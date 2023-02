Cable News Ratings Thursday February 16: Nicolle Wallace Dominates MSNBC & CNN in the Demo

MSNBC’s Nicolle Wallace dominated her network on Thursday in the key 25-54 age demographic.

Wallace brought in an average of 168,000 demo viewers across her 4 to 6 p.m. show.

Lawrence O’Donnell came in second on MSNBC with 127,000 demo viewers.

While Wallace still lost both hours to Fox News in the demo, she topped all of CNN.

CNN’s highest-rated hour in the demo was 2 p.m.’s CNN Newsroom.

Here is a full breakdown of Thursday’s cable news ratings by show:

Total Viewers (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

835 CNN THIS MORNING:

307 MORNING JOE:

930 DICK MORRIS DEMOCRACY:

6 EARLY MORNING:

6 7a FOX AND FRIENDS:

1279 CNN THIS MORNING:

337 — WAKE UP AMERICA:

66 MORNING IN AMERICA:

14 8a FOX AND FRIENDS:

1569 CNN THIS MORNING:

439 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

1668 CNN NEWSROOM:

484 MORNING JOE:

1058 NATIONAL REPORT:

104 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

1803 CNN NEWSROOM:

585 MSNBC REPORTS- LIVE:

759 — NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:

20 11a FAULKNER FOCUS, THE:

1892 AT THIS HOUR:

634 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

667 — — 12p OUTNUMBERED:

1898 INSIDE POLITICS:

618 ANDREA MITCHELL REPORTS:

713 JOHN BACHMAN NOW:

107 BLUE BLOODS:

87 1p AMERICA REPORTS:

1835 CNN NEWSROOM:

584 CHRIS JANSING REPORTS:

751 — BLUE BLOODS:

150 2p AMERICA REPORTS:

1998 CNN NEWSROOM:

612 — AMERICAN AGENDA:

126 BLUE BLOODS:

246 3p STORY, THE:

1790 CNN NEWSROOM:

543 KATY TUR REPORTS:

855 — BLUE BLOODS:

232 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

1608 LEAD WITH JAKE TAPPER:

612 DEADLINE:WHITE HOUSE:

1458 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

162 BLUE BLOODS:

297 5p FIVE, THE:

3479 LEAD WITH JAKE TAPPER:

550 — SPICER & CO:

160 NEWSNATION: RUSH HOUR:

107 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

2394 SITUATION ROOM:

490 BEAT W/ARI MELBER:

1224 RECORD WITH GRETA VAN SUS:

181 NEWSNATION: RUSH HOUR:

59 7p JESSE WATTERS PRIMETIME:

2741 ERIN BURNETT OUTFRONT:

598 REIDOUT:

1050 ROB SCHMITT TONIGHT:

153 ON BALANCE W/ VITTERT:

51 8p TUCKER CARLSON TONIGHT:

3149 ANDERSON COOPER 360:

572 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

1314 ERIC BOLLING THE BALANCE:

107 CUOMO:

117 9p HANNITY:

2511 ERIN BURNETT OUTFRONT:

425 ALEX WAGNER TONIGHT:

1322 PRIME NEWS:

97 DAN ABRAMS LIVE:

135 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

2108 CNN TONIGHT:

407 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

1555 GREG KELLY REPORTS:

134 BANFIELD:

115 11p GUTFELD!:

2041 CNN TONIGHT:

304 11TH HOUR W/ S. RUHLE:

904 ROB SCHMITT TONIGHT:

64 CUOMO:

54

25-54 Demo (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

123 CNN THIS MORNING:

59 MORNING JOE:

109 DICK MORRIS DEMOCRACY:

2 EARLY MORNING:

2 7a FOX AND FRIENDS:

217 CNN THIS MORNING:

60 — WAKE UP AMERICA:

6 MORNING IN AMERICA:

3 8a FOX AND FRIENDS:

220 CNN THIS MORNING:

69 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

214 CNN NEWSROOM:

71 MORNING JOE:

103 NATIONAL REPORT:

7 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

229 CNN NEWSROOM:

92 MSNBC REPORTS- LIVE:

80 — NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:

4 11a FAULKNER FOCUS, THE:

236 AT THIS HOUR:

106 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

80 — — 12p OUTNUMBERED:

218 INSIDE POLITICS:

104 ANDREA MITCHELL REPORTS:

83 JOHN BACHMAN NOW:

7 BLUE BLOODS:

14 1p AMERICA REPORTS:

232 CNN NEWSROOM:

118 CHRIS JANSING REPORTS:

82 — BLUE BLOODS:

27 2p AMERICA REPORTS:

259 CNN NEWSROOM:

130 — AMERICAN AGENDA:

3 BLUE BLOODS:

46 3p STORY, THE:

228 CNN NEWSROOM:

85 KATY TUR REPORTS:

78 — BLUE BLOODS:

30 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

225 LEAD WITH JAKE TAPPER:

97 DEADLINE:WHITE HOUSE:

168 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

6 BLUE BLOODS:

35 5p FIVE, THE:

430 LEAD WITH JAKE TAPPER:

111 — SPICER & CO:

6 NEWSNATION: RUSH HOUR:

10 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

284 SITUATION ROOM:

97 BEAT W/ARI MELBER:

118 RECORD WITH GRETA VAN SUS:

12 NEWSNATION: RUSH HOUR:

9 7p JESSE WATTERS PRIMETIME:

323 ERIN BURNETT OUTFRONT:

125 REIDOUT:

116 ROB SCHMITT TONIGHT:

11 ON BALANCE W/ VITTERT:

11 8p TUCKER CARLSON TONIGHT:

418 ANDERSON COOPER 360:

100 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

119 ERIC BOLLING THE BALANCE:

14 CUOMO:

17 9p HANNITY:

289 ERIN BURNETT OUTFRONT:

93 ALEX WAGNER TONIGHT:

106 PRIME NEWS:

13 DAN ABRAMS LIVE:

18 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

246 CNN TONIGHT:

86 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

127 GREG KELLY REPORTS:

16 BANFIELD:

18 11p GUTFELD!:

316 CNN TONIGHT:

80 11TH HOUR W/ S. RUHLE:

83 ROB SCHMITT TONIGHT:

7 CUOMO:

12

As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 463,000

Fox News: 1.85 million

MSNBC: 956,000

25-54 Demo:

CNN: 87,000

Fox News: 245,000

MSNBC: 98,000

Here are the prime time averages — encompassing shows which air from 8-11 p.m. — in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 468,000

Fox News: 2.59 million

MSNBC: 1.40 million

25-54 Demo:

CNN: 93,000

Fox News: 317,000

MSNBC: 117,000

