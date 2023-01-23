Cable News Ratings Friday January 20: Sean Hannity Quintuples Anderson Cooper

By Mediaite StaffJan 23rd, 2023, 4:28 pm
 

Sean Hannity

Fox News’s Sean Hannity crushed his 9 p.m. competition on Friday night, quintupling CNN’s Anderson Cooper in total viewers.

Hannity brought in 2.2 million total viewers, while Cooper had only 441,000 viewers. MSNBC’s Alex Wagner came in second behind Hannity with 1.34 million total viewers.

CNN struggled across prime time averaging only 438,000 total viewers and 91,000 viewers in the key 25-54 age demographic, significantly behind MSNBC and Fox News.

Here is a full breakdown of Friday’s cable news ratings by show:

Total Viewers (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION
6a FOX AND FRIENDS:
869		 CNN THIS MORNING:
262		 MORNING JOE:
835		 CONVERSATIONS WITH NANCY:
6		 EARLY MORNING:
14
7a FOX AND FRIENDS:
1258		 CNN THIS MORNING:
316		 WAKE UP AMERICA:
72		 MORNING IN AMERICA:
30
8a FOX AND FRIENDS:
1548		 CNN THIS MORNING:
388
9a AMERICAS NEWSROOM:
1863		 CNN NEWSROOM:
498		 MORNING JOE:
848		 NATIONAL REPORT:
160
10a AMERICAS NEWSROOM:
1692		 CNN NEWSROOM:
562		 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:
615		 NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:
25
11a FAULKNER FOCUS, THE:
1730		 AT THIS HOUR:
561		 MSNBC REPORTS- LIVE:
585
12p OUTNUMBERED:
1670		 INSIDE POLITICS:
580		 ANDREA MITCHELL REPORTS:
561		 JOHN BACHMAN NOW:
125		 BLUE BLOODS:
93
1p AMERICA REPORTS:
1555		 CNN NEWSROOM:
578		 CHRIS JANSING REPORTS:
585		 BLUE BLOODS:
174
2p AMERICA REPORTS:
1363		 CNN NEWSROOM:
541		 KATY TUR REPORTS:
629		 AMERICAN AGENDA:
122		 BLUE BLOODS:
248
3p STORY, THE:
1329		 CNN NEWSROOM:
591		 HALLIE JACKSON REPORTS:
719		 BLUE BLOODS:
289
4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:
1425		 LEAD WITH JAKE TAPPER:
597		 DEADLINE:WHITE HOUSE:
1320		 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:
159		 BLUE BLOODS:
336
5p FIVE, THE:
3132		 LEAD WITH JAKE TAPPER:
642		 SPICER & CO:
161		 NEWSNATION: RUSH HOUR:
100
6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:
2238		 SITUATION ROOM:
541		 BEAT W/ARI MELBER:
1178		 RECORD WITH GRETA VAN SUS:
150		 NEWSNATION: RUSH HOUR:
50
7p JESSE WATTERS PRIMETIME:
2414		 ERIN BURNETT OUTFRONT:
560		 REIDOUT:
1016		 ROB SCHMITT TONIGHT:
222		 ON BALANCE W/ VITTERT:
47
8p TUCKER CARLSON TONIGHT:
2757		 ANDERSON COOPER 360:
509		 ALL IN W/ CHRIS HAYES:
1379		 ERIC BOLLING THE BALANCE:
161		 CUOMO:
114
9p HANNITY:
2177		 ANDERSON COOPER 360:
441		 ALEX WAGNER TONIGHT:
1337		 PRIME NEWS:
80		 DAN ABRAMS LIVE:
70
10p INGRAHAM ANGLE, THE:
1734		 CNN TONIGHT:
364		 LAST WORD W/ L. ODONNELL:
1029		 GREG KELLY REPORTS:
136		 BANFIELD:
52
11p GUTFELD!:
1928		 CNN TONIGHT:
252		 11TH HOUR W/ S. RUHLE:
633		 ROB SCHMITT TONIGHT:
100		 CUOMO:
55

25-54 Demo (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION
6a FOX AND FRIENDS:
130		 CNN THIS MORNING:
59		 MORNING JOE:
99		 CONVERSATIONS WITH NANCY:
0		 EARLY MORNING:
1
7a FOX AND FRIENDS:
218		 CNN THIS MORNING:
67		 WAKE UP AMERICA:
7		 MORNING IN AMERICA:
5
8a FOX AND FRIENDS:
231		 CNN THIS MORNING:
82
9a AMERICAS NEWSROOM:
252		 CNN NEWSROOM:
97		 MORNING JOE:
111		 NATIONAL REPORT:
7
10a AMERICAS NEWSROOM:
203		 CNN NEWSROOM:
97		 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:
46		 NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:
7
11a FAULKNER FOCUS, THE:
230		 AT THIS HOUR:
118		 MSNBC REPORTS- LIVE:
48
12p OUTNUMBERED:
234		 INSIDE POLITICS:
129		 ANDREA MITCHELL REPORTS:
55		 JOHN BACHMAN NOW:
6		 BLUE BLOODS:
20
1p AMERICA REPORTS:
215		 CNN NEWSROOM:
124		 CHRIS JANSING REPORTS:
84		 BLUE BLOODS:
23
2p AMERICA REPORTS:
204		 CNN NEWSROOM:
125		 KATY TUR REPORTS:
78		 AMERICAN AGENDA:
17		 BLUE BLOODS:
28
3p STORY, THE:
201		 CNN NEWSROOM:
117		 HALLIE JACKSON REPORTS:
80		 BLUE BLOODS:
31
4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:
176		 LEAD WITH JAKE TAPPER:
111		 DEADLINE:WHITE HOUSE:
149		 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:
23		 BLUE BLOODS:
34
5p FIVE, THE:
367		 LEAD WITH JAKE TAPPER:
125		 SPICER & CO:
11		 NEWSNATION: RUSH HOUR:
12
6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:
221		 SITUATION ROOM:
103		 BEAT W/ARI MELBER:
125		 RECORD WITH GRETA VAN SUS:
21		 NEWSNATION: RUSH HOUR:
11
7p JESSE WATTERS PRIMETIME:
212		 ERIN BURNETT OUTFRONT:
129		 REIDOUT:
103		 ROB SCHMITT TONIGHT:
17		 ON BALANCE W/ VITTERT:
13
8p TUCKER CARLSON TONIGHT:
378		 ANDERSON COOPER 360:
103		 ALL IN W/ CHRIS HAYES:
163		 ERIC BOLLING THE BALANCE:
20		 CUOMO:
14
9p HANNITY:
255		 ANDERSON COOPER 360:
95		 ALEX WAGNER TONIGHT:
139		 PRIME NEWS:
11		 DAN ABRAMS LIVE:
8
10p INGRAHAM ANGLE, THE:
197		 CNN TONIGHT:
74		 LAST WORD W/ L. ODONNELL:
103		 GREG KELLY REPORTS:
19		 BANFIELD:
11
11p GUTFELD!:
281		 CNN TONIGHT:
44		 11TH HOUR W/ S. RUHLE:
86		 ROB SCHMITT TONIGHT:
13		 CUOMO:
8

As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 447,000

Fox News: 1.64 million

MSNBC: 824,000

25-54 Demo:

CNN: 90,000

Fox News: 215,000

MSNBC: 92,000

Here are the prime time averages — encompassing shows which air from 8-11 p.m. — in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 438,000

Fox News: 2.22 million

MSNBC: 1.25 million

25-54 Demo:

CNN: 91,000

Fox News: 277,000

MSNBC: 135,000

For more ratings information and analysis go to ShowBuzz Daily.

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