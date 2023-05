Cable News Ratings Friday May 25: Jason Johnson Beats Fox and CNN in the 6 P.M. Demo — Leads MSNBC

MSNBC won the key 25-54 age demographic at 6 p.m. on Friday as Jason Johnson guest-hosted for Ari Melber.

Johnson brought in 157,000 demo viewers, which was enough to beat Fox’s Bret Baier — who brought in 130,000. CNN’s Situation Room scored 108,000 demo viewers for third place.

Baier did win the hour in total viewers, bringing in 1.55 million total viewers — the third highest-rated show for the day. Johnson, meanwhile, scored 1.1 million total average viewers.

Here is a full breakdown of Friday’s cable news ratings by show:

Total Viewers (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

819 CNN THIS MORNING:

224 MORNING JOE:

919 CONVERSATIONS WITH NANCY:

27 EARLY MORNING:

9 7a FOX AND FRIENDS:

1091 CNN THIS MORNING:

315 — WAKE UP AMERICA:

176 MORNING IN AMERICA:

19 8a FOX AND FRIENDS:

1237 CNN THIS MORNING:

357 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

1216 CNN NEWS CENTRAL:

465 MORNING JOE:

926 NATIONAL REPORT:

204 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

1207 CNN NEWS CENTRAL:

461 ANA CABRERA REPORTS:

680 — NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:

21 11a FAULKNER FOCUS, THE:

1095 CNN NEWS CENTRAL:

446 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

613 — — 12p OUTNUMBERED:

1255 INSIDE POLITICS:

488 ANDREA MITCHELL REPORTS:

687 JOHN BACHMAN NOW:

184 — 1p AMERICA REPORTS:

1084 CNN NEWS CENTRAL:

504 CHRIS JANSING REPORTS:

708 — NEWSNATION NOW:

31 2p AMERICA REPORTS:

914 CNN NEWS CENTRAL:

457 — AMERICAN AGENDA:

142 — 3p STORY, THE:

951 CNN NEWS CENTRAL:

439 KATY TUR REPORTS:

774 — NEWSNATION NOW W/ BERLIE:

57 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

978 LEAD WITH JAKE TAPPER:

466 DEADLINE:WHITE HOUSE:

1290 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

184 — 5p FIVE, THE:

2187 SITUATION ROOM:

466 — CARL HIGBIE FRONTLINE:

170 HILL, THE:

31 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

1550 SITUATION ROOM:

532 BEAT W/ARI MELBER:

1099 RECORD WITH GRETA VAN SUS:

176 ELIZABETH VARGAS REPORTS:

34 7p JESSE WATTERS PRIMETIME:

1646 ERIN BURNETT OUTFRONT:

466 BEAT W/ARI MELBER:

1024 ROB SCHMITT TONIGHT:

324 ON BALANCE W/ VITTERT:

40 8p FOX NEWS TONIGHT:

1495 ANDERSON COOPER 360:

571 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

1114 ERIC BOLLING THE BALANCE:

344 CUOMO:

101 9p HANNITY:

1419 CNN TONIGHT:

540 MSNBC SPECIAL REPORT:

1194 CHRIS PLANTE RIGHT SQUAD:

259 DAN ABRAMS LIVE:

62 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

1227 WHOLE STORY WITH ANDERSON:

249 DEADLINE:WHITE HOUSE:

922 GREG KELLY REPORTS:

282 BANFIELD:

61 11p GUTFELD!:

1352 ANDERSON COOPER 360:

202 BEAT W/ARI MELBER:

625 ROB SCHMITT TONIGHT:

141 CUOMO:

63

25-54 Demo (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

132 CNN THIS MORNING:

58 MORNING JOE:

107 CONVERSATIONS WITH NANCY:

2 EARLY MORNING:

0 7a FOX AND FRIENDS:

152 CNN THIS MORNING:

81 — WAKE UP AMERICA:

17 MORNING IN AMERICA:

4 8a FOX AND FRIENDS:

156 CNN THIS MORNING:

74 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

115 CNN NEWS CENTRAL:

77 MORNING JOE:

119 NATIONAL REPORT:

24 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

105 CNN NEWS CENTRAL:

83 ANA CABRERA REPORTS:

81 — NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:

3 11a FAULKNER FOCUS, THE:

133 CNN NEWS CENTRAL:

75 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

76 — — 12p OUTNUMBERED:

134 INSIDE POLITICS:

95 ANDREA MITCHELL REPORTS:

74 JOHN BACHMAN NOW:

21 — 1p AMERICA REPORTS:

112 CNN NEWS CENTRAL:

96 CHRIS JANSING REPORTS:

82 — NEWSNATION NOW:

5 2p AMERICA REPORTS:

111 CNN NEWS CENTRAL:

94 — AMERICAN AGENDA:

17 — 3p STORY, THE:

124 CNN NEWS CENTRAL:

102 KATY TUR REPORTS:

75 — NEWSNATION NOW W/ BERLIE:

9 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

119 LEAD WITH JAKE TAPPER:

87 DEADLINE:WHITE HOUSE:

133 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

15 — 5p FIVE, THE:

184 SITUATION ROOM:

87 — CARL HIGBIE FRONTLINE:

31 HILL, THE:

12 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

130 SITUATION ROOM:

108 BEAT W/ARI MELBER:

157 RECORD WITH GRETA VAN SUS:

10 ELIZABETH VARGAS REPORTS:

13 7p JESSE WATTERS PRIMETIME:

135 ERIN BURNETT OUTFRONT:

102 BEAT W/ARI MELBER:

122 ROB SCHMITT TONIGHT:

22 ON BALANCE W/ VITTERT:

5 8p FOX NEWS TONIGHT:

146 ANDERSON COOPER 360:

97 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

104 ERIC BOLLING THE BALANCE:

24 CUOMO:

9 9p HANNITY:

137 CNN TONIGHT:

115 MSNBC SPECIAL REPORT:

104 CHRIS PLANTE RIGHT SQUAD:

17 DAN ABRAMS LIVE:

8 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

106 WHOLE STORY WITH ANDERSON:

41 DEADLINE:WHITE HOUSE:

83 GREG KELLY REPORTS:

38 BANFIELD:

8 11p GUTFELD!:

150 ANDERSON COOPER 360:

36 BEAT W/ARI MELBER:

90 ROB SCHMITT TONIGHT:

16 CUOMO:

11

As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 395,000

Fox News: 1.16 million

MSNBC: 833,000

25-54 Demo:

CNN: 77,000

Fox News: 123,000

MSNBC: 94,000

Here are the prime time averages — encompassing shows which air from 8-11 p.m. — in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 453,000

Fox News: 1.38 million

MSNBC: 1.08 million

25-54 Demo:

CNN: 84,000

Fox News: 130,000

MSNBC: 97,000

For more ratings information and analysis go to ShowBuzz Daily.

