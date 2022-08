Lawrence O’Donnell led MSNBC on Wednesday in terms of total viewers with his 10 p.m. show.

O’Donnell scored 1.68 million total viewers, topping the rest of the network’s line-up. Ari Melber won in the key 25-54 age demographic on the network with 1740,000 viewers.

MSNBC landed in third place overall, however, in the demo behind both Fox News and CNN.

Fox’s Laura Ingraham won the 10 p.m. time slot overall with her 2.7 million total viewers and 382,000 demo viewers.

Here is a full breakdown of Wednesday’s cable news ratings by show:

Total Viewers (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

1162 NEW DAY:

250 MORNING JOE:

954 WISE GUYS WITH JOHN TABAC:

37 EARLY MORNING:

6 7a FOX AND FRIENDS:

1526 NEW DAY:

367 — WAKE UP AMERICA:

98 MORNING IN AMERICA:

37 8a FOX AND FRIENDS:

1798 NEW DAY:

526 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

1958 CNN NEWSROOM:

585 MORNING JOE:

973 NATIONAL REPORT:

173 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

1989 CNN NEWSROOM:

782 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

735 — BLUE BLOODS:

65 11a FAULKNER FOCUS, THE:

1895 AT THIS HOUR:

800 MSNBC REPORTS- LIVE:

707 — BLUE BLOODS:

92 12p OUTNUMBERED:

1989 INSIDE POLITICS:

840 ANDREA MITCHELL REPORTS:

745 JOHN BACHMAN NOW:

208 BLUE BLOODS:

79 1p AMERICA REPORTS:

1610 CNN NEWSROOM:

843 CHRIS JANSING REPORTS:

770 — BLUE BLOODS:

83 2p AMERICA REPORTS:

1561 CNN NEWSROOM:

722 KATY TUR REPORTS:

820 AMERICAN AGENDA:

165 BLUE BLOODS:

107 3p STORY, THE:

1639 CNN NEWSROOM:

768 HALLIE JACKSON REPORTS:

837 — BLUE BLOODS:

151 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

1728 LEAD WITH JAKE TAPPER:

802 DEADLINE:WHITE HOUSE:

1391 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

234 BLUE BLOODS:

190 5p FIVE, THE:

3742 SITUATION ROOM:

799 — SPICER & CO:

232 NEWSNATION: RUSH HOUR:

98 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

2691 SITUATION ROOM:

750 BEAT W/ARI MELBER:

1505 RECORD WITH GRETA VAN SUS:

252 NEWSNATION: RUSH HOUR:

43 7p JESSE WATTERS PRIMETIME:

3346 ERIN BURNETT OUTFRONT:

926 REIDOUT:

1271 ROB SCHMITT TONIGHT:

308 ON BALANCE W/ VITTERT:

43 8p TUCKER CARLSON TONIGHT:

3357 ANDERSON COOPER 360:

990 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

1314 ERIC BOLLING THE BALANCE:

328 NEWSNATION PRIME:

50 9p HANNITY:

3340 CNN TONIGHT:

772 MSNBC PRIME:

1612 PRIME NEWS:

211 DAN ABRAMS LIVE:

74 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

2703 DON LEMON TONIGHT:

740 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

1683 GREG KELLY REPORTS:

232 BANFIELD:

52 11p GUTFELD!:

2408 DON LEMON TONIGHT:

571 11TH HOUR W/ S. RUHLE:

1149 ROB SCHMITT TONIGHT:

122 NEWSNATION PRIME:

28

25-54 Demo (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

217 NEW DAY:

72 MORNING JOE:

118 WISE GUYS WITH JOHN TABAC:

13 EARLY MORNING:

0 7a FOX AND FRIENDS:

261 NEW DAY:

97 — WAKE UP AMERICA:

13 MORNING IN AMERICA:

3 8a FOX AND FRIENDS:

257 NEW DAY:

138 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

275 CNN NEWSROOM:

139 MORNING JOE:

116 NATIONAL REPORT:

15 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

309 CNN NEWSROOM:

151 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

77 — BLUE BLOODS:

12 11a FAULKNER FOCUS, THE:

296 AT THIS HOUR:

157 MSNBC REPORTS- LIVE:

103 — BLUE BLOODS:

19 12p OUTNUMBERED:

292 INSIDE POLITICS:

154 ANDREA MITCHELL REPORTS:

113 JOHN BACHMAN NOW:

13 BLUE BLOODS:

10 1p AMERICA REPORTS:

225 CNN NEWSROOM:

138 CHRIS JANSING REPORTS:

95 — BLUE BLOODS:

12 2p AMERICA REPORTS:

206 CNN NEWSROOM:

145 KATY TUR REPORTS:

87 AMERICAN AGENDA:

15 BLUE BLOODS:

16 3p STORY, THE:

225 CNN NEWSROOM:

154 HALLIE JACKSON REPORTS:

100 — BLUE BLOODS:

18 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

206 LEAD WITH JAKE TAPPER:

153 DEADLINE:WHITE HOUSE:

142 CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

30 BLUE BLOODS:

21 5p FIVE, THE:

547 SITUATION ROOM:

154 — SPICER & CO:

26 NEWSNATION: RUSH HOUR:

12 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

409 SITUATION ROOM:

154 BEAT W/ARI MELBER:

174 RECORD WITH GRETA VAN SUS:

25 NEWSNATION: RUSH HOUR:

10 7p JESSE WATTERS PRIMETIME:

464 ERIN BURNETT OUTFRONT:

170 REIDOUT:

157 ROB SCHMITT TONIGHT:

32 ON BALANCE W/ VITTERT:

12 8p TUCKER CARLSON TONIGHT:

423 ANDERSON COOPER 360:

176 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

136 ERIC BOLLING THE BALANCE:

49 NEWSNATION PRIME:

12 9p HANNITY:

421 CNN TONIGHT:

170 MSNBC PRIME:

147 PRIME NEWS:

38 DAN ABRAMS LIVE:

14 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

382 DON LEMON TONIGHT:

153 LAST WORD W/ L. ODONNELL:

151 GREG KELLY REPORTS:

34 BANFIELD:

7 11p GUTFELD!:

424 DON LEMON TONIGHT:

109 11TH HOUR W/ S. RUHLE:

118 ROB SCHMITT TONIGHT:

20 NEWSNATION PRIME:

1

As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 665,000

Fox News: 2.05 million

MSNBC: 1.02 million

25-54 Demo:

CNN: 134,000

Fox News: 309,000

MSNBC: 116,000

Here are the prime time averages — encompassing shows which air from 8-11 p.m. — in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 834,000

Fox News: 3.13 million

MSNBC: 1.54 million

25-54 Demo:

CNN: 166,000

Fox News: 409,000

MSNBC: 145,000

