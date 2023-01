Cable News Ratings Thursday January 12: Fox News Prime Time Scores Big With Biden Docs Story

Fox News prime time won big on Thursday night averaging almost 3.4 million total viewers in the hours after Attorney General Merrick Garland named a special counsel to oversee an investigation into President Joe Biden’s retention of classified documents.

Tucker Carlson topped the cable news ratings with 3.98 million total viewers, followed by The Five’s 2.76 million total average viewers.

Sean Hannity landed in third place with 3.48 million total viewers, followed by Jesse Watters’s 3.22 million total viewers.

While Fox News ratings surged, MSNBC and CNN maintained similar numbers as seen in recent weeks.

Here is a full breakdown of Thursday’s cable news ratings by show:

Total Viewers (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

1012 CNN THIS MORNING:

277 MORNING JOE:

784 BIDEN CHRONICLES; THE:

19 EARLY MORNING:

8 7a FOX AND FRIENDS:

1327 CNN THIS MORNING:

350 — WAKE UP AMERICA:

113 MORNING IN AMERICA:

25 8a FOX AND FRIENDS:

1573 CNN THIS MORNING:

441 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

1744 CNN NEWSROOM:

560 MORNING JOE:

900 NATIONAL REPORT:

160 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

1871 CNN NEWSROOM:

551 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

666 — NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:

50 11a FAULKNER FOCUS, THE:

1924 AT THIS HOUR:

544 MSNBC REPORTS- LIVE:

604 — — 12p OUTNUMBERED:

2025 INSIDE POLITICS:

589 ANDREA MITCHELL REPORTS:

641 JOHN BACHMAN NOW:

157 BLUE BLOODS:

88 1p AMERICA REPORTS:

2160 CNN NEWSROOM:

598 CHRIS JANSING REPORTS:

705 — BLUE BLOODS:

162 2p AMERICA REPORTS:

2282 CNN NEWSROOM:

598 KATY TUR REPORTS:

686 AMERICAN AGENDA:

140 BLUE BLOODS:

190 3p STORY, THE:

2409 CNN NEWSROOM:

604 HALLIE JACKSON REPORTS:

681 — BLUE BLOODS:

240 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

2142 LEAD WITH JAKE TAPPER:

646 DEADLINE:WHITE HOUSE:

1229 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

240 BLUE BLOODS:

298 5p FIVE, THE:

3758 LEAD WITH JAKE TAPPER:

647 — SPICER & CO:

199 NEWSNATION: RUSH HOUR:

122 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

2891 SITUATION ROOM:

587 BEAT W/ARI MELBER:

1197 RECORD WITH GRETA VAN SUS:

181 NEWSNATION: RUSH HOUR:

78 7p JESSE WATTERS PRIMETIME:

3225 ERIN BURNETT OUTFRONT:

643 REIDOUT:

1128 ROB SCHMITT TONIGHT:

261 ON BALANCE W/ VITTERT:

66 8p TUCKER CARLSON TONIGHT:

3981 ANDERSON COOPER 360:

613 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

1184 ERIC BOLLING THE BALANCE:

188 CUOMO:

177 9p HANNITY:

3482 ANDERSON COOPER 360:

662 ALEX WAGNER TONIGHT:

1168 PRIME NEWS:

169 DAN ABRAMS LIVE:

143 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

2681 CNN TONIGHT:

565 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

1284 GREG KELLY REPORTS:

225 BANFIELD:

142 11p GUTFELD!:

2380 CNN TONIGHT:

383 11TH HOUR W/ S. RUHLE:

845 ROB SCHMITT TONIGHT:

141 CUOMO:

70 [11:18 PM-11:59 PM]

25-54 Demo (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

139 CNN THIS MORNING:

53 MORNING JOE:

80 BIDEN CHRONICLES; THE:

2 EARLY MORNING:

3 7a FOX AND FRIENDS:

188 CNN THIS MORNING:

67 — WAKE UP AMERICA:

20 MORNING IN AMERICA:

5 8a FOX AND FRIENDS:

236 CNN THIS MORNING:

85 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

217 CNN NEWSROOM:

106 MORNING JOE:

81 NATIONAL REPORT:

14 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

236 CNN NEWSROOM:

99 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

76 — NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:

7 11a FAULKNER FOCUS, THE:

268 AT THIS HOUR:

100 MSNBC REPORTS- LIVE:

87 — — 12p OUTNUMBERED:

225 INSIDE POLITICS:

130 ANDREA MITCHELL REPORTS:

57 JOHN BACHMAN NOW:

10 BLUE BLOODS:

12 1p AMERICA REPORTS:

252 CNN NEWSROOM:

96 CHRIS JANSING REPORTS:

65 — BLUE BLOODS:

34 2p AMERICA REPORTS:

258 CNN NEWSROOM:

115 KATY TUR REPORTS:

58 AMERICAN AGENDA:

9 BLUE BLOODS:

22 3p STORY, THE:

294 CNN NEWSROOM:

124 HALLIE JACKSON REPORTS:

52 — BLUE BLOODS:

15 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

273 LEAD WITH JAKE TAPPER:

123 DEADLINE:WHITE HOUSE:

94 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

14 BLUE BLOODS:

23 5p FIVE, THE:

457 LEAD WITH JAKE TAPPER:

142 — SPICER & CO:

16 NEWSNATION: RUSH HOUR:

11 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

335 SITUATION ROOM:

143 BEAT W/ARI MELBER:

99 RECORD WITH GRETA VAN SUS:

13 NEWSNATION: RUSH HOUR:

15 7p JESSE WATTERS PRIMETIME:

337 ERIN BURNETT OUTFRONT:

152 REIDOUT:

127 ROB SCHMITT TONIGHT:

20 ON BALANCE W/ VITTERT:

15 8p TUCKER CARLSON TONIGHT:

515 ANDERSON COOPER 360:

130 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

122 ERIC BOLLING THE BALANCE:

14 CUOMO:

26 9p HANNITY:

407 ANDERSON COOPER 360:

177 ALEX WAGNER TONIGHT:

124 PRIME NEWS:

11 DAN ABRAMS LIVE:

19 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

367 CNN TONIGHT:

135 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

91 GREG KELLY REPORTS:

12 BANFIELD:

24 11p GUTFELD!:

393 CNN TONIGHT:

101 11TH HOUR W/ S. RUHLE:

69 ROB SCHMITT TONIGHT:

20 CUOMO:

7 [11:18 PM-11:59 PM]

As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 504,000

Fox News: 2.15 million

MSNBC: 842,000

25-54 Demo:

CNN: 107,000

Fox News: 277,000

MSNBC: 80,000

Here are the prime time averages — encompassing shows which air from 8-11 p.m. — in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 613,000

Fox News: 3.28 million

MSNBC: 1.21 million

25-54 Demo:

CNN: 147,000

Fox News: 430,000

MSNBC: 112,000

For more ratings information and analysis go to ShowBuzz Daily.

