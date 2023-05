Cable News Ratings Monday May 1: MSNBC Tops Fox News in Prime Time

MSNBC on Monday scored a win across prime time in both the key 25-54 age demographic and in total viewers.

Fox News brought in 1.598 million total viewers and 164,000 demo viewers, while MSNBC won with 1.693 million total viewers and 176,000 demo viewers. CNN landed in third place with 481,000 total viewers and 109,000 demo viewers.

The Rachel Maddow show led prime time with 2.2 million total viewers and was the third highest-rated show after Fox News’s The Five and Jesse Watters Tonight.

Fox News still won the day in total day viewers and in the demo.

Here is a full breakdown of Friday’s cable news ratings by show:

Total Viewers (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

769 CNN THIS MORNING:

324 MORNING JOE:

915 WENDY BELL COMMON SENSE:

40 EARLY MORNING:

5 7a FOX AND FRIENDS:

969 CNN THIS MORNING:

384 — WAKE UP AMERICA:

186 MORNING IN AMERICA:

35 8a FOX AND FRIENDS:

1200 CNN THIS MORNING:

443 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

1248 CNN NEWS CENTRAL:

488 MORNING JOE:

926 NATIONAL REPORT:

253 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

1314 CNN NEWS CENTRAL:

490 ANA CABRERA REPORTS:

751 — NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:

45 11a FAULKNER FOCUS, THE:

1340 CNN NEWS CENTRAL:

500 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

660 — — 12p OUTNUMBERED:

1338 INSIDE POLITICS:

574 ANDREA MITCHELL REPORTS:

611 JOHN BACHMAN NOW:

200 — 1p AMERICA REPORTS:

1106 CNN NEWS CENTRAL:

573 CHRIS JANSING REPORTS:

618 — NEWSNATION NOW:

41 2p AMERICA REPORTS:

1066 CNN NEWS CENTRAL:

538 — AMERICAN AGENDA:

232 — 3p STORY, THE:

1093 CNN NEWS CENTRAL:

544 KATY TUR REPORTS:

773 — NEWSNATION NOW W/ BERLIE:

37 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

1107 LEAD WITH JAKE TAPPER:

674 DEADLINE:WHITE HOUSE:

1480 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

298 — 5p FIVE, THE:

2712 LEAD WITH JAKE TAPPER:

681 — CARL HIGBIE FRONTLINE:

277 HILL, THE:

31 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

2059 SITUATION ROOM:

631 BEAT W/ARI MELBER:

1457 RECORD WITH GRETA VAN SUS:

296 ELIZABETH VARGAS REPORTS:

37 7p JESSE WATTERS PRIMETIME:

2475 ERIN BURNETT OUTFRONT:

614 REIDOUT:

1148 ROB SCHMITT TONIGHT:

373 ON BALANCE W/ VITTERT:

65 8p FOX NEWS TONIGHT:

1555 ANDERSON COOPER 360:

634 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

1200 ERIC BOLLING THE BALANCE:

472 CUOMO:

135 9p HANNITY:

1747 CNN PRIMETIME:

441 RACHEL MADDOW SHOW:

2213 PRIME NEWS:

292 DAN ABRAMS LIVE:

92 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

1492 CNN TONIGHT:

367 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

1666 GREG KELLY REPORTS:

313 BANFIELD:

74 11p GUTFELD!:

1526 CNN TONIGHT:

281 11TH HOUR W/ S. RUHLE:

893 ROB SCHMITT TONIGHT:

198 CUOMO:

55

25-54 Demo (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

101 CNN THIS MORNING:

84 MORNING JOE:

99 WENDY BELL COMMON SENSE:

6 EARLY MORNING:

0 7a FOX AND FRIENDS:

119 CNN THIS MORNING:

101 — WAKE UP AMERICA:

29 MORNING IN AMERICA:

4 8a FOX AND FRIENDS:

115 CNN THIS MORNING:

91 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

130 CNN NEWS CENTRAL:

102 MORNING JOE:

111 NATIONAL REPORT:

26 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

137 CNN NEWS CENTRAL:

113 ANA CABRERA REPORTS:

111 — NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:

6 11a FAULKNER FOCUS, THE:

164 CNN NEWS CENTRAL:

114 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

83 — — 12p OUTNUMBERED:

152 INSIDE POLITICS:

106 ANDREA MITCHELL REPORTS:

74 JOHN BACHMAN NOW:

15 — 1p AMERICA REPORTS:

113 CNN NEWS CENTRAL:

92 CHRIS JANSING REPORTS:

63 — NEWSNATION NOW:

2 2p AMERICA REPORTS:

125 CNN NEWS CENTRAL:

109 — AMERICAN AGENDA:

14 — 3p STORY, THE:

112 CNN NEWS CENTRAL:

112 KATY TUR REPORTS:

73 — NEWSNATION NOW W/ BERLIE:

12 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

108 LEAD WITH JAKE TAPPER:

139 DEADLINE:WHITE HOUSE:

137 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

20 — 5p FIVE, THE:

270 LEAD WITH JAKE TAPPER:

120 — CARL HIGBIE FRONTLINE:

26 HILL, THE:

12 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

214 SITUATION ROOM:

133 BEAT W/ARI MELBER:

154 RECORD WITH GRETA VAN SUS:

22 ELIZABETH VARGAS REPORTS:

10 7p JESSE WATTERS PRIMETIME:

228 ERIN BURNETT OUTFRONT:

141 REIDOUT:

152 ROB SCHMITT TONIGHT:

36 ON BALANCE W/ VITTERT:

17 8p FOX NEWS TONIGHT:

157 ANDERSON COOPER 360:

129 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

139 ERIC BOLLING THE BALANCE:

51 CUOMO:

16 9p HANNITY:

158 CNN PRIMETIME:

107 RACHEL MADDOW SHOW:

228 PRIME NEWS:

38 DAN ABRAMS LIVE:

28 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

178 CNN TONIGHT:

92 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

161 GREG KELLY REPORTS:

43 BANFIELD:

21 11p GUTFELD!:

187 CNN TONIGHT:

64 11TH HOUR W/ S. RUHLE:

133 ROB SCHMITT TONIGHT:

26 CUOMO:

15

As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 469,000

Fox News: 1.32 million

MSNBC: 986,000

25-54 Demo:

CNN: 99,000

Fox News: 141,000

MSNBC: 113,000

Here are the prime time averages — encompassing shows which air from 8-11 p.m. — in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 481,000

Fox News: 1.598 million

MSNBC: 1.693 million

25-54 Demo:

CNN: 109,000

Fox News: 164,000

MSNBC: 176,000

For more ratings information and analysis go to ShowBuzz Daily.

