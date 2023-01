Cable News Ratings Monday January 16: CNN Collapses in Prime Time, MSNBC and Fox News Maintain Viewers Despite NFL Playoffs

CNN’s prime time audience dipped to 311,000 viewers on Monday night, which competed against the NFL’s Super Wild Card Weekend.

Fox News still managed to bring in over 2 million viewers across prime time, averaging 2.05 million total viewers.

MSNBC landed in second place in prime time with 1.2 million average viewers.

CNN also saw its numbers crater in the key 25-54 age demographic, bringing in only 51,000 demo viewers in prime time. MSNBC did double that with 104,000 demo viewers.

Fox News landed in first place in the prime time demo with 267,000 viewers.

Here is a full breakdown of Monday’s cable news ratings by show:

As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 431,000

Fox News: 1.66 million

MSNBC: 745,000

25-54 Demo:

CNN: 77,000

Fox News: 216,000

MSNBC: 75,000

Here are the prime time averages — encompassing shows which air from 8-11 p.m. — in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 311,000

Fox News: 2.05 million

MSNBC: 1.21 million

25-54 Demo:

CNN: 51,000

Fox News: 267,000

MSNBC: 104,000

