Cable News Ratings Thursday June 29: Wallace Leads MSNBC With Biden Interview, Wins 4 P.M.

MSNBC’s Nicolle Wallace led her network in total viewers on Wednesday with a sitdown interview with President Joe Biden.

Wallace pulled in 1.55 million total viewers to win 4 p.m., beating Fox’s 969,000 and CNN’s 533,000.

Wallace also led the key 25-54 age demographic during the hour with 135,000 average viewers to Fox’s 103,000 and CNN’s 93,000.

Fox News won the day in total day and prime time viewer averages.

Here is a full breakdown of Thursday’s cable news ratings by show:

Total Viewers (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

787 CNN THIS MORNING:

325 MORNING JOE:

972 DICK MORRIS DEMOCRACY:

44 MORNING IN AMERICA:

26 7a FOX AND FRIENDS:

1084 CNN THIS MORNING:

341 — WAKE UP AMERICA:

148 — 8a FOX AND FRIENDS:

1303 CNN THIS MORNING:

360 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

1434 CNN NEWS CENTRAL:

512 MORNING JOE:

894 NATIONAL REPORT:

158 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

1441 CNN NEWS CENTRAL:

627 ANA CABRERA REPORTS:

835 — NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:

44 11a FAULKNER FOCUS, THE:

1359 CNN NEWS CENTRAL:

676 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

723 — — 12p OUTNUMBERED:

1375 INSIDE POLITICS:

627 ANDREA MITCHELL REPORTS:

736 JOHN BACHMAN NOW:

170 — 1p AMERICA REPORTS:

1265 CNN NEWS CENTRAL:

646 CHRIS JANSING REPORTS:

750 — NEWSNATION NOW:

42 2p AMERICA REPORTS:

1136 CNN NEWS CENTRAL:

640 — AMERICAN AGENDA:

174 — 3p STORY, THE:

1066 CNN NEWS CENTRAL:

579 KATY TUR REPORTS:

852 — NEWSNATION NOW W/ BERLIE:

47 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

969 LEAD WITH JAKE TAPPER:

533 DEADLINE:WHITE HOUSE:

1551 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

261 — 5p FIVE, THE:

2445 SITUATION ROOM:

527 — CARL HIGBIE FRONTLINE:

207 HILL, THE:

21 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

1533 SITUATION ROOM:

553 BEAT W/ARI MELBER:

1367 RECORD WITH GRETA VAN SUS:

280 ELIZABETH VARGAS REPORTS:

30 7p JESSE WATTERS PRIMETIME:

1880 ERIN BURNETT OUTFRONT:

656 REIDOUT:

1107 ROB SCHMITT TONIGHT:

354 ON BALANCE W/ VITTERT:

27 8p FOX NEWS TONIGHT:

1346 ANDERSON COOPER 360:

742 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

1338 ERIC BOLLING THE BALANCE:

356 CUOMO:

146 9p HANNITY:

1987 CNN PRIMETIME:

612 ALEX WAGNER TONIGHT:

1305 CHRIS PLANTE RIGHT SQUAD:

207 DAN ABRAMS LIVE:

86 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

1699 CNN TONIGHT:

535 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

1134 GREG KELLY REPORTS:

318 BANFIELD:

78 11p GUTFELD!:

1602 CNN TONIGHT:

432 11TH HOUR W/ S. RUHLE:

869 ROB SCHMITT TONIGHT:

174 CUOMO:

84

25-54 Demo (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

111 CNN THIS MORNING:

78 MORNING JOE:

98 DICK MORRIS DEMOCRACY:

8 MORNING IN AMERICA:

5 7a FOX AND FRIENDS:

133 CNN THIS MORNING:

89 — WAKE UP AMERICA:

19 — 8a FOX AND FRIENDS:

129 CNN THIS MORNING:

82 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

144 CNN NEWS CENTRAL:

89 MORNING JOE:

94 NATIONAL REPORT:

12 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

122 CNN NEWS CENTRAL:

107 ANA CABRERA REPORTS:

107 — NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:

3 11a FAULKNER FOCUS, THE:

166 CNN NEWS CENTRAL:

123 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

86 — — 12p OUTNUMBERED:

179 INSIDE POLITICS:

121 ANDREA MITCHELL REPORTS:

70 JOHN BACHMAN NOW:

14 — 1p AMERICA REPORTS:

163 CNN NEWS CENTRAL:

126 CHRIS JANSING REPORTS:

69 — NEWSNATION NOW:

5 2p AMERICA REPORTS:

115 CNN NEWS CENTRAL:

94 — AMERICAN AGENDA:

22 — 3p STORY, THE:

108 CNN NEWS CENTRAL:

91 KATY TUR REPORTS:

55 — NEWSNATION NOW W/ BERLIE:

9 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

103 LEAD WITH JAKE TAPPER:

93 DEADLINE:WHITE HOUSE:

135 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

23 — 5p FIVE, THE:

240 SITUATION ROOM:

118 — CARL HIGBIE FRONTLINE:

17 HILL, THE:

6 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

156 SITUATION ROOM:

104 BEAT W/ARI MELBER:

139 RECORD WITH GRETA VAN SUS:

18 ELIZABETH VARGAS REPORTS:

6 7p JESSE WATTERS PRIMETIME:

172 ERIN BURNETT OUTFRONT:

123 REIDOUT:

107 ROB SCHMITT TONIGHT:

44 ON BALANCE W/ VITTERT:

5 8p FOX NEWS TONIGHT:

151 ANDERSON COOPER 360:

136 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

138 ERIC BOLLING THE BALANCE:

52 CUOMO:

23 9p HANNITY:

189 CNN PRIMETIME:

124 ALEX WAGNER TONIGHT:

129 CHRIS PLANTE RIGHT SQUAD:

20 DAN ABRAMS LIVE:

11 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

165 CNN TONIGHT:

108 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

118 GREG KELLY REPORTS:

41 BANFIELD:

15 11p GUTFELD!:

207 CNN TONIGHT:

92 11TH HOUR W/ S. RUHLE:

113 ROB SCHMITT TONIGHT:

30 CUOMO:

13

As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 512,000

Fox News: 1.30 million

MSNBC: 950,000

25-54 Demo:

CNN: 101,000

Fox News: 144,000

MSNBC: 98,000

Here are the prime time averages — encompassing shows which air from 8-11 p.m. — in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 630,000

Fox News: 1.68 million

MSNBC: 1.26 million

25-54 Demo:

CNN: 122,000

Fox News: 168,000

MSNBC: 128,000

For more ratings information and analysis go to ShowBuzz Daily.

