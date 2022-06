CNN on Wednesday doubled MSNBC in the key 25-54 age demographic across prime time.

CNN averaged 212,000 prime time demo viewers on between 8 and 11 p.m. on Wednesday, while MNSBC only averaged 100,000 demo viewers — continuing a slump for the network.

Fox News led across the board on Wednesday, winning both day time and prime time in terms of both the demo and total viewers.

Fox brought in an impressive 374,000 demo viewers across prime time.

Here is a full breakdown of Wednesday’s cable news ratings by show:

Total Viewers (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

984 NEW DAY:

255 MORNING JOE:

702 WISE GUYS WITH JOHN TABAC:

12 ELEMENTARY:

18 7a FOX AND FRIENDS:

1326 NEW DAY:

294 — WAKE UP AMERICA:

78 MORNING IN AMERICA:

24 8a FOX AND FRIENDS:

1532 NEW DAY:

377 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

1545 CNN NEWSROOM:

401 MORNING JOE:

690 NATIONAL REPORT:

135 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

1430 CNN NEWSROOM:

442 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

527 — IN THE HEAT OF THE NIGHT:

91 11a FAULKNER FOCUS, THE:

1402 AT THIS HOUR:

473 MSNBC REPORTS- LIVE:

451 — IN THE HEAT OF THE NIGHT:

94 12p OUTNUMBERED:

1602 INSIDE POLITICS:

463 ANDREA MITCHELL REPORTS:

480 JOHN BACHMAN NOW:

176 IN THE HEAT OF THE NIGHT:

171 1p AMERICA REPORTS:

1469 CNN NEWSROOM:

457 CHRIS JANSING REPORTS:

441 — BLUE BLOODS:

136 2p AMERICA REPORTS:

1579 CNN NEWSROOM:

586 KATY TUR REPORTS:

495 AMERICAN AGENDA:

165 BLUE BLOODS:

163 3p STORY, THE:

2219 CNN NEWSROOM:

1178 HALLIE JACKSON REPORTS:

713 — BLUE BLOODS:

189 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

1661 LEAD WITH JAKE TAPPER:

810 DEADLINE:WHITE HOUSE:

902 ERIC BOLLING THE BALANCE:

200 BLUE BLOODS:

228 5p FIVE, THE:

3326 LEAD WITH JAKE TAPPER:

625 — CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

183 NEWSNATION: RUSH HOUR:

91 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

2373 SITUATION ROOM:

540 BEAT W/ARI MELBER:

1060 SPICER & CO:

207 NEWSNATION: RUSH HOUR:

41 7p JESSE WATTERS PRIMETIME:

2629 ERIN BURNETT OUTFRONT:

622 REIDOUT:

995 GREG KELLY REPORTS:

289 ON BALANCE W/ VITTERT:

55 8p TUCKER CARLSON TONIGHT:

3050 ANDERSON COOPER 360:

893 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

1220 STINCHFIELD:

203 NEWSNATION PRIME:

65 9p HANNITY:

2474 CNN TONIGHT:

857 MSNBC PRIME:

1193 PRIME NEWS:

107 DAN ABRAMS LIVE:

43 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

2082 DON LEMON TONIGHT:

820 FIELD REPORT/ PAOLA RAMOS:

675 ROB SCHMITT TONIGHT:

92 BANFIELD:

45 11p GUTFELD!:

1923 DON LEMON TONIGHT:

570 11TH HOUR W/ S. RUHLE:

620 GREG KELLY REPORTS:

109 NN PRIME: SPECIAL REPORT:

27

25-54 Demo (thousands)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX AND FRIENDS:

194 NEW DAY:

68 MORNING JOE:

101 WISE GUYS WITH JOHN TABAC:

4 ELEMENTARY:

5 7a FOX AND FRIENDS:

231 NEW DAY:

88 — WAKE UP AMERICA:

7 MORNING IN AMERICA:

1 8a FOX AND FRIENDS:

228 NEW DAY:

103 — — — 9a AMERICAS NEWSROOM:

202 CNN NEWSROOM:

92 MORNING JOE:

68 NATIONAL REPORT:

15 — 10a AMERICAS NEWSROOM:

176 CNN NEWSROOM:

109 JOSE DIAZ-BALART REPORTS:

58 — IN THE HEAT OF THE NIGHT:

9 11a FAULKNER FOCUS, THE:

212 AT THIS HOUR:

119 MSNBC REPORTS- LIVE:

78 — IN THE HEAT OF THE NIGHT:

10 12p OUTNUMBERED:

246 INSIDE POLITICS:

121 ANDREA MITCHELL REPORTS:

59 JOHN BACHMAN NOW:

42 IN THE HEAT OF THE NIGHT:

15 1p AMERICA REPORTS:

253 CNN NEWSROOM:

97 CHRIS JANSING REPORTS:

40 — BLUE BLOODS:

9 2p AMERICA REPORTS:

323 CNN NEWSROOM:

143 KATY TUR REPORTS:

59 AMERICAN AGENDA:

49 BLUE BLOODS:

20 3p STORY, THE:

436 CNN NEWSROOM:

314 HALLIE JACKSON REPORTS:

72 — BLUE BLOODS:

28 4p YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO:

270 LEAD WITH JAKE TAPPER:

187 DEADLINE:WHITE HOUSE:

85 ERIC BOLLING THE BALANCE:

37 BLUE BLOODS:

45 5p FIVE, THE:

548 LEAD WITH JAKE TAPPER:

142 — CHRIS SALCEDO SHOW, THE:

49 NEWSNATION: RUSH HOUR:

13 6p SPECIAL RPT W/BRET BAIER:

413 SITUATION ROOM:

140 BEAT W/ARI MELBER:

92 SPICER & CO:

49 NEWSNATION: RUSH HOUR:

4 7p JESSE WATTERS PRIMETIME:

413 ERIN BURNETT OUTFRONT:

140 REIDOUT:

89 GREG KELLY REPORTS:

59 ON BALANCE W/ VITTERT:

19 8p TUCKER CARLSON TONIGHT:

455 ANDERSON COOPER 360:

209 ALL IN W/ CHRIS HAYES:

100 STINCHFIELD:

40 NEWSNATION PRIME:

11 9p HANNITY:

325 CNN TONIGHT:

211 MSNBC PRIME:

107 PRIME NEWS:

25 DAN ABRAMS LIVE:

9 10p INGRAHAM ANGLE, THE:

341 DON LEMON TONIGHT:

215 FIELD REPORT/ PAOLA RAMOS:

92 ROB SCHMITT TONIGHT:

7 BANFIELD:

18 11p GUTFELD!:

320 DON LEMON TONIGHT:

145 11TH HOUR W/ S. RUHLE:

77 GREG KELLY REPORTS:

10 NN PRIME: SPECIAL REPORT:

4

As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 561,000

Fox News: 1.75 million

MSNBC: 682,000

25-54 Demo:

CNN: 136,000

Fox News: 286,000

MSNBC: 76,000

Here are the prime time averages — encompassing shows which air from 8-11 p.m. — in total viewers and the 25-54 demo.

Total viewers:

CNN: 856,000

Fox News: 2.53 million

MSNBC: 1.03 million

25-54 Demo:

CNN: 212,000

Fox News: 374,000

MSNBC: 100,000

For more ratings information and analysis go to ShowBuzz Daily.

