Cable News Ratings Thursday June 15: CNN Fails to Crack Half a Million Total Day Average Viewers

While MSNBC and Fox News remain close atop the cable news ratings, CNN has remained in third place and on Thursday failed to cross the 500,000 total day average viewer mark.

CNN brought in 488,000 total day viewers, behind to Fox’s 1.35 million and MSNBC’s 1.05 million.

Fox also won the key 25-54 age demographic among total day viewers with 147,000. MSNBC was second with 121,000 total average demo viewers, followed by CNN’s 99,000.

Fox won the prime time total average with 1.77 million over MSNBC’s 1.61 million. CNN landed third with 577,000 total viewers.

MSNBC won the prime time demo with 169,000 viewers over Fox’s 158,000. CNN came in third with 121,000 prime time demo viewers.

Here is a full breakdown of Thursday’s cable news ratings by show:

Total Viewers (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

841 CNN THIS MORNING:

281 MORNING JOE:

1071 DICK MORRIS DEMOCRACY:

36 MORNING IN AMERICA:

32 7a FOX AND FRIENDS:

1139 CNN THIS MORNING:

343 — WAKE UP AMERICA:

168 — 8a FOX AND FRIENDS:

1328 CNN THIS MORNING:

401 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

1308 CNN NEWS CENTRAL:

497 MORNING JOE:

913 NATIONAL REPORT:

232 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

1320 CNN NEWS CENTRAL:

540 ANA CABRERA REPORTS:

729 — NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:

46 11a FAULKNER FOCUS, THE:

1340 CNN NEWS CENTRAL:

542 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

622 — — 12p OUTNUMBERED:

1467 INSIDE POLITICS:

568 ANDREA MITCHELL REPORTS:

667 JOHN BACHMAN NOW:

187 — 1p AMERICA REPORTS:

1181 CNN NEWS CENTRAL:

500 CHRIS JANSING REPORTS:

832 — NEWSNATION NOW:

44 2p AMERICA REPORTS:

1024 CNN NEWS CENTRAL:

548 — AMERICAN AGENDA:

193 — 3p STORY, THE:

1161 CNN NEWS CENTRAL:

644 KATY TUR REPORTS:

939 — NEWSNATION NOW W/ BERLIE:

70 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

1159 LEAD WITH JAKE TAPPER:

632 DEADLINE:WHITE HOUSE:

1441 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

284 — 5p FIVE, THE:

2499 LEAD WITH JAKE TAPPER:

607 — CARL HIGBIE FRONTLINE:

220 HILL, THE:

60 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

1666 SITUATION ROOM:

624 BEAT W/ARI MELBER:

1475 RECORD WITH GRETA VAN SUS:

281 ELIZABETH VARGAS REPORTS:

48 7p JESSE WATTERS PRIMETIME:

2039 ERIN BURNETT OUTFRONT:

608 REIDOUT:

1209 ROB SCHMITT TONIGHT:

398 ON BALANCE W/ VITTERT:

46 8p FOX NEWS TONIGHT:

1625 ANDERSON COOPER 360:

629 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

1573 ERIC BOLLING THE BALANCE:

525 CUOMO:

135 9p HANNITY:

1941 CNN PRIMETIME:

616 ALEX WAGNER TONIGHT:

1493 CHRIS PLANTE RIGHT SQUAD:

260 DAN ABRAMS LIVE:

99 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

1742 CNN TONIGHT:

485 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

1778 GREG KELLY REPORTS:

294 BANFIELD:

117 11p GUTFELD!:

1707 CNN TONIGHT:

425 11TH HOUR W/ S. RUHLE:

1151 ROB SCHMITT TONIGHT:

169 CUOMO:

72

25-54 Demo (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

91 CNN THIS MORNING:

53 MORNING JOE:

130 DICK MORRIS DEMOCRACY:

3 MORNING IN AMERICA:

8 7a FOX AND FRIENDS:

129 CNN THIS MORNING:

73 — WAKE UP AMERICA:

19 — 8a FOX AND FRIENDS:

127 CNN THIS MORNING:

89 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

145 CNN NEWS CENTRAL:

94 MORNING JOE:

86 NATIONAL REPORT:

14 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

152 CNN NEWS CENTRAL:

98 ANA CABRERA REPORTS:

77 — NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:

5 11a FAULKNER FOCUS, THE:

138 CNN NEWS CENTRAL:

87 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

84 — — 12p OUTNUMBERED:

166 INSIDE POLITICS:

96 ANDREA MITCHELL REPORTS:

92 JOHN BACHMAN NOW:

15 — 1p AMERICA REPORTS:

141 CNN NEWS CENTRAL:

108 CHRIS JANSING REPORTS:

118 — NEWSNATION NOW:

8 2p AMERICA REPORTS:

106 CNN NEWS CENTRAL:

122 — AMERICAN AGENDA:

20 — 3p STORY, THE:

109 CNN NEWS CENTRAL:

141 KATY TUR REPORTS:

97 — NEWSNATION NOW W/ BERLIE:

11 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

124 LEAD WITH JAKE TAPPER:

117 DEADLINE:WHITE HOUSE:

152 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

30 — 5p FIVE, THE:

261 LEAD WITH JAKE TAPPER:

97 — CARL HIGBIE FRONTLINE:

12 HILL, THE:

5 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

188 SITUATION ROOM:

120 BEAT W/ARI MELBER:

182 RECORD WITH GRETA VAN SUS:

17 ELIZABETH VARGAS REPORTS:

4 7p JESSE WATTERS PRIMETIME:

200 ERIN BURNETT OUTFRONT:

114 REIDOUT:

156 ROB SCHMITT TONIGHT:

29 ON BALANCE W/ VITTERT:

6 8p FOX NEWS TONIGHT:

153 ANDERSON COOPER 360:

133 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

184 ERIC BOLLING THE BALANCE:

34 CUOMO:

21 9p HANNITY:

169 CNN PRIMETIME:

136 ALEX WAGNER TONIGHT:

167 CHRIS PLANTE RIGHT SQUAD:

24 DAN ABRAMS LIVE:

17 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

151 CNN TONIGHT:

93 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

154 GREG KELLY REPORTS:

32 BANFIELD:

40 11p GUTFELD!:

229 CNN TONIGHT:

94 11TH HOUR W/ S. RUHLE:

123 ROB SCHMITT TONIGHT:

12 CUOMO:

24

As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 488,000

Fox News: 1.35 million

MSNBC: 1.05 million

25-54 Demo:

CNN: 99,000

Fox News: 147,000

MSNBC: 121,000

Here are the prime time averages — encompassing shows which air from 8-11 p.m. — in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 577,000

Fox News: 1.77 million

MSNBC: 1.61 million

25-54 Demo:

CNN: 121,000

Fox News: 158,000

MSNBC: 169,000

