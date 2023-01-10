Cable News Ratings Monday January 9: Fox News Scores 13 of 14 Top Rated Shows

By Mediaite StaffJan 10th, 2023, 4:45 pm
 

Jesse Watters roasts Greg Gutfeld over drugs

Cable news ratings returned to more regular trends on Monday after a week of soaring viewership during the House speaker battle.

Fox News dominated on Monday with 13 of the top 14 most-viewed shows on cable news. MSNBC’s Rachel Maddow landed in 6th place in total viewers with 2.13 million total viewers, while Fox shows dominated the top 5 — led by The Five. 

CNN’s total day average landed at 562,000 viewers, down from more than a million on Friday. Fox News won the day with 1.69 average million viewers, while MSNBC came in second with just over 1 million total day time viewers.

Here is a full breakdown of Monday’s cable news ratings by show:

Total Viewers (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION
6a FOX AND FRIENDS:
911		 CNN THIS MORNING:
310		 MORNING JOE:
880		 WENDY BELL COMMON SENSE:
19		 EARLY MORNING:
21
7a FOX AND FRIENDS:
1236		 CNN THIS MORNING:
347		 WAKE UP AMERICA:
69		 MORNING IN AMERICA:
28
8a FOX AND FRIENDS:
1553		 CNN THIS MORNING:
439
9a AMERICAS NEWSROOM:
1630		 CNN NEWSROOM:
513		 MORNING JOE:
972		 NATIONAL REPORT:
169
10a AMERICAS NEWSROOM:
1668		 CNN NEWSROOM:
666		 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:
645		 NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:
41
11a FAULKNER FOCUS, THE:
1709		 AT THIS HOUR:
664		 MSNBC REPORTS- LIVE:
646
12p OUTNUMBERED:
1706		 INSIDE POLITICS:
737		 ANDREA MITCHELL REPORTS:
794		 JOHN BACHMAN NOW:
133		 BLUE BLOODS:
104
1p AMERICA REPORTS:
1597		 CNN NEWSROOM:
724		 CHRIS JANSING REPORTS:
808		 BLUE BLOODS:
179
2p AMERICA REPORTS:
1388		 CNN NEWSROOM:
737		 KATY TUR REPORTS:
782		 AMERICAN AGENDA:
156		 BLUE BLOODS:
247
3p STORY, THE:
1393		 CNN NEWSROOM:
794		 HALLIE JACKSON REPORTS:
851		 BLUE BLOODS:
299
4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:
1445		 LEAD WITH JAKE TAPPER:
729		 DEADLINE:WHITE HOUSE:
1487		 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:
225		 BLUE BLOODS:
365
5p FIVE, THE:
3419		 LEAD WITH JAKE TAPPER:
752		 SPICER & CO:
185		 NEWSNATION: RUSH HOUR:
192
6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:
2476		 SITUATION ROOM:
687		 BEAT W/ARI MELBER:
1401		 RECORD WITH GRETA VAN SUS:
143		 NEWSNATION: RUSH HOUR:
88
7p JESSE WATTERS PRIMETIME:
2529		 ERIN BURNETT OUTFRONT:
728		 REIDOUT:
1091		 ROB SCHMITT TONIGHT:
196		 ON BALANCE W/ VITTERT:
58
8p TUCKER CARLSON TONIGHT:
2586		 ANDERSON COOPER 360:
882		 ALL IN W/ CHRIS HAYES:
1258		 ERIC BOLLING THE BALANCE:
158		 CUOMO:
123
9p HANNITY:
2212		 ANDERSON COOPER 360:
583		 RACHEL MADDOW SHOW:
2131		 PRIME NEWS:
101		 DAN ABRAMS LIVE:
86
10p INGRAHAM ANGLE, THE:
1884		 CNN TONIGHT:
433		 LAST WORD W/ L. ODONNELL:
1544		 GREG KELLY REPORTS:
164		 BANFIELD:
95
11p GUTFELD!:
1916		 CNN TONIGHT:
341		 11TH HOUR W/ S. RUHLE:
915		 ROB SCHMITT TONIGHT:
124		 CUOMO:
64

25-54 Demo (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION
6a FOX AND FRIENDS:
119		 CNN THIS MORNING:
56		 MORNING JOE:
111		 WENDY BELL COMMON SENSE:
0		 EARLY MORNING:
7
7a FOX AND FRIENDS:
204		 CNN THIS MORNING:
65		 WAKE UP AMERICA:
4		 MORNING IN AMERICA:
7
8a FOX AND FRIENDS:
217		 CNN THIS MORNING:
103
9a AMERICAS NEWSROOM:
203		 CNN NEWSROOM:
117		 MORNING JOE:
107		 NATIONAL REPORT:
13
10a AMERICAS NEWSROOM:
218		 CNN NEWSROOM:
127		 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:
65		 NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:
3
11a FAULKNER FOCUS, THE:
219		 AT THIS HOUR:
138		 MSNBC REPORTS- LIVE:
53
12p OUTNUMBERED:
218		 INSIDE POLITICS:
143		 ANDREA MITCHELL REPORTS:
61		 JOHN BACHMAN NOW:
10		 BLUE BLOODS:
3
1p AMERICA REPORTS:
226		 CNN NEWSROOM:
126		 CHRIS JANSING REPORTS:
60		 BLUE BLOODS:
17
2p AMERICA REPORTS:
172		 CNN NEWSROOM:
125		 KATY TUR REPORTS:
65		 AMERICAN AGENDA:
18		 BLUE BLOODS:
29
3p STORY, THE:
179		 CNN NEWSROOM:
146		 HALLIE JACKSON REPORTS:
87		 BLUE BLOODS:
36
4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:
169		 LEAD WITH JAKE TAPPER:
96		 DEADLINE:WHITE HOUSE:
130		 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:
18		 BLUE BLOODS:
39
5p FIVE, THE:
396		 LEAD WITH JAKE TAPPER:
131		 SPICER & CO:
14		 NEWSNATION: RUSH HOUR:
36
6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:
254		 SITUATION ROOM:
136		 BEAT W/ARI MELBER:
158		 RECORD WITH GRETA VAN SUS:
11		 NEWSNATION: RUSH HOUR:
22
7p JESSE WATTERS PRIMETIME:
277		 ERIN BURNETT OUTFRONT:
148		 REIDOUT:
130		 ROB SCHMITT TONIGHT:
21		 ON BALANCE W/ VITTERT:
7
8p TUCKER CARLSON TONIGHT:
329		 ANDERSON COOPER 360:
174		 ALL IN W/ CHRIS HAYES:
124		 ERIC BOLLING THE BALANCE:
20		 CUOMO:
30
9p HANNITY:
240		 ANDERSON COOPER 360:
124		 RACHEL MADDOW SHOW:
247		 PRIME NEWS:
8		 DAN ABRAMS LIVE:
15
10p INGRAHAM ANGLE, THE:
202		 CNN TONIGHT:
90		 LAST WORD W/ L. ODONNELL:
135		 GREG KELLY REPORTS:
17		 BANFIELD:
19
11p GUTFELD!:
247		 CNN TONIGHT:
89		 11TH HOUR W/ S. RUHLE:
103		 ROB SCHMITT TONIGHT:
17		 CUOMO:
7

As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 562,000

Fox News: 1.69 million

MSNBC: 1.00 million

25-54 Demo:

CNN: 110,000

Fox News: 208,000

MSNBC: 102,000

Here are the prime time averages — encompassing shows which air from 8-11 p.m. — in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 633,000

Fox News: 2.23 million

MSNBC: 1.64 million

25-54 Demo:

CNN: 130,000

Fox News: 257,000

MSNBC: 168,000

For more ratings information and analysis go to ShowBuzz Daily.

Have a tip we should know? tips@mediaite.com

Filed Under: