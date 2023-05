Fox News’s The Five topped the cable news ratings charts on Thursday with 2.66 million total viewers.

Fox’s Jesse Watters had the second-highest-rated show with 2.18 million total viewers. No other cable news show crossed the 2 million viewer mark on Thursday.

The Five also led in the key 25-54 age demographic with 338,000 viewers, followed by Gutfeld!’s 252,000 demo viewers. Watters and Greg Gutfeld are co-hosts on The Five.

CNN’s ratings came back down after Wednesday’s town hall with Donald Trump boosted the network into first place at 8 p.m. Fox News led the day overall, MSNBC was in second and CNN landed in third in all total day and prime time averages.

Here is a full breakdown of Thursday’s cable news ratings by show:

Total Viewers (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

878 CNN THIS MORNING:

364 MORNING JOE:

1018 DICK MORRIS DEMOCRACY:

59 EARLY MORNING:

13 7a FOX AND FRIENDS:

1240 CNN THIS MORNING:

422 — WAKE UP AMERICA:

189 MORNING IN AMERICA:

48 8a FOX AND FRIENDS:

1414 CNN THIS MORNING:

442 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

1415 CNN NEWS CENTRAL:

469 MORNING JOE:

1039 NATIONAL REPORT:

239 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

1394 CNN NEWS CENTRAL:

488 ANA CABRERA REPORTS:

780 — NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:

22 11a FAULKNER FOCUS, THE:

1360 CNN NEWS CENTRAL:

545 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

652 — — 12p OUTNUMBERED:

1491 INSIDE POLITICS:

608 ANDREA MITCHELL REPORTS:

631 JOHN BACHMAN NOW:

189 — 1p AMERICA REPORTS:

1237 CNN NEWS CENTRAL:

573 CHRIS JANSING REPORTS:

688 — NEWSNATION NOW:

43 2p AMERICA REPORTS:

1221 CNN NEWS CENTRAL:

516 CHRIS JANSING REPORTS:

696 [2:04 PM-2:59 PM] AMERICAN AGENDA:

201 — 3p STORY, THE:

1198 CNN NEWS CENTRAL:

604 KATY TUR REPORTS:

758 — NEWSNATION NOW W/ BERLIE:

41 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

1146 LEAD WITH JAKE TAPPER:

597 DEADLINE:WHITE HOUSE:

1475 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

268 — 5p FIVE, THE:

2665 LEAD WITH JAKE TAPPER:

577 — CARL HIGBIE FRONTLINE:

290 HILL, THE:

35 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

1753 SITUATION ROOM:

587 BEAT W/ARI MELBER:

1420 RECORD WITH GRETA VAN SUS:

273 ELIZABETH VARGAS REPORTS:

17 7p JESSE WATTERS PRIMETIME:

2181 ERIN BURNETT OUTFRONT:

607 REIDOUT:

1286 ROB SCHMITT TONIGHT:

405 ON BALANCE W/ VITTERT:

34 8p FOX NEWS TONIGHT:

1394 ANDERSON COOPER 360:

616 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

1359 ERIC BOLLING THE BALANCE:

443 CUOMO:

136 9p HANNITY:

1990 CNN PRIMETIME:

546 ALEX WAGNER TONIGHT:

1221 CHRIS PLANTE RIGHT SQUAD:

296 DAN ABRAMS LIVE:

111 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

1691 CNN TONIGHT:

451 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

1585 GREG KELLY REPORTS:

331 BANFIELD:

83 11p GUTFELD!:

1845 CNN TONIGHT:

310 11TH HOUR W/ S. RUHLE:

907 ROB SCHMITT TONIGHT:

172 CUOMO:

61

25-54 Demo (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

146 CNN THIS MORNING:

76 MORNING JOE:

124 DICK MORRIS DEMOCRACY:

13 EARLY MORNING:

0 7a FOX AND FRIENDS:

185 CNN THIS MORNING:

78 — WAKE UP AMERICA:

23 MORNING IN AMERICA:

4 8a FOX AND FRIENDS:

127 CNN THIS MORNING:

77 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

155 CNN NEWS CENTRAL:

88 MORNING JOE:

124 NATIONAL REPORT:

19 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

156 CNN NEWS CENTRAL:

74 ANA CABRERA REPORTS:

92 — NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:

3 11a FAULKNER FOCUS, THE:

174 CNN NEWS CENTRAL:

86 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

99 — — 12p OUTNUMBERED:

179 INSIDE POLITICS:

106 ANDREA MITCHELL REPORTS:

61 JOHN BACHMAN NOW:

28 — 1p AMERICA REPORTS:

139 CNN NEWS CENTRAL:

127 CHRIS JANSING REPORTS:

61 — NEWSNATION NOW:

7 2p AMERICA REPORTS:

174 CNN NEWS CENTRAL:

97 CHRIS JANSING REPORTS:

77 [2:04 PM-2:59 PM] AMERICAN AGENDA:

13 — 3p STORY, THE:

194 CNN NEWS CENTRAL:

102 KATY TUR REPORTS:

71 — NEWSNATION NOW W/ BERLIE:

4 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

187 LEAD WITH JAKE TAPPER:

96 DEADLINE:WHITE HOUSE:

137 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

18 — 5p FIVE, THE:

338 LEAD WITH JAKE TAPPER:

104 — CARL HIGBIE FRONTLINE:

10 HILL, THE:

6 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

203 SITUATION ROOM:

125 BEAT W/ARI MELBER:

130 RECORD WITH GRETA VAN SUS:

17 ELIZABETH VARGAS REPORTS:

2 7p JESSE WATTERS PRIMETIME:

211 ERIN BURNETT OUTFRONT:

123 REIDOUT:

140 ROB SCHMITT TONIGHT:

34 ON BALANCE W/ VITTERT:

3 8p FOX NEWS TONIGHT:

157 ANDERSON COOPER 360:

137 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

139 ERIC BOLLING THE BALANCE:

57 CUOMO:

29 9p HANNITY:

158 CNN PRIMETIME:

131 ALEX WAGNER TONIGHT:

124 CHRIS PLANTE RIGHT SQUAD:

48 DAN ABRAMS LIVE:

21 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

189 CNN TONIGHT:

105 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

165 GREG KELLY REPORTS:

59 BANFIELD:

11 11p GUTFELD!:

252 CNN TONIGHT:

75 11TH HOUR W/ S. RUHLE:

106 ROB SCHMITT TONIGHT:

33 CUOMO:

10

As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 484,000

Fox News: 1.40 million

MSNBC: 972,000

25-54 Demo:

CNN: 98,000

Fox News: 174,000

MSNBC: 105,000

Here are the prime time averages — encompassing shows which air from 8-11 p.m. — in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 538,000

Fox News: 1.69 million

MSNBC: 1.39 million

25-54 Demo:

CNN: 124,000

Fox News: 168,000

MSNBC: 143,000

For more ratings information and analysis go to ShowBuzz Daily.

