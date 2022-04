Cable News Ratings Monday April 25: Tucker Carlson Quadruples Chris Hayes in the Demo

Tucker Carlson scored a whopping 639,000 viewers in the key 25-54 age demographic on Monday night.

Tucker’s dominance in the demo quadrupled MSNBC’s Chris Hayes, who brought in 148,000 demo viewers. Tucker tripled CNN’s Anderson Cooper, in his time slot, who brought in 175,000 demo viewers.

Fox News averaged 504,000 demo viewers across prime time, beating out CNN’s 165,000 average prime time demo viewers. MSNBC came in second in prime time in the demo with an average of 194,000 viewers.

Here is a full breakdown of Monday’s cable news ratings by show:

Total Viewers (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

1053 NEW DAY:

339 MORNING JOE:

793 DIAMOND AND SILK CRYSTAL:

29 ELEMENTARY:

18 7a FOX AND FRIENDS:

1395 NEW DAY:

433 — WAKE UP AMERICA:

82 MORNING IN AMERICA:

35 8a FOX AND FRIENDS:

1709 NEW DAY:

487 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

1686 CNN NEWSROOM:

634 MORNING JOE:

918 NATIONAL REPORT:

143 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

1707 CNN NEWSROOM:

734 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

597 — IN THE HEAT OF THE NIGHT:

100 11a FAULKNER FOCUS, THE:

1715 AT THIS HOUR:

686 MSNBC REPORTS- LIVE:

551 — IN THE HEAT OF THE NIGHT:

161 12p OUTNUMBERED:

1827 INSIDE POLITICS:

795 ANDREA MITCHELL REPORTS:

626 JOHN BACHMAN NOW:

168 IN THE HEAT OF THE NIGHT:

206 1p AMERICA REPORTS:

1407 CNN NEWSROOM:

855 MTP DAILY:

662 — BLUE BLOODS:

175 2p AMERICA REPORTS:

1434 CNN NEWSROOM:

820 KATY TUR REPORTS:

712 AMERICAN AGENDA:

147 BLUE BLOODS:

259 3p STORY, THE:

1528 CNN NEWSROOM:

806 HALLIE JACKSON REPORTS:

796 — BLUE BLOODS:

260 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

1560 LEAD WITH JAKE TAPPER:

818 DEADLINE:WHITE HOUSE:

1219 ERIC BOLLING THE BALANCE:

222 BLUE BLOODS:

334 5p FIVE, THE:

3465 LEAD WITH JAKE TAPPER:

850 — CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

233 NEWSNATION: RUSH HOUR:

117 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

2681 SITUATION ROOM:

748 BEAT W/ARI MELBER:

1144 SPICER & CO:

268 NEWSNATION: RUSH HOUR:

58 7p JESSE WATTERS PRIMETIME:

2882 ERIN BURNETT OUTFRONT:

744 REIDOUT:

1096 GREG KELLY REPORTS:

364 ON BALANCE W/ VITTERT:

46 8p TUCKER CARLSON TONIGHT:

3572 ANDERSON COOPER 360:

790 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

1438 STINCHFIELD:

306 NEWSNATION PRIME:

47 9p HANNITY:

2884 ANDERSON COOPER 360:

647 RACHEL MADDOW SHOW:

2122 PRIME NEWS:

143 DAN ABRAMS LIVE:

56 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

2265 DON LEMON TONIGHT:

728 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

1543 ROB SCHMITT TONIGHT:

178 BANFIELD:

54 11p GUTFELD!:

2021 DON LEMON TONIGHT:

610 11TH HOUR W/ S. RUHLE:

848 GREG KELLY REPORTS:

93 NN PRIME: SPECIAL REPORT:

31

25-54 Demo (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

209 NEW DAY:

89 MORNING JOE:

78 DIAMOND AND SILK CRYSTAL:

4 ELEMENTARY:

4 7a FOX AND FRIENDS:

247 NEW DAY:

117 — WAKE UP AMERICA:

5 MORNING IN AMERICA:

5 8a FOX AND FRIENDS:

246 NEW DAY:

123 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

272 CNN NEWSROOM:

142 MORNING JOE:

83 NATIONAL REPORT:

19 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

272 CNN NEWSROOM:

150 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

63 — IN THE HEAT OF THE NIGHT:

10 11a FAULKNER FOCUS, THE:

310 AT THIS HOUR:

148 MSNBC REPORTS- LIVE:

57 — IN THE HEAT OF THE NIGHT:

20 12p OUTNUMBERED:

290 INSIDE POLITICS:

160 ANDREA MITCHELL REPORTS:

69 JOHN BACHMAN NOW:

35 IN THE HEAT OF THE NIGHT:

38 1p AMERICA REPORTS:

227 CNN NEWSROOM:

199 MTP DAILY:

64 — BLUE BLOODS:

27 2p AMERICA REPORTS:

220 CNN NEWSROOM:

188 KATY TUR REPORTS:

60 AMERICAN AGENDA:

25 BLUE BLOODS:

42 3p STORY, THE:

231 CNN NEWSROOM:

143 HALLIE JACKSON REPORTS:

72 — BLUE BLOODS:

32 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

257 LEAD WITH JAKE TAPPER:

140 DEADLINE:WHITE HOUSE:

117 ERIC BOLLING THE BALANCE:

30 BLUE BLOODS:

42 5p FIVE, THE:

487 LEAD WITH JAKE TAPPER:

176 — CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

32 NEWSNATION: RUSH HOUR:

13 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

356 SITUATION ROOM:

188 BEAT W/ARI MELBER:

90 SPICER & CO:

33 NEWSNATION: RUSH HOUR:

8 7p JESSE WATTERS PRIMETIME:

392 ERIN BURNETT OUTFRONT:

200 REIDOUT:

119 GREG KELLY REPORTS:

29 ON BALANCE W/ VITTERT:

13 8p TUCKER CARLSON TONIGHT:

639 ANDERSON COOPER 360:

175 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

148 STINCHFIELD:

38 NEWSNATION PRIME:

13 9p HANNITY:

478 ANDERSON COOPER 360:

157 RACHEL MADDOW SHOW:

274 PRIME NEWS:

19 DAN ABRAMS LIVE:

19 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

393 DON LEMON TONIGHT:

164 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

159 ROB SCHMITT TONIGHT:

20 BANFIELD:

5 11p GUTFELD!:

412 DON LEMON TONIGHT:

125 11TH HOUR W/ S. RUHLE:

112 GREG KELLY REPORTS:

7 NN PRIME: SPECIAL REPORT:

5

As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 650,000

Fox News: 1.87 million

MSNBC: 923,000

25-54 Demo:

CNN: 143,000

Fox News: 307,000

MSNBC: 98,000

Here are the prime time averages — encompassing shows which air from 8-11 p.m. — in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 721,000

Fox News: 2.91 million

MSNBC: 1.70 million

25-54 Demo:

CNN: 165,000

Fox News: 504,000

MSNBC: 194,000

For more ratings information and analysis go to ShowBuzz Daily.

Have a tip we should know? tips@mediaite.com