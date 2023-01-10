Cable News Ratings Monday January 9: Fox News Scores 13 of 14 Top Rated Shows
Cable news ratings returned to more regular trends on Monday after a week of soaring viewership during the House speaker battle.
Fox News dominated on Monday with 13 of the top 14 most-viewed shows on cable news. MSNBC’s Rachel Maddow landed in 6th place in total viewers with 2.13 million total viewers, while Fox shows dominated the top 5 — led by The Five.
CNN’s total day average landed at 562,000 viewers, down from more than a million on Friday. Fox News won the day with 1.69 average million viewers, while MSNBC came in second with just over 1 million total day time viewers.
Here is a full breakdown of Monday’s cable news ratings by show:
Total Viewers (thousands)
|ET
|FNC
|CNN
|MSNBC
|NEWSMAX
|NEWSNATION
|6a
|FOX AND FRIENDS:
911
|CNN THIS MORNING:
310
|MORNING JOE:
880
|WENDY BELL COMMON SENSE:
19
|EARLY MORNING:
21
|7a
|FOX AND FRIENDS:
1236
|CNN THIS MORNING:
347
|—
|WAKE UP AMERICA:
69
|MORNING IN AMERICA:
28
|8a
|FOX AND FRIENDS:
1553
|CNN THIS MORNING:
439
|—
|—
|—
|9a
|AMERICAS NEWSROOM:
1630
|CNN NEWSROOM:
513
|MORNING JOE:
972
|NATIONAL REPORT:
169
|—
|10a
|AMERICAS NEWSROOM:
1668
|CNN NEWSROOM:
666
|JOSE DIAZ-BALART REPORTS:
645
|—
|NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:
41
|11a
|FAULKNER FOCUS, THE:
1709
|AT THIS HOUR:
664
|MSNBC REPORTS- LIVE:
646
|—
|—
|12p
|OUTNUMBERED:
1706
|INSIDE POLITICS:
737
|ANDREA MITCHELL REPORTS:
794
|JOHN BACHMAN NOW:
133
|BLUE BLOODS:
104
|1p
|AMERICA REPORTS:
1597
|CNN NEWSROOM:
724
|CHRIS JANSING REPORTS:
808
|—
|BLUE BLOODS:
179
|2p
|AMERICA REPORTS:
1388
|CNN NEWSROOM:
737
|KATY TUR REPORTS:
782
|AMERICAN AGENDA:
156
|BLUE BLOODS:
247
|3p
|STORY, THE:
1393
|CNN NEWSROOM:
794
|HALLIE JACKSON REPORTS:
851
|—
|BLUE BLOODS:
299
|4p
|YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:
1445
|LEAD WITH JAKE TAPPER:
729
|DEADLINE:WHITE HOUSE:
1487
|CHRIS SALCEDO SHOW, THE:
225
|BLUE BLOODS:
365
|5p
|FIVE, THE:
3419
|LEAD WITH JAKE TAPPER:
752
|—
|SPICER & CO:
185
|NEWSNATION: RUSH HOUR:
192
|6p
|SPECIAL RPT W/BRET BAIER:
2476
|SITUATION ROOM:
687
|BEAT W/ARI MELBER:
1401
|RECORD WITH GRETA VAN SUS:
143
|NEWSNATION: RUSH HOUR:
88
|7p
|JESSE WATTERS PRIMETIME:
2529
|ERIN BURNETT OUTFRONT:
728
|REIDOUT:
1091
|ROB SCHMITT TONIGHT:
196
|ON BALANCE W/ VITTERT:
58
|8p
|TUCKER CARLSON TONIGHT:
2586
|ANDERSON COOPER 360:
882
|ALL IN W/ CHRIS HAYES:
1258
|ERIC BOLLING THE BALANCE:
158
|CUOMO:
123
|9p
|HANNITY:
2212
|ANDERSON COOPER 360:
583
|RACHEL MADDOW SHOW:
2131
|PRIME NEWS:
101
|DAN ABRAMS LIVE:
86
|10p
|INGRAHAM ANGLE, THE:
1884
|CNN TONIGHT:
433
|LAST WORD W/ L. ODONNELL:
1544
|GREG KELLY REPORTS:
164
|BANFIELD:
95
|11p
|GUTFELD!:
1916
|CNN TONIGHT:
341
|11TH HOUR W/ S. RUHLE:
915
|ROB SCHMITT TONIGHT:
124
|CUOMO:
64
25-54 Demo (thousands)
|ET
|FNC
|CNN
|MSNBC
|NEWSMAX
|NEWSNATION
|6a
|FOX AND FRIENDS:
119
|CNN THIS MORNING:
56
|MORNING JOE:
111
|WENDY BELL COMMON SENSE:
0
|EARLY MORNING:
7
|7a
|FOX AND FRIENDS:
204
|CNN THIS MORNING:
65
|—
|WAKE UP AMERICA:
4
|MORNING IN AMERICA:
7
|8a
|FOX AND FRIENDS:
217
|CNN THIS MORNING:
103
|—
|—
|—
|9a
|AMERICAS NEWSROOM:
203
|CNN NEWSROOM:
117
|MORNING JOE:
107
|NATIONAL REPORT:
13
|—
|10a
|AMERICAS NEWSROOM:
218
|CNN NEWSROOM:
127
|JOSE DIAZ-BALART REPORTS:
65
|—
|NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:
3
|11a
|FAULKNER FOCUS, THE:
219
|AT THIS HOUR:
138
|MSNBC REPORTS- LIVE:
53
|—
|—
|12p
|OUTNUMBERED:
218
|INSIDE POLITICS:
143
|ANDREA MITCHELL REPORTS:
61
|JOHN BACHMAN NOW:
10
|BLUE BLOODS:
3
|1p
|AMERICA REPORTS:
226
|CNN NEWSROOM:
126
|CHRIS JANSING REPORTS:
60
|—
|BLUE BLOODS:
17
|2p
|AMERICA REPORTS:
172
|CNN NEWSROOM:
125
|KATY TUR REPORTS:
65
|AMERICAN AGENDA:
18
|BLUE BLOODS:
29
|3p
|STORY, THE:
179
|CNN NEWSROOM:
146
|HALLIE JACKSON REPORTS:
87
|—
|BLUE BLOODS:
36
|4p
|YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:
169
|LEAD WITH JAKE TAPPER:
96
|DEADLINE:WHITE HOUSE:
130
|CHRIS SALCEDO SHOW, THE:
18
|BLUE BLOODS:
39
|5p
|FIVE, THE:
396
|LEAD WITH JAKE TAPPER:
131
|—
|SPICER & CO:
14
|NEWSNATION: RUSH HOUR:
36
|6p
|SPECIAL RPT W/BRET BAIER:
254
|SITUATION ROOM:
136
|BEAT W/ARI MELBER:
158
|RECORD WITH GRETA VAN SUS:
11
|NEWSNATION: RUSH HOUR:
22
|7p
|JESSE WATTERS PRIMETIME:
277
|ERIN BURNETT OUTFRONT:
148
|REIDOUT:
130
|ROB SCHMITT TONIGHT:
21
|ON BALANCE W/ VITTERT:
7
|8p
|TUCKER CARLSON TONIGHT:
329
|ANDERSON COOPER 360:
174
|ALL IN W/ CHRIS HAYES:
124
|ERIC BOLLING THE BALANCE:
20
|CUOMO:
30
|9p
|HANNITY:
240
|ANDERSON COOPER 360:
124
|RACHEL MADDOW SHOW:
247
|PRIME NEWS:
8
|DAN ABRAMS LIVE:
15
|10p
|INGRAHAM ANGLE, THE:
202
|CNN TONIGHT:
90
|LAST WORD W/ L. ODONNELL:
135
|GREG KELLY REPORTS:
17
|BANFIELD:
19
|11p
|GUTFELD!:
247
|CNN TONIGHT:
89
|11TH HOUR W/ S. RUHLE:
103
|ROB SCHMITT TONIGHT:
17
|CUOMO:
7
As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 demo.
Total viewers:
CNN: 562,000
Fox News: 1.69 million
MSNBC: 1.00 million
25-54 Demo:
CNN: 110,000
Fox News: 208,000
MSNBC: 102,000
Here are the prime time averages — encompassing shows which air from 8-11 p.m. — in total viewers and the 25-54 demo.
Total viewers:
CNN: 633,000
Fox News: 2.23 million
MSNBC: 1.64 million
25-54 Demo:
CNN: 130,000
Fox News: 257,000
MSNBC: 168,000
For more ratings information and analysis go to ShowBuzz Daily.
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