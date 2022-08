Don Lemon fared well in the advertiser-coveted 25-54 ratings demographic on Wednesday night, besting timeslot rival Lawrence O’Donnell on MSNBC.

Don Lemon Tonight drew an impressive 193,000 viewers at 10 p.m., leading CNN in the demo and nearly doubling O’Donnell’s The Last Word, which pulled in 104,000 viewers. The Ingraham Angle on Fox News still placed first in cable news at 10 p.m., with 270,000 demo viewers.

Here is a full breakdown of Wednesday’s cable news ratings by show:

Total Viewers (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

1004 NEW DAY:

323 MORNING JOE:

922 WISE GUYS WITH JOHN TABAC:

26 EARLY MORNING:

5 7a FOX AND FRIENDS:

1326 NEW DAY:

377 — WAKE UP AMERICA:

100 MORNING IN AMERICA:

28 8a FOX AND FRIENDS:

1471 NEW DAY:

519 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

1615 CNN NEWSROOM:

588 MORNING JOE:

943 NATIONAL REPORT:

141 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

1599 CNN NEWSROOM:

647 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

692 — BLUE BLOODS:

84 11a FAULKNER FOCUS, THE:

1633 AT THIS HOUR:

686 MSNBC REPORTS- LIVE:

567 — BLUE BLOODS:

101 12p OUTNUMBERED:

1731 INSIDE POLITICS:

648 ANDREA MITCHELL REPORTS:

621 JOHN BACHMAN NOW:

150 BLUE BLOODS:

128 1p AMERICA REPORTS:

1443 CNN NEWSROOM:

555 CHRIS JANSING REPORTS:

687 — BLUE BLOODS:

125 2p AMERICA REPORTS:

1442 CNN NEWSROOM:

606 KATY TUR REPORTS:

663 AMERICAN AGENDA:

144 BLUE BLOODS:

179 3p STORY, THE:

1467 CNN NEWSROOM:

706 HALLIE JACKSON REPORTS:

743 — BLUE BLOODS:

223 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

1555 LEAD WITH JAKE TAPPER:

845 DEADLINE:WHITE HOUSE:

1182 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

215 BLUE BLOODS:

179 5p FIVE, THE:

3112 LEAD WITH JAKE TAPPER:

791 — SPICER & CO:

223 NEWSNATION: RUSH HOUR:

86 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

2305 SITUATION ROOM:

583 BEAT W/ARI MELBER:

1325 RECORD WITH GRETA VAN SUS:

214 NEWSNATION: RUSH HOUR:

79 7p JESSE WATTERS PRIMETIME:

2621 ERIN BURNETT OUTFRONT:

618 REIDOUT:

1065 ROB SCHMITT TONIGHT:

201 ON BALANCE W/ VITTERT:

29 8p TUCKER CARLSON TONIGHT:

3113 ANDERSON COOPER 360:

811 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

1181 ERIC BOLLING THE BALANCE:

223 NEWSNATION PRIME:

28 9p HANNITY:

2638 CNN TONIGHT:

786 MSNBC PRIME:

1223 PRIME NEWS:

126 DAN ABRAMS LIVE:

74 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

2322 DON LEMON TONIGHT:

773 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

968 GREG KELLY REPORTS:

180 BANFIELD:

41 11p GUTFELD!:

2068 DON LEMON TONIGHT:

431 11TH HOUR W/ S. RUHLE:

889 ROB SCHMITT TONIGHT:

133 NEWSNATION TONIGHT:

17

25-54 Demo (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

202 NEW DAY:

64 MORNING JOE:

125 WISE GUYS WITH JOHN TABAC:

1 EARLY MORNING:

2 7a FOX AND FRIENDS:

212 NEW DAY:

91 — WAKE UP AMERICA:

16 MORNING IN AMERICA:

3 8a FOX AND FRIENDS:

214 NEW DAY:

126 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

207 CNN NEWSROOM:

136 MORNING JOE:

125 NATIONAL REPORT:

10 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

230 CNN NEWSROOM:

144 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

84 — BLUE BLOODS:

12 11a FAULKNER FOCUS, THE:

232 AT THIS HOUR:

144 MSNBC REPORTS- LIVE:

62 — BLUE BLOODS:

19 12p OUTNUMBERED:

264 INSIDE POLITICS:

128 ANDREA MITCHELL REPORTS:

64 JOHN BACHMAN NOW:

18 BLUE BLOODS:

22 1p AMERICA REPORTS:

211 CNN NEWSROOM:

127 CHRIS JANSING REPORTS:

74 — BLUE BLOODS:

18 2p AMERICA REPORTS:

180 CNN NEWSROOM:

132 KATY TUR REPORTS:

68 AMERICAN AGENDA:

19 BLUE BLOODS:

26 3p STORY, THE:

192 CNN NEWSROOM:

120 HALLIE JACKSON REPORTS:

84 — BLUE BLOODS:

40 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

198 LEAD WITH JAKE TAPPER:

146 DEADLINE:WHITE HOUSE:

92 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

22 BLUE BLOODS:

32 5p FIVE, THE:

394 LEAD WITH JAKE TAPPER:

116 — SPICER & CO:

26 NEWSNATION: RUSH HOUR:

15 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

287 SITUATION ROOM:

109 BEAT W/ARI MELBER:

125 RECORD WITH GRETA VAN SUS:

34 NEWSNATION: RUSH HOUR:

21 7p JESSE WATTERS PRIMETIME:

317 ERIN BURNETT OUTFRONT:

124 REIDOUT:

123 ROB SCHMITT TONIGHT:

27 ON BALANCE W/ VITTERT:

8 8p TUCKER CARLSON TONIGHT:

400 ANDERSON COOPER 360:

141 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

142 ERIC BOLLING THE BALANCE:

22 NEWSNATION PRIME:

6 9p HANNITY:

284 CNN TONIGHT:

190 MSNBC PRIME:

117 PRIME NEWS:

16 DAN ABRAMS LIVE:

10 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

270 DON LEMON TONIGHT:

193 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

104 GREG KELLY REPORTS:

22 BANFIELD:

9 11p GUTFELD!:

318 DON LEMON TONIGHT:

84 11TH HOUR W/ S. RUHLE:

119 ROB SCHMITT TONIGHT:

15 NEWSNATION TONIGHT:

1

As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 584,000

Fox News: 1.75 million

MSNBC: 858,000

25-54 Demo:

CNN: 117,000

Fox News: 242,000

MSNBC: 100,000

Here are the prime time averages — encompassing shows which air from 8-11 p.m. — in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 790,000

Fox News: 2.69 million

MSNBC: 1.12 million

25-54 Demo:

CNN: 174,000

Fox News: 318,000

MSNBC: 121,000

For more ratings information and analysis go to ShowBuzz Daily.

