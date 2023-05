Cable News Ratings Tuesday May 2: Gutfeld! Lands Second In Demo on All of Cable News

Fox News’s 11 p.m. satirical panel show, Gutfeld!, landed in second place in all of cable news in the key 25-54 age demographic on Tuesday.

The Greg Gutfeld-hosted show, which still aired while many late shows shut down due to the writers’ strike, brought in 216,000 viewers in the key 25-54 age demographic and 1.68 million total viewers.

Fox’s The Five was the highest-rated show in the demo with 301,ooo viewers and the highest-rated show overall with 2.72 million viewers.

MSNBC’s Nicolle Wallace led her network in total viewers and in the demo, while Anderson Cooper led CNN in both categories as well.

Here is a full breakdown of Tuesday’s cable news ratings by show:

Total Viewers (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

708 CNN THIS MORNING:

326 MORNING JOE:

862 ROB CARSONS WHAT IN THE:

73 EARLY MORNING:

16 7a FOX AND FRIENDS:

1035 CNN THIS MORNING:

363 — WAKE UP AMERICA:

214 MORNING IN AMERICA:

43 8a FOX AND FRIENDS:

1260 CNN THIS MORNING:

440 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

1297 CNN NEWS CENTRAL:

529 MORNING JOE:

962 NATIONAL REPORT:

271 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

1340 CNN NEWS CENTRAL:

526 ANA CABRERA REPORTS:

783 — NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:

46 11a FAULKNER FOCUS, THE:

1298 CNN NEWS CENTRAL:

514 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

634 — — 12p OUTNUMBERED:

1447 INSIDE POLITICS:

561 ANDREA MITCHELL REPORTS:

661 JOHN BACHMAN NOW:

196 — 1p AMERICA REPORTS:

1282 CNN NEWS CENTRAL:

534 CHRIS JANSING REPORTS:

664 — NEWSNATION NOW:

51 2p AMERICA REPORTS:

1040 CNN NEWS CENTRAL:

517 — AMERICAN AGENDA:

231 — 3p STORY, THE:

1067 CNN NEWS CENTRAL:

479 KATY TUR REPORTS:

808 — NEWSNATION NOW W/ BERLIE:

44 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

1109 LEAD WITH JAKE TAPPER:

530 DEADLINE:WHITE HOUSE:

1497 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

295 — 5p FIVE, THE:

2719 LEAD WITH JAKE TAPPER:

558 — CARL HIGBIE FRONTLINE:

291 HILL, THE:

37 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

1893 SITUATION ROOM:

554 BEAT W/ARI MELBER:

1409 RECORD WITH GRETA VAN SUS:

299 ELIZABETH VARGAS REPORTS:

59 7p JESSE WATTERS PRIMETIME:

2036 ERIN BURNETT OUTFRONT:

559 REIDOUT:

1125 ROB SCHMITT TONIGHT:

438 ON BALANCE W/ VITTERT:

34 8p FOX NEWS TONIGHT:

1476 ANDERSON COOPER 360:

594 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

1190 ERIC BOLLING THE BALANCE:

473 CUOMO:

154 9p HANNITY:

1909 CNN PRIMETIME:

517 ALEX WAGNER TONIGHT:

1217 PRIME NEWS:

346 DAN ABRAMS LIVE:

108 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

1670 CNN TONIGHT:

461 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

1310 GREG KELLY REPORTS:

355 BANFIELD:

114 11p GUTFELD!:

1684 CNN TONIGHT:

396 11TH HOUR W/ S. RUHLE:

805 ROB SCHMITT TONIGHT:

209 CUOMO:

71

25-54 Demo (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

79 CNN THIS MORNING:

75 MORNING JOE:

97 ROB CARSONS WHAT IN THE:

15 EARLY MORNING:

2 7a FOX AND FRIENDS:

91 CNN THIS MORNING:

72 — WAKE UP AMERICA:

26 MORNING IN AMERICA:

5 8a FOX AND FRIENDS:

125 CNN THIS MORNING:

113 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

150 CNN NEWS CENTRAL:

105 MORNING JOE:

102 NATIONAL REPORT:

27 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

148 CNN NEWS CENTRAL:

86 ANA CABRERA REPORTS:

95 — NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES:

2 11a FAULKNER FOCUS, THE:

173 CNN NEWS CENTRAL:

92 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

82 — — 12p OUTNUMBERED:

199 INSIDE POLITICS:

112 ANDREA MITCHELL REPORTS:

75 JOHN BACHMAN NOW:

25 — 1p AMERICA REPORTS:

143 CNN NEWS CENTRAL:

114 CHRIS JANSING REPORTS:

87 — NEWSNATION NOW:

10 2p AMERICA REPORTS:

137 CNN NEWS CENTRAL:

95 — AMERICAN AGENDA:

22 — 3p STORY, THE:

140 CNN NEWS CENTRAL:

93 KATY TUR REPORTS:

106 — NEWSNATION NOW W/ BERLIE:

20 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

166 LEAD WITH JAKE TAPPER:

105 DEADLINE:WHITE HOUSE:

174 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

19 — 5p FIVE, THE:

301 LEAD WITH JAKE TAPPER:

119 — CARL HIGBIE FRONTLINE:

24 HILL, THE:

18 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

200 SITUATION ROOM:

126 BEAT W/ARI MELBER:

157 RECORD WITH GRETA VAN SUS:

30 ELIZABETH VARGAS REPORTS:

26 7p JESSE WATTERS PRIMETIME:

148 ERIN BURNETT OUTFRONT:

120 REIDOUT:

115 ROB SCHMITT TONIGHT:

54 ON BALANCE W/ VITTERT:

10 8p FOX NEWS TONIGHT:

127 ANDERSON COOPER 360:

149 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

133 ERIC BOLLING THE BALANCE:

52 CUOMO:

24 9p HANNITY:

153 CNN PRIMETIME:

140 ALEX WAGNER TONIGHT:

119 PRIME NEWS:

37 DAN ABRAMS LIVE:

27 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

170 CNN TONIGHT:

96 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

128 GREG KELLY REPORTS:

54 BANFIELD:

32 11p GUTFELD!:

216 CNN TONIGHT:

100 11TH HOUR W/ S. RUHLE:

88 ROB SCHMITT TONIGHT:

39 CUOMO:

6

As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 465,000

Fox News: 1.33 million

MSNBC: 909,000

25-54 Demo:

CNN: 101,000

Fox News: 151,000

MSNBC: 103,000

Here are the prime time averages — encompassing shows which air from 8-11 p.m. — in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 524,000

Fox News: 1.68 million

MSNBC: 1.24 million

25-54 Demo:

CNN: 128,000

Fox News: 150,000

MSNBC: 126,000

For more ratings information and analysis go to ShowBuzz Daily.

