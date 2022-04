MSNBC’s Rachel Maddow just edged out Fox News host Laura Ingraham on Thursday night.

Maddow, who dedicated much of her program to leaked tapes showing House Republican leader Kevin McCarthy criticizing Donald Trump after Jan. 6, brought in 2.16 million total viewers.

Ingraham — whose show airs in the hour after Maddow’s — came in just shy of that with 2.14 million total viewers. Ingraham, however, won the key 25-54 age demographic with 365,ooo viewers to Maddow’s 247,000.

Here is a full breakdown of Thursday’s cable news ratings by show:

Total Viewers (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

1064 NEW DAY:

342 MORNING JOE:

833 DICK MORRIS DEMOCRACY:

35 ELEMENTARY:

25 7a FOX AND FRIENDS:

1440 NEW DAY:

417 — WAKE UP AMERICA:

88 MORNING IN AMERICA:

27 8a FOX AND FRIENDS:

1893 NEW DAY:

495 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

2054 CNN NEWSROOM:

666 MORNING JOE:

919 NATIONAL REPORT:

174 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

1880 CNN NEWSROOM:

684 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

706 — IN THE HEAT OF THE NIGHT:

62 11a FAULKNER FOCUS, THE:

1816 AT THIS HOUR:

624 MSNBC REPORTS- LIVE:

575 — IN THE HEAT OF THE NIGHT:

146 12p OUTNUMBERED:

1683 INSIDE POLITICS:

677 ANDREA MITCHELL REPORTS:

631 JOHN BACHMAN NOW:

193 IN THE HEAT OF THE NIGHT:

222 1p AMERICA REPORTS:

1477 CNN NEWSROOM:

699 MTP DAILY:

576 — BLUE BLOODS:

144 2p AMERICA REPORTS:

1476 CNN NEWSROOM:

698 KATY TUR REPORTS:

561 AMERICAN AGENDA:

217 BLUE BLOODS:

187 3p STORY, THE:

1521 CNN NEWSROOM:

711 HALLIE JACKSON REPORTS:

556 — BLUE BLOODS:

267 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

1561 LEAD WITH JAKE TAPPER:

716 DEADLINE:WHITE HOUSE:

1123 ERIC BOLLING THE BALANCE:

264 BLUE BLOODS:

313 5p FIVE, THE:

3511 LEAD WITH JAKE TAPPER:

740 — CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

199 NEWSNATION: RUSH HOUR:

200 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

2553 SITUATION ROOM:

648 BEAT W/ARI MELBER:

1127 SPICER & CO:

218 NEWSNATION: RUSH HOUR:

80 7p JESSE WATTERS PRIMETIME:

2372 ERIN BURNETT OUTFRONT:

807 REIDOUT:

1006 GREG KELLY REPORTS:

370 ON BALANCE W/ VITTERT:

70 8p TUCKER CARLSON TONIGHT:

3405 ANDERSON COOPER 360:

818 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

1132 STINCHFIELD:

280 NEWSNATION PRIME:

43 9p HANNITY:

2885 CNN TONIGHT:

676 RACHEL MADDOW SHOW:

2164 PRIME NEWS:

146 DAN ABRAMS LIVE:

49 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

2142 DON LEMON TONIGHT:

612 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

1436 ROB SCHMITT TONIGHT:

148 BANFIELD:

47 11p GUTFELD!:

1881 DON LEMON TONIGHT:

427 11TH HOUR W/ S. RUHLE:

896 GREG KELLY REPORTS:

128 NN PRIME: SPECIAL REPORT:

26

25-54 Demo (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

210 NEW DAY:

94 MORNING JOE:

96 DICK MORRIS DEMOCRACY:

16 ELEMENTARY:

2 7a FOX AND FRIENDS:

300 NEW DAY:

110 — WAKE UP AMERICA:

19 MORNING IN AMERICA:

4 8a FOX AND FRIENDS:

317 NEW DAY:

98 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

289 CNN NEWSROOM:

107 MORNING JOE:

72 NATIONAL REPORT:

29 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

262 CNN NEWSROOM:

127 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

63 — IN THE HEAT OF THE NIGHT:

6 11a FAULKNER FOCUS, THE:

279 AT THIS HOUR:

134 MSNBC REPORTS- LIVE:

69 — IN THE HEAT OF THE NIGHT:

19 12p OUTNUMBERED:

284 INSIDE POLITICS:

146 ANDREA MITCHELL REPORTS:

73 JOHN BACHMAN NOW:

38 IN THE HEAT OF THE NIGHT:

39 1p AMERICA REPORTS:

210 CNN NEWSROOM:

139 MTP DAILY:

69 — BLUE BLOODS:

29 2p AMERICA REPORTS:

186 CNN NEWSROOM:

129 KATY TUR REPORTS:

77 AMERICAN AGENDA:

39 BLUE BLOODS:

31 3p STORY, THE:

189 CNN NEWSROOM:

148 HALLIE JACKSON REPORTS:

76 — BLUE BLOODS:

49 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

246 LEAD WITH JAKE TAPPER:

139 DEADLINE:WHITE HOUSE:

101 ERIC BOLLING THE BALANCE:

24 BLUE BLOODS:

49 5p FIVE, THE:

493 LEAD WITH JAKE TAPPER:

157 — CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

22 NEWSNATION: RUSH HOUR:

43 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

341 SITUATION ROOM:

166 BEAT W/ARI MELBER:

96 SPICER & CO:

13 NEWSNATION: RUSH HOUR:

28 7p JESSE WATTERS PRIMETIME:

321 ERIN BURNETT OUTFRONT:

205 REIDOUT:

89 GREG KELLY REPORTS:

20 ON BALANCE W/ VITTERT:

24 8p TUCKER CARLSON TONIGHT:

551 ANDERSON COOPER 360:

214 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

89 STINCHFIELD:

24 NEWSNATION PRIME:

20 9p HANNITY:

461 CNN TONIGHT:

179 RACHEL MADDOW SHOW:

247 PRIME NEWS:

11 DAN ABRAMS LIVE:

9 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

365 DON LEMON TONIGHT:

155 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

142 ROB SCHMITT TONIGHT:

19 BANFIELD:

9 11p GUTFELD!:

337 DON LEMON TONIGHT:

111 11TH HOUR W/ S. RUHLE:

88 GREG KELLY REPORTS:

9 NN PRIME: SPECIAL REPORT:

3

As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 583,000

Fox News: 1.85 million

MSNBC: 887,000

25-54 Demo:

CNN: 131,00

Fox News: 293,000

MSNBC: 90,000

Here are the prime time averages — encompassing shows which air from 8-11 p.m. — in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 702,000

Fox News: 2.81 million

MSNBC: 1.58 million

25-54 Demo:

CNN: 183,000

Fox News: 459,000

MSNBC: 159,000

