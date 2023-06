Cable News Ratings Thursday June 22: CNN Leads in Demo During Breaking News, Martha MacCallum Wins With Total Viewers

CNN News Central at 3 p.m. scored the highest-rated show on cable news in the 25-54 age demographic on Thursday as coverage of the lost Titan submarine dominated coverage.

Anchor Jim Sciutto brought in 453,000 demo viewers at 3 p.m., just edging out Jake Tapper’s 350,000 demo viewers at 4 p.m. for first place. Fox New’s Martha MacCallum won the 3 p.m. hour with nearly 2 million total viewers, while CNN scored 1.53 million during the breaking news. At 4 p.m. Fox’s Neil Cavuto won the hour with 1.68 million viewers.

Fox’s The Five was still the top-rated show overall in total viewers as Fox News swept CNN and MSNBC across all hours in total viewers.

Fox won the total day average with 1.56 million total viewers, beating MSNBC’s 1.09 million total viewers. CNN landed third with 775,000

Here is a full breakdown of Thursday’s cable news ratings by show:

Total Viewers (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

828 CNN THIS MORNING:

343 MORNING JOE:

1051 DICK MORRIS DEMOCRACY:

28 MORNING IN AMERICA:

33 7a FOX AND FRIENDS:

1176 CNN THIS MORNING:

387 — WAKE UP AMERICA:

158 — 8a FOX AND FRIENDS:

1420 CNN THIS MORNING:

465 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

1453 CNN NEWS CENTRAL:

615 MORNING JOE:

1043 NATIONAL REPORT:

223 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

1507 CNN NEWS CENTRAL:

717 ANA CABRERA REPORTS:

796 — NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:

56 11a FAULKNER FOCUS, THE:

1520 CNN NEWS CENTRAL:

689 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

752 — — 12p OUTNUMBERED:

1732 INSIDE POLITICS:

952 ANDREA MITCHELL REPORTS:

938 JOHN BACHMAN NOW:

197 — 1p AMERICA REPORTS:

1563 CNN NEWS CENTRAL:

1018 CHRIS JANSING REPORTS:

881 — NEWSNATION NOW:

87 2p AMERICA REPORTS:

1452 CNN NEWS CENTRAL:

951 CHRIS JANSING REPORTS:

828 [2:15 PM-2:59 PM] AMERICAN AGENDA:

238 — 3p STORY, THE:

1986 CNN NEWS CENTRAL:

1526 KATY TUR REPORTS:

1157 — NEWSNATION NOW W/ BERLIE:

94 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

1677 LEAD WITH JAKE TAPPER:

1163 DEADLINE:WHITE HOUSE:

1601 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

262 — 5p FIVE, THE:

2718 LEAD WITH JAKE TAPPER:

1132 — CARL HIGBIE FRONTLINE:

249 HILL, THE:

71 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

1980 SITUATION ROOM:

1011 BEAT W/ARI MELBER:

1533 RECORD WITH GRETA VAN SUS:

273 ELIZABETH VARGAS REPORTS:

70 7p JESSE WATTERS PRIMETIME:

2250 ERIN BURNETT OUTFRONT:

1001 REIDOUT:

1362 ROB SCHMITT TONIGHT:

347 ON BALANCE W/ VITTERT:

48 8p FOX NEWS TONIGHT:

1715 ANDERSON COOPER 360:

963 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

1420 ERIC BOLLING THE BALANCE:

385 CUOMO:

207 9p HANNITY:

2084 CNN PRIMETIME:

824 ALEX WAGNER TONIGHT:

1583 CHRIS PLANTE RIGHT SQUAD:

216 DAN ABRAMS LIVE:

156 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

1845 CNN EXCLUSIVE:

791 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

1561 GREG KELLY REPORTS:

318 BANFIELD:

106 11p GUTFELD!:

1732 CNN TONIGHT:

535 11TH HOUR W/ S. RUHLE:

1047 ROB SCHMITT TONIGHT:

185 CUOMO:

108

25-54 Demo (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

113 CNN THIS MORNING:

74 MORNING JOE:

119 DICK MORRIS DEMOCRACY:

7 MORNING IN AMERICA:

7 7a FOX AND FRIENDS:

150 CNN THIS MORNING:

82 — WAKE UP AMERICA:

17 — 8a FOX AND FRIENDS:

182 CNN THIS MORNING:

120 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

175 CNN NEWS CENTRAL:

116 MORNING JOE:

142 NATIONAL REPORT:

22 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

186 CNN NEWS CENTRAL:

161 ANA CABRERA REPORTS:

98 — NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:

15 11a FAULKNER FOCUS, THE:

185 CNN NEWS CENTRAL:

133 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

86 — — 12p OUTNUMBERED:

212 INSIDE POLITICS:

203 ANDREA MITCHELL REPORTS:

135 JOHN BACHMAN NOW:

11 — 1p AMERICA REPORTS:

213 CNN NEWS CENTRAL:

267 CHRIS JANSING REPORTS:

133 — NEWSNATION NOW:

16 2p AMERICA REPORTS:

190 CNN NEWS CENTRAL:

282 CHRIS JANSING REPORTS:

112 [2:15 PM-2:59 PM] AMERICAN AGENDA:

25 — 3p STORY, THE:

314 CNN NEWS CENTRAL:

453 KATY TUR REPORTS:

153 — NEWSNATION NOW W/ BERLIE:

12 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

244 LEAD WITH JAKE TAPPER:

351 DEADLINE:WHITE HOUSE:

196 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

20 — 5p FIVE, THE:

332 LEAD WITH JAKE TAPPER:

313 — CARL HIGBIE FRONTLINE:

27 HILL, THE:

9 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

240 SITUATION ROOM:

271 BEAT W/ARI MELBER:

189 RECORD WITH GRETA VAN SUS:

19 ELIZABETH VARGAS REPORTS:

18 7p JESSE WATTERS PRIMETIME:

209 ERIN BURNETT OUTFRONT:

279 REIDOUT:

157 ROB SCHMITT TONIGHT:

39 ON BALANCE W/ VITTERT:

15 8p FOX NEWS TONIGHT:

152 ANDERSON COOPER 360:

233 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

147 ERIC BOLLING THE BALANCE:

30 CUOMO:

29 9p HANNITY:

201 CNN PRIMETIME:

195 ALEX WAGNER TONIGHT:

150 CHRIS PLANTE RIGHT SQUAD:

24 DAN ABRAMS LIVE:

26 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

228 CNN EXCLUSIVE:

152 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

166 GREG KELLY REPORTS:

37 BANFIELD:

33 11p GUTFELD!:

235 CNN TONIGHT:

136 11TH HOUR W/ S. RUHLE:

156 ROB SCHMITT TONIGHT:

12 CUOMO:

35

As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 775,000

Fox News: 1.56 million

MSNBC: 1.09 million

25-54 Demo:

CNN: 197,000

Fox News: 196,000

MSNBC: 136,000

Here are the prime time averages — encompassing shows which air from 8-11 p.m. — in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 859,000

Fox News: 1.88 million

MSNBC: 1.52 million

25-54 Demo:

CNN: 193,000

Fox News: 193,000

MSNBC: 155,000

For more ratings information and analysis go to ShowBuzz Daily.

