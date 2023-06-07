Cable News Ratings Tuesday June 6: Ari Melber Leads MSNBC in Total Viewers, Beats Fox and CNN in the Demo

By Mediaite StaffJun 7th, 2023, 4:42 pm
 

Ari Melber

MSNBC’s Ari Melber led his network on Tuesday and scored a solid win over both Fox News and CNN in the key 25-54 age demographic.

Melber’s 6 p.m. show brought in 1.6 million total viewers and 175,000 demo viewers. Fox News’s Bret Baier won the hour with 1.67 million total viewers, but came in second in the demo with 168,000 viewers. CNN’s Wolf Blitzer landed third place with 658,000 total viewers and 118,000 demo viewers.

While Joy Reid also won her hour in the demo, just outpacing Melber with 176,000 viewers, Fox News was back on top across all day time and prime time averages, in both total viewers and the demo.

Here is a full breakdown of Tuesday’s cable news ratings by show:

Total Viewers (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION
6a FOX AND FRIENDS:
773		 CNN THIS MORNING:
263		 MORNING JOE:
902		 ROB CARSONS WHAT IN THE:
53		 EARLY MORNING:
9
7a FOX AND FRIENDS:
1121		 CNN THIS MORNING:
336		 WAKE UP AMERICA:
159		 MORNING IN AMERICA:
33
8a FOX AND FRIENDS:
1259		 CNN THIS MORNING:
381
9a AMERICAS NEWSROOM:
1337		 CNN NEWS CENTRAL:
424		 MORNING JOE:
917		 NATIONAL REPORT:
198
10a AMERICAS NEWSROOM:
1276		 CNN NEWS CENTRAL:
506		 ANA CABRERA REPORTS:
695		 NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:
32
11a FAULKNER FOCUS, THE:
1255		 CNN NEWS CENTRAL:
482		 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:
638
12p OUTNUMBERED:
1323		 INSIDE POLITICS:
504		 ANDREA MITCHELL REPORTS:
733		 JOHN BACHMAN NOW:
148
1p AMERICA REPORTS:
1144		 CNN NEWS CENTRAL:
418		 CHRIS JANSING REPORTS:
802		 NEWSNATION NOW:
38
2p AMERICA REPORTS:
1024		 CNN NEWS CENTRAL:
435		 AMERICAN AGENDA:
164
3p STORY, THE:
1008		 CNN NEWS CENTRAL:
456		 KATY TUR REPORTS:
905		 NEWSNATION NOW W/ BERLIE:
52
4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:
1049		 LEAD WITH JAKE TAPPER:
468		 DEADLINE:WHITE HOUSE:
1518		 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:
229
5p FIVE, THE:
2479		 LEAD WITH JAKE TAPPER:
548		 CARL HIGBIE FRONTLINE:
210		 HILL, THE:
50
6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:
1673		 SITUATION ROOM:
658		 BEAT W/ARI MELBER:
1602		 RECORD WITH GRETA VAN SUS:
224		 ELIZABETH VARGAS REPORTS:
65
7p JESSE WATTERS PRIMETIME:
1872		 ERIN BURNETT OUTFRONT:
690		 REIDOUT:
1246		 ROB SCHMITT TONIGHT:
402		 ON BALANCE W/ VITTERT:
61
8p FOX NEWS TONIGHT:
1584		 ANDERSON COOPER 360:
677		 ALL IN W/ CHRIS HAYES:
1387		 ERIC BOLLING THE BALANCE:
462		 CUOMO:
135
9p HANNITY:
1709		 CNN PRIMETIME:
646		 ALEX WAGNER TONIGHT:
1472		 CHRIS PLANTE RIGHT SQUAD:
269		 DAN ABRAMS LIVE:
101
10p INGRAHAM ANGLE, THE:
1442		 CNN TONIGHT:
488		 LAST WORD W/ L. ODONNELL:
1461		 GREG KELLY REPORTS:
269		 BANFIELD:
82
11p GUTFELD!:
1546		 CNN TONIGHT:
351		 11TH HOUR W/ S. RUHLE:
918		 ROB SCHMITT TONIGHT:
138		 CUOMO:
72

25-54 Demo (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION
6a FOX AND FRIENDS:
130		 CNN THIS MORNING:
51		 MORNING JOE:
96		 ROB CARSONS WHAT IN THE:
8		 EARLY MORNING:
0
7a FOX AND FRIENDS:
148		 CNN THIS MORNING:
63		 WAKE UP AMERICA:
20		 MORNING IN AMERICA:
4
8a FOX AND FRIENDS:
123		 CNN THIS MORNING:
72
9a AMERICAS NEWSROOM:
111		 CNN NEWS CENTRAL:
86		 MORNING JOE:
98		 NATIONAL REPORT:
11
10a AMERICAS NEWSROOM:
127		 CNN NEWS CENTRAL:
100		 ANA CABRERA REPORTS:
98		 NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:
1
11a FAULKNER FOCUS, THE:
125		 CNN NEWS CENTRAL:
97		 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:
89
12p OUTNUMBERED:
158		 INSIDE POLITICS:
91		 ANDREA MITCHELL REPORTS:
97		 JOHN BACHMAN NOW:
14
1p AMERICA REPORTS:
142		 CNN NEWS CENTRAL:
63		 CHRIS JANSING REPORTS:
109		 NEWSNATION NOW:
6
2p AMERICA REPORTS:
136		 CNN NEWS CENTRAL:
70		 AMERICAN AGENDA:
12
3p STORY, THE:
124		 CNN NEWS CENTRAL:
83		 KATY TUR REPORTS:
108		 NEWSNATION NOW W/ BERLIE:
2
4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:
105		 LEAD WITH JAKE TAPPER:
57		 DEADLINE:WHITE HOUSE:
132		 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:
15
5p FIVE, THE:
243		 LEAD WITH JAKE TAPPER:
71		 CARL HIGBIE FRONTLINE:
23		 HILL, THE:
12
6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:
168		 SITUATION ROOM:
118		 BEAT W/ARI MELBER:
175		 RECORD WITH GRETA VAN SUS:
19		 ELIZABETH VARGAS REPORTS:
10
7p JESSE WATTERS PRIMETIME:
167		 ERIN BURNETT OUTFRONT:
114		 REIDOUT:
176		 ROB SCHMITT TONIGHT:
31		 ON BALANCE W/ VITTERT:
12
8p FOX NEWS TONIGHT:
161		 ANDERSON COOPER 360:
117		 ALL IN W/ CHRIS HAYES:
147		 ERIC BOLLING THE BALANCE:
32		 CUOMO:
13
9p HANNITY:
176		 CNN PRIMETIME:
121		 ALEX WAGNER TONIGHT:
154		 CHRIS PLANTE RIGHT SQUAD:
21		 DAN ABRAMS LIVE:
9
10p INGRAHAM ANGLE, THE:
177		 CNN TONIGHT:
102		 LAST WORD W/ L. ODONNELL:
130		 GREG KELLY REPORTS:
23		 BANFIELD:
6
11p GUTFELD!:
244		 CNN TONIGHT:
77		 11TH HOUR W/ S. RUHLE:
106		 ROB SCHMITT TONIGHT:
13		 CUOMO:
14

As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 447,000

Fox News: 1.26 million

MSNBC: 986,000

25-54 Demo:

CNN: 83,000

Fox News: 148,000

MSNBC: 111,000

Here are the prime time averages — encompassing shows which air from 8-11 p.m. — in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 604,000

Fox News: 1.58 million

MSNBC: 1.44 million

25-54 Demo:

CNN: 114,000

Fox News: 171,000

MSNBC: 143,000

For more ratings information and analysis go to ShowBuzz Daily.

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