Cable News Ratings Tuesday June 13: Fox News Just Beats MSNBC, CNN In Distant Third As Trump News Dominates Coverage

By Mediaite StaffJun 14th, 2023, 4:46 pm
 

Fox News

Fox News just topped MSNBC on Tuesday as coverage of Donald Trump’s Miami courthouse appearance and post-arraignment speech dominated the day. 

Fox brought in 2.42 million total viewers in prime time and 295,000 demo viewers to beat MSNBC’s 2.41 million total viewers and 273,000 demo viewers. CNN landed in third place with 948,000 total prime time viewers and 220,000 demo viewers. Last week, MSNBC snapped Fox’s 120-week run as the highest-rated cable news network in prime time.

In total day, Fox won with 1.61 million average total viewers, compared to MSNBC’s 1.58 million. Fox also led in the demo with 206,000 viewers over MSNBC’s 200,000. CNN landed in third with 836,000 average total day viewers and 176,000 demo viewers.

Fox’s top-rated show The Five still won the day with 2.98 million total viewers, beating Fox’s airing of Trump’s prime time speech, which boosted the 8 p.m. hour to 2.4 million viewers, and Hannity’s 9 p.m. hour to 2.87 million total viewers.

Here is a full breakdown of Tuesday’s cable news ratings by show:

Total Viewers (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION
6a FOX AND FRIENDS:
809		 CNN THIS MORNING:
306		 MORNING JOE:
1168		 ROB CARSONS WHAT IN THE:
41		 MORNING IN AMERICA:
38
7a FOX AND FRIENDS:
1111		 CNN THIS MORNING:
464		 WAKE UP AMERICA:
209
8a FOX AND FRIENDS:
1310		 CNN THIS MORNING:
608
9a AMERICAS NEWSROOM:
1301		 CNN NEWS CENTRAL:
619		 MORNING JOE:
1260		 NATIONAL REPORT:
264
10a AMERICAS NEWSROOM:
1394		 CNN NEWS CENTRAL:
714		 ANA CABRERA REPORTS:
1041		 NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:
53
11a FAULKNER FOCUS, THE:
1452		 CNN NEWS CENTRAL:
693		 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:
1035
12p OUTNUMBERED:
1377		 INSIDE POLITICS:
924		 ANDREA MITCHELL REPORTS:
1334		 JOHN BACHMAN NOW:
260
1p AMERICA REPORTS:
1458		 TRUMP ARREST/ARRAIGNMENT:
1232		 CHRIS JANSING REPORTS:
1846		 NEWSNATION NOW:
66
2p AMERICA REPORTS:
1725		 TRUMP ARREST/ARRAIGNMENT:
1544		 AMERICAN AGENDA:
361		 NEWSNATION SPECIAL REPORT:
58
3p STORY, THE:
1747		 TRUMP ARREST/ARRAIGNMENT:
1569		 KATY TUR REPORTS:
2302
4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:
1734		 LEAD WITH JAKE TAPPER:
1258		 DEADLINE:WHITE HOUSE:
2257		 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:
459		 NEWSNATION NOW W/ BERLIE:
75
5p FIVE, THE:
2984		 LEAD WITH JAKE TAPPER:
1112		 CARL HIGBIE FRONTLINE:
361		 HILL, THE:
66
6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:
2028		 SITUATION ROOM:
928		 BEAT W/ARI MELBER:
2138		 RECORD WITH GRETA VAN SUS:
409		 ELIZABETH VARGAS REPORTS:
58
7p JESSE WATTERS PRIMETIME:
2454		 ERIN BURNETT OUTFRONT:
1000		 REIDOUT:
1848		 ROB SCHMITT TONIGHT:
578		 ON BALANCE W/ VITTERT:
58
8p FOX NEWS TONIGHT:
2413		 ANDERSON COOPER 360:
1036		 ALL IN W/ CHRIS HAYES:
2356		 ERIC BOLLING THE BALANCE:
832		 NEWSNATION SPECIAL REPORT:
141
9p HANNITY:
2867		 TRUMP ARREST/ARRAIGNMENT:
994		 ALEX WAGNER TONIGHT:
2448		 CHRIS PLANTE RIGHT SQUAD:
612
10p INGRAHAM ANGLE, THE:
1979		 TRUMP ARREST/ARRAIGNMENT:
814		 LAST WORD W/ L. ODONNELL:
2418		 GREG KELLY REPORTS:
361		 BANFIELD:
83
11p GUTFELD!:
1607		 TRUMP ARREST/ARRAIGNMENT:
610		 11TH HOUR W/ S. RUHLE:
1514		 ROB SCHMITT TONIGHT:
201		 NEWSNATION SPECIAL REPORT:
59

25-54 Demo (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION
6a FOX AND FRIENDS:
124		 CNN THIS MORNING:
74		 MORNING JOE:
132		 ROB CARSONS WHAT IN THE:
6		 MORNING IN AMERICA:
6
7a FOX AND FRIENDS:
157		 CNN THIS MORNING:
101		 WAKE UP AMERICA:
30
8a FOX AND FRIENDS:
163		 CNN THIS MORNING:
116
9a AMERICAS NEWSROOM:
140		 CNN NEWS CENTRAL:
123		 MORNING JOE:
165		 NATIONAL REPORT:
26
10a AMERICAS NEWSROOM:
148		 CNN NEWS CENTRAL:
161		 ANA CABRERA REPORTS:
140		 NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:
10
11a FAULKNER FOCUS, THE:
172		 CNN NEWS CENTRAL:
147		 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:
150
12p OUTNUMBERED:
147		 INSIDE POLITICS:
176		 ANDREA MITCHELL REPORTS:
181		 JOHN BACHMAN NOW:
15
1p AMERICA REPORTS:
186		 TRUMP ARREST/ARRAIGNMENT:
240		 CHRIS JANSING REPORTS:
219		 NEWSNATION NOW:
8
2p AMERICA REPORTS:
222		 TRUMP ARREST/ARRAIGNMENT:
314		 AMERICAN AGENDA:
33		 NEWSNATION SPECIAL REPORT:
8
3p STORY, THE:
179		 TRUMP ARREST/ARRAIGNMENT:
287		 KATY TUR REPORTS:
311
4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:
209		 LEAD WITH JAKE TAPPER:
237		 DEADLINE:WHITE HOUSE:
286		 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:
42		 NEWSNATION NOW W/ BERLIE:
5
5p FIVE, THE:
333		 LEAD WITH JAKE TAPPER:
180		 CARL HIGBIE FRONTLINE:
39		 HILL, THE:
3
6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:
243		 SITUATION ROOM:
211		 BEAT W/ARI MELBER:
250		 RECORD WITH GRETA VAN SUS:
42		 ELIZABETH VARGAS REPORTS:
4
7p JESSE WATTERS PRIMETIME:
254		 ERIN BURNETT OUTFRONT:
243		 REIDOUT:
248		 ROB SCHMITT TONIGHT:
48		 ON BALANCE W/ VITTERT:
5
8p FOX NEWS TONIGHT:
261		 ANDERSON COOPER 360:
231		 ALL IN W/ CHRIS HAYES:
291		 ERIC BOLLING THE BALANCE:
75		 NEWSNATION SPECIAL REPORT:
31
9p HANNITY:
348		 TRUMP ARREST/ARRAIGNMENT:
237		 ALEX WAGNER TONIGHT:
291		 CHRIS PLANTE RIGHT SQUAD:
57
10p INGRAHAM ANGLE, THE:
275		 TRUMP ARREST/ARRAIGNMENT:
191		 LAST WORD W/ L. ODONNELL:
237		 GREG KELLY REPORTS:
43		 BANFIELD:
16
11p GUTFELD!:
300		 TRUMP ARREST/ARRAIGNMENT:
164		 11TH HOUR W/ S. RUHLE:
193		 ROB SCHMITT TONIGHT:
26		 NEWSNATION SPECIAL REPORT:
15

As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 836,000

Fox News: 1.61 million

MSNBC: 1.59 million

25-54 Demo:

CNN: 176,000

Fox News: 206,000

MSNBC: 200,000

Here are the prime time averages — encompassing shows which air from 8-11 p.m. — in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 948,000

Fox News: 2.42 million

MSNBC: 2.41 million

25-54 Demo:

CNN: 220,000

Fox News: 295,000

MSNBC: 273,000

For more ratings information and analysis go to ShowBuzz Daily.

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