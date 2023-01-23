Cable News Ratings Friday January 20: Sean Hannity Quintuples Anderson Cooper
Fox News’s Sean Hannity crushed his 9 p.m. competition on Friday night, quintupling CNN’s Anderson Cooper in total viewers.
Hannity brought in 2.2 million total viewers, while Cooper had only 441,000 viewers. MSNBC’s Alex Wagner came in second behind Hannity with 1.34 million total viewers.
CNN struggled across prime time averaging only 438,000 total viewers and 91,000 viewers in the key 25-54 age demographic, significantly behind MSNBC and Fox News.
Here is a full breakdown of Friday’s cable news ratings by show:
Total Viewers (thousands)
|ET
|FNC
|CNN
|MSNBC
|NEWSMAX
|NEWSNATION
|6a
|FOX AND FRIENDS:
869
|CNN THIS MORNING:
262
|MORNING JOE:
835
|CONVERSATIONS WITH NANCY:
6
|EARLY MORNING:
14
|7a
|FOX AND FRIENDS:
1258
|CNN THIS MORNING:
316
|—
|WAKE UP AMERICA:
72
|MORNING IN AMERICA:
30
|8a
|FOX AND FRIENDS:
1548
|CNN THIS MORNING:
388
|—
|—
|—
|9a
|AMERICAS NEWSROOM:
1863
|CNN NEWSROOM:
498
|MORNING JOE:
848
|NATIONAL REPORT:
160
|—
|10a
|AMERICAS NEWSROOM:
1692
|CNN NEWSROOM:
562
|JOSE DIAZ-BALART REPORTS:
615
|—
|NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:
25
|11a
|FAULKNER FOCUS, THE:
1730
|AT THIS HOUR:
561
|MSNBC REPORTS- LIVE:
585
|—
|—
|12p
|OUTNUMBERED:
1670
|INSIDE POLITICS:
580
|ANDREA MITCHELL REPORTS:
561
|JOHN BACHMAN NOW:
125
|BLUE BLOODS:
93
|1p
|AMERICA REPORTS:
1555
|CNN NEWSROOM:
578
|CHRIS JANSING REPORTS:
585
|—
|BLUE BLOODS:
174
|2p
|AMERICA REPORTS:
1363
|CNN NEWSROOM:
541
|KATY TUR REPORTS:
629
|AMERICAN AGENDA:
122
|BLUE BLOODS:
248
|3p
|STORY, THE:
1329
|CNN NEWSROOM:
591
|HALLIE JACKSON REPORTS:
719
|—
|BLUE BLOODS:
289
|4p
|YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:
1425
|LEAD WITH JAKE TAPPER:
597
|DEADLINE:WHITE HOUSE:
1320
|CHRIS SALCEDO SHOW, THE:
159
|BLUE BLOODS:
336
|5p
|FIVE, THE:
3132
|LEAD WITH JAKE TAPPER:
642
|—
|SPICER & CO:
161
|NEWSNATION: RUSH HOUR:
100
|6p
|SPECIAL RPT W/BRET BAIER:
2238
|SITUATION ROOM:
541
|BEAT W/ARI MELBER:
1178
|RECORD WITH GRETA VAN SUS:
150
|NEWSNATION: RUSH HOUR:
50
|7p
|JESSE WATTERS PRIMETIME:
2414
|ERIN BURNETT OUTFRONT:
560
|REIDOUT:
1016
|ROB SCHMITT TONIGHT:
222
|ON BALANCE W/ VITTERT:
47
|8p
|TUCKER CARLSON TONIGHT:
2757
|ANDERSON COOPER 360:
509
|ALL IN W/ CHRIS HAYES:
1379
|ERIC BOLLING THE BALANCE:
161
|CUOMO:
114
|9p
|HANNITY:
2177
|ANDERSON COOPER 360:
441
|ALEX WAGNER TONIGHT:
1337
|PRIME NEWS:
80
|DAN ABRAMS LIVE:
70
|10p
|INGRAHAM ANGLE, THE:
1734
|CNN TONIGHT:
364
|LAST WORD W/ L. ODONNELL:
1029
|GREG KELLY REPORTS:
136
|BANFIELD:
52
|11p
|GUTFELD!:
1928
|CNN TONIGHT:
252
|11TH HOUR W/ S. RUHLE:
633
|ROB SCHMITT TONIGHT:
100
|CUOMO:
55
25-54 Demo (thousands)
|ET
|FNC
|CNN
|MSNBC
|NEWSMAX
|NEWSNATION
|6a
|FOX AND FRIENDS:
130
|CNN THIS MORNING:
59
|MORNING JOE:
99
|CONVERSATIONS WITH NANCY:
0
|EARLY MORNING:
1
|7a
|FOX AND FRIENDS:
218
|CNN THIS MORNING:
67
|—
|WAKE UP AMERICA:
7
|MORNING IN AMERICA:
5
|8a
|FOX AND FRIENDS:
231
|CNN THIS MORNING:
82
|—
|—
|—
|9a
|AMERICAS NEWSROOM:
252
|CNN NEWSROOM:
97
|MORNING JOE:
111
|NATIONAL REPORT:
7
|—
|10a
|AMERICAS NEWSROOM:
203
|CNN NEWSROOM:
97
|JOSE DIAZ-BALART REPORTS:
46
|—
|NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:
7
|11a
|FAULKNER FOCUS, THE:
230
|AT THIS HOUR:
118
|MSNBC REPORTS- LIVE:
48
|—
|—
|12p
|OUTNUMBERED:
234
|INSIDE POLITICS:
129
|ANDREA MITCHELL REPORTS:
55
|JOHN BACHMAN NOW:
6
|BLUE BLOODS:
20
|1p
|AMERICA REPORTS:
215
|CNN NEWSROOM:
124
|CHRIS JANSING REPORTS:
84
|—
|BLUE BLOODS:
23
|2p
|AMERICA REPORTS:
204
|CNN NEWSROOM:
125
|KATY TUR REPORTS:
78
|AMERICAN AGENDA:
17
|BLUE BLOODS:
28
|3p
|STORY, THE:
201
|CNN NEWSROOM:
117
|HALLIE JACKSON REPORTS:
80
|—
|BLUE BLOODS:
31
|4p
|YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:
176
|LEAD WITH JAKE TAPPER:
111
|DEADLINE:WHITE HOUSE:
149
|CHRIS SALCEDO SHOW, THE:
23
|BLUE BLOODS:
34
|5p
|FIVE, THE:
367
|LEAD WITH JAKE TAPPER:
125
|—
|SPICER & CO:
11
|NEWSNATION: RUSH HOUR:
12
|6p
|SPECIAL RPT W/BRET BAIER:
221
|SITUATION ROOM:
103
|BEAT W/ARI MELBER:
125
|RECORD WITH GRETA VAN SUS:
21
|NEWSNATION: RUSH HOUR:
11
|7p
|JESSE WATTERS PRIMETIME:
212
|ERIN BURNETT OUTFRONT:
129
|REIDOUT:
103
|ROB SCHMITT TONIGHT:
17
|ON BALANCE W/ VITTERT:
13
|8p
|TUCKER CARLSON TONIGHT:
378
|ANDERSON COOPER 360:
103
|ALL IN W/ CHRIS HAYES:
163
|ERIC BOLLING THE BALANCE:
20
|CUOMO:
14
|9p
|HANNITY:
255
|ANDERSON COOPER 360:
95
|ALEX WAGNER TONIGHT:
139
|PRIME NEWS:
11
|DAN ABRAMS LIVE:
8
|10p
|INGRAHAM ANGLE, THE:
197
|CNN TONIGHT:
74
|LAST WORD W/ L. ODONNELL:
103
|GREG KELLY REPORTS:
19
|BANFIELD:
11
|11p
|GUTFELD!:
281
|CNN TONIGHT:
44
|11TH HOUR W/ S. RUHLE:
86
|ROB SCHMITT TONIGHT:
13
|CUOMO:
8
As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 demo.
Total viewers:
CNN: 447,000
Fox News: 1.64 million
MSNBC: 824,000
25-54 Demo:
CNN: 90,000
Fox News: 215,000
MSNBC: 92,000
Here are the prime time averages — encompassing shows which air from 8-11 p.m. — in total viewers and the 25-54 demo.
Total viewers:
CNN: 438,000
Fox News: 2.22 million
MSNBC: 1.25 million
25-54 Demo:
CNN: 91,000
Fox News: 277,000
MSNBC: 135,000
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