERIC BOLLING THE BALANCE:

115 CUOMO:

118 9p HANNITY:

2260 ERIN BURNETT OUTFRONT:

539 ALEX WAGNER TONIGHT:

1179 PRIME NEWS:

87 DAN ABRAMS LIVE:

97 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

1940 CNN TONIGHT:

453 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

1055 GREG KELLY REPORTS:

97 BANFIELD:

104 11p GUTFELD!:

1934 CNN TONIGHT:

339 11TH HOUR W/ S. RUHLE:

884 ROB SCHMITT TONIGHT:

77 CUOMO:

50

25-54 Demo (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

139 CNN THIS MORNING:

38 MORNING JOE:

110 CONVERSATIONS WITH NANCY:

2 EARLY MORNING:

4 7a FOX AND FRIENDS:

196 CNN THIS MORNING:

57 — WAKE UP AMERICA:

6 MORNING IN AMERICA:

9 8a FOX AND FRIENDS:

194 CNN THIS MORNING:

97 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

227 CNN NEWSROOM:

118 MORNING JOE:

112 NATIONAL REPORT:

5 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

221 CNN NEWSROOM:

109 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

85 — NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:

6 11a FAULKNER FOCUS, THE:

216 AT THIS HOUR:

114 MSNBC REPORTS- LIVE:

65 — — 12p OUTNUMBERED:

211 INSIDE POLITICS:

114 ANDREA MITCHELL REPORTS:

67 JOHN BACHMAN NOW:

8 BLUE BLOODS:

21 1p AMERICA REPORTS:

177 CNN NEWSROOM:

103 CHRIS JANSING REPORTS:

86 — BLUE BLOODS:

25 2p AMERICA REPORTS:

225 CNN NEWSROOM:

103 MSNBC PRESS CONFERENCE:

92 [2:15 PM-3:04 PM] AMERICAN AGENDA:

6 BLUE BLOODS:

31 3p STORY, THE:

262 CNN NEWSROOM:

167 HALLIE JACKSON REPORTS:

113 [3:40 PM-3:59 PM] — BLUE BLOODS:

31 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

273 LEAD WITH JAKE TAPPER:

124 DEADLINE:WHITE HOUSE:

177 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

5 BLUE BLOODS:

54 5p FIVE, THE:

425 LEAD WITH JAKE TAPPER:

88 — SPICER & CO:

8 NEWSNATION: RUSH HOUR:

19 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

342 SITUATION ROOM:

99 BEAT W/ARI MELBER:

159 RECORD WITH GRETA VAN SUS:

4 NEWSNATION: RUSH HOUR:

11 7p JESSE WATTERS PRIMETIME:

292 ERIN BURNETT OUTFRONT:

127 REIDOUT:

119 ROB SCHMITT TONIGHT:

5 ON BALANCE W/ VITTERT:

4 8p TUCKER CARLSON TONIGHT:

316 ANDERSON COOPER 360:

111 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

120 ERIC BOLLING THE BALANCE:

4 CUOMO:

8 9p HANNITY:

249 ERIN BURNETT OUTFRONT:

79 ALEX WAGNER TONIGHT:

113 PRIME NEWS:

4 DAN ABRAMS LIVE:

5 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

238 CNN TONIGHT:

101 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

113 GREG KELLY REPORTS:

10 BANFIELD:

11 11p GUTFELD!:

286 CNN TONIGHT:

65 11TH HOUR W/ S. RUHLE:

77 ROB SCHMITT TONIGHT:

7 CUOMO:

5

As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 523,000

Fox News: 1.77 million

MSNBC: 886,000

25-54 Demo:

CNN: 93,000

Fox News: 231,000

MSNBC: 100,000

Here are the prime time averages — encompassing shows which air from 8-11 p.m. — in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 556,000

Fox News: 2.39 million

MSNBC: 1.20 million

25-54 Demo:

CNN: 97,000

Fox News: 268,000

MSNBC: 115,000

For more ratings information and analysis go to ShowBuzz Daily.

Have a tip we should know? tips@mediaite.com