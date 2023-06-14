Cable News Ratings Tuesday June 13: Fox News Just Beats MSNBC, CNN In Distant Third As Trump News Dominates Coverage
Fox News just topped MSNBC on Tuesday as coverage of Donald Trump’s Miami courthouse appearance and post-arraignment speech dominated the day.
Fox brought in 2.42 million total viewers in prime time and 295,000 demo viewers to beat MSNBC’s 2.41 million total viewers and 273,000 demo viewers. CNN landed in third place with 948,000 total prime time viewers and 220,000 demo viewers. Last week, MSNBC snapped Fox’s 120-week run as the highest-rated cable news network in prime time.
In total day, Fox won with 1.61 million average total viewers, compared to MSNBC’s 1.58 million. Fox also led in the demo with 206,000 viewers over MSNBC’s 200,000. CNN landed in third with 836,000 average total day viewers and 176,000 demo viewers.
Fox’s top-rated show The Five still won the day with 2.98 million total viewers, beating Fox’s airing of Trump’s prime time speech, which boosted the 8 p.m. hour to 2.4 million viewers, and Hannity’s 9 p.m. hour to 2.87 million total viewers.
Here is a full breakdown of Tuesday’s cable news ratings by show:
Total Viewers (thousands)
|ET
|FNC
|CNN
|MSNBC
|NEWSMAX
|NEWSNATION
|6a
|FOX AND FRIENDS:
809
|CNN THIS MORNING:
306
|MORNING JOE:
1168
|ROB CARSONS WHAT IN THE:
41
|MORNING IN AMERICA:
38
|7a
|FOX AND FRIENDS:
1111
|CNN THIS MORNING:
464
|—
|WAKE UP AMERICA:
209
|—
|8a
|FOX AND FRIENDS:
1310
|CNN THIS MORNING:
608
|—
|—
|—
|9a
|AMERICAS NEWSROOM:
1301
|CNN NEWS CENTRAL:
619
|MORNING JOE:
1260
|NATIONAL REPORT:
264
|—
|10a
|AMERICAS NEWSROOM:
1394
|CNN NEWS CENTRAL:
714
|ANA CABRERA REPORTS:
1041
|—
|NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:
53
|11a
|FAULKNER FOCUS, THE:
1452
|CNN NEWS CENTRAL:
693
|JOSE DIAZ-BALART REPORTS:
1035
|—
|—
|12p
|OUTNUMBERED:
1377
|INSIDE POLITICS:
924
|ANDREA MITCHELL REPORTS:
1334
|JOHN BACHMAN NOW:
260
|—
|1p
|AMERICA REPORTS:
1458
|TRUMP ARREST/ARRAIGNMENT:
1232
|CHRIS JANSING REPORTS:
1846
|—
|NEWSNATION NOW:
66
|2p
|AMERICA REPORTS:
1725
|TRUMP ARREST/ARRAIGNMENT:
1544
|—
|AMERICAN AGENDA:
361
|NEWSNATION SPECIAL REPORT:
58
|3p
|STORY, THE:
1747
|TRUMP ARREST/ARRAIGNMENT:
1569
|KATY TUR REPORTS:
2302
|—
|—
|4p
|YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:
1734
|LEAD WITH JAKE TAPPER:
1258
|DEADLINE:WHITE HOUSE:
2257
|CHRIS SALCEDO SHOW, THE:
459
|NEWSNATION NOW W/ BERLIE:
75
|5p
|FIVE, THE:
2984
|LEAD WITH JAKE TAPPER:
1112
|—
|CARL HIGBIE FRONTLINE:
361
|HILL, THE:
66
|6p
|SPECIAL RPT W/BRET BAIER:
2028
|SITUATION ROOM:
928
|BEAT W/ARI MELBER:
2138
|RECORD WITH GRETA VAN SUS:
409
|ELIZABETH VARGAS REPORTS:
58
|7p
|JESSE WATTERS PRIMETIME:
2454
|ERIN BURNETT OUTFRONT:
1000
|REIDOUT:
1848
|ROB SCHMITT TONIGHT:
578
|ON BALANCE W/ VITTERT:
58
|8p
|FOX NEWS TONIGHT:
2413
|ANDERSON COOPER 360:
1036
|ALL IN W/ CHRIS HAYES:
2356
|ERIC BOLLING THE BALANCE:
832
|NEWSNATION SPECIAL REPORT:
141
|9p
|HANNITY:
2867
|TRUMP ARREST/ARRAIGNMENT:
994
|ALEX WAGNER TONIGHT:
2448
|CHRIS PLANTE RIGHT SQUAD:
612
|—
|10p
|INGRAHAM ANGLE, THE:
1979
|TRUMP ARREST/ARRAIGNMENT:
814
|LAST WORD W/ L. ODONNELL:
2418
|GREG KELLY REPORTS:
361
|BANFIELD:
83
|11p
|GUTFELD!:
1607
|TRUMP ARREST/ARRAIGNMENT:
610
|11TH HOUR W/ S. RUHLE:
1514
|ROB SCHMITT TONIGHT:
201
|NEWSNATION SPECIAL REPORT:
59
25-54 Demo (thousands)
|ET
|FNC
|CNN
|MSNBC
|NEWSMAX
|NEWSNATION
|6a
|FOX AND FRIENDS:
124
|CNN THIS MORNING:
74
|MORNING JOE:
132
|ROB CARSONS WHAT IN THE:
6
|MORNING IN AMERICA:
6
|7a
|FOX AND FRIENDS:
157
|CNN THIS MORNING:
101
|—
|WAKE UP AMERICA:
30
|—
|8a
|FOX AND FRIENDS:
163
|CNN THIS MORNING:
116
|—
|—
|—
|9a
|AMERICAS NEWSROOM:
140
|CNN NEWS CENTRAL:
123
|MORNING JOE:
165
|NATIONAL REPORT:
26
|—
|10a
|AMERICAS NEWSROOM:
148
|CNN NEWS CENTRAL:
161
|ANA CABRERA REPORTS:
140
|—
|NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:
10
|11a
|FAULKNER FOCUS, THE:
172
|CNN NEWS CENTRAL:
147
|JOSE DIAZ-BALART REPORTS:
150
|—
|—
|12p
|OUTNUMBERED:
147
|INSIDE POLITICS:
176
|ANDREA MITCHELL REPORTS:
181
|JOHN BACHMAN NOW:
15
|—
|1p
|AMERICA REPORTS:
186
|TRUMP ARREST/ARRAIGNMENT:
240
|CHRIS JANSING REPORTS:
219
|—
|NEWSNATION NOW:
8
|2p
|AMERICA REPORTS:
222
|TRUMP ARREST/ARRAIGNMENT:
314
|—
|AMERICAN AGENDA:
33
|NEWSNATION SPECIAL REPORT:
8
|3p
|STORY, THE:
179
|TRUMP ARREST/ARRAIGNMENT:
287
|KATY TUR REPORTS:
311
|—
|—
|4p
|YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:
209
|LEAD WITH JAKE TAPPER:
237
|DEADLINE:WHITE HOUSE:
286
|CHRIS SALCEDO SHOW, THE:
42
|NEWSNATION NOW W/ BERLIE:
5
|5p
|FIVE, THE:
333
|LEAD WITH JAKE TAPPER:
180
|—
|CARL HIGBIE FRONTLINE:
39
|HILL, THE:
3
|6p
|SPECIAL RPT W/BRET BAIER:
243
|SITUATION ROOM:
211
|BEAT W/ARI MELBER:
250
|RECORD WITH GRETA VAN SUS:
42
|ELIZABETH VARGAS REPORTS:
4
|7p
|JESSE WATTERS PRIMETIME:
254
|ERIN BURNETT OUTFRONT:
243
|REIDOUT:
248
|ROB SCHMITT TONIGHT:
48
|ON BALANCE W/ VITTERT:
5
|8p
|FOX NEWS TONIGHT:
261
|ANDERSON COOPER 360:
231
|ALL IN W/ CHRIS HAYES:
291
|ERIC BOLLING THE BALANCE:
75
|NEWSNATION SPECIAL REPORT:
31
|9p
|HANNITY:
348
|TRUMP ARREST/ARRAIGNMENT:
237
|ALEX WAGNER TONIGHT:
291
|CHRIS PLANTE RIGHT SQUAD:
57
|—
|10p
|INGRAHAM ANGLE, THE:
275
|TRUMP ARREST/ARRAIGNMENT:
191
|LAST WORD W/ L. ODONNELL:
237
|GREG KELLY REPORTS:
43
|BANFIELD:
16
|11p
|GUTFELD!:
300
|TRUMP ARREST/ARRAIGNMENT:
164
|11TH HOUR W/ S. RUHLE:
193
|ROB SCHMITT TONIGHT:
26
|NEWSNATION SPECIAL REPORT:
15
As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 demo.
Total viewers:
CNN: 836,000
Fox News: 1.61 million
MSNBC: 1.59 million
25-54 Demo:
CNN: 176,000
Fox News: 206,000
MSNBC: 200,000
Here are the prime time averages — encompassing shows which air from 8-11 p.m. — in total viewers and the 25-54 demo.
Total viewers:
CNN: 948,000
Fox News: 2.42 million
MSNBC: 2.41 million
25-54 Demo:
CNN: 220,000
Fox News: 295,000
MSNBC: 273,000
For more ratings information and analysis go to ShowBuzz Daily.
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