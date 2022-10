Jesse Watters helmed two shows on Monday that broke 3 million total viewers. As a co-host on The Five, Watters regularly leads one of the top shows on cable news — if not the top show.

Monday was no different as The Five scored 3.75 million total viewers to be the most-watched show on cable news.

Jesse Watters Prime Time at 7 p.m. also cracked the 3 million mark, with 3.2 million total viewers, landing third overall behind Tucker Carlson’s 3.4 million total viewers.

Here is a full breakdown of Monday’s cable news ratings by show:

Total Viewers (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

907 NEW DAY:

292 MORNING JOE:

794 WENDY BELL COMMON SENSE:

30 EARLY MORNING:

8 7a FOX AND FRIENDS:

1295 NEW DAY:

323 — WAKE UP AMERICA:

120 MORNING IN AMERICA:

32 8a FOX AND FRIENDS:

1658 NEW DAY:

424 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

1735 CNN NEWSROOM:

553 MORNING JOE:

880 NATIONAL REPORT:

163 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

1710 CNN NEWSROOM:

690 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

602 — NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:

31 11a FAULKNER FOCUS, THE:

1707 AT THIS HOUR:

685 MSNBC REPORTS- LIVE:

551 — — 12p OUTNUMBERED:

1846 INSIDE POLITICS:

627 ANDREA MITCHELL REPORTS:

627 JOHN BACHMAN NOW:

139 BLUE BLOODS:

68 1p AMERICA REPORTS:

1618 CNN NEWSROOM:

571 CHRIS JANSING REPORTS:

728 — BLUE BLOODS:

182 2p AMERICA REPORTS:

1481 CNN NEWSROOM:

612 KATY TUR REPORTS:

779 AMERICAN AGENDA:

118 BLUE BLOODS:

215 3p STORY, THE:

1498 CNN NEWSROOM:

605 HALLIE JACKSON REPORTS:

837 — BLUE BLOODS:

190 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

1691 LEAD WITH JAKE TAPPER:

594 DEADLINE:WHITE HOUSE:

1455 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

169 BLUE BLOODS:

235 5p FIVE, THE:

3749 SITUATION ROOM:

595 — SPICER & CO:

156 NEWSNATION: RUSH HOUR:

91 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

2742 SITUATION ROOM:

523 BEAT W/ARI MELBER:

1471 RECORD WITH GRETA VAN SUS:

188 NEWSNATION: RUSH HOUR:

50 7p JESSE WATTERS PRIMETIME:

3189 ERIN BURNETT OUTFRONT:

640 REIDOUT:

1164 ROB SCHMITT TONIGHT:

240 ON BALANCE W/ VITTERT:

31 8p TUCKER CARLSON TONIGHT:

3395 ANDERSON COOPER 360:

669 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

1256 ERIC BOLLING THE BALANCE:

152 CUOMO:

119 9p HANNITY:

2689 CNN TONIGHT:

614 RACHEL MADDOW SHOW:

2160 PRIME NEWS:

132 DAN ABRAMS LIVE:

61 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

2077 CNN TONIGHT:

461 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

1491 GREG KELLY REPORTS:

175 BANFIELD:

70 11p GUTFELD!:

2143 CNN TONIGHT:

348 11TH HOUR W/ S. RUHLE:

843 ROB SCHMITT TONIGHT:

107 CUOMO:

62

25-54 Demo (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

146 NEW DAY:

58 MORNING JOE:

90 WENDY BELL COMMON SENSE:

9 EARLY MORNING:

2 7a FOX AND FRIENDS:

231 NEW DAY:

58 — WAKE UP AMERICA:

26 MORNING IN AMERICA:

4 8a FOX AND FRIENDS:

243 NEW DAY:

72 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

232 CNN NEWSROOM:

118 MORNING JOE:

93 NATIONAL REPORT:

16 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

224 CNN NEWSROOM:

147 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

58 — NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:

3 11a FAULKNER FOCUS, THE:

212 AT THIS HOUR:

139 MSNBC REPORTS- LIVE:

59 — — 12p OUTNUMBERED:

180 INSIDE POLITICS:

129 ANDREA MITCHELL REPORTS:

63 JOHN BACHMAN NOW:

8 BLUE BLOODS:

6 1p AMERICA REPORTS:

200 CNN NEWSROOM:

107 CHRIS JANSING REPORTS:

85 — BLUE BLOODS:

33 2p AMERICA REPORTS:

215 CNN NEWSROOM:

110 KATY TUR REPORTS:

100 AMERICAN AGENDA:

13 BLUE BLOODS:

42 3p STORY, THE:

207 CNN NEWSROOM:

106 HALLIE JACKSON REPORTS:

82 — BLUE BLOODS:

28 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

255 LEAD WITH JAKE TAPPER:

121 DEADLINE:WHITE HOUSE:

129 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

12 BLUE BLOODS:

32 5p FIVE, THE:

452 SITUATION ROOM:

121 — SPICER & CO:

9 NEWSNATION: RUSH HOUR:

17 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

324 SITUATION ROOM:

126 BEAT W/ARI MELBER:

147 RECORD WITH GRETA VAN SUS:

8 NEWSNATION: RUSH HOUR:

7 7p JESSE WATTERS PRIMETIME:

352 ERIN BURNETT OUTFRONT:

149 REIDOUT:

122 ROB SCHMITT TONIGHT:

21 ON BALANCE W/ VITTERT:

11 8p TUCKER CARLSON TONIGHT:

419 ANDERSON COOPER 360:

123 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

122 ERIC BOLLING THE BALANCE:

17 CUOMO:

19 9p HANNITY:

314 CNN TONIGHT:

109 RACHEL MADDOW SHOW:

223 PRIME NEWS:

29 DAN ABRAMS LIVE:

8 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

209 CNN TONIGHT:

99 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

124 GREG KELLY REPORTS:

21 BANFIELD:

6 11p GUTFELD!:

320 CNN TONIGHT:

61 11TH HOUR W/ S. RUHLE:

78 ROB SCHMITT TONIGHT:

10 CUOMO:

8

As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 502,000

Fox News: 1.89 million

MSNBC: 961,000

25-54 Demo:

CNN: 100,000

Fox News: 245,000

MSNBC: 99,000

Here are the prime time averages — encompassing shows which air from 8-11 p.m. — in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 581,000

Fox News: 2.72 million

MSNBC: 1.64 million

25-54 Demo:

CNN: 111,000

Fox News: 314,000

MSNBC: 156,000

For more ratings information and analysis go to ShowBuzz Daily.

Have a tip we should know? tips@mediaite.com