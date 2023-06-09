Cable News Ratings Thursday June 8: MSNBC Sweeps Fox and CNN in Prime Time With Trump Indictment Coverage

By Mediaite StaffJun 9th, 2023, 4:33 pm
 

Alex Wagner, Chris Hayes

MSNBC’s prime time line up swept the competition on Thursday night as news of Donald Trump’s federal indictment broke.

Chris Hayes, Alex Wagner, and Lawrence O’Donnell all won their respective hours between 8 and 11 p.m. in both total viewers and in the key 25-54 age demographic.

MSNBC led prime time averages with 2.43 million total viewers, followed closely by Fox News’s 2.15 million. CNN landed in third place with 1.13 million total viewers — a major boost for the network.

In the demo, MSNBC won prime time with 342,000 viewers, beating CNN’s 256,000. Fox News landed third with 231,000 prime time demo viewers as the network continues to regain viewers lost after Tucker Carlson, who often led cable news in the demo, was fired.

Fox News still won the day in total day demo and total viewer averages.

Here is a full breakdown of Thursday’s cable news ratings by show:

Total Viewers (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION
6a FOX AND FRIENDS:
844		 CNN THIS MORNING:
262		 MORNING JOE:
1059		 DICK MORRIS DEMOCRACY:
53		 EARLY MORNING:
25
7a FOX AND FRIENDS:
1106		 CNN THIS MORNING:
322		 WAKE UP AMERICA:
211		 MORNING IN AMERICA:
36
8a FOX AND FRIENDS:
1265		 CNN THIS MORNING:
418
9a AMERICAS NEWSROOM:
1320		 CNN NEWS CENTRAL:
448		 MORNING JOE:
937		 NATIONAL REPORT:
203
10a AMERICAS NEWSROOM:
1322		 CNN NEWS CENTRAL:
530		 ANA CABRERA REPORTS:
710		 NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:
29
11a FAULKNER FOCUS, THE:
1295		 CNN NEWS CENTRAL:
569		 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:
687
12p OUTNUMBERED:
1432		 INSIDE POLITICS:
583		 ANDREA MITCHELL REPORTS:
741		 JOHN BACHMAN NOW:
186
1p AMERICA REPORTS:
1247		 CNN NEWS CENTRAL:
444		 CHRIS JANSING REPORTS:
776		 NEWSNATION NOW:
42
2p AMERICA REPORTS:
1119		 CNN NEWS CENTRAL:
544		 MSNBC PRESS CONFERENCE:
939 [2:16 PM-2:59 PM]		 AMERICAN AGENDA:
150
3p STORY, THE:
1170		 CNN NEWS CENTRAL:
591		 KATY TUR REPORTS:
952		 NEWSNATION NOW W/ BERLIE:
48
4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:
1267		 LEAD WITH JAKE TAPPER:
630		 DEADLINE:WHITE HOUSE:
1481		 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:
235
5p FIVE, THE:
2588		 LEAD WITH JAKE TAPPER:
616		 CARL HIGBIE FRONTLINE:
197		 HILL, THE:
29
6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:
1727		 SITUATION ROOM:
603		 BEAT W/ARI MELBER:
1586		 RECORD WITH GRETA VAN SUS:
258		 ELIZABETH VARGAS REPORTS:
54
7p JESSE WATTERS PRIMETIME:
2212		 ERIN BURNETT OUTFRONT:
788		 REIDOUT:
1397		 ROB SCHMITT TONIGHT:
396		 ON BALANCE W/ VITTERT:
33
8p FOX NEWS TONIGHT:
1904		 ANDERSON COOPER 360:
1306		 ALL IN W/ CHRIS HAYES:
2316		 SCHMITT SPECIAL COVERAGE:
521		 CUOMO:
160
9p HANNITY:
2304		 ANDERSON COOPER 360:
1190		 ALEX WAGNER TONIGHT:
2530		 GORKA SPECIAL COVERAGE:
385		 DAN ABRAMS LIVE:
158
10p INGRAHAM ANGLE, THE:
2256		 TRUMP FEDERAL INDICTMENT:
909		 LAST WORD W/ L. ODONNELL:
2608		 GREG KELLY REPORTS:
374		 BANFIELD:
89
11p GUTFELD!:
1801		 TRUMP FEDERAL INDICTMENT:
659		 11TH HOUR W/ S. RUHLE:
1719		 SALCEDO SPECIAL COVERAGE:
284		 CUOMO:
87

25-54 Demo (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION
6a FOX AND FRIENDS:
125		 CNN THIS MORNING:
51		 MORNING JOE:
122		 DICK MORRIS DEMOCRACY:
2		 EARLY MORNING:
4
7a FOX AND FRIENDS:
142		 CNN THIS MORNING:
74		 WAKE UP AMERICA:
30		 MORNING IN AMERICA:
3
8a FOX AND FRIENDS:
127		 CNN THIS MORNING:
88
9a AMERICAS NEWSROOM:
134		 CNN NEWS CENTRAL:
101		 MORNING JOE:
113		 NATIONAL REPORT:
16
10a AMERICAS NEWSROOM:
144		 CNN NEWS CENTRAL:
107		 ANA CABRERA REPORTS:
80		 NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:
4
11a FAULKNER FOCUS, THE:
161		 CNN NEWS CENTRAL:
107		 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:
91
12p OUTNUMBERED:
188		 INSIDE POLITICS:
96		 ANDREA MITCHELL REPORTS:
114		 JOHN BACHMAN NOW:
11
1p AMERICA REPORTS:
169		 CNN NEWS CENTRAL:
66		 CHRIS JANSING REPORTS:
95		 NEWSNATION NOW:
5
2p AMERICA REPORTS:
126		 CNN NEWS CENTRAL:
92		 MSNBC PRESS CONFERENCE:
110 [2:16 PM-2:59 PM]		 AMERICAN AGENDA:
8
3p STORY, THE:
135		 CNN NEWS CENTRAL:
89		 KATY TUR REPORTS:
116		 NEWSNATION NOW W/ BERLIE:
2
4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:
148		 LEAD WITH JAKE TAPPER:
122		 DEADLINE:WHITE HOUSE:
156		 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:
8
5p FIVE, THE:
274		 LEAD WITH JAKE TAPPER:
131		 CARL HIGBIE FRONTLINE:
9		 HILL, THE:
1
6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:
184		 SITUATION ROOM:
141		 BEAT W/ARI MELBER:
161		 RECORD WITH GRETA VAN SUS:
18		 ELIZABETH VARGAS REPORTS:
6
7p JESSE WATTERS PRIMETIME:
200		 ERIN BURNETT OUTFRONT:
166		 REIDOUT:
190		 ROB SCHMITT TONIGHT:
28		 ON BALANCE W/ VITTERT:
5
8p FOX NEWS TONIGHT:
177		 ANDERSON COOPER 360:
272		 ALL IN W/ CHRIS HAYES:
348		 SCHMITT SPECIAL COVERAGE:
49		 CUOMO:
18
9p HANNITY:
245		 ANDERSON COOPER 360:
263		 ALEX WAGNER TONIGHT:
360		 GORKA SPECIAL COVERAGE:
46		 DAN ABRAMS LIVE:
36
10p INGRAHAM ANGLE, THE:
271		 TRUMP FEDERAL INDICTMENT:
232		 LAST WORD W/ L. ODONNELL:
319		 GREG KELLY REPORTS:
34		 BANFIELD:
15
11p GUTFELD!:
253		 TRUMP FEDERAL INDICTMENT:
140		 11TH HOUR W/ S. RUHLE:
251		 SALCEDO SPECIAL COVERAGE:
25		 CUOMO:
19

As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 606,000

Fox News: 1.44 million

MSNBC: 1.27 million

25-54 Demo:

CNN: 125,000

Fox News: 170,000

MSNBC: 165,000

Here are the prime time averages — encompassing shows which air from 8-11 p.m. — in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 1.13 million

Fox News: 2.15 million

MSNBC: 2.43 million

25-54 Demo:

CNN: 256,000

Fox News: 231,000

MSNBC: 342,000

For more ratings information and analysis go to ShowBuzz Daily.

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